ВС РФ вышли к дороге Красный Лиман - Северск, затруднив снабжение гарнизона ВСУ

Вооружённые силы России, продолжая наступление на севере ДНР, перевели под свой контроль новые территории между городами Северск и Красный Лиман. Продвижение на этом участке фронта составило около километра за сутки. Однако этот километр имеет по-настоящему большое значение.Дело в том, что в результате наступательных действий наши войска смогли выйти к автомобильной дороге Красный Лиман (Лиман) – Северск в районе Лиманских озёр и перерезать её для противника. Контроль над участком пока сложно назвать стабильным, противник пытается контратаковать, чтобы вновь вернуть участок дороги себе. Однако это уже нарушило логистику противника по обеспечению его Северского гарнизона.В распоряжении противника остаются маршруты через Резниковку и Закотное. Но и эти маршруты ВСУ использовать сложно. Дело в том, что российские позиции от отдельных участков этих дорог отстоят всего на километр-полтора, что даёт возможность огневого контроля со всеми вытекающими для перемещений противника последствиями.Таким образом, ситуация для противника в Северске превращается в критическую. Если ВСУ продолжат терять контроль над маршрутами снабжения (в физическом плане), то Северский гарнизон окажется фактически в котле - по тому же сценарию, как это произошло с гарнизоном, например, Покровска и Мирнограда.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»