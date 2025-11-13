Песков: Украине придётся вернуться к диалогу, но с гораздо худших позиций
Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Украине в любом случае рано или поздно придется вернуться к переговорам с Москвой, однако с гораздо худших позиций.
Комментируя заявление украинского МИД о прекращении переговоров с Россией, Песков также констатировал, что позиции киевского режима стремительно ухудшаются изо дня в день и к моменту, когда Украина будет вынуждена возобновить переговоры, предлагаемые Киеву условия завершения вооруженного конфликта будут значительно хуже, чем были озвучены ранее.
Ранее замглавы украинского МИД Сергей Кислица пожаловался на то, что во время переговоров в Стамбуле члены российской делегации старались всячески обидеть представителей Киева, а Мединский читал им лекции по истории и заявлял, что в ходе конфликта на Украине русские убивают русских.
Кислица рассказал британским журналистам, что представители России приехали на переговоры в Стамбуле, имея подробное досье на каждого из членов украинской делегации, и говорили про них «неприятные вещи». Кроме того, украинский дипломат посетовал, что российская сторона полностью игнорировала любые доводы своих визави, настаивая на заключении мира исключительно на своих условиях и даже не утруждаясь объяснять, по какой причине для Москвы неприемлемы те или иные аргументы Киева.
Осознав невозможность добиться каких-либо более-менее приемлемых для себя условий, Киев решил и вовсе отказаться от дальнейших переговоров.
