В коррупции во власти Украины советник Зеленского обвинил Москву
1 47511
Давно не появлявшийся в украинских эфирах Михаил Подоляк, советник Зеленского, теперь не смог пройти мимо нашумевшей темы с масштабной коррупцией в высших эшелонах. Речь идёт о деле, которое на Украине называют делом Миндича. А самого Миндича называют «кошельком» Зеленского. Именно он, являясь одним из членов «95-го квартала», занимался контролем финансовых потоков, которые в итоге замыкались на Зеленском. Выявленная часть этой масштабной преступной схемы связана с хищениями в сфере энергетики. Сам Миндич за несколько часов до обысков и вручения подозрения от НАБУ сбежал за рубеж.
Подоляк не нашёл ничего иного, как обвинить в этом деле Москву. По словам советника «президента» Украины, это именно Москва виновна в «коррупционных сетях влияния».
Подоляк:
Информация о расследовании коррупции в украинской системе энергетики удивления не вызывает. Это политика Кремля, который десятилетиями выстраивал систему по оказания влияния на Украину. И коррупция была одной из ключевых составляющих такой системы, остатки которой до сих пор существуют.
Далее Подоляк добавил, что теперь антикоррупционные органы существуют и работают, что «отличает ситуацию от прошлых лет».
По «логике» Подоляка, Москва «виновна» даже в коррупционных схемах, которые работали в аппарате «президента» Зеленского. Но по этой логике получается, что аппарат Зеленского «связан с Москвой», а ведь в аппарате Зеленского служит и сам Подоляк.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация