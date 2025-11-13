Информация о расследовании коррупции в украинской системе энергетики удивления не вызывает. Это политика Кремля, который десятилетиями выстраивал систему по оказания влияния на Украину. И коррупция была одной из ключевых составляющих такой системы, остатки которой до сих пор существуют.

Давно не появлявшийся в украинских эфирах Михаил Подоляк, советник Зеленского, теперь не смог пройти мимо нашумевшей темы с масштабной коррупцией в высших эшелонах. Речь идёт о деле, которое на Украине называют делом Миндича. А самого Миндича называют «кошельком» Зеленского. Именно он, являясь одним из членов «95-го квартала», занимался контролем финансовых потоков, которые в итоге замыкались на Зеленском. Выявленная часть этой масштабной преступной схемы связана с хищениями в сфере энергетики. Сам Миндич за несколько часов до обысков и вручения подозрения от НАБУ сбежал за рубеж.Подоляк не нашёл ничего иного, как обвинить в этом деле Москву. По словам советника «президента» Украины, это именно Москва виновна в «коррупционных сетях влияния».Подоляк:Далее Подоляк добавил, что теперь антикоррупционные органы существуют и работают, что «отличает ситуацию от прошлых лет».По «логике» Подоляка, Москва «виновна» даже в коррупционных схемах, которые работали в аппарате «президента» Зеленского. Но по этой логике получается, что аппарат Зеленского «связан с Москвой», а ведь в аппарате Зеленского служит и сам Подоляк.Договорился до зрады и вышел на самого себя?