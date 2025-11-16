Бундесвер – шершавым языком плаката
27 февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц, произнося речь на спецсессии Бундестага, проходящей в связи с началом СВО на Украине, использовал термин «Zeitenwende», что означает «исторический перелом». С тех пор это понятие стало ключевым политическим смыслом современной Германии.
Шольц употребил "Zeitenwende" как обозначение исторического рубежа, поворотного момента, когда привычный порядок в Европе рухнул, и Германия вынуждена пересмотреть свои принципы безопасности, обороны и внешней политики.
Немецкую армию, Бундесвер, начали лихорадочно готовить к будущей войне с Россией.
Бундесвер, армия ФРГ, существует в Германии с 12 ноября 1955 года и, как я уже писал в статье «Бундесвер в фокусе «FOCUS online» от 04 января 2024 года, является «классической», по немецким понятиям, организацией с ограниченной ответственностью (GmbH).
Создание и ранний период
После капитуляции Германии в 1945 году, вооружённые силы Третьего рейха (Вермахт) были распущены, и создание армии было запрещено. Страна была разделена на четыре оккупационные зоны: советскую, американскую, британскую и французскую.
Собственно страны, как суверенного образования с соответствующими атрибутами (конституция, флаг, герб, гимн, армия и т. д.), до дня основания Федеративной Республики Германия (ФРГ) 23 мая 1949 года не существовало.
И хотя формально оккупационный режим продолжался до 5 мая 1955 года, господа-союзники, начиная с легендарной речи Уинстона Черчилля в Фултоне 5 марта 1946, кинулись активно возрождать Западную Германию как суверенное и «независимое» государство, и активность эта вылилась в подписание 23 октября 1954 года Парижских соглашений (так называемого Боннского договора).
Целью этих соглашений между Федеративной Республикой Германией, Францией, Великобританией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом было предоставление ФРГ статуса полноправного участника западного военного союза пяти стран: Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, отмена режима оккупации и разрешение на создание собственных вооружённых сил в рамках НАТО (при определённых ограничениях на вооружение).
Подписание Соглашений. За столом сидят слева направо: Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) – канцлер ФРГ, Джон Фостер Даллес (John Foster Dulles) — министр иностранных дел США в качестве наблюдателя, Пьер Мендес-Франс (Pierre Mendès France) — премьер-министр Франции, Антони Иден (Anthony Eden) — министр иностранных дел Великобритании
Соглашения вступили в силу 5 мая 1955 года, что ознаменовало восстановление суверенитета ФРГ и, буквально через четыре дня, её вступление в НАТО.
Объективно говоря, тему подготовки ФРГ к обладанию собственными вооружёнными силами готовили к реальному претворению в жизнь буквально с начала раздувания «холодной войны».
26 октября 1950 был сформирован так называемый Офис Бланка (Amt Blank), формирование-предшественник Министерства обороны, возглавленного Теодором Бланком (Theodor Blank).
Сама же Организация Североатлантического договора (НАТО, North Atlantic Treaty Organization) была основана 4 апреля 1949 года.
Итак, 9 мая 1955 года ФРГ вступила в НАТО, а 12 ноября 1955 официально было объявлено о создании Бундесвера.
Рекламный плакат для Бундесвера, интегрированного в НАТО, публиковался Управлением прессы и информации Федерального правительства в 1955 году. Надпись на плакате: «Его товарищи, наши союзники»
Свои вооружённые силы немцы создавали не на пустом месте. Начиная с 1951 года в Германии существовала Федеральная пограничная служба Bundesgrenzschutz (BGS).
Первоначально это формирование насчитывало около 10 000 человек, вооружённых лёгким оружием, и, что примечательно, часть из них были ветеранами гитлеровского вермахта.
По факту, Федеральная пограничная служба и послужила школой подготовки кадров будущего Бундесвера. Подавляющая часть BGS составила в 1955–1956 годах ядро сухопутных войск.
Именно 12 ноября 1955 года, семьдесят лет назад, первые добровольцы в количестве 101 человека приняли присягу.
Федеральный министр обороны Теодор Бланк (Theodor Blank) вручает первым военнослужащим Бундесвера почётные свидетельства о назначении после принятия присяги.
На следующий год был принят закон о всеобщей воинской обязанности, и началось массовое формирование подразделений сухопутных войск, ВВС и ВМС.
