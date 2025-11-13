Из «солидарности» с Литвой Эстония и Латвия тоже закроют границу с Белоруссией

Власти Латвии и Эстонии заявили о готовности присоединиться к своим литовским коллегам и вслед за Вильнюсом также закрыть границу с Белоруссией.

Литва, в свою очередь, невзирая на очевидный вред для себя, угрожает Минску на неопределенное время продлить закрытие границы в случае, если «если Минск не выполнит требования». Солидарность с «прибалтийскими тиграми» также проявила Польша, не открыв дополнительные КПП «Бобровники» и «Кузница», хотя планировала их запустить еще неделю назад. В настоящее время на польско-белорусской границе работает всего два международных перехода: «Тересполь – Брест» (пассажирский) и «Кукурыки – Козловичи» (грузовой).



В свою очередь белорусское правительство приняло решение ограничить пересечение белорусской границы для большегрузных автомобилей с литовскими регистрационными номерами. Таким образом, из-за действий Вильнюса территорию Белоруссии не могут покинуть больше тысячи фур, принадлежащих литовским перевозчикам.

Формальным поводом для закрытия границы Вильнюс называет якобы борьбу с контрабандой сигарет из Белоруссии. При этом литовские власти, похоже, нисколько не смущает, что контрабандные сигареты доставляются в Прибалтику при помощи воздушных шаров и в этом процессе участвуют исключительно граждане Литвы.

Комментируя ситуацию, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что «молодые европейцы» – Литва, Латвия и Эстония – явно существенно переоценивают свою значимость для Западной Европы, играя роль провокаторов, отведенную Прибалтике Лондоном.
  Владимир Владимирович Воронцов
Сегодня, 17:38
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 17:38
    ❝ Эстония и Латвия тоже закроют границу с Белоруссией ❞ —

    — Эстонцы, как всегда, пооттоороппились, у них-то границы с Белоруссией нету ...
    Chifka
Сегодня, 17:42
      Chifka
      +10
      Сегодня, 17:42
      Эстонцы, как всегда, поторопились, у них-то границы с Белоруссией нету

      Они не поторопились, они не знают ещё, им пока никто не сказал request
    Ilya-spb
Сегодня, 17:44
      Ilya-spb
      +8
      Сегодня, 17:44
      Чтобы эстонцы смогли закрыть границу с Беларусью, Литва и Латвия должны войти в состав Беларуси)))
    barclay
Сегодня, 17:46
      barclay
      +3
      Сегодня, 17:46
      Безмозглые злобные прибалтийские гномы изо всех своих силенок стараются спровоцировать конфликт.
      Татьяна
Сегодня, 18:27
        Татьяна
        0
        Сегодня, 18:27
        Цитата: barclay
        Безмозглые злобные прибалтийские гномы изо всех своих силенок стараются спровоцировать конфликт.

        Это точно! И уж как стараются!
        Надо полагать, что без отмашки из Брюсселя от эстонки Каи Каллас, главы МИД ЕС, это точно не обошлось! Ибо всё это явно на диверсионную групповуху смахивает.
    Горыныч1
Сегодня, 17:47
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 17:47
      Это не беда. Главное, чтобы болота не забыли у себя накопать laughing
    Теренин
Сегодня, 18:14
      Теренин
      +2
      Сегодня, 18:14
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Эстонцы, как всегда, пооттоороппились, у них-то границы с Белоруссией нету

      Уже ничему не удивляюсь после, как услышал от одной исключительной страны угрозу ... направить к берегам Белоруссии свой Девятый флот. am
    carpenter
Сегодня, 18:16
      carpenter
      -2
      Сегодня, 18:16
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Эстонцы, как всегда, пооттоороппились, у них-то границы с Белоруссией нету ...
      Самолёты летают и автобусы ходят.
      Grencer81
Сегодня, 18:57
        Grencer81
        0
        Сегодня, 18:57
        У граница там морская. В Белорусском море.
    Помеха с права
Сегодня, 18:19
      Помеха с права
      +1
      Сегодня, 18:19
      — Эстонцы, как всегда, пооттоороппились, у них-то границы с Белоруссией нету ...
      Исторически чухонцы никогда не отличались умом и сообразительностью)) Главная дипло-матка ЕС Кайя Каллас, - самая среди них смышленая...
      Ныробский
Сегодня, 18:32
        Ныробский
        +4
        Сегодня, 18:32
        Цитата: Помеха с права
        — Эстонцы, как всегда, пооттоороппились, у них-то границы с Белоруссией нету ...
        Исторически чухонцы никогда не отличались умом и сообразительностью)) Главная дипло-матка ЕС Кайя Каллас, - самая среди них смышленая...

        Видимо по этой причине один из евродепутатов от Германии во время выступления в Европарламенте прямо с трибуны отвесил в её сторону комплимент что то типа - "Мне проще что то объяснить своей домашней кошке, чем Кайе Каллас"(не дословно но как то так) yes
        Помеха с права
Сегодня, 18:34
          Помеха с права
          +1
          Сегодня, 18:34
          Вот и я про то же)) А ведь она была премьером этой "страны"...
  Livonetc
Сегодня, 17:40
    Livonetc
    0
    Сегодня, 17:40
    Может предложить батьке присоединить уже Прибалтику к Белорусии.
    Всё картошкой засеять и построить крупнейший балтийский терминал для транспортировки картофеля на экспорт.
    А шпроты пустить на корм крупному рогатому скоту.
    carpenter
Сегодня, 18:18
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:18
      Цитата: Livonetc
      Всё картошкой засеять

      А она там не очень то и растёт без химических удобрений, ну если на продажу, то сойдёт.
    Ассириец
Сегодня, 18:23
      Ассириец
      +1
      Сегодня, 18:23
      Цитата: Livonetc
      А шпроты пустить на корм крупному рогатому скоту.

