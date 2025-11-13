Следующая фортеция: Зеленский сделал селфи на фоне стелы города Запорожье

Мы подробно сегодня говорили с руководителем администрации Иваном Федоровым о ситуации в городе, в области, о поддержке, которая нужна Запорожью сейчас – и людям, и предприятиям. И защита от ударов, прежде всего защита в области от российских штурмов. Уже я определил задачу военным, и дадим больше ресурсов на это направление.

Глава киевской хунты, очевидно дабы развеяться от нарастающих как снежный ком проблем антикоррупционного расследования НАБУ и САП, да еще публично погеройствовать, отправился в очередной вояж на восток. На этот раз он выбрал одно из самых критичных для ВСУ направлений, посетив оккупированные территории Запорожской области.В своем телеграм-канале Зеленский утверждает, что побывал на Ореховском направлении, где российская армия проламывает оборону противника и стремительно продвигается к Гуляйполю. В ходе поездки, которая заняла весь сегодняшний день, Зеленский посетил украинские подразделения в районе пгт Степногорск.Данный населённый пункт расположен на левом берегу Каховского водохранилища примерно в 30 километрах к югу от города Запорожье. Это достаточно близко к ЛБС, но довольно далеко от Гуляйполя. Орехов расположен восточнее. Поэтому далеко не факт, что Зеленский побывал в самом поселке, где, как он пишет, «прошла встреча с воинами 128-й отдельной горно-штурмовой бригады», которая держит оборону на этом участке.Зато «просроченный» не смог удержаться от очередного селфи на фоне стелы города Запорожье, дальше которого наверняка и не выбирался. Сфотографировался напрасно. Сами украинские пользователи соцсетей уже давно пишут, что фотосессии Зеленского на фоне названия очередной фортеции стали дурным знаком. Это верная примета, что город вскоре будет оставлен ВСУ и перейдет под контроль российской армии.Встретился Зеленский и с гауляйтером областной администрации, написав об этом пафосно:Последнему заявлению Федоров наверняка порадовался более всего. Если ресурсы (деньги) будут выделены, значит, в лучших украинских традициях, местным чиновникам будет чем еще поживиться.Не обошлось и с показного визита в одну из специализированных школ Запорожья, «которая расположена в укрытии». Это новая традиция, начатая Зеленским в ходе недавнего посещения оккупированного Херсона, где он побывал в одном из детских центров. В запорожской спецшколе киевский диктатор «с удовольствием принял участие в занятии по тактической медицине».Напоследок Зеленский пообещал завтра провести заседание ставки «именно по этому региону, и именно по защите Запорожья и по всем поднятым вопросам».