В начале шестидесятых годов Бундесвер рекламировал себя в ярко-абстрактных цветах и формах, как на этом плакате, посвящённом вооружённым силам. Текст под орлом: «Наша армия».
А вот в середине 1960-х акцент был сделан на реализм с привязкой к таким основным понятиям, как «надёжен, защищён и сохранён» (gesichert, geschützt und bewahrt).
Надпись на плакате: «Мы защищаем Родину. Бундесвер набирает добровольцев»
«Мы обеспечиваем свободу»
«Мы сохраняем мир»
За пять лет Бундесвер стал одной из крупнейших армий НАТО в Европе, и в 1960 году численность армии ФРГ превысила 400 000 человек.
Рекламная кампания 1972 года взяла на вооружение визуальный язык кинофильмов и героических романов. Надпись: «Наши Военно-воздушные силы»
В то время, когда холодная война была в самом разгаре, на рекламном плакате Бундесвера 1982 года с надписью крупным шрифтом «Армия» не было изображено ни людей, ни военной техники.
В 1985 году вновь появилось вполне узнаваемое изображение техники. Плакат, посвящённый 30-летию Бундесвера на защите «мира, свободы и безопасности».
В октябре 1990 года, после объединения Германии, Бундесвер поглотил части Национальной народной армии ГДР (NVA) в количестве 90 000 человек и достиг общей численности 585 000 личного состава.
А после того как один небезызвестный российский политик с говорящими инициалами ЕБН заявил на всю планету: «Идол коммунизма, сеявший повсюду социальную вражду, ненависть и небывалую жестокость, вселявший в человечество страх, повержен. Он пал навсегда», немцы решили, что содержать такую ораву необходимости больше нет.
Уже к 1994 году в рамках реформ и сокращений, предусмотренных договорами об объединении и общеевропейскими соглашениями, численность армии была снижена до около 370 000 человек.
2000-е годы и немного цифр
В 2011 году был отменён обязательный призыв в ряды Бундесвера.
К началу СВО, в 2022 году, в немецкой армии насчитывалось 183 051 человек.
И вот тут, по Шольцу, случился «исторический перелом», началась чистая истерика. Буквально в стиле: «Шеф, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!». Началась целенаправленная «накачка» общества по теме срочной подготовки к абсолютно обязательной войне с Россией, которая вот точно грянет не позднее 2029 года.
Поэтому в том же 2022 году было объявлено о выделении военно-бюджетных 50,3 млрд евро, а к этому отдельно и о создании специального фонда в 100 млрд евро на модернизацию армии.
В 2023 году бюджет выделил 51,1 млрд, плюс добавочка в 5,8 млрд, итого 56,9 млрд евро.
В 2024 году чуть побольше бюджетных — 51,8 млрд, и со спецдобавками поднялись до 78 млрд евро.
В 2025 году пишут об окончательной цифре в 95 млрд евро.
Если подвести итог, с деньгами у военных всё стало «в ёлочку», а вот с личным составом просто беда. Как показали последние годы, никак не хочет немец идти служить с перспективой (не)героически помереть за Фатерланд (Vaterland), то есть за Родину.
Хотел бы обратить внимание на различие в понятии «Родина»: у русского человека — Родина-Мать, а у немецкого бюргера — Родина-Отец (Vater).
Несмотря на то, что статья 12a Основного закона Германии, заменяющего Конституцию (Grundgesetz), предусматривает, что «мужчины, достигшие 18 лет, могут быть призваны на службу в вооружённые силы», реально, начиная с 2011 года, в стране практически отсутствуют механизмы для реализации этой статьи.
Итак, сегодня в Бундесвере, без учёта 81 000 гражданских, служат около 182 000 военнослужащих в четырёх категориях:
- Военнослужащие по контракту (Soldaten auf Zeit), срок службы от двух до 25 лет (около 113 000);
- Профессиональные военнослужащие (Berufssoldaten), то есть военнослужащие, приравненные к госчиновникам (около 58 000);
- Добровольно призванные (Freiwilliger Wehrdienst), срок службы от 7 до 23 месяцев (около 11 000);
- Добровольно призванные на тот же срок на внутригосударственную службу (Freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz), то есть только на территории Германии (около 300).
