Зеленский заявил, что не общался с Миндичем с начала расследования о коррупции
Украинский диктатор Владимир Зеленский заявил, что не общался со своим «кошельком» Тимуром Миндичем с того момента, когда было объявлено о начале расследования коррупции. При этом, судя по обнародованным аудиозаписям, Зеленский довольно тесно общался с Миндичем во время совершения им преступлений.
В комментарии американскому изданию Bloomberg глава киевского режима также пообещал всячески поддерживать расследование против своего бывшего бизнес-партнера. По словам Зеленского, приоритетом для него являются приговоры виновным. Он также поспешил откреститься от любых связей со своим ближайшим партнером, пафосно заявив, что убежден, что у главы государства, которое находится в состоянии войны, не может быть друзей.
Ранее Зеленский ввел максимально мягкие санкции против подозреваемых в коррупции Миндича и его сообщника Цукермана. Кроме того, в соответствующем официальном документе Миндич и Цукерман указаны как граждане Израиля, а наличие у них украинского гражданства даже не упоминается.
В отличие от других лиц, против которых Киев вводит санкции, партнерам Зеленского не запрещается въезд на Украину, никаким образом не ограничивается их бизнес-деятельность и т.д. Кроме того, эти сугубо формальные санкции введены на срок в три года вместо обычных десяти лет.
Также сообщается, что помимо прочих «друзей Зеленского», на «пленках Миндича» фигурирует совладелец украинской компании Fire Point, занимающейся разработкой дронов и полумифических ракет «Фламинго».
Информация