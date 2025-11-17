Джон Эриксон — человек, изменивший судьбу нации!



«Судьба нации». Художник Том Фриман

…и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос.

Евангелие от Матфея, 23:10



Джон Эриксон в молодости



Немецкий рисунок (1833 г.) паровоза «Уильям IV» с указанием масштаба в футах, выполненный компанией «Брейтуэйт и Эрикссон»



Джон Эриксон - конструктор «Монитора». Библиотека Конгресса США



Проекции «Монитора», сделанные на основе документов «Командования военно-морской истории и наследия США»



Фотография планов «Монитора» из Военно-морского исторического центра США





Президент Соединённых Штатов



Сэр: Изобретатель, представивший нынешнюю систему военно-морского вооружения и построивший первый винтовой военный корабль, теперь предлагает построить судно для уничтожения флота мятежников в Норфолке и для прочёсывания южных рек и заливов в поисках всех судов, защищённых батареями мятежников... делая это предложение, я не ищу личной выгоды или какого-либо вознаграждения. Только преданность Союзу побуждает меня предложить свои услуги в этот страшный период — и, если потребуется, свою жизнь — ради великого дела, которое Провидение призвало вас защищать.

Помимо того, что предлагаемое судно очень просто в конструкции, я с уважением отмечаю, что его создатель обладает практическими и конструкторскими навыками, которых нет ни у одного ныне живущего инженера. Я спроектировал более ста судовых двигателей и ежедневно предоставляю рабочие чертежи различных механических и морских конструкций, выполненных моими собственными руками, и занимаюсь этим уже тридцать лет. Кроме того, я получил военное образование и хорошо разбираюсь в артиллерии. Сэр, вы не можете объяснить эти заявления ничем иным, кроме моего стремления доказать, что вы можете смело доверить мне работу, которую я предлагаю. Если вы не можете этого сделать, то страна лишится преимуществ, которые я могу ей дать.

В тот момент, когда я запечатываю это письмо, мне наконец приходит в голову, что отправлять чертежи по почте небезопасно. Поэтому я со всем уважением предлагаю вам обдумать моё предложение. Если вы решите взяться за эту работу и мой план вас устроит, пожалуйста, телеграфируйте, и в течение сорока восьми часов автор явится в Белый дом.



Броневая башня «Монитора». Поперечный разрез. Военно-морской исторический центр США



Наиболее точная модель-копия «Монитора» с характерной рубкой из броневых плит на носу



Схематический продольный разрез «Монитора». Труба перед боем убиралась!

Возьми её домой и поклоняйся ей. Это не будет идолопоклонством. Это образ ничего не существующего ни на небе вверху, ни на земле внизу, ни в водах под землёй.

Совет директоров был очень впечатлён вашей гениальной плавучей батареей, но одному из членов совета, коммандеру Дэвису, прежде чем подписывать контракт, нужны дополнительные разъяснения по поводу вашей конструкции. Поэтому министр Уэллс предложил вам приехать в Вашингтон, чтобы дать личные разъяснения.



Технология изготовления модели «Монитора» из бумаги и картона

Каждая сторона курсировала взад и вперёд перед своими друзьями до самого обеда... Полагаю, эта комедия будет повторяться изо дня в день, и я не знаю, как долго это будет продолжаться...



«Монитор» в 1862 году. Гравюра в американском журнале…