Чиновники из Минобороны, наряду с планами модернизации и перевооружения, поставили в своё время цель — к 2031 году довести численность активных кадров минимум до 203 000 человек. А чтобы этой цели достичь, были проведены определённые мероприятия.
В 2024 году на рекрутирование и PR-кампании было выделено около 58 млн евро.
В целях пробуждения у молодёжи интереса к службе было расширено количество школьных презентаций, ярмарок военных профессиональных вакансий и увеличения рекламных активностей.
Планы и их реализация
А пока Германия не вернулась к призыву в классическом виде, в последние недели широко обсуждается законопроект о модернизации воинской службы (Wehrdienst Modernisierungsgesetz).
Суть его в том, что основой остаётся добровольная и контрактная служба, но если добровольцев будет недостаточно, то будет запущен механизм обязательного призыва.
Для обеспечения эффективной национальной обороны Германии и превращения Бундесвера в самую боеспособную армию Европы планируется сформировать контингент численностью около 460 000 военнослужащих. Из них 260 000 реально состоящих на службе, а не 203 тысячи, как намечалось в 2022 году, и 200 тысяч в резерве.
Эти силы должны обладать высокой боеспособностью, быть готовыми к развертыванию и способными длительно выполнять поставленные задачи. В случае возникновения кризисной или оборонительной ситуации у Бундесвера должна быть возможность, посредством быстрой мобилизации, пополнить личный состав из подготовленного и оперативного резерва, находящегося под надёжным контролем и способного немедленно стать реальной армейской составляющей.
Но, как оказалось, сегодняшней реальностью явилось то, что Бундесвер не располагает достоверными данными о потенциальных призывниках — их количестве, уровне подготовки и профессиональных навыках.
В рамках достижения поставленных целей планируется возобновление работы 52-х окружных военных комиссариатов (Kreiswehrersatzämte), работа которых была прекращена в 2011 году.
Они вновь будут осуществлять учёт, определять пригодность и готовность к службе, квалификацию резервистов, призыв и контроль за военнообязанными.
Планируется в 2026–2027 годах начать проведение обязательного анкетирования и опроса всех мужчин по достижению 18 лет о готовности, пригодности и интересу к службе, а также организовать медицинское обследование.
Женщины также получат анкету, но её заполнение будет добровольным.
Сегодняшняя верхняя возрастная граница для начала добровольной службы — 40 лет, а в резерве числиться аж до 65.
Как результат работы военкоматов ожидается, что к 2029 году добровольно пройдут воинскую службу около 119 000 человек, из которых автоматически на будущее будет сформирован потенциал из не менее 100 000 резервистов.
Несмотря на все запланированные меры, эксперты считают, что достижение цели 260 000 активного состава в современных реалиях и при текущих темпах набора маловероятно. Да и среди уже набранных добровольцев наблюдается высокий уровень отсева — многие оставляют службу в пробный период.
А тут ещё пришла беда, откуда не ждали: если в перспективе удастся увеличить набор добровольцев, то не хватает инфраструктуры и кадров для подготовки потока новобранцев.
Так что довольно солидная группа политиков-«ястребов войны» требует решить вопрос радикально — просто «продавить» через Бундестаг возврат обязательной воинской повинности.
Согласно обсуждаемым концепциям, обязательная служба должна распространяться на молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, сразу после окончания школы. В отдельных вариантах рассматривается возможность привлечения и более старших возрастных групп, до 35 лет, прежде всего для краткосрочного или специализированного участия в резервных структурах.
Срок службы может составлять от 6 до 12 месяцев, что соответствует традиционным европейским моделям, как, например, в Швеции или Финляндии. И хотя канцлер Германии Фридрих Мерц пока сам открыто не настаивает на немедленной общей обязательной военной службе для всех и сразу, тем не менее позиция его ясна:
Всем этим попыткам посеять раскол и дестабилизировать Европу и нашу демократию мы противостоим с наибольшей решимостью, единством и, прежде всего, готовностью к обороне.
В общем, бюргер должен реально осознать грядущую опасность и всячески поддерживать планы по восстановлению утерянной системы базовой военной и гражданской подготовки, укреплять резерв и повышать уровень готовности к кризисным ситуациям.
