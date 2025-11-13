Бельгийцы всё меньше верят в якобы российскую угрозу неизвестных БПЛА

1 937 8
Бельгийцы всё меньше верят в якобы российскую угрозу неизвестных БПЛА

Медийная кампания руководства Бельгии по поводу неопознанных беспилотных летательных аппаратов, в последний месяц регулярно обнаруживаемых в небе, в том числе над стратегическими военными и гражданскими объектами, начинает раздражать рядовых граждан королевства. Бельгийцы все меньше верят в навязываемое им утверждение, что дроны, ни один из которых не был сбит или посажен средствами РЭБ для опознания, имеют российскую принадлежность.

Бельгийское новостное издание DH в редакционной статье, опубликованной на первой странице и озаглавленной «Русская угроза дронов: почему бельгийцы в нее не верят?», цитирует наиболее популярные комментарии в соцсетях по этому поводу. Жители королевства откровенно называют сведения о российской принадлежности БПЛА фейками. Их цель — заставить бельгийцев поверить: «все дело в России». Под этим предлогом происходит наращивание военных расходов в ущерб другим статьям бюджета страны.

Более того, бельгийцы на этом примере выражают общее недовольство тем, что руководство страны откровенно пытается манипулировать мнением своих граждан в угоду политическому мейнстриму. Издание так комментирует ситуацию, отмечая, что доверие граждан Бельгии к госинститутам в последние годы «размывается»:

Жители Бельгии все больше и больше ставят под сомнение факты (пролетов российских БПЛА) над критическими объектами, видя в этом медийные и политические манипуляции (руководства страны).

В публикации приводится высказывание министра обороны Бельгии Тео Франкена. Того самого, который грозился «стереть Москву с карты мира» в случае нападения РФ на страны НАТО. Правда, после жесткого ответа из России слишком смелый бельгийский министр обороны быстро отыграл назад, заявив, что его слова были выдернуты из контекста и вообще неправильно поняты.

Глава военного ведомства называет «нелепостью» высказывания рядовых бельгийцев, которые не верят в российскую угрозу, а тему дронов характеризуют как возможность оправдания роста военных расходов. Впрочем, заочный дискус Франкена только добавляет уверенности в своей правоте жителям королевства. Ведь именно он является автором плана по выделению 34,2 млрд евро бюджетных средств на ускоренную милитаризацию Бельгии в ближайшие годы.

На борьбу с «российскими» беспилотниками Франкен запросил €50 млн и призвал соседние государства помочь Бельгии в обеспечении безопасности ее воздушного пространства. На этот призыв уже откликнулись Великобритания, Германия и Франция. При том, что в самой ФРГ в этом году произошли тысячи инцидентов с БПЛА. По данным немецких спецслужб, с которыми ознакомилась газета The Wall Street Journal, в небе над страной появляются как небольшие коммерческие дроны, так и группы крупных беспилотников. Несмотря на активный мониторинг, власти пока не смогли установить личности тех, кто запускал дроны.

Эксперты отмечают, что недостатка в инцидентах с дронами в Бельгии не было и в прошлом году, когда согласно официальной статистике была зафиксирована 31 тысяча полетов БПЛА близ важных инфраструктурных объектов, что соответствует примерно 85 случаям в день. Однако тогда на бесконтрольные полеты дронов власти не обращали никакого внимания. Газета Brussels Times в публикации от 1 октября 2025 года констатировала, что внятных единых правил, регулирующих использование или приобретение беспилотников, в Бельгии не существует, несмотря на широкую продажу и доступные цены дронов.

8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +1
    Сегодня, 17:02
    Первая в своем роде "стена дронов" вскоре будет развернута на Украине, сообщает Business Insider.Стоимость перехвата заявляется несколько тысяч долларов. Основатель компании также сообщил, что "стена дронов" может работать в условиях отсутствия GPS-сигнала, поскольку она оснащена предустановленной 3D-картой своей зоны ответственности. Беспилотники могут работать на высоте нескольких тысяч метров и оснащены системой идентификации для предотвращения случаев "дружественного огня".

    Основатель компании Atreyd, пожелавший остаться неназванным, пояснил изданию, что уже отправил систему на Украину и рассчитывает, что она будет введена в эксплуатацию в течение нескольких недель. "Стена" предназначена для перехвата приближающихся боеприпасов путем их подрыва в небе, "будто минное поле из летающих беспилотников", пояснил он.

    "Стена" состоит из множества FVP-дронов, которые взлетают со своих стартовых площадок после обнаружения радаром потенциальной угрозы. Каждый из них несет небольшую боевую часть. Поднявшись в воздух, эти беспилотники образуют в небе нечто вроде занавеса. Система использует искусственный интеллект, чтобы наилучшим образом реагировать на приближающиеся угрозы. Дроны детонируют вблизи приближающихся боеприпасов, нейтрализуя их.


    https://rg.ru/2025/11/13/bi-ukraina-poluchila-ot-zapadnoj-kompanii-atreyd-tehnologiiu-stena-dronov.html
  2. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 17:06
    Трудно представить бы РФовский беспилотный аппарат незамеченным пролетел пол-Европы и вернуться назад. Более правдоподобным выглядит что летающие над ЕС беспилотные аппараты запускаются их частными умельцами, а выяснить это можно отследив пункт управления.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 17:27
      Мне тоже верится с трудом. Но объяснение должно быть убедительным, ведь на кону "план по выделению 34,2 млрд евро бюджетных средств на ускоренную милитаризацию Бельгии в ближайшие годы."
      1. Jacques Sekavar Звание
        Jacques Sekavar
        +1
        Сегодня, 17:40
        Потому и не отслеживают пункт управления, сваливая всё на РФ. а отследить при наличии густой сети гражданских и военных аэропортов можно потому как в полёте светится сам летательный аппарат и пункт его управления
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:05
    Жители Бельгии все больше и больше ставят под сомнение
    . Верят/не верят, правящим пофиг...
    Тем более, ложь повторяемая много, много раз, начинает жить сама по себе, по своим законам, в жанре брехливой пропоганды... soldier
  4. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 18:18
    Это бруссельцы репетируют атаку дронов сквозь российско-бельгийскую границу. Задумка, в общем, неплохая.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:18
    Почему все так делается глупо, топорно, по-дилетантски! Даже противно!
  6. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 19:02
    Да, как то незаметно российские дроны перелетают Польшу с Германией специально для того, чтобы кошмарить Бельгию.