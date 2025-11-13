Догнать и перегнать Германию: в Польше предлагают вернуть обязательный призыв

Это еще один шаг к увеличению ресурсов и усилению возможностей резервистов и подготовке общества к кризисным ситуациям.

Европейские страны НАТО буквально соревнуются в части милитаризации под предлогом подготовки к «российской агрессии», в неизбежности которой с маниакальным упорством власти сами себя все больше убеждают. Причем в этом процессе наметилось своего рода соревнование между лидерами.Так, Франция и, конечно, Польша очень ревностно смотрят на ФРГ, власти которой намереваются создать «самую мощную» армию в Европе. В частности, сегодня в бундестаге состоится голосование по частичному возврату к обязательной воинской службе. В случае принятия предложенного правящей коалицией закона, со следующего года немецкие мужчины по достижении 18 лет будут проходить обязательную медкомиссию, пригодные к службе встанут на воинский учет. Призыв будет происходить по мере необходимости в результате жеребьевки.Таким развитием событий озадачились в Польше, где вознамерились «догнать и перегнать» Германию в части формирования количественного состава национальной армии. В республике обязательный призыв был отменен в пользу контрактной службы на год ранее, чем в ФРГ, в 2010 году. Однако желающих добровольно служить в Войске Польском, по мнению властей, слишком мало.Командующий отделом военного обучения польского Генштаба бригадный генерал Рафал Мерник заявил в интервью Radio Zet, что возвращение обязательной службы по призыву отвечает потребностям Вооруженных сил и национальной обороны страны. По мнению генерала, Польше рано или поздно придется столкнуться с таким решением, «учитывая демографические проблемы и то, что нас ждет в будущем».Генерал Мерник:При этом Мерник оговорился, что окончательное решение этого вопроса, конечно, за политиками. Однако польские военные могут и должны «давать рекомендации» гражданским властям.Польша среди всех стран НАТО лидирует по размеру оборонного бюджета в отношении к ВВП страны. В 2026 году на военные нужды будут выделены рекордные 200 млрд злотых ($54,75 млрд), что составит 4,8% валового внутреннего продукта при обязательных 2%, прописанных в уставе альянса.В марте премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины на случай войны. Польская армия, включая резервистов, должна увеличиться с нынешних 200 тысяч до 500 тысяч человек. Это пусть не намного, но больше, чем планы правительства Мерца. В Германии намерены увеличить количество военнослужащих бундесвера до 260 тысяч, плюс 200 000 резервистов.В конце ноября в Польше в пилотном режиме запустят всеобщую военную подготовку. Минобороны республики сообщало, что принять участие в ней смогут все желающие.