При этом постоянно подчёркивается, что новый формат службы не должен восприниматься как возвращение к старой модели обязательного принудительного призыва, а скорее как гражданский долг и инструмент укрепления национальной устойчивости и обороны страны в преддверии всенепременного грядущего нападения России на Германию.
Но с бюргером проблемы
Заставить старшее поколение бояться — к этому вроде как уже немцев приучили, а вот что касается молодёжи, всё это «противостояние с наибольшей решимостью, единством и, прежде всего, готовностью к обороне» — им это в подавляющем большинстве, как у нас говорят, «по барабану».
Социологические опросы явно показывают, что значительная часть молодых людей воспринимает службу скорее как неприятную обязанность, чем как возможность чего-то там достичь или что-то защищать. В Германии десятилетиями опасались хоть немного затрагивать тему патриотизма, исторической памяти, гражданской ответственности и личной готовности к обороне своей страны.
Как результат — тихое общенародное равнодушие, замешанное на страхе сначала «гостей из Африки», а теперь и кровожадных русских, только и думающих о том, чтобы после «захвата» Украины уничтожить все демократические достижения в Германии, да и во всей Европе.
К тому же, основной проблемой является демографическая ситуация. Германия ежегодно располагает примерно 700-750 тысячами молодых людей, достигших совершеннолетия, и лишь малая часть из них выражает интерес к службе в армии. С учётом конкуренции с гражданским рынком труда, особенно в технических и медицинских профессиях, Бундесверу трудно привлечь достаточное количество мотивированных кандидатов.
По всей видимости, и канцлер Мерц, и министр обороны Писториус также осознают, что с народом «недоработка» получается.
Седьмого ноября в ходе ежегодной конференции Бундесвера в Берлине Федеральный канцлер Фридрих Мерц заявил о необходимости радикального ускорения реформ в Бундесвере и переосмысления подходов к обороне.
«Мы должны как можно скорее стать способными защищаться», — подчеркнул он, обращаясь к военному командованию Германии.
Фридрих Мерц в видеообращении на конференции Бундесвера 2025
Мерц призвал офицеров действовать решительнее и отказаться от излишней бюрократии
Настоящий вызов времени — реализовать задуманное.
Бундесвер должен быстро расти. Но не корабли, не танки и не самолёты делают нашу страну способной к обороне. Главная сила — в людях, в наших солдатах и солдатках.
По словам канцлера, ключевым элементом модернизации станет новый закон о воинской службе, который позволит значительно увеличить численность вооружённых сил и резервистов.
Министр обороны Борис Писториус, выступая на том же форуме, отметил, что армия вновь пользуется поддержкой общества.
«Эта поддержка есть, и она вернулась к нам», — сказал он, сославшись на результаты опросов и растущее число желающих поступить на службу.
Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус. Сосредоточен и строг.
Не знаю, где уж Писториус обнаружил «вернувшуюся поддержку общества», ведь последние данные опросов выглядят следующим образом:
Согласно исследованию Universität Hamburg, только около 18 % всех респондентов, имеющих немецкое гражданство и не проходивших ни военную, ни гражданскую службу, заявили об интересе к добровольной шестимесячной военной службе.
Среди 18–29-летних этот показатель чуть выше — около 19 %.
Менее чем 39 % всех опрошенных сказали, что были бы готовы активно защищать Германию с оружием.
Среди 18–29-летних таких около 30 %.
Из совсем молодых, в возрасте 12–18 лет, 53 % выступили за «свободно выбираемую всеобщую службу» после школы или обучения. По самому этому определению вида службы понятно, что никакого представления о её реалиях у них нет.
54 % опрошенных немцев старшего поколения поддерживают возвращение обязательной военной службы. Позиция очень удобная, ведь представителям этой группы служить не придётся, по крайней мере пока что.
Однако среди молодых людей 18–29 лет подавляющее большинство, примерно 63 %, отрицательно относятся к обязательному призыву.
Между тем к середине 2025 года на добровольной службе в Германии числилось около 11 350 человек, что составило рост по сравнению с прошлым годом примерно на 15 %.
По всей видимости, эта цифра и воодушевила Бориса Писториуса.
А вот что лично меня удивило, в сообщениях об этом собрании не прозвучало ни слова о деньгах. То есть деньги вообще проблемой не являются.
