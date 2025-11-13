Польские политики назвали Балтику «внутренним морем НАТО»

Польские власти вновь заговорили о «закреплении» НАТО на севере Европы, заявив, что Балтийское море фактически превратилось во внутреннюю акваторию альянса. Сразу два высокопоставленных чиновника Варшавы – глава МИД Радослав Сикорский и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш – публично укрепили этот тезис, сопровождая его новыми военными инициативами.

На конференции «Безопасность Балтийского моря – общая ответственность демократических государств» Сикорский заявил, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтика стала «практически внутренним морем альянса». По его словам, это меняет баланс сил в регионе и «усиливает возможности НАТО» на северном фланге.



Косиняк-Камыш повторил ту же мысль при подписании контракта на поставку 18 новых береговых радиолокационных станций, которые Польша развернет вдоль побережья. Система слежения, по его словам, охватит и районы, граничащие с Калининградской областью. Варшава подает этот шаг как «укрепление безопасности» не только Польши, но и всего НАТО.

В Минобороны Польши подчеркивают, что укрепление военной инфраструктуры – это «вклад в общие обязательства альянса». Варшава активно использует расширение НАТО для того, чтобы позиционировать себя как ключевого игрока в регионе.

На фоне подобных заявлений Сикорский продолжает обвинять Россию во «враждебной активности» в Балтийском море и советует польским гражданам воздерживаться от поездок в Россию и Белоруссию.
  1. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +3
    Сегодня, 16:43
    Конечно, Балтийское море « внутренне море НАТО», но вот не задача в Калининграде (Чкаловске), практически ежедневные полеты наших самолетов СУ-27 и СУ-30СМ2 над Балтийским морем и корабли БФ регулярно ходят из Балтийской ВМБ в море.
    1. 73bor Звание
      73bor
      +1
      Сегодня, 17:58
      Мало того этот даун забывает что единственная польская ВМБ находится рядом с Балтийском !
  2. Tooks Звание
    Tooks
    +1
    Сегодня, 16:47
    ...и советует польским гражданам воздерживаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Очень дельный совет.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:30
      Цитата: Tooks
      и советует польским гражданам воздерживаться от поездок в Россию и Белоруссию.

      Очень дельный совет.

      Путь на Украину полякам всегда открыт, вас там ждут с нетерпением.
  3. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 16:47
    Кретинизм это отличительная черта подавляющего большинства польских "политиков".
    1. БИАБИА Звание
      БИАБИА
      0
      Сегодня, 17:10
      Не только польских, а вообще подавляющего числа европейских. У них даже физиономии даунские, Макроны, Мерцы, фондерляйненши....мрак
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:48
    Такое впечатление, что только одно может исправить эту гиену:
  5. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +1
    Сегодня, 16:48
    Синяк-Камыш видимо курит что-то или нюхает...
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 16:56
      Разрабатывали военные инициативы.
      Какие-то неадекватные контрацептивы.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 16:53
    Пусть наши польские " партнёры " и дальше продолжают кичиться пока могут.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:16
    Да что с посполититых политиков взять... У них бзикануло так, что другие давно за ними не поспевают.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 18:27
    Польские власти вновь заговорили о «закреплении» НАТО на севере Европы, заявив, что Балтийское море фактически превратилось во внутреннюю акваторию альянса.
    До 1945 года у Польши не было своего выхода в море, это Сталин им подарил часть Пруссии и Померании, Можно при желании изменить территориальные принадлежности.