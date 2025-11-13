Le Monde: Финляндия – единственная страна Европы, готовая к войне

Le Monde назвала Финляндию единственной страной Европы, готовой к возможной войне. Об этом пишет обозреватель Сильви Кауфманн, отмечая, что противостояние между Россией и НАТО сегодня перестало быть «абстрактной угрозой» и все чаще рассматривается европейскими штабами как реалистичный сценарий.

По мнению автора, только Финляндия сохранила систему всеобщей обороны и инфраструктуру, позволяющую быстро мобилизоваться в случае кризиса. Второе место она отводит Польше, где власти уже официально рекомендуют гражданам готовить тревожные рюкзаки с водой, фонариками, батарейками, радиоприемниками и наличными.



Кауфманн считает, что восприятие угроз в Варшаве и Таллине «естественно выше», чем в южных странах ЕС, однако в целом политический климат в Европе заметно изменился. В публикации приводятся слова начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона о необходимости готовиться к возможному столкновению в ближайшие три-четыре года.

На этой неделе президент Сербии Александр Вучич также заявил, что европейские страны активно готовятся к возможному конфликту с Россией. В Кремле на это ответили, что Москва не планирует атаковать государства ЕС или НАТО, а разговоры об угрозе используются европейскими столицами для оправдания растущих военных расходов на Украину.
  1. rubin1968 Звание
    rubin1968
    +2
    Сегодня, 16:00
    Это она якобы готова, потому что ничего не прилетает.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +4
      Сегодня, 16:21
      Войной Россию не запугать, мы просто сотрем европу с лица земли. Не надейтесь на локальный конфликт частями, вы единый блок. Первыми мы не начнем, но ответим так, что на многие поколения вперед запомнят. Правда как показывает история 80 лет и забыли некоторые что было.
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +5
    Сегодня, 16:03
    Le Monde назвала Финляндию единственной страной Европы, готовой к возможной войне.
    Вот ведь, хитрые французы, финнов вперёд под возможный удар России толкают. Хотят видимо посмотреть "бахнут" по Финляндии или "не бахнут", да собственно чухонцев европейцам и не жалко, прибалтам приготовиться.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Сегодня, 16:18
      А финны, прибалты и поляки рады прикрывать своими тушками хозяев. Хозяева ведь правильные - богатые, порят на конюшне, деньги отбирают, для рабов самое то
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +1
        Сегодня, 16:37
        А финны, прибалты и поляки
        Хозяева применяют к таким очень старые и простые методы, которые работают до сих пор, и хорошо показанные в стихах Б.Окуджавы в песне кота Базилио и лисы Алисы:
        Пока живут на свете хвастуны,
        Мы прославлять судьбу свою должны!
        На хвастуна не нужен нож,
        Ему немного подпоешь -
        И делай с ним, что хошь!

        Покуда живы жадины вокруг,
        Удачи мы не выпустим из рук.
        На жадину не нужен нож,
        Ему покажешь медный грош -
        И делай с ним, что хошь!

        Покуда есть на свете дураки,
        Обманом жить нам, стало быть, с руки.
        На дурака не нужен нож,
        Ему с три короба наврешь -
        И делай с ним, что хошь!

        Какое небо голубое,
        Живут на свете эти трое.
        Им, слава богу, нет конца,
        Как говорится, зверь бежит -
        И прямо на ловца!
        hi
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:32
      Цитата: Gomunkul
      Вот ведь, хитрые французы, финнов вперёд под возможный удар России толкают.

      "Чужой попой, голого ежа давить всегда легче".
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 16:07
    Это чухонцы сами придумали или им кто-то подсказал?))) а у них спрашивали?)))
  4. bandabas Звание
    bandabas
    +1
    Сегодня, 16:08
    Ну ну. Похоже что белобрысо-лупоглазые до сих пор не въезжают. что на дворе не 1939, а 2025 год. Сидели бы на попе ровно и торговали своим Valio.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 16:12
    На что они надеются непонятно. История наглядно показала, что Россию из вне победить не возможно, только изнутри. А все их действия приводят лишь к консолидации нашего общества.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 16:33
      Цитата: AK-1945
      А все их действия приводят лишь к консолидации нашего общества.