А ведь одно только расширение личного состава почти вдвое потребует масштабных инвестиций в инфраструктуру, жильё, обучение и оснащение. По оценкам экспертов, для реализации программы «Wertdienst» и достижения целевых показателей по личному составу к 2032 году потребуется дополнительное финансирование в объёме не менее 20–25 миллиардов евро. И это вдобавок к бюджетным суммам, спецфондам и прочим официально не опубликованным финансовым вливаниям в бездну раскручиваемого военного психоза!
За работу, товарищи!
В своё время, ещё во времена СССР, в 1961 году, Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв, выступая на ХХII съезде Компартии, сказал:
«Наши цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!».
И вот, спустя 50 лет в Бундесвере будто бы услышали этот призыв советского лидера, и «товарищи» взялись за работу. В армии серьёзно взялись за перестройку системы набора добровольцев, в которой агитация и рекламная деятельность заняли одно из основных направлений. Бундесвер активно использует современные маркетинговые инструменты, проводя различные коммерческие компании.
Как пример — плакаты, телевизионные рекламы, короткие динамичные ролики с лозунгами «Делай то, что действительно важно» (Mach, was wirklich zählt).
«Германии нужен мощный Бундесвер. Работай над этим вместе с нами. Делай то, что действительно важно»
Плакат Бундесвера «Защищать ценности. Охранять мир. Делать то, что важно»
Весной 2023 года под лозунгами: «Что имеет значение, когда нам снова нужно проявить силу?», «Что имеет значение, когда мир вокруг нас становится жестче?», «Что имеет значение, когда наша свобода оказывается под угрозой?»», стартовала очередная рекламная кампания.
«Что имеет значение, когда нам снова нужно проявить силу? Брита Ф., старший ефрейтор, солдатка бронетанкового подразделения. Делай то, что действительно важно»
«Что имеет значение, когда нам нужно высоко над облаками охранять границы? Дениз А., обер-лейтенант, боевой пилот. Делай то, что действительно важно»
В кинотеатрах перед фильмами показываются трейлеры, привязанные к воинской службе, с акцентом на приключения, новейшие технологии, гражданскую ответственность и т.д.
В социальных сетях — официальные аккаунты Бундесвера в Instagram, TikTok, YouTube, Facebook и X (Twitter). Только на официальном YouTube-канале Бундесвера можно найти сегодня 3883 видео, напрямую связанные с информацией и рекламой воинской службы.
И все эти короткие видео, сторис, закулисье военной жизни, интервью с солдатами, лайфхаки, мемы и т. д. готовятся высококлассными медиа-специалистами и рассчитаны, в первую очередь, на молодёжь.
В последние годы сильный упор сделан на онлайн-рекрутинг.
На сайте bundeswehrkarriere.de можно пройти профориентационный тест, подать заявку и выбрать для себя карьерный путь.
Сайт Бундесвера предлагает виртуальные туры по военным базам, симуляторы профессий и погружение в виртуальную реальность (Virtual Reality), когда можно «примерить» на себя роль пилота или медика. Также предлагаются прямые онлайн-консультации и чаты с рекрутёрами. Регулярно проводятся выездные школьные кампании.
Офицер Бундесвера в учебном заведении работает с молодёжью
Консультанты Бундесвера (Karriereberater) регулярно посещают школы и высшие учебные заведения, проводят так называемые ярмарки вакансий. При этом используются мобильные инфоцентры, автобусы с VR-оборудованием и интерактивными стендами.
На военных базах организуются дни открытых дверей (Tage der Bundeswehr), где можно пообщаться с военнослужащими и посмотреть военную технику.
Плакат-приглашение на «День Бундесвера: «Мы здесь. 28 июня 2025 года. Город Фроюнг, Восьмой разведбатальон»
Проводя все эти кампании, Бундесвер стремится представить армию в качестве современного работодателя, где пропагандируется гендерное равенство, возможность образования и работа с передовыми технологиями. При этом делается акцент на общечеловеческие ценности — ответственность, защиту демократии и помощь в катастрофах. В основном используются реальные лица солдат, а не актёров, чтобы вызвать доверие и ощущение подлинности.
Не миновала Бундесвер и доля «испить яду» из чаши ЛГБТ и феминизма, да ещё и подкрашенного в зелёные цвета.
