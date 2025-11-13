США ввели санкции против украинских компаний за поставки комплектующих Ирану

США ввели санкции против украинских компаний за поставки комплектующих Ирану

США снова ударили санкциями, но на этот раз по Украине. Министерство финансов обвинило две украинские компании в том, что они помогали Ирану собирать ракеты Ababil и дроны Shahed – те самые, что давно стали символом ближневосточной войны технологий.

Под горячую руку попали две фирмы: харьковская GK Imperativ Ukraina и Ekofera LLC, работающая в Киеве и Харькове. По версии Вашингтона, они не просто торговали деталями, а были частью хитрой схемы. Через них, заявляют в Минфине США, Иран получал аэрокосмические компоненты – от авиагоризонтов и магнитометров до двигателей и генераторных частей. Все это потом оказывалось на предприятии HESA, где собирают ракеты и беспилотники.



Американцы уверены: это не просто две компании, а узлы в целой сети, растянутой по всему миру. В ней фигурируют фирмы из ОАЭ, Турции, Китая, Индии, Германии и Гонконга. Теперь все они официально под санкциями.

Для Киева эта история звучит особенно болезненно. На фоне затянувшихся коррупционных скандалов и расследований внутри страны – еще и обвинения в связях с иранским ВПК. Вашингтон, понятно, комментирует жестко. Западные СМИ уже пишут, что такие новости могут охладить энтузиазм союзников и подорвать доверие к украинским властям.

Добавим к этому последние обыски у бизнесмена Тимура Миндича, близкого соратника Зеленского, и складывается не самая приятная картина: Киев все чаще оказывается в заголовках из-за громких историй вокруг денег, влияния и подозрительных сделок.
  1. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 17:06
    США ввели санкции против украинских компаний за поставки комплектующих Ирану

    Ну вот, своих любимых хлопцев наказали гривнем.... wassat
    А был ли мальчик??? what
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 17:11
      А был ли мальчик???
      Насчёт мальчиков не знаю, а вот чубатые хлопчики и пейcamые пацанчики точно были...
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +1
        Сегодня, 17:22
        Как говорил незабвенный Киса Воробьянинов: Однако...
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 17:24
      Ну вот, своих любимых хлопцев наказали гривнем.

      Несмотря на выявленную на Украине масштабную коррупцию, Еврокомиссия объявила о перечислении Киеву очередного кредита в размере около шести миллиардов евро. Средства выделены по кредитной линии G7, в рамках которой предполагается использование для финансирования Украины доходов от замороженных российских активов.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:07
    ❝ США снова ударили санкциями, но на этот раз по Украине. Министерство финансов обвинило две украинские компании в том, что они помогали Ирану собирать ракеты Ababil и дроны Shahed ❞ —

    — «Театр абсурда» ...
  3. частное лицо Звание
    частное лицо
    -2
    Сегодня, 17:09
    Для Киева эта история звучит особенно болезненно. На фоне затянувшихся коррупционных скандалов и расследований внутри страны

    Собаки лают а караван идёт. Тем не менее ЕС выделило новый транш какелам. Все эти коррупционные скандалы просто разговоры ни очём.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 17:40
      Вас заклинило на этом транше или душу греет обещание ЕС? Было уже обсуждение на форуме сегодня. Но вам можно и третий раз заявить об этом.))) Всё таки не чужая страна для вас?))
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:14
    belay нас то за шо!?"
  5. Баюн Звание
    Баюн
    0
    Сегодня, 17:33
    Что и требовалось доказать! Такова "Первая Олигархическая". Русские "Герани" частично "зроблены в Украйне", а бронетехника врага ездит на соляре из русской нефти. И столица врага греется из "закромов Народного Достояния".

    То, что вскроется со временем... для многих будет очередным "ни в сказке сказать, ни пером описать".

    В пределе может оказаться то, что "Сталин и Гитлер вместе склонились над картами". У "олигархенов" нет веры-идеи-национальности-Родины! Но есть деньги и власть во всех странах мира, включая воюющие.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:54
    Бей "своих", что б чужие боялись!?
    Впрочем, а свои ли те которых наказать хотят?