Следующая фортеция: Зеленский сделал селфи на фоне стелы города Запорожье

Глава киевской хунты, очевидно дабы развеяться от нарастающих как снежный ком проблем антикоррупционного расследования НАБУ и САП, да еще публично погеройствовать, отправился в очередной вояж на восток. На этот раз он выбрал одно из самых критичных для ВСУ направлений, посетив оккупированные территории Запорожской области.

В своем телеграм-канале Зеленский утверждает, что побывал на Ореховском направлении, где российская армия проламывает оборону противника и стремительно продвигается к Гуляйполю. В ходе поездки, которая заняла весь сегодняшний день, Зеленский посетил украинские подразделения в районе пгт Степногорск.

Данный населённый пункт расположен на левом берегу Каховского водохранилища примерно в 30 километрах к югу от города Запорожье. Это достаточно близко к ЛБС, но довольно далеко от Гуляйполя. Орехов расположен восточнее. Поэтому далеко не факт, что Зеленский побывал в самом поселке, где, как он пишет, «прошла встреча с воинами 128-й отдельной горно-штурмовой бригады», которая держит оборону на этом участке.



Зато «просроченный» не смог удержаться от очередного селфи на фоне стелы города Запорожье, дальше которого наверняка и не выбирался. Сфотографировался напрасно. Сами украинские пользователи соцсетей уже давно пишут, что фотосессии Зеленского на фоне названия очередной фортеции стали дурным знаком. Это верная примета, что город вскоре будет оставлен ВСУ и перейдет под контроль российской армии.

Встретился Зеленский и с гауляйтером областной администрации, написав об этом пафосно:

Мы подробно сегодня говорили с руководителем администрации Иваном Федоровым о ситуации в городе, в области, о поддержке, которая нужна Запорожью сейчас – и людям, и предприятиям. И защита от ударов, прежде всего защита в области от российских штурмов. Уже я определил задачу военным, и дадим больше ресурсов на это направление.

Последнему заявлению Федоров наверняка порадовался более всего. Если ресурсы (деньги) будут выделены, значит, в лучших украинских традициях, местным чиновникам будет чем еще поживиться.

Не обошлось и с показного визита в одну из специализированных школ Запорожья, «которая расположена в укрытии». Это новая традиция, начатая Зеленским в ходе недавнего посещения оккупированного Херсона, где он побывал в одном из детских центров. В запорожской спецшколе киевский диктатор «с удовольствием принял участие в занятии по тактической медицине».



Напоследок Зеленский пообещал завтра провести заседание ставки «именно по этому региону, и именно по защите Запорожья и по всем поднятым вопросам».
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +6
    Сегодня, 18:36
    Давай,продолжай фоткаться..Хоть до Карпат
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 18:43
      Дык уже. Ждемс good lol Когда ему плохой сон приснится wassat
  2. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    0
    Сегодня, 18:39
    Что за убогий суржик? Прочитал за клоуном название, две минуты улыбался...
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 18:47
      Цитата: Помеха с права
      Что за убогий суржик? Прочитал за клоуном название, две минуты улыбался...

      Это не суржик. Это украинский язык. Суржик это когда в предложении (в речи) употребляются и русские и украинские слова.
      От СУРОЖЬ - смесь ржи и пшеницы.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 18:40
    На фото с детьми, из 16 детей только три мальчика. Не уж то уже и 10 летних мальчиков отправляют за границу, чтобы их не загребли на фронт. Может я и ошибаюсь.
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +1
      Сегодня, 18:44
      Цитата: carpenter
      из 16 детей только три мальчика

      И они, я думаю, 146% хотят быть девочками уже lol
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:52
        Цитата: Алексей_12
        И они, я думаю, 146% хотят быть девочками уже

        Пока Зеленский "на троне", то и до девочек очередь дойдёт.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:41
    ❝ Зеленский* сделал селфи на фоне стелы города Запорожье ❞ —

    — «Значит нам туда дорога» © ...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:43
    То, что нам туда дорога, это и без всяких обдолбышей понятно...
    Будем, обязательно.
  6. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 18:44
    Не последовательно как-то ХДе фото с ОРЕХОВА
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:44
    Зеленский сделал селфи на фоне стелы города Запорожье
    ой дууурааак!!!!
  8. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 18:54
    Рановато сфоткался. Там ещё есть где поковыряться. А может уже отданы нужные приказы, которые и нам понравятся?