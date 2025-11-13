СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным

Китай строит свой новый авианосец, который с большой долей вероятности станет первым атомным. Строительство военного корабля, который условно называется Type 004, идет в Даляне на северо-востоке страны.

Об этом рассуждает в своей статье обозреватель американского журнала The War Zone Томас Ньюдик, ссылаясь на снимки с места постройки, опубликованные в сети пользователями из Китая.



Всего несколько дней назад на воду был спущен третий китайский авианосец «Фуцзянь», а теперь в сети появились снимки с места строительства четвертого. Автор статьи, изучив фото, пришел к выводу, что в конструкции корабля будет присутствовать ядерный реактор. Он отмечает схожесть строящегося корпуса с конструкцией атомных авианосцев ВМС США.

Ньюдик пишет:

Конечно, эта конструкция в целом похожа на ту, что используется на американских атомных авианосцах, и существует общее мнение, что то, что мы здесь видим, связано с будущей установкой ядерного реактора.

Автор заметил на снимках защитную конструкцию реактора, которая является ключевым элементом ядерной силовой установки. При этом он не исключает варианта, что его выводы ошибочны, и строящийся объект вовсе не будущий боевой корабль, а какой-либо испытательный модуль.


Впрочем, СМИ США отмечает значительную схожесть Type 004 с американским авианосцем класса Ford или с перспективным французским аналогом. Оба эти корабля имеют ядерные силовые установки.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 16:06
    Кто такое пишет?))) когда спустили на воду "Фуцзянь", вернее вывели из дока? вы там с дуба рухнули?)))
    1. Китун Евгений Звание
      Китун Евгений
      +1
      Сегодня, 16:24
      Если не вывели то это тогда кто?
    2. smart fellow Звание
      smart fellow
      +2
      Сегодня, 16:44
      Просто для автора спустить "Фуцзянь" на воду (июнь 2022) и ввести в эксплуатацию (07.11.2025) одно и то же. Это нормально для ВО.
      1. Sergey39 Звание
        Sergey39
        0
        Сегодня, 16:51
        На этой площадке, авторы статей частенько, проявляют не компетентность. Так что, ничего удивительного.
        Одно интересно, если силовая установка- атомная , то это своя разработка или наши специалисты помогли?
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 17:46
          Ну, на матрасных сайтах была информация, что малый реактор пригодный для кораблей, уже несколько лет эксплуатируется, в каком-то институте.
  2. Lako Звание
    Lako
    +3
    Сегодня, 16:17
    Китайцы молодцы!!! Постепенно, но уверенно совершенствуют свои вооружённые силы. Давно ли они купили, у украинцев, Варяг, по цене металлолома? А уже построили третий авианосец, с электромагнитной катапультой и заложили четвёртый с ядерной энергетической установкой.
    1. Trapper7 Звание
      Trapper7
      +4
      Сегодня, 16:30
      Да, хорошо, что нам они не нужны (ну, по мнению некоторых). И тратиться не надо.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 16:44
        Цитата: Trapper7
        Да, хорошо, что нам они не нужны (ну, по мнению некоторых).

        У нас твёрдой концепции строительства флотов, определения задач, предстоящих для выполнения, наличия сил и средств для этих флотов не разработано, а вы про авианосцы... Не президентское дело в авианосцах разбираться... Чай, не генсеки...
      2. Баюн Звание
        Баюн
        0
        Сегодня, 17:07
        В свете происходящего и будущих мелководных "балтийских баталий", нам бы лучше озадачиться техникой для подводной переправы танка.

        Размер понтона для переправы танка не так уж и велик. Эту бы конструкцию усовершенствовать для переправы в подводном положении. При нескольких метрах воды "над килем", точнее "над мангалом", ему до берега никакие БПЛА не страшны. Тяжелых подвесов-торпед пока, вроде, не наблюдается.
    2. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 16:59
      Цитата: Lako
      Китайцы молодцы!!! Постепенно, но уверенно совершенствуют свои вооружённые силы

      У китайцев уже много инвестиций и интересов в разных точках земного шара и они увеличиваются. Вот и строят авианосцы, чтобы защищать эти интересы в чужих берегах. С ядерной смогут и далекие посещать. Не возле же Китая им все время ходить.
      1. Lako Звание
        Lako
        0
        Сегодня, 18:43
        Ну да, китайцам все надо. Зато у России, скоро не останется кораблей дальней морской зоны. Ещё при Бухалово, Китаю продали новые эсминцы, типа "Современный", пр. 956Э. С тех пор у китайцев появились на свет несколько поколений эсминцев: "Луян-1", "Луян-2", ракетные эсминцы типа "Лучжоу. " Российский ВПК, пока не выродил ни одного эсминца. Проект "Лидер", вероятно, родился мёртвым.
  3. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -2
    Сегодня, 17:18
    Никакой конвой не защитит авианосец от групповых атак подводных и воздушных беспилотных аппаратов.
    Использование авианосцев в операции по воссоединению Китая тоже сомнительно - легко подерять такую дорогую игрушку, проще использовать береговую авиацию способную эффективно действовать через пролив.
    Охрану морских коммуникаций можно не менее эффективно осуществлять другими и менее затратными силами и средствами.
    Единственное чем авианосец может быть полезен, демонстрацией военной мощи для устрашения врагов.
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 18:21
      И много американских авианосцев поле второй мировой потопили? А поучаствовали они почти во всех военных акциях США, кроме, может быть Афганистана. Расскажите про менее затратные и более эффективные средства вогнать в землю зарвавшихся бармалеев. В Сирии, например.
  4. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 18:56
    заложили четвёртый с ядерной энергетической установкой

    И как по внешнему виду недостроенного корабля на стапеле можно определить тип его СЭУ? Ведь даже корпус до конца еще не сформирован. Достоверной информации от китайцев не было.