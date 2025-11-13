FT: ВС РФ сумели нивелировать одно из основных тактических преимуществ Украины

Британская пресса отмечает, что России удалось нивелировать одно из главных тактических преимуществ Украины на фронте. Этому в значительной степени поспособствовал запуск подразделения «Рубикон», бойцы которого открыли самую настоящую охоту на украинских операторов дронов.

Как пишет издание Financial Times, после создания «Рубикона» украинская армия стремительно теряет своих квалифицированных операторов беспилотников. Используя передовые технологии и собственный парк дронов-охотников, «Рубикон» обнаруживает, отслеживает и уничтожает украинских операторов, прежде чем те успевают запустить дроны, что изменило баланс сил на поле боя.



В материале приводятся слова одного из боевиков ВСУ, сетующего, что сейчас стало очень опасно быть оператором дронов. Украинский военнослужащий также отмечает, что высококвалифицированные операторы дронов существенно облегчают пехоте штурмы населенных пунктов. Кроме того, операторы беспилотников «Рубикона» вместо того, чтобы наносить удары по пехоте ВСУ на передовой, основное внимание уделяют уничтожению дронщиков противника и разрушению украинской логистики. «Рубикон» стал серьезной проблемой для ВСУ, кратно увеличив потери украинских квалифицированных операторов дронов и обеспечивая возможность продвижения пехоты.

FT признает, что наши войска нашли способ быстро реагировать и меняться, оперативно внедряя инновации под давлением вызовов.
  1. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +22
    Вчера, 20:31
    Надеюсь "Рубикон" станет основой наших войск беспилотных систем. Опыт огромный, результативные готовые спецы, отлаженная система.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +4
      Вчера, 23:31
      Надеюсь и после СВО западным выродкам будет прилетать по всему миру от наших БПЛА.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +11
    Вчера, 20:34
    Опытного дронщика за неделю с гражданки не натаскаешь.
  3. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +3
    Вчера, 20:38
    «Рубикон» обнаруживает, отслеживает и уничтожает украинских операторов, прежде чем те успевают запустить дроны,


    Загадочная фраза belay Для меня belay
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +3
      Вчера, 21:18
      Видимо имеется в виду, что дроноводов противника уничтожают еще до того как они успевают закончить развертывание и собственно начать действовать.
      1. rosomaha Звание
        rosomaha
        +6
        Вчера, 22:50
        жаль что трупы нельзя достать...а о б как сбитых пилотов - на растерзание местных жителей...забить мотыгой, поднять на вилы..скормить свиньям. В особенности молодых и дивчин так..говорят у них среди операторов много таких...а вот как бы они орали от ужаса и боли в момент погибели..это бы ла бы песнь отмщения за их деяния, особенно по гражданским...Карать их..карать жесточайшими способами!!!!
    2. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +3
      Сегодня, 00:06
      Что бы запустить дрон нужно для начала на позиции развернуть и включить аппаратуру.... Включил аппаратуру и тут же тебе выключили "" свет", насовсем 😂😂🤷‍♂️видимо пеленгуют как-то сразу😎😎😎
      1. rotfuks Звание
        rotfuks
        +3
        Сегодня, 00:28
        Включил аппаратуру и тут же тебе выключили "" свет", насовсем 😂😂🤷‍♂️видимо пеленгуют как-то сразу
        А если дроны на оптоволокне то пеленгация позиции дронщиков сразу отпадает.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +9
    Вчера, 20:43
    Рубикон» обнаруживает, отслеживает и уничтожает украинских операторов,
    . Против любой серьёзной угрозы будут работать СИСТЕМНО...
    Такие подразделения, как "Рубикон", часть общей системы...
    Результаты будут, заметные... надо наращивать силы уже эффективно работающих подразделений и добавлять новые, подобные и такие, которые будут проводить свою работу другими методами!
    СИСТЕМА ЭТО СИЛА!!!
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    -4
    Вчера, 20:55
    Цитата: rocket757
    Рубикон» обнаруживает, отслеживает и уничтожает украинских операторов,
    . Против любой серьёзной угрозы будут работать СИСТЕМНО...
    Такие подразделения, как "Рубикон", часть общей системы...
    Результаты будут, заметные... надо наращивать силы уже эффективно работающих подразделений и добавлять новые, подобные и такие, которые будут проводить свою работу другими методами!
    СИСТЕМА ЭТО СИЛА!!!


    свою работу другими методами...

    Отлично сказано!
    И можно добавить, что сила в правде.

    Система сильна, если она есть. А она есть у укров? Вряд ли. Вот и рухнут, потому, что каждый укр за свою домину печется, каждый англ за свой остров, каждый амер за личный доход и толстый кусок говядины на своей кухне.
  6. Алексей G Звание
    Алексей G
    +2
    Вчера, 22:18
    украинский военнослужащий также отмечает, что высококвалифицированные операторы дронов существенно облегчают пехоте штурмы населенных пунктов.