      За что вы так не любите КРС?
  tralflot1832
Сегодня, 17:41
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:41
    Батька сверху ,сразу над тремя " прибалтийскими тиграми .Как неожиданно для идиотов из Литвы.
    Теренин
Сегодня, 18:16
      Теренин
      +2
      Сегодня, 18:16
      Цитата: tralflot1832
      Батька сверху ,сразу над тремя " прибалтийскими тиграми .Как неожиданно для идиотов из Литвы.

      Ну, хоть этих трех ид.иотов батька взял на себя.
      tralflot1832
Сегодня, 18:49
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 18:49
        Вот на что Латвия расчитывала - она закрывает границу с Белоруссией ,а Лукашенко пропускает их "дальнобои " в Латвию?.Там вроде Лукашенко ещё озвучил цену ежедневной охраны латвийских машин на отстойных площадках ,в некоторых странах Европы это цена за причал за судно в 120 метров.Не оплатят охрану - трак не выедет с охраняемой площадки.Во Латвия попала на ровном месте. laughing drinks
  rocket757
Сегодня, 17:47
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:47
    Простой вопрос... кто больше всего пострадает?
    Про чиновников/политиков из прибалтанутых, разговора нет... а вот за граждан тех стран, коммерсов, все не так определённо...
    carpenter
Сегодня, 18:20
      carpenter
      +2
      Сегодня, 18:20
      Цитата: rocket757
      Про чиновников/политиков из прибалтанутых, разговора нет...

      У чиновников свой "товар", они русофобию продают за очень хорошую цену. Бизнес превыше всего, каждый торгует чем может.
    tralflot1832
Сегодня, 18:53
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 18:53
      Вроде охрана трака чуть более 100€ в сутки - а траков более 2000 штук × 100 = обалденные деньги из воздуха и тупизны. wassat 200 000 € в день .
    Lako
Сегодня, 19:04
      Lako
      0
      Сегодня, 19:04
      Самое интересное, что когда границу, недавно полностью закрывала Польша, Литва на просьбу поляков, закрыть КПП, на границе, с Беларусью, не отреагировала. Сейчас закрыла Литва. Поляки вроде как собирались наоборот, открыть два КПП. Но видно на них надавили в ЕС и они не спешат это делать. Транзит через Польшу важен ещё и для Китая. Одного визита, члена Политбюро КПК Ли Си, в Минск, хватило, что бы поляки открыли границу.
  HAM
Сегодня, 17:48
    HAM
    +4
    Сегодня, 17:48
    Конец всему......Китаю,практически,войну объявили,а Белоруссии всего лишь бойкот.. fool
    Лимон
Сегодня, 18:10
      Лимон
      0
      Сегодня, 18:10
      Вот отрастил бы т.Си усы и глядишь тоже бы блйкотом от этих ,,тигров,, отделался.)))
    isv000
Сегодня, 18:14
      isv000
      0
      Сегодня, 18:14
      Цитата: HAM
      Конец всему......Китаю,практически,войну объявили,а Белоруссии всего лишь бойкот.. fool

      У сябров есть свои терминалы в Усть-Луге и огромный рынок сбыта в России. А вот коммерсы из Ржачи Посполитой могут ноги протянуть с такого поворота и неизвестно ещё во что может вылиться этот конфликт для политиков...
      Lako
Сегодня, 18:53
        Lako
        0
        Сегодня, 18:53
        Ну терминалов в Усть-Луге у Беларуси пока что нет. После того, как Литва отжала у Беларуси её долю порта Клайпеда, Россия предложила альтернативу-порт Мурманск. Но если посмотреть на карту, где Клайпеда и где Мурманск и посчитать расходы на ж.д перевозки, то вряд ли Батька будет всерьёз рассчитывать на этот маршрут.
      tralflot1832
Сегодня, 18:55
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 18:55
        КНР большую часть белорусских удобрений покупает ,даже больше чем у нас - российских . laughing
  AK-1945
Сегодня, 18:12
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 18:12
    Прибалты всегда поражали своим "своеобразным" мышлением, что уж говорить о топографическом кретинизме.
    carpenter
Сегодня, 18:22
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:22
      Цитата: AK-1945
      Прибалты всегда поражали своим "своеобразным" мышлением, что уж говорить о топографическом кретинизме.

      Лет тридцать назад было всё в порядке с мышлением.
      кот Краш
Сегодня, 18:48
        кот Краш
        0
        Сегодня, 18:48
        Но уже тогда было предчувствие наступления "Эпохи мЫшления".
        carpenter
Сегодня, 18:50
          carpenter
          0
          Сегодня, 18:50
          Цитата: кот Краш
          Но уже тогда было предчувствие наступления "Эпохи мЫшления".

          Когда Горбатый пришёл к власти, вот тогда и пошло-поехало.
  Алексей Алексеев_5
Сегодня, 18:39
    Алексей Алексеев_5
    +2
    Сегодня, 18:39
    Мдя...Три де била -это сила..
  Приходимец_СЭМ
Сегодня, 18:54
    Приходимец_СЭМ
    0
    Сегодня, 18:54
    Комментируя ситуацию, глава МИД России Сергей Лавров отметил
    ,а дальше мы помним yes
  Grencer81
Сегодня, 18:55
    Grencer81
    0
    Сегодня, 18:55
    Эстонцы закроют границу с Белоруссией на побережье Белорусского моря...
    кот Краш
Сегодня, 18:58
      кот Краш
      0
      Сегодня, 18:58
      Белорусы в ответ могут заминировать эстонскую границу.