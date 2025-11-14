Войска беспилотных систем, их потенциал и перспективы
В прошлом году было принято решение о создании в составе вооружённых сил России нового рода войск — войск беспилотных систем. К настоящему времени завершились основные мероприятия и процедуры по формированию новой структуры и организации её работы. Войска беспилотных систем объединили большое количество существующих подразделений и теперь должны будут повысить эффективность их работы.
Планы и результаты
В последние годы наши вооружённые силы уделяют особое внимание направлению беспилотных систем. На вооружение поступила масса образцов разных классов, и они активно используются в текущей Спецоперации. В итоге количество и номенклатура подобных комплексов, а также их роль в армии потребовали принятия новых мер организационного характера.
В середине декабря 2024 г. состоялось очередное расширенное заседание Коллегии министерства обороны, в ходе которого раскрыли любопытные планы. Сообщалось, что верховный главнокомандующий поручил оборонному ведомству сформировать в составе вооружённых сил войска беспилотных систем (ВБС).
К тому времени Минобороны провело первые мероприятия, направленные на создание такого рода войск. В ближайшее время ожидались новые решения и приказы соответствующего характера. Завершить формирование ВБС собирались в 3 квартале 2025 г.
Поставленные задачи были успешно выполнены. На днях представители Минобороны отчитались о создании нового рода войск и начале работы его структур. Были раскрыты некоторые подробности текущего положения дел и планы на будущее. Кроме того, показали эмблему ВБС.
Новые структуры
13 ноября газета «Красная звезда» опубликовала интервью с заместителем начальника войск беспилотных систем полковником Сергеем Иштугановым. Офицер раскрыл некоторые сведения и подробности, разрешённые к публикации.
В рамках формирования нового рода войск была создана необходимая организационно-штатная структура. Сформированы органы управления всех уровней, а также созданы штатные полки, батальоны и т.д. При этом запланировано формирование новых подразделений и частей для усиления войск в целом.
В состав ВБС вошли подразделения, использующие технику самых разных классов. В первую очередь, это беспилотные летательные аппараты всех категорий, от лёгких коптеров до полноразмерных беспилотных самолётов. Также в новых войсках организована эксплуатация широкого ряда наземных робототехнических комплексов и морской безэкипажной техники.
Принят единый план боевой работы подразделений ВБС. Он предусматривает использование штатных образцов и вооружений, а также активное взаимодействие с подразделениями других родов войск. Подразделения с беспилотными системами должны работать вместе с сухопутными войсками, а также поддерживать флот и военно-воздушные силы — в зависимости от поставленных задач.
Вопросы подготовки
В настоящее время подготовка личного состава для частей ВБС осуществляется силами разных структур и организаций. Специалистов учат в вузах оборонного ведомства, а также в военно-учебных центрах гражданских университетов. Кроме того, значительный вклад в этот процесс делают предприятия промышленности и общественные организации.
В учебном процессе задействованы различные полигоны, на которых проводятся практические мероприятия. Используются площадки на территории различных военных округов, а также объекты в тыловых районах зоны проведения Спецоперации. Занятия на полигонах помогают операторам, инженерам и т.д. нарабатывать наиболее полезный практический опыт.
Учебные подразделения также занимаются изучением и обобщением данных о боевом применении техники. Они прорабатывают новые тактики использования беспилотных систем, корректируют учебные программы и т.д. Существующие механизмы позволяют быстро реагировать на изменение ситуации и помогают подразделениям адаптироваться к ним.
Летом этого года стало известно, что ВБС получат собственное высшее военное училище. Такой вуз возьмёт на себя значительную часть обязанностей существующих учебных подразделений. Он будет готовить операторов и техников, а также займётся научной и теоретической работой. Организация училища может занять около двух лет. Ожидается, что оно начнёт работу в сентябре 2027 г.
До тех пор новому роду войск придётся использовать существующую систему подготовки на базе имеющихся подразделений и организаций. Впрочем, практика показывает, что и нынешний подход к организации обучения соответствует поставленным задачам. При этом дальнейшее развитие системы обучения даст понятные положительные результаты.
Организация и логистика
В последние годы количество беспилотной техники в армии резко увеличилось, а также расширился круг решаемых ею задач. В таких условиях формирование нового рода войск, ответственного за беспилотные системы, является очевидным и правильным шагом. Объединение разрозненных подразделений в общую структуру даст несколько важных преимуществ.
Главное преимущество — централизация всех основных процессов. Так, частям и подразделениям больше не придётся самостоятельно выбирать технику и организовывать её поставки. Эти задачи возьмёт на себя командование ВБС. Также новая ОШС упростит подготовку личного состава и организацию боевой работы. Большое значение имеет единая система сбора, систематизации и использования опыта.
В составе нового рода войск уже имеются все необходимые органы управления на разных уровнях. Также уделено большое внимание организации взаимодействия с другими частями и соединениями. Следует ожидать, что собственные структуры управления повысят эффективность такого взаимодействия и помогут в решении боевых задач.
Курс на эффективность
На вооружении российской армии сейчас состоит широкий ряд беспилотных и робототехнических комплексов разных классов и различного назначения. Самое широкое распространение, по ряду причин, получили беспилотные летательные аппараты. Также разрабатываются и доходят до эксплуатации наземные роботы и безэкипажные катера.
Беспилотная техника всех типов используется как вспомогательное средство или в качестве самостоятельных систем для решения задач. БПЛА ведут разведку и доставляют боезаряды к целям, наземные РТК возят грузы, ищут и поражают цели и т.д. Все подобные изделия давно стали обязательным атрибутом хорошо оснащённого соединения или части.
В своём недавнем интервью полковник С. Ишуганов отметил, что в ходе текущей Спецоперации российские беспилотные комплексы ежедневно поражают порядка 300 целей противника. Кроме того, такие системы ведут разведку в интересах других ударных и огневых средств, и это тоже даёт значительный вклад в общие результаты.
Очевидно, что в обозримом будущем армия не станет отказываться от беспилотных систем и, наоборот, продолжит их разработку, закупку и эксплуатацию. Такие изделия по-прежнему будут использоваться в рамках Спецоперации. После её завершения, беспилотники всех классов тоже сохранят своё место в армии. Кроме того, следует ожидать новый этап их развития с учётом накопленного опыта.
Таким образом, создание нового рода войск, отвечающего за беспилотную технику, является логичным шагом по следам событий последних лет. Также оно создаёт задел для дальнейшего развития. Как будут использоваться новые возможности, станет известно уже в ближайшем будущем.
Информация