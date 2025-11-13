В коррупции во власти Украины советник Зеленского обвинил Москву

Давно не появлявшийся в украинских эфирах Михаил Подоляк, советник Зеленского, теперь не смог пройти мимо нашумевшей темы с масштабной коррупцией в высших эшелонах. Речь идёт о деле, которое на Украине называют делом Миндича. А самого Миндича называют «кошельком» Зеленского. Именно он, являясь одним из членов «95-го квартала», занимался контролем финансовых потоков, которые в итоге замыкались на Зеленском. Выявленная часть этой масштабной преступной схемы связана с хищениями в сфере энергетики. Сам Миндич за несколько часов до обысков и вручения подозрения от НАБУ сбежал за рубеж.

Подоляк не нашёл ничего иного, как обвинить в этом деле Москву. По словам советника «президента» Украины, это именно Москва виновна в «коррупционных сетях влияния».

Подоляк:

Информация о расследовании коррупции в украинской системе энергетики удивления не вызывает. Это политика Кремля, который десятилетиями выстраивал систему по оказания влияния на Украину. И коррупция была одной из ключевых составляющих такой системы, остатки которой до сих пор существуют.

Далее Подоляк добавил, что теперь антикоррупционные органы существуют и работают, что «отличает ситуацию от прошлых лет».

По «логике» Подоляка, Москва «виновна» даже в коррупционных схемах, которые работали в аппарате «президента» Зеленского. Но по этой логике получается, что аппарат Зеленского «связан с Москвой», а ведь в аппарате Зеленского служит и сам Подоляк.

Договорился до зрады и вышел на самого себя?
  1. Марс Звание
    Марс
    +4
    Сегодня, 18:49
    Если я россиянин влияю на коррупцию на Украине то где моя доля? laughing
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +1
      Сегодня, 19:01
      По словам советника «президента» Украины, это именно Москва виновна в «коррупционных сетях влияния».

      Всё по российской классике:
      Поручик Ржевский просыпается после пьянки и видит,
      что денщик Петруха чистит его обблёванный китель.
      Ну поручику, естессно, невздобняк стало - офицер,
      и так обблевался. Он и говорит денщику:
      - Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга
      генерала, а он скотина так нажрался и обблевал мне
      весь китель.
      - Да, Ваше Благородие, он вам не только китель обблевал,
      но ещё и в штаны насрал.
      laughing
  2. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Сегодня, 18:51
    Эта ваша украинская ментальная черта, дорвавшись до власти хватать-рвать-жрать.
  3. Горыныч1976 Звание
    Горыныч1976
    0
    Сегодня, 18:56
    ...а ведь обидно, наверное, выйти на самих себя...??)))
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 18:56
    В коррупции во власти Украины советник Зеленского обвинил Москву

    Ого!!! А маразм то крепчает не по дням а по часам! Просто шедевр мысли! 😂
  5. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +1
    Сегодня, 18:56
    опять во всем Путин виноват )))
    даже украинской коррупцией рулит
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 18:58
    По «логике» Подоляка, Москва «виновна» даже в коррупционных схемах, которые работали в аппарате «президента» Зеленского.

    По Подляке выходит, что Путин звонит Зеленскому и приказывает - "Зеля я тебе приказываю воровать, этим ты помогаешь России." НУ и Зеле не оставалось ничего делать, как воровать.

    Такого тупого создания как Мыхайло Подоляк, трудно сыскать по всей Украине, но в офисе Зеленского таких много.
  7. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 18:59
    Товарищ Кащенко, у вас клиент в Киеве...
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:01
    Просто врет... у них это просто, ничего доказывать не надо.
  9. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 19:02
    Всегда и во всем виновата Россия, этим уже не удивить, в гейропе плохо, мигранты чудят, или коптер, или кризис в стране, или еще какие проблемы, то в этом виновата Москва, я так думаю, что высказывание ДАМ денег нет но вы держитесь, надо перефразировать, Все очень плохо, но вы держитесь.
  10. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 19:05
    Да самая большая организация в мире "ДЭБИЛЫ" везде есть ее представители, но штаб-квартира похоже в Киеве