    Да... В начале СВО я спрашивал тут на форуме о том, где же наши БПЛА? Тут умные люди отвечали, что они будут позже и еще не время и пока мы и так прем!
    Мы вступили в войну имея опытные образцы всяких Иноходцев из Кронштадта, имеющих ПТУР Корнет и пытающихся ими поджечь всушный танк!
    Потом была борьба арты за господство, которая подвыдохлась когда пришли они...
    Пришло время FPV и началась гонка за количество, качество, тактику применения. Потом возникли Герани и их массовое применение. И вот теперь Рубикон и превосходство наших!
    Кто тогда в 2022 году мог подумать, что все так будет?
    Новый род войск, вот что породила эта война...
    А что будет дальше? Каковы будут войны будущего?
    1. alovrov Звание
      alovrov
      +2
      Вчера, 22:32
      Войны будущего будут другими. И если на степном ТВД бывшей УССР дроны эффективны, то в горах Ирана, джунглях Венесуэлы, в средней полосе России или в пустыне Ливии дроны будут малоэффективны или вообще бесполезны. Надеюсь что в МО остались адекватные аналитики и правильно оценивают подростковую истерию вокруг новых вундервафель. Хотя есть сомнения что остались, 22ой год заставил сомневаться...
      1. Вольный Остров Звание
        Вольный Остров
        +3
        Сегодня, 00:36
        Не знаю что там на счет гор Ирана, но в джунглях вполне применимо . Уже испытано не посадках бывшей Украины - в зелёнке цель обнаруживают с помощью тепловизора, а точность сброса компенсируют термобарическими зарядами .... Тому пофиг на ветки и густые заросли, которые мешают ВОГу, например, а термобару это на руку .. Чем больше дров - тем лучше и жарче горит
    2. самый главный Звание
      самый главный
      +3
      Вчера, 22:48
      А что будет дальше? Каковы будут войны будущего?
      Лет через 10 Китай слепит Т-800 в количестве этак около 10 000 000 и вот тогда начнутся войны будущего...
    3. rotfuks Звание
      rotfuks
      -1
      Сегодня, 00:40
      А что будет дальше? Каковы будут войны будущего?

      Все уже предсказано в американских сериалах. Посмотрите для расширения кругозора «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар». Там еща 15 лет назад предсказали атаки дронами и войны с применением высоких технологий. А то вы наверно до сих пор смотрите «Два бойца» и «Небесный тихоход» и думаете что новое оружие породила война.
  7. rosomaha Звание
    rosomaha
    +5
    Вчера, 22:40
    ещёб научились на 100% выбивать дронщиков работающих по белгородчине, так чтобы ни один бпла не мог долелеть. И ещё уничтожать дронщиков -дальнобоев...длинные руки свинорылым нужно отсечь так, чтобы они в атаку шли тысячами с лопатами на наши пулемёты. а мы эти тысячи выкашивали в ноль, а потом сжигали напалмом..останки сгребали бульдозерами в ямы, дожигали в пепел и разбрасывали....от бандерлогов ничего не должно остаться..никакой памяти!
    1. rotfuks Звание
      rotfuks
      +4
      Сегодня, 00:45
      чтобы они в атаку шли тысячами с лопатами на наши пулемёты. а мы эти тысячи выкашивали в ноль, а потом сжигали напалмом..останки сгребали бульдозерами в ямы, дожигали в пепел и разбрасывали...
      Откуда у вас такая кровожадность и желание убивать людей тысячами и сгребать их бульдозером? Вы не из Ашдода пишите? Это же там находятся любители сгребать людей бульдозерами.
  8. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    -4
    Вчера, 22:47
    В 41, имея огромный парк пто, да т просто танков, авиации, РККА почти ничего не смогла противопоставить вермахту. В 42 - так сяк, с разгромами и большими потерями. В 43 нашли таки супероружие и начали бить бить по-взрослому швайнов.
  9. Nord11 Звание
    Nord11
    +3
    Вчера, 23:03
    Вот почему в незалежности и торчит офицерьё НАТО. Они прибыли для того, чтобы отслеживать динамично меняющиеся методы ведения современной войны с равным противником. Это не их опыт гонять туземцев по прериям и пампасам, у которых один автомат у вождя, а патроны у колдуна..
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      -1
      Сегодня, 00:40
      Они еще с первого года сво начали писать новый устав FM..нашваееося толи "Открытое поле" то ли как-то так. Суть заключается в организации боевых действий в условиях, когда ба противника видят друг друга как на шахматной доске..., в отличие от наших эти не тормозят . это наши выпустили современные учебники по НВП тупо перепечатав советский учебник первой половины прошлого столетия и изменив год выпуска и название страны 😂😂😂 и даже картинки не удосужились поменять, так и оставив в учебниках солдата в гимнастерке и кирзовых сапогах, а наши бойцы вынуждены руководствоваться методичками противника, которые для них народ переводит
  10. Cartograf Звание
    Cartograf
    +2
    Вчера, 23:39
    Цитата: ex_paragon
    В 41, имея огромный парк пто, да т просто танков, авиации, РККА почти ничего не смогла противопоставить вермахту. В 42 - так сяк, с разгромами и большими потерями. В 43 нашли таки супероружие и начали бить бить по-взрослому швайнов.

    Учите историю проблем 1941-1942годов.
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 23:47
    В материале приводятся слова одного из боевиков ВСУ, сетующего, что сейчас стало очень опасно быть оператором дронов.

    Поэтому в "дроноводы" сейчас укры баб своих определяют всё больше...
  12. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 02:30
    Даешь "Рубиконов"! Качественных, и много!