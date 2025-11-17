Джон Эриксон — человек, изменивший судьбу нации!
«Судьба нации». Художник Том Фриман
Евангелие от Матфея, 23:10
Военно-морские истории. Наш рассказ о битве в заливе Мобил прервался по ряду независящих от автора причин, но конец у него будет. А пока есть смысл вновь сделать некий поворот в рамках этой темы и по просьбам наших читателей рассказать о том, как некий Джон Эриксон стал тем, кем он стал, и… как дошел до создания своего «Монитора». А то о его битве с «Вирджинией» не писал разве что ленивый, а вот о сложной судьбе его автора знают немногие.
Итак, Юхан Эрикссон (1803 — 1889) родился в Лонгбане в муниципалитете Филипстад, Вермланде, в Королевстве Швеция. Он был младшим братом Нильса Эриксона (1802–1870), ставшего известным строителем каналов и железных дорог в Швеции. Их отец Олаф Эрикссон (1778–1818) работал управляющим на угольной шахте в Вермланде. Занимаясь спекуляциями ценными бумагами, он на этом прогорел и в 1810 году переехал с семьёй в Форсвик, где работал начальником подрывников на строительстве Гёта-канала.
Джон Эриксон в молодости
Необычайные способности двух братьев Эрикссон заметил Бальтазар фон Платен (1766–1829), главный архитектор Гёта-канала. Их прозвали «кадетами механики» и взяли на стажировку на предприятие, занимавшееся строительством канала. В четырнадцать лет Джон уже самостоятельно работал геодезистом. Причем его помощнику приходилось носить подставку для ног, чтобы Джон мог дотянуться до инструментов во время геодезических работ.
В семнадцать лет он вступил в шведскую армию в Емтланде, служил в Емтландском егерском полку в звании младшего лейтенанта, но вскоре получил чин лейтенанта. Его отправили на север Швеции для проведения топографической съёмки, а в свободное время он сконструировал тепловой двигатель, который использовал в качестве топлива не пар, а дым от огня. Благодаря своим навыкам и интересу к механике он уволился из армии и в 1826 году переехал в Англию. Вот только его тепловой двигатель успеха не имел, поскольку прототип был рассчитан на сжигание берёзовых дров и плохо работал на угле (основном топливе в Англии).
Немецкий рисунок (1833 г.) паровоза «Уильям IV» с указанием масштаба в футах, выполненный компанией «Брейтуэйт и Эрикссон»
Здесь он сконструировал еще ряд паровых механизмов и усовершенствовал процесс нагрева пара в котле, добавив сильфон для увеличения подачи кислорода в топку. В 1829 году он и английский инженер Джон Брейтуэйт (1797–1870) построили паровоз «Novelty» для Рейнхиллских испытаний, организованных Ливерпульско-Манчестерской железной дорогой. Паровоз получил высокую оценку, но у него постоянно возникали проблемы с котлом, и в конкурсе победили английские инженеры Джордж и Роберт Стефенсоны с паровозом «Ракета».
Брейтуэйт и Эрикссон построили ещё два локомотива, названных «Уильям IV» и «Королева Аделаида» в честь новых короля и королевы. Они были крупнее и прочнее, чем «Новелти», и отличались в некоторых деталях (например, считается, что в них использовалась воздуходувка другой конструкции, которая работала по принципу «вынужденной тяги», засасывая газы из топки). Эти локомотивы прошли испытания на Ливерпульско-Манчестерской железной дороге, но железная дорога отказалась покупать новые модели.
Тут Эрикссон познакомился с американским морским офицером Джоном Стоктоном и в 1839 году переехал в Нью-Йорк. Стоктон происходил из известной семьи с хорошими связями в Нью-Джерси и без особого труда помог Эрикссону получить финансирование для разработки корабля с инновационной системой гребных винтов, который был спущен на воду в 1843 году и назван «Принстон».
Джон Эриксон - конструктор «Монитора». Библиотека Конгресса США
Вот только отношения у них не сложились. Стоктон явно завидовал талантливому шведу и делал всё возможное, чтобы оттеснить его на второй план. Тут Эрикссон спроектировал огромную 12-дюймовую пушку, установленную на вращающейся платформе, которую планировал поставить на «Принстона». Стоктон ее скопировал, чтобы присвоить себе ее авторство, но не знал, как правильно укрепляется ее казённая часть. В итоге во время демонстрации на реке Потомак в 1844 году, на которой присутствовали государственный секретарь при президенте Джоне Тайлере Абель П. Апшур, министр военно-морских сил Томас Гилмер и другие высокопоставленные лица, пушка Стоктона взорвалась. Апшур, Гилмер и ещё шесть человек погибли.
Стоктон тут же возложил вину за трагедию на Эрикссона, хотя тот ее не проектировал и не строил. Тем не менее, флотское начальство на него обиделось, перестало доверять и отказалось иметь с ним дело. В 1850-х годах он разработал несколько проектов кораблей с железным корпусом для Наполеона III, в том числе необычное железное судно с вращающейся куполовидной башней, но из этого тоже ничего не вышло.
Проекции «Монитора», сделанные на основе документов «Командования военно-морской истории и наследия США»
Тут, на его счастье, и началась Гражданская война. Дураки и карьеристы, как это часто бывает в таких случаях, сразу отошли в сторону, страшась ответственности, а Эрикссон решил, что пришло время показать, на что он способен, чтобы совершить революцию в военно-морском деле и помочь Союзу выиграть войну. Он был убеждён, что «победа будет за той стороной, которая владеет морями», и предложил свои услуги федеральному правительству, чтобы гарантировать господство его флота.
