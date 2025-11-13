Песков: Украине придётся вернуться к диалогу, но с гораздо худших позиций

Песков: Украине придётся вернуться к диалогу, но с гораздо худших позиций

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Украине в любом случае рано или поздно придется вернуться к переговорам с Москвой, однако с гораздо худших позиций.

Комментируя заявление украинского МИД о прекращении переговоров с Россией, Песков также констатировал, что позиции киевского режима стремительно ухудшаются изо дня в день и к моменту, когда Украина будет вынуждена возобновить переговоры, предлагаемые Киеву условия завершения вооруженного конфликта будут значительно хуже, чем были озвучены ранее.



Ранее замглавы украинского МИД Сергей Кислица пожаловался на то, что во время переговоров в Стамбуле члены российской делегации старались всячески обидеть представителей Киева, а Мединский читал им лекции по истории и заявлял, что в ходе конфликта на Украине русские убивают русских.

Кислица рассказал британским журналистам, что представители России приехали на переговоры в Стамбуле, имея подробное досье на каждого из членов украинской делегации, и говорили про них «неприятные вещи». Кроме того, украинский дипломат посетовал, что российская сторона полностью игнорировала любые доводы своих визави, настаивая на заключении мира исключительно на своих условиях и даже не утруждаясь объяснять, по какой причине для Москвы неприемлемы те или иные аргументы Киева.

Осознав невозможность добиться каких-либо более-менее приемлемых для себя условий, Киев решил и вовсе отказаться от дальнейших переговоров.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 16:52
    

    Вы стали так часто беспокоиться о переговорах, что мысль о каких-то тёмных договорняках не покидает...
    Делайте своё дело и пока белого флага не выкинут, бейте, вгоняйте в каменный век!!!
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      -2
      Сегодня, 17:04
      [quote=ROSS 42][quote]Делайте своё дело и пока белого флага не выкинут, бейте, вгоняйте в каменный век!!![/quote]
      А вам не кажется, вгоняя в каменный век, т.е. в угол, где они становятся более агрессивными и опасными???
      Лучше сделать так, чтобы эти "крысы", сами себя загнали в мешеловку, где им выхода нет, как пожирать своих себе подобных!
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -2
        Сегодня, 17:08
        Цитата: Joker62
        где им выхода нет, как пожирать своих себе подобных!

        К сожалению, это труднодоступно...
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Сегодня, 17:49
      В Киеве - шизофрения.

      Сегодня европейские хозяева укров потребовали срочно перемирия и прекращения огня)))

      Как это сделать без переговоров?)
  2. Себенза Звание
    Себенза
    +1
    Сегодня, 16:58
    Ох уж эти переговорщики. Вот ведь хочется не мытьём ,так катаньем вернуть то, что уже профукано. Беззаговорочная капитуляция. Нет других вариантов. Слишком далеко зашли.
  3. barclay Звание
    barclay
    +2
    Сегодня, 17:11
    При этой шайке в куеве нормальных переговоров не будет. А другая шайка тоже будет марионеточной и на капитуляцию вряд-ли пойдёт. Смена правительства "снизу" исключена. Так что предпосылок останавливаться нет.
  4. arhitroll Звание
    arhitroll
    -6
    Сегодня, 17:23
    Надо реально посмотреть на ситуацию и не выеживаться - нужно принимать безоговорочную капитуляции украины на их условиях...
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +3
      Сегодня, 17:39
      Цитата: arhitroll
      Надо реально посмотреть на ситуацию и не выеживаться - нужно принимать безоговорочную капитуляции украины на их условиях...


      На условиях Украины? Границы 1991 года, выплаты репараций, а так же выдачи всех причастных в СВО в Гаагу? Я правильно тебя понял, xoxoл? lol
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 18:17
        Товарищ Берия
        Сегодня, 17:39На условиях Украины? Границы 1991 года, выплаты репараций, а так же выдачи всех причастных в СВО в Гаагу? Я правильно тебя понял, xoxoл? lol

        hi Он пытался выразиться на мове, а получилось на русском с недопониманием.
        Границы до Беловежского сговора на троих, в любом случае Россия - правопреемник СССР. what
    2. ulembeck Звание
      ulembeck
      +1
      Сегодня, 17:54
      безоговорочную капитуляции украины на их условиях...

      "Безоговорочную на их условиях" - это оксюморон.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:07
    Вопрос... чего могут дать переговоры с не адекватными, о мороженным на всю голову?
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 18:58
      Цитата: rocket757
      Вопрос... чего могут дать переговоры с не адекватными, о мороженным на всю голову?

      Если с отмороженными на всю голову куевскими, то ничего. Переговоры надо вести с отмороженными лондонскими и вашингтонскими.
      Кстати, намедни представители Стармера попытались негласно, напрямую поскрестись в кремлёвские ворота, чего не было уже несколько лет, а значит они понимают то, что время играет против их "сукиного сына", причём уже прямо сейчас и, в ближайшее время, им придётся принимать какие то решения, которые не совсем отвечают их интересам но подсвечивают интересы Москвы.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:05
        Разговоры, разговоры... оно будет, конечно, куда ж без них, вот только обсуждать стратегию своей игры с шулером, дело такое... скверное и это ещё мягко сказано.