      Они там живут в параллельной реальности. Только недавно прочитал очередную пропагандистскую статью в западном СМИ об экономическом кризисе вселенского масштаба в России и о том, что народ уже завтра пойдёт свергать Путина.
    2. isv000 Звание
      isv000
      -2
      Сегодня, 16:34
      Цитата: AK-1945
      История наглядно показала, что Россию из вне победить не возможно, только изнутри.

      История так же показала что разваленная изнутри РИ реинкарнировалась в СССР и разнесла в дребезги третий рейх, подмяв при этом Восточную Европу под себя. И только чудо спасло япов от создания на Хоккайдо Айнской Демократической Республики. hi
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 17:49
      Цитата: AK-1945
      На что они надеются непонятно. История наглядно показала, что Россию из вне победить не возможно,

      Просто у них с памятью дела обстоят совсем хреновенько.
      Каждые 50-70 лет у них возникает потребность получать по башке, после чего отключается часть мозга ответственная за знание истории и они, под предводительством задницы, летят на поиск приключений, причём на просторах России, хотя ещё Отто фон Бисмарк их предупреждал - "Вступайте в любые союзы, развязывайте любые войны, но никогда не воюйте с русскими".
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 16:13
    ❝ Финляндия – единственная страна Европы, готовая к войне ❞ —

    — Это они говорят: «Финны, вы следующие» ...
    (Внезапное членство в НАТО отрабатывать)
  7. Баюн Звание
    Баюн
    +6
    Сегодня, 16:20
    Удивляют НАШИ ответы. Странно, почему у нас всегда только ОТВЕТЫ? Смущает и то, что на четкие заявления супостата: "Мы будем с вами воевать", мы отвечаем: "А мы не будем на вас нападать!" Это как? Если на нас нападут, мы собираемся "большой кровью воевать на своей территории"?

    Эдак, не исключено настоящее "можем повторить". Только не 1945-ый, а 1917-ый...

    П.С.: Забавно то, что даже сама русская буржуазия признает, что 73 года БЕЗ БУРЖУАЗИИ на Руси жилось лучше.
  8. кот Краш Звание
    кот Краш
    -1
    Сегодня, 16:31
    Это ничего, что русские не хотят на Суоми нападать, сообразим какой-нибудь нечаянный повод, чтоб русские ответили. Хоть и ответ это будет, всё равно агрессор - Россия. Например: потому, что она первая ответила на случайный залёт 3-4 ракет на погранзаставу или ещё куда. Виноваты без сомнений.
  9. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    0
    Сегодня, 16:36
    Эти кровавые клоуны запугали друг дружку до поноса. А чухонцы еще за Гельсингфорс и Петрозаводск не ответили. Слишком добр был ИВС и паталогически честен. Приличный наглосакс сразу после того как отпадает надобность, все договоры посылает в дупу.
  10. seregatara1969 Звание
    seregatara1969
    -1
    Сегодня, 16:47
    А члены НАТО забыли, зачем создан блок НАТО? Для какой цели? Так прочтите устав НАТО,там написано,кто нападёт первым в Европе.
  11. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -1
    Сегодня, 16:51
    Le Monde назвала Финляндию единственной страной Европы, готовой к возможной войне

    Непонятно только с кем. Разве что с Эстонией.
  12. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 18:21
    Хороша чертовка на заставке! Её бы в плен взять, сзади захватить... feel
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:38
    Какое столкновение, горячий конфликт с тем, кого победить нельзя, а уничтожать... так противник это может сделать ОСОБО НЕ НАПРЯГАЯСЬ...
    Они что, считают/надеятся что в е будет так, как им в голливудских блокбастерах нарисовали???
    В общем, те кто гутарит за войну, призывают вооружатся там все понятно, они за бабки, которые им платят оружейный компании... а обывателю стоит подумать/вспомнить, кто именно выворачивает им карманы, что б заплатить за хотелки богатеньких буратин, оружейный магнатов! soldier