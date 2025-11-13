«Не украли»: на фоне «дела Миндича» ВСУ упоминают в сводках ракеты «Фламинго»

На фоне «дела Миндича» ВСУ все чаще упоминают в сводках ракеты «Фламинго». Украинский Генштаб стал теперь заявлять о том, что именно этим средством поражения был атакован тот или иной российский объект.

Вполне возможно, что это происходит из-за того, что одним из фигурантов громкого коррупционного скандала, в котором замешано высшее киевское военно-политическое руководство, является компания Fire Point – производитель крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников.

Дескать, представители компании якобы ничего не украли, а прилежно работают, выпуская такое «эффективное вундерваффе». Именно поэтому в украинском Генштабе через день после публикации «пленок Миндича» вышло следующее сообщение:

В целом, наращиваем эффективность применения отечественных средств поражения дальнего действия – ракет «Нептун», «Фламинго», а также реактивных дронов.

А спустя два дня, сегодня, украинское командование объявило об ударах по десяткам российских целей дальнобойными средствами поражения производства предприятий Украины, в числе которых упоминается и «Фламинго».


Примечательно, что до коррупционного скандала Генштаб ВСУ об этих ракетах и не вспоминал, как, собственно, и его российские коллеги.

Производителем «Фламинго» считается украинская компания Fire Point, связанная с «кошельком Зеленского» Миндичем. Некоторые эксперты предполагают, что весь производственный процесс, на который были выделены серьезные средства, заключается в наклеивании изображений флага Украины на корпуса британских ракет FP-5 Mialanion.
17 комментариев
  Владимир Владимирович Воронцов
Сегодня, 18:01
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 18:01
    ❝ Одним из фигурантов громкого коррупционного скандала, в котором замешано высшее киевское военно-политическое руководство, является компания Fire Point – производитель крылатых ракет «Фламинго» ❞ —

    — «Розовый "Фламинго" - дитя отката» ...
    Теренин
Сегодня, 18:20
      Теренин
      +1
      Сегодня, 18:20
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Одним из фигурантов громкого коррупционного скандала, в котором замешано высшее киевское военно-политическое руководство, является компания Fire Point – производитель крылатых ракет «Фламинго» ❞ —

      — «Розовый "Фламинго" - дитя отката» ...

      Если реально, то определенные круги свидомых наварились не хило. А, все разоблачения прекратятся в тот час, когда часть денежных потоков будут перенаправлены кому нужно.
  rocket757
Сегодня, 18:01
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:01
    Для современной дальнобойной ударной ракеты, внешний вид какой то... не такой, как у других.
    В чем её особенность, преимущество???
    Алексей_12
Сегодня, 18:10
      Алексей_12
      +2
      Сегодня, 18:10
      Цитата: rocket757
      В чем её особенность, преимущество???

      Класс ракеты - бревно с крылышками. Если серьезно непонятно зачем она остроконечная. Остроконечность используют при движении на сверхзвуке, на дозвуке оптимальна повержность сферы (тот жэ тамагафк)
      Цитата: rocket757
      внешний вид какой то... не такой, как у других.
      rocket757
Сегодня, 18:13
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:13
        Т. е. "бревно обыкновенное"....
        Использовать тогда, когда ПВО противника уже ничего не может противопоставить, даже такому "бревну"...
        Алексей_12
Сегодня, 18:21
          Алексей_12
          0
          Сегодня, 18:21
          в 98 году томагафки применялить только после уничтожения пво ирака. Последне +- успешное применение. Сирия показала, что при наличии рэб и пво - деньги на ветер. Долетело меньше десятка из 60 емнип. Даже мы запускаем наши ракеты после волны дронов для бОльшего КДП.
          rocket757
Сегодня, 18:27
            rocket757
            0
            Сегодня, 18:27
            Обсуждать, что ихняя вундервафля, это ДЁШЕВО и СЕРДИТО... не не, не стоит. Пусть верят, что им ещё остаётся, по крайне мере, ПОКА. soldier
      Теренин
Сегодня, 18:23
        Теренин
        +1
        Сегодня, 18:23
        Цитата: Алексей_12
        Если серьезно непонятно зачем она остроконечная. Остроконечность используют при движении на сверхзвуке,

        Странно, разве свидомые еще не объявили, что они ракетный сверхзвук изобрели еще при динозаврах? winked
    Naofumi
Сегодня, 18:16
      Naofumi
      0
      Сегодня, 18:16
      В чем её особенность, преимущество???

      Расход человеко-часов на одну КР и цена. Т.е. быстрая, массовая сборка в товарных количествах.
      rocket757
Сегодня, 18:20
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:20
        Война имеет свою экономику и в ней приходится учитывать ВСЁ!
        Финансовые затраты, трудозатраты и прочее, прочее... даже свинтить из готовых узлов, доставшихся на халяву, полностью подготовить к использованию, это НЕ ДАРОМ и НЕ ТАК БЫСТРО.
        Naofumi
Сегодня, 18:33
          Naofumi
          0
          Сегодня, 18:33
          Война имеет свою экономику и в ней приходится учитывать ВСЁ!
          Финансовые затраты, трудозатраты и прочее, прочее... даже свинтить из готовых узлов, доставшихся на халяву, полностью подготовить к использованию, это НЕ ДАРОМ и НЕ ТАК БЫСТРО.

          Война, это и есть экономика, в первую очередь.

          Да, можно свинитить и поставить куда-то то, что свинтил. Но это уже дорогого стоит, так как не надо будет делать то, что уже свинтил. А это и время, и деньги.
          Даже раскладные крылья жрут много времени и денег, потому проще сделать их не раскладными.
          rocket757
Сегодня, 18:41
            rocket757
            0
            Сегодня, 18:41
            Так пускай они бабки делают раскладными... пулю/пасьянс разложили и вуаля, можно брать прикуп и не жадничать... известно, жадность не одного фраеРка сгубила...
            Naofumi
Сегодня, 18:54
              Naofumi
              0
              Сегодня, 18:54
              Так пускай они бабки делают раскладными... пулю/пасьянс разложили и вуаля, можно брать прикуп и не жадничать... известно, жадность не одного фраеРка сгубила...

              Жадность губит, да. Потому фраеры немного делятся, чтобы их не сгубило.)
      Сибирь55
Сегодня, 18:40
        Сибирь55
        0
        Сегодня, 18:40
        Расход человеко-часов на одну КР

        Скажу больше: сколько КР на одного работника по нашлёпыванию шильдиков
        Naofumi
Сегодня, 18:56
          Naofumi
          0
          Сегодня, 18:56
          Скажу больше: сколько КР на одного работника по нашлёпыванию шильдиков

          Там скорее по часам оплата идет. А то так быстро окажется, что все ракеты несколько человек собирали из сотни. )
  Теренин
Сегодня, 18:02
    Теренин
    +1
    Сегодня, 18:02
    ЕС любые коррупционные действия властей Украины перевернет в свою стороны, например, заявив, что на Украине началась реальная борьба с коррупцией, и ей нужно усилить финансовую помощь. И все!
  tralflot1832
Сегодня, 18:36
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:36
    Нефтетрейдеры немного возмущены ,кто то играл на повышение .3 три испытательный пуска по Крыму( сводки ВСУ на запад). И один вглубь России .А как они мечтали что Фламинго полетят по НПЗ .Но что то не сраслось.( в)А вот оно что Петрович,"ворують" Сколько пацаны потеряли на повышении,впору зе пристрелить. laughing .