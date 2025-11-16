Бундесвер – шершавым языком плаката

Создание и ранний период



Подписание Соглашений. За столом сидят слева направо: Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) – канцлер ФРГ, Джон Фостер Даллес (John Foster Dulles) — министр иностранных дел США в качестве наблюдателя, Пьер Мендес-Франс (Pierre Mendès France) — премьер-министр Франции, Антони Иден (Anthony Eden) — министр иностранных дел Великобритании



Рекламный плакат для Бундесвера, интегрированного в НАТО, публиковался Управлением прессы и информации Федерального правительства в 1955 году. Надпись на плакате: «Его товарищи, наши союзники»



Федеральный министр обороны Теодор Бланк (Theodor Blank) вручает первым военнослужащим Бундесвера почётные свидетельства о назначении после принятия присяги.

С помощью этого плаката Бундесвер в конце 1950-х годов привлекал добровольцев на военную службу



Надпись на плакате: «Мы защищаем Родину. Бундесвер набирает добровольцев»



«Мы обеспечиваем свободу»



«Мы сохраняем мир»



Рекламная кампания 1972 года взяла на вооружение визуальный язык кинофильмов и героических романов. Надпись: «Наши Военно-воздушные силы»



В то время, когда холодная война была в самом разгаре, на рекламном плакате Бундесвера 1982 года с надписью крупным шрифтом «Армия» не было изображено ни людей, ни военной техники.



В 1985 году вновь появилось вполне узнаваемое изображение техники. Плакат, посвящённый 30-летию Бундесвера на защите «мира, свободы и безопасности».

2000-е годы и немного цифр

Планы и их реализация





Всем этим попыткам посеять раскол и дестабилизировать Европу и нашу демократию мы противостоим с наибольшей решимостью, единством и, прежде всего, готовностью к обороне. Тот, кто всерьёз считает, что Россия удовлетворится победой над Украиной или даже захватом части Украины или аннексией отдельных районов страны, ошибается. Посмотрите на покушения и убийства с применением ядов в многочисленных европейских городах, в том числе и у нас, в нашей столице! Посмотрите на кибератаки против нашей информационной инфраструктуры! Посмотрите на физическое разрушение множества подводных оптоволоконных кабелей, по-видимому, также так называемым «теневым флотом »! Посмотрите на шпионские и диверсионные акты, а также на систематическую дезинформацию нашего населения! Всё это в подавляющем большинстве — дело рук российского руководства и его помощников, в том числе и у нас, внутри страны.Всем этим попыткам посеять раскол и дестабилизировать Европу и нашу демократию мы противостоим с наибольшей решимостью, единством и, прежде всего, готовностью к обороне.

Но с бюргером проблемы



Фридрих Мерц в видеообращении на конференции Бундесвера 2025



Настоящий вызов времени — реализовать задуманное.

Бундесвер должен быстро расти. Но не корабли, не Современным угрозам нельзя противостоять предписаниями вчерашнего дня.Настоящий вызов времени — реализовать задуманное.Бундесвер должен быстро расти. Но не корабли, не танки и не самолёты делают нашу страну способной к обороне. Главная сила — в людях, в наших солдатах и солдатках.



Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус. Сосредоточен и строг.

За работу, товарищи!



«Германии нужен мощный Бундесвер. Работай над этим вместе с нами. Делай то, что действительно важно»





Плакат Бундесвера «Защищать ценности. Охранять мир. Делать то, что важно»



«Что имеет значение, когда нам снова нужно проявить силу? Брита Ф., старший ефрейтор, солдатка бронетанкового подразделения. Делай то, что действительно важно»



«Что имеет значение, когда нам нужно высоко над облаками охранять границы? Дениз А., обер-лейтенант, боевой пилот. Делай то, что действительно важно»



Офицер Бундесвера в учебном заведении работает с молодёжью



Плакат-приглашение на «День Бундесвера: «Мы здесь. 28 июня 2025 года. Город Фроюнг, Восьмой разведбатальон»

Солдатка в зелёном на фоне зелёного «Леопарда» призывает «Проявить характер с помощью высоких технологий»

Перспективы и реалистичность достижения целей

«Война в Украине - наш учитель. Мы должны использовать полученный опыт и на его основе вырабатывать собственные концепции», - сказал он.

Генерал-инспектор Карстен Бройер - высшее военное должностное лицо Германии.

«Россия никогда не должна даже предполагать, что она способна выиграть войну с НАТО — даже против одного государства альянса».

«Так будет и в 2029 году, когда начатые реформы начнут приносить плоды. И так будет в 2039 году, когда наши вооружённые силы будут полностью обновлены, а их мощь — объединена и приведена в действие».