ВС РФ вышли к дороге Красный Лиман - Северск, затруднив снабжение гарнизона ВСУ

Вооружённые силы России, продолжая наступление на севере ДНР, перевели под свой контроль новые территории между городами Северск и Красный Лиман. Продвижение на этом участке фронта составило около километра за сутки. Однако этот километр имеет по-настоящему большое значение.

Дело в том, что в результате наступательных действий наши войска смогли выйти к автомобильной дороге Красный Лиман (Лиман) – Северск в районе Лиманских озёр и перерезать её для противника. Контроль над участком пока сложно назвать стабильным, противник пытается контратаковать, чтобы вновь вернуть участок дороги себе. Однако это уже нарушило логистику противника по обеспечению его Северского гарнизона.





В распоряжении противника остаются маршруты через Резниковку и Закотное. Но и эти маршруты ВСУ использовать сложно. Дело в том, что российские позиции от отдельных участков этих дорог отстоят всего на километр-полтора, что даёт возможность огневого контроля со всеми вытекающими для перемещений противника последствиями.

Таким образом, ситуация для противника в Северске превращается в критическую. Если ВСУ продолжат терять контроль над маршрутами снабжения (в физическом плане), то Северский гарнизон окажется фактически в котле - по тому же сценарию, как это произошло с гарнизоном, например, Покровска и Мирнограда.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    Сегодня, 16:03
    Опять мы неправильно повоевали по мнению Ю. Рёпке. smile
    1. isv000 Звание
      isv000
      Сегодня, 16:27
      Цитата: Товарищ Берия
      Опять мы неправильно повоевали по мнению Ю. Рёпке. smile

      У этого писаки репка потекла. Если б наши били всерьёз то уже от Берлина щебень клубился бы...
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    Сегодня, 17:29
    Произошло еще одно освобождение населенного пункта с далеко идущими последствиями.

    По оперативной информации н.п. Даниловка полностью освобождена.


    Таким образом Гуляйполе полностью отрезан по автомобильному шоссе от важного логистического узла снабжения в Покровском.

    В боях за населённый пункт противник из состава 154 омбр ВСУ потерял не только около роты живой силы, но и большое количество бронетехники - свыше 12 единиц (САУ, танки, ББМ).


    Батька Махно смотрит в окно - не видать ли Красной Армии? smile

    Скорее всего наши сменят вектор наступления на южное направление по трассе Т-04-01, прикрывааясь с правого фланга рекой Гайчур, беря Гуляйполе в тиски.
    1. МЮД Звание
      МЮД
      Сегодня, 17:39
      Таким образом Гуляйполе полностью отрезан по автомобильному шоссе от важного логистического узла снабжения в Покровском.

      Если глянуть на карту, там полно объездных дорог, рангом пониже. Пусть и с крюком или с гаком но путей снабжения много. Надеюсь дальше легче пойдет.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      Сегодня, 18:43
      Укрота уже разгоняет мульку, что это они заманивают ВС РФ чтобы наши в котел попали.