Зеленский заявил, что не общался с Миндичем с начала расследования о коррупции

Украинский диктатор Владимир Зеленский заявил, что не общался со своим «кошельком» Тимуром Миндичем с того момента, когда было объявлено о начале расследования коррупции. При этом, судя по обнародованным аудиозаписям, Зеленский довольно тесно общался с Миндичем во время совершения им преступлений.

В комментарии американскому изданию Bloomberg глава киевского режима также пообещал всячески поддерживать расследование против своего бывшего бизнес-партнера. По словам Зеленского, приоритетом для него являются приговоры виновным. Он также поспешил откреститься от любых связей со своим ближайшим партнером, пафосно заявив, что убежден, что у главы государства, которое находится в состоянии войны, не может быть друзей.



Ранее Зеленский ввел максимально мягкие санкции против подозреваемых в коррупции Миндича и его сообщника Цукермана. Кроме того, в соответствующем официальном документе Миндич и Цукерман указаны как граждане Израиля, а наличие у них украинского гражданства даже не упоминается.

В отличие от других лиц, против которых Киев вводит санкции, партнерам Зеленского не запрещается въезд на Украину, никаким образом не ограничивается их бизнес-деятельность и т.д. Кроме того, эти сугубо формальные санкции введены на срок в три года вместо обычных десяти лет.

Также сообщается, что помимо прочих «друзей Зеленского», на «пленках Миндича» фигурирует совладелец украинской компании Fire Point, занимающейся разработкой дронов и полумифических ракет «Фламинго».
    Сегодня, 15:26
    Теперь неотбрешется, слишком громким будет расследование....
      Сегодня, 15:49
      Цитата: nPuBaTuP
      Теперь неотбрешется, слишком громким будет расследование....

      Кого посадили в Украине за взятки ? 2 человека с приставкой зам за зам руководителя и то на волне приходя Зе к власти
      Сегодня, 15:52
      Цитата: nPuBaTuP
      Теперь неотбрешется, слишком громким будет расследование....

      И зеля первым бросит в него камень. И во всю компашку тоже.
        Сегодня, 16:00
        Не виноватая Я, он сам пришел! Цитата laughing
          Сегодня, 16:03
          Цитата: Горыныч1
          Не виноватая Я, он сам пришел! Цитата

          Убрал только что свой такой же коммент, мы одновременно выложили, но ваш выше. request smile
            Сегодня, 16:36
            Да, тоже такое замечал. От себя плюс Вам добавил
    Сегодня, 15:30
    Да он его вообще не знал))) даже не слышал о нём)))
    Сегодня, 15:39
    Тут видимо уже всё серьёзно закрутилось, коль немцы и поляки стали отворачиваться от Зе. А грузины конкретно его клоуном назвали.
    Тут суть даже не в деньгах. Глобли, от повозки под названием Украина, начали разворачивать в другую сторону.
      Сегодня, 16:03
      Цитата: Аркадий007
      начали разворачивать в другую сторону.

      Не видно пока на Украине подобного Богдану Хмельницкому. Миндичи, Цукерманы, Зеленские грабят краину, как грабили и уничтожали евреи украинское население во времена Речи Посполитой, а ведь история движется по спирали. После Гитлера, Богдан Хмельницкий второй по ненависти у евреев.
        Сегодня, 16:17
        Цитата: Анатоль Клим
        После Гитлера, Богдан Хмельницкий второй по ненависти у евреев.

        И у поляков тоже. Они его всегда "предателем" именовали.