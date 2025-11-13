США ввели санкции против украинских компаний за поставки комплектующих Ирану
США снова ударили санкциями, но на этот раз по Украине. Министерство финансов обвинило две украинские компании в том, что они помогали Ирану собирать ракеты Ababil и дроны Shahed – те самые, что давно стали символом ближневосточной войны технологий.
Под горячую руку попали две фирмы: харьковская GK Imperativ Ukraina и Ekofera LLC, работающая в Киеве и Харькове. По версии Вашингтона, они не просто торговали деталями, а были частью хитрой схемы. Через них, заявляют в Минфине США, Иран получал аэрокосмические компоненты – от авиагоризонтов и магнитометров до двигателей и генераторных частей. Все это потом оказывалось на предприятии HESA, где собирают ракеты и беспилотники.
Американцы уверены: это не просто две компании, а узлы в целой сети, растянутой по всему миру. В ней фигурируют фирмы из ОАЭ, Турции, Китая, Индии, Германии и Гонконга. Теперь все они официально под санкциями.
Для Киева эта история звучит особенно болезненно. На фоне затянувшихся коррупционных скандалов и расследований внутри страны – еще и обвинения в связях с иранским ВПК. Вашингтон, понятно, комментирует жестко. Западные СМИ уже пишут, что такие новости могут охладить энтузиазм союзников и подорвать доверие к украинским властям.
Добавим к этому последние обыски у бизнесмена Тимура Миндича, близкого соратника Зеленского, и складывается не самая приятная картина: Киев все чаще оказывается в заголовках из-за громких историй вокруг денег, влияния и подозрительных сделок.
Информация