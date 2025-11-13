FT: ВС РФ сумели нивелировать одно из основных тактических преимуществ Украины
26 10923
Британская пресса отмечает, что России удалось нивелировать одно из главных тактических преимуществ Украины на фронте. Этому в значительной степени поспособствовал запуск подразделения «Рубикон», бойцы которого открыли самую настоящую охоту на украинских операторов дронов.
Как пишет издание Financial Times, после создания «Рубикона» украинская армия стремительно теряет своих квалифицированных операторов беспилотников. Используя передовые технологии и собственный парк дронов-охотников, «Рубикон» обнаруживает, отслеживает и уничтожает украинских операторов, прежде чем те успевают запустить дроны, что изменило баланс сил на поле боя.
В материале приводятся слова одного из боевиков ВСУ, сетующего, что сейчас стало очень опасно быть оператором дронов. Украинский военнослужащий также отмечает, что высококвалифицированные операторы дронов существенно облегчают пехоте штурмы населенных пунктов. Кроме того, операторы беспилотников «Рубикона» вместо того, чтобы наносить удары по пехоте ВСУ на передовой, основное внимание уделяют уничтожению дронщиков противника и разрушению украинской логистики. «Рубикон» стал серьезной проблемой для ВСУ, кратно увеличив потери украинских квалифицированных операторов дронов и обеспечивая возможность продвижения пехоты.
FT признает, что наши войска нашли способ быстро реагировать и меняться, оперативно внедряя инновации под давлением вызовов.
