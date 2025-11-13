Догнать и перегнать Германию: в Польше предлагают вернуть обязательный призыв

1 568 7
Догнать и перегнать Германию: в Польше предлагают вернуть обязательный призыв

Европейские страны НАТО буквально соревнуются в части милитаризации под предлогом подготовки к «российской агрессии», в неизбежности которой с маниакальным упорством власти сами себя все больше убеждают. Причем в этом процессе наметилось своего рода соревнование между лидерами.

Так, Франция и, конечно, Польша очень ревностно смотрят на ФРГ, власти которой намереваются создать «самую мощную» армию в Европе. В частности, сегодня в бундестаге состоится голосование по частичному возврату к обязательной воинской службе. В случае принятия предложенного правящей коалицией закона, со следующего года немецкие мужчины по достижении 18 лет будут проходить обязательную медкомиссию, пригодные к службе встанут на воинский учет. Призыв будет происходить по мере необходимости в результате жеребьевки.

Таким развитием событий озадачились в Польше, где вознамерились «догнать и перегнать» Германию в части формирования количественного состава национальной армии. В республике обязательный призыв был отменен в пользу контрактной службы на год ранее, чем в ФРГ, в 2010 году. Однако желающих добровольно служить в Войске Польском, по мнению властей, слишком мало.

Командующий отделом военного обучения польского Генштаба бригадный генерал Рафал Мерник заявил в интервью Radio Zet, что возвращение обязательной службы по призыву отвечает потребностям Вооруженных сил и национальной обороны страны. По мнению генерала, Польше рано или поздно придется столкнуться с таким решением, «учитывая демографические проблемы и то, что нас ждет в будущем».

Генерал Мерник:

Это еще один шаг к увеличению ресурсов и усилению возможностей резервистов и подготовке общества к кризисным ситуациям.

При этом Мерник оговорился, что окончательное решение этого вопроса, конечно, за политиками. Однако польские военные могут и должны «давать рекомендации» гражданским властям.

Польша среди всех стран НАТО лидирует по размеру оборонного бюджета в отношении к ВВП страны. В 2026 году на военные нужды будут выделены рекордные 200 млрд злотых ($54,75 млрд), что составит 4,8% валового внутреннего продукта при обязательных 2%, прописанных в уставе альянса.

В марте премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины на случай войны. Польская армия, включая резервистов, должна увеличиться с нынешних 200 тысяч до 500 тысяч человек. Это пусть не намного, но больше, чем планы правительства Мерца. В Германии намерены увеличить количество военнослужащих бундесвера до 260 тысяч, плюс 200 000 резервистов.

В конце ноября в Польше в пилотном режиме запустят всеобщую военную подготовку. Минобороны республики сообщало, что принять участие в ней смогут все желающие.

7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 15:36
    ❝ Франция и, конечно, Польша очень ревностно смотрят на ФРГ ❞ —

    — Вот между собой и «спаррингу́йте» ...
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +3
      Сегодня, 15:45
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Вот между собой и «спаррингу́йте» ...

      Так к этому и дет. Еще год ,максимум 2, немцам станет понятно куда идет дело и поляки дождутся еще одного раздела .............
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 15:55
        Цитата: APASUS
        Еще год ,максимум 2, немцам станет понятно куда идет дело и поляки дождутся еще одного раздела .............

        Да еще неизвестноо, кто первый разделится. Германия тоже может вернуться к прежнему формату - восток и запад
      2. Rafaello Звание
        Rafaello
        0
        Сегодня, 17:17
        Смотря на ситуацию, это скорее наоборот — скорее «первый раздел Германии».
  2. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 15:56
    Там в Европе происходят подковерные дела

    Зачем вообще Польше понадобилось соревноваться с Германией ?

    Да потому что она до дрожи в коленках боится именно Германию ,но быкует на Россию в сонме европейских русофобов

    Польша после 2мв получила в свои владения рекордную площадь бывших немецких земель, выселив всех немцев но, оставив полабских и силезских славян ,которые жили с немцами .Они хотели их переделать в поляков ,но не тут то было .Эти славяне поляками быть не пожелали и там сейчас сепаратизм они хотят снова возвратится в Германию и это только одна из национальных проблем Польши

    Очень хотят поляцы возвратить и свои владения на Украине и Белоруссии ,но и Россию конечно ссат до невозможности потому что она будет стоять нерушимо в противодействии этим планам ,а за попытки захватить Калининград и вовсе размажет Польшу ядерными ударами

    Поэтому удел Польши и ее судьба бояться именно Германию, постепенно сдавая немцам свою экономику в качестве обслуживающей
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 16:52
      Польша после 2мв получила в свои владения рекордную площадь бывших немецких земель, выселив всех немцев но, оставив полабских и силезских славян ,которые жили с немцами .
      Тогда так поступила не только Польша. Чехи тоже выселили всех судетских немцев, которые жили там ещё за шесть веков до того. Немцев было около 3 млн. Самих чехов примерно 7 млн. Выселение сопровождалось многочисленными убийствами, грабежами и изнасилованиями. Это был богатый индустриальный край. Брно и Карловы Вары как раз находятся на той территории. Немцы тоже этого не забыли. Чехам пора бы тоже готовить армию. Хотя, воевать они не хотят и не умеют. Так во время вторжения Германии в Чехословакию перед Второй Мировой войной сопротивление оказал только ОДИН военнослужащий! Вся миллионная армия мужественно разбежалась. После развала Евросоюза начнётся новый передел Европы. Чехи опять снимут штаны, повернутся задом к немцам и нагнутся со словами "Чего изволите". Таков менталитет этого мелкого подленького народца.
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 16:43
    Ядерные удары по Франции, Германии, Польше и всё и уже не захотят ес войны !