На этом огромном плакате есть почти всё, что «подлежит защите». И дама в форме, и зелёные цвета, и надпись соответствующая: «Осознание того, что за тобой стоит вся армия. Потому что ты это можешь. Делай то, что действительно важно».
В последние лет двадцать ни одна из рекламных кампаний не обходилась и не обходится без изображений женщин-военнослужащих, которых, начиная с 80-х годов законодательно в приказах, инструкциях, пресс релизах, в СМИ и публицистике, стали называть солдатки (Soldatinen).
А вот это ещё более модерновый плакат с изображением тётеньки (а может и бывшего дяденьки), залезающей в вертолёт: «Я рядом со своим подразделением. И со своей семьёй. Каким бы ты ни был — здесь ты на своём месте». Примечательно, что в нижнем левом углу изображены разноцветные точечки и надпись "Charta der Vielfalt“ (Хартия разнообразия).
Цель этой хартии, продвижение разнообразия, равных возможностей, уважения к различиям и создание инклюзивной культуры без дискриминации, в том числе на службе. Организация поддерживает открытое выражение сексуальной ориентации и гендерной идентичности на рабочем месте.
Таким образом Бундесвер подчёркивает, что он - современный, открытый и толерантный работодатель, где каждый может найти своё место, независимо от того, «какой ты».
А вот ниже, наверное самый «лихой» плакат.
Согласитесь, беззубая — просто «красавица». Она спрашивает с полотна плаката: «Ты готов к новой службе для своей Родины»? И ещё призывает «найти своё призвание».
Перспективы и реалистичность достижения целей
Несмотря на чётко обозначенные цели и стремление политиков к реформированию системы службы, достижение целевого показателя в 460 000 военнослужащих и резервистов остаётся серьёзным вызовом.
Успех этой программы будет зависеть не только от организационных решений и финансирования, но прежде всего — от способности государства переформатировать отношение граждан страны к наращиванию вооружения и, как уже было когда-то, созданию сильнейшей армии Европы.
Для достижения этой цели инициирована масштабная кампания по демонстрации угроз со стороны России. Её задача — вернуть доверие общества к концепции национальной обороны и представить службу в армии как почётное призвание, а не просто формальную обязанность.
Генерал-инспектор Карстен Бройер (Carsten Breuer) в своём выступлении на конференции Бундесвера 2025 года подчеркнул, что опыт войны в Украине стал важным уроком для немецких вооружённых сил:
По словам Бройера, Россия ошиблась, рассчитывая на быструю победу, и Германия должна сделать всё, чтобы не повторить подобной ошибки:
Он добавил, что этот принцип остаётся ориентиром для долгосрочного планирования:
Лично моё мнение, политики и военные, нажимая на все «педали» и проводя целенаправленную работу со всеми слоями общества, как социальными, так и возрастными, инвестируя гигантские суммы в военно-промышленный комплекс и непосредственно в Бундесвер, опираясь на научный потенциал и характерную для немцев дисциплину, через несколько лет не только добьются всеобщего «одобрямса» от бюргера, но и, модернизировав и перевооружив Бундесвер, сделают его действительно самой сильной армией Европы.
При этом не думаю, что Германия решится на прямое столкновение с Россией, но всех своих европейских партнёров, включая британцев, немцы жёстко «нагнут», и ФРГ снова прочно займёт место лидера в Евросоюзе, да и с американцами у них разговоры будут на другом уровне и в другой тональности.
Сейчас время работает на Германию, и этой привилегии её нужно лишить.
Лишить посредством скорейшего нанесения сокрушительного поражения ВСУ и самой украинской государственности, вот тогда у потомков бесноватого австрийского художника начнёт сзади, пониже пояса, припекать.
Может, тогда кое-кто в Германии поймёт, что вся эта армейская реформа — не самая первоочередная задача, а с сильной во всех смыслах Россией не силами меряться нужно, а коренным образом менять политику, как внешнюю, так и внутреннюю, ведь внутри страны проблем за последние годы сами себе понаделали выше крыши.
А в Евросоюзе, так и быть, я не против, пусть немцы будут главными, может тогда кое-кто из европейских коллег свой пыл и поумерит, ведь немцы любят говорить: «Ordnung muss sein, то есть должен быть порядок, порядок прежде всего».
