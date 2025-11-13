Бельгийцы всё меньше верят в якобы российскую угрозу неизвестных БПЛА
Медийная кампания руководства Бельгии по поводу неопознанных беспилотных летательных аппаратов, в последний месяц регулярно обнаруживаемых в небе, в том числе над стратегическими военными и гражданскими объектами, начинает раздражать рядовых граждан королевства. Бельгийцы все меньше верят в навязываемое им утверждение, что дроны, ни один из которых не был сбит или посажен средствами РЭБ для опознания, имеют российскую принадлежность.
Бельгийское новостное издание DH в редакционной статье, опубликованной на первой странице и озаглавленной «Русская угроза дронов: почему бельгийцы в нее не верят?», цитирует наиболее популярные комментарии в соцсетях по этому поводу. Жители королевства откровенно называют сведения о российской принадлежности БПЛА фейками. Их цель — заставить бельгийцев поверить: «все дело в России». Под этим предлогом происходит наращивание военных расходов в ущерб другим статьям бюджета страны.
Более того, бельгийцы на этом примере выражают общее недовольство тем, что руководство страны откровенно пытается манипулировать мнением своих граждан в угоду политическому мейнстриму. Издание так комментирует ситуацию, отмечая, что доверие граждан Бельгии к госинститутам в последние годы «размывается»:
В публикации приводится высказывание министра обороны Бельгии Тео Франкена. Того самого, который грозился «стереть Москву с карты мира» в случае нападения РФ на страны НАТО. Правда, после жесткого ответа из России слишком смелый бельгийский министр обороны быстро отыграл назад, заявив, что его слова были выдернуты из контекста и вообще неправильно поняты.
Глава военного ведомства называет «нелепостью» высказывания рядовых бельгийцев, которые не верят в российскую угрозу, а тему дронов характеризуют как возможность оправдания роста военных расходов. Впрочем, заочный дискус Франкена только добавляет уверенности в своей правоте жителям королевства. Ведь именно он является автором плана по выделению 34,2 млрд евро бюджетных средств на ускоренную милитаризацию Бельгии в ближайшие годы.
На борьбу с «российскими» беспилотниками Франкен запросил €50 млн и призвал соседние государства помочь Бельгии в обеспечении безопасности ее воздушного пространства. На этот призыв уже откликнулись Великобритания, Германия и Франция. При том, что в самой ФРГ в этом году произошли тысячи инцидентов с БПЛА. По данным немецких спецслужб, с которыми ознакомилась газета The Wall Street Journal, в небе над страной появляются как небольшие коммерческие дроны, так и группы крупных беспилотников. Несмотря на активный мониторинг, власти пока не смогли установить личности тех, кто запускал дроны.
Эксперты отмечают, что недостатка в инцидентах с дронами в Бельгии не было и в прошлом году, когда согласно официальной статистике была зафиксирована 31 тысяча полетов БПЛА близ важных инфраструктурных объектов, что соответствует примерно 85 случаям в день. Однако тогда на бесконтрольные полеты дронов власти не обращали никакого внимания. Газета Brussels Times в публикации от 1 октября 2025 года констатировала, что внятных единых правил, регулирующих использование или приобретение беспилотников, в Бельгии не существует, несмотря на широкую продажу и доступные цены дронов.