Фотография планов «Монитора» из Военно-морского исторического центра США
Полный уверенности, он представил свой план «подводного броненосца с орудийной башней» непосредственно президенту. В его письме от 29 августа 1861 года было написано:
Президент Соединённых Штатов
Сэр: Изобретатель, представивший нынешнюю систему военно-морского вооружения и построивший первый винтовой военный корабль, теперь предлагает построить судно для уничтожения флота мятежников в Норфолке и для прочёсывания южных рек и заливов в поисках всех судов, защищённых батареями мятежников... делая это предложение, я не ищу личной выгоды или какого-либо вознаграждения. Только преданность Союзу побуждает меня предложить свои услуги в этот страшный период — и, если потребуется, свою жизнь — ради великого дела, которое Провидение призвало вас защищать.
Помимо того, что предлагаемое судно очень просто в конструкции, я с уважением отмечаю, что его создатель обладает практическими и конструкторскими навыками, которых нет ни у одного ныне живущего инженера. Я спроектировал более ста судовых двигателей и ежедневно предоставляю рабочие чертежи различных механических и морских конструкций, выполненных моими собственными руками, и занимаюсь этим уже тридцать лет. Кроме того, я получил военное образование и хорошо разбираюсь в артиллерии. Сэр, вы не можете объяснить эти заявления ничем иным, кроме моего стремления доказать, что вы можете смело доверить мне работу, которую я предлагаю. Если вы не можете этого сделать, то страна лишится преимуществ, которые я могу ей дать.
Опасаясь, что его письмо могут перехватить, он не приложил к нему чертежи корабля и добавил следующее предостережение:
Эрикссон с нетерпением ждал ответа, но его письмо перенаправили, и его предложение было отклонено главными инженерами военно-морского флота Бенджамином Ишервудом и Джоном Лентхоллом, которые завидовали Эрикссону и считали броненосцы «обманом».
В сентябре 1861 года комиссия по броненосцам, в состав которой входили капитаны Хайрам Полдинг, Джозеф Смит и Чарльз Дэвис, порекомендовала заключить два контракта. Один контракт был заключён с Корнелиусом Бушнеллом из Нью-Хейвена, штат Коннектикут, на строительство «Галены», а другой — с компанией Merrick & Sons из Филадельфии на строительство новых броненосцев. Оба корабля представляли собой обычные броненосцы с мачтами и рангоутом, обшитые железом.
Эрикссон был разочарован и подавлен. Затем к нему домой на Франклин-стрит пришёл неожиданный гость: Корнелиус Бушнелл. Бушнелл был обеспокоен тем, что военно-морские власти сомневались в том, что «Галена» сможет нести на своих бортах положенные 400 тонн брони. Бушнеллу было велено проконсультироваться по этому вопросу с Эрикссоном.
Броневая башня «Монитора». Поперечный разрез. Военно-морской исторический центр США
Эрикссон с радостью принял гостя и проконсультировал его по этому вопросу. Когда Бушнелл собрался уходить, Эрикссон спросил, не хочет ли он взглянуть на его собственные чертежи совершенно нового типа броненосца с малой осадкой. Эрикссон показал ему последнюю версию модели своего «корабля с куполом» и копии чертежей для его предложения президенту Линкольну.
Корабль выглядел довольно просто: плот с орудийной башней посередине. Эрикссон хвастался, что он защищён от самых тяжёлых снарядов и предназначен для действий на мелководье в прибрежных водах, таких как Хэмптон-Роудс и южные реки. Он объяснил, что даже в узких проходах корабль может вести огонь, поскольку нужно поворачивать только башню.
Бушнелл был впечатлён и убедил Эрикссона представить свою модель и чертежи министру военно-морских сил. Поскольку Эрикссон не хотел этого делать, Бушнелл спросил, может ли он взять чертежи, и Эрикссон согласился. Затем Бушнелл отнёс чертежи своему старому другу Уэллсу в его дом в Хартфорде, штат Коннектикут.
Время было выбрано удачно, потому что Уэллс был обеспокоен сообщением, что с июня Юг форсирует работы над «Виргинией». Уэллс настаивал на том, чтобы модель и чертежи были доставлены в Вашингтон для дальнейшего изучения Советом по броненосцам. Бушнелл согласился и, прекрасно понимая, насколько сложно иметь дело с Советом, сумел договориться о встрече непосредственно с Авраамом Линкольном.
Наиболее точная модель-копия «Монитора» с характерной рубкой из броневых плит на носу
12 сентября Линкольн принял Бушнелла в Белом доме. Уникальная конструкция «Эрикссона», напоминающая плот, и башня произвели впечатление на президента, и он отправился вместе с Бушнеллом в военно-морское ведомство, где на следующий день они встретились с членами комиссии по броненосцам. На встрече присутствовали помощник министра военно-морских сил Густавус Фокс и несколько других морских офицеров. Все они внимательно слушали презентацию Бушнелла. В зале раздались недовольные возгласы, мнения о необычном военном корабле разделились, но президент открыто поддержал его. Держа в руках картонную модель и изучая её уникальные особенности, он заметил: «Всё, что я могу сказать, — это то, что сказала девочка, когда засунула ногу в чулок. Мне кажется, в этом что-то есть».
Схематический продольный разрез «Монитора». Труба перед боем убиралась!
На следующий день совет директоров провёл официальное собрание, чтобы принять решение по предложению Эрикссона. Судно не было похоже ни на что из того, что они когда-либо видели или даже могли себе представить, и само упоминание имени Эрикссона вызывало у них подозрения. Но в ходе последовавшего обсуждения Полдинг и Смит согласились на строительство, поскольку судно было недорогим и могло быть готово через три месяца.
Третий член совета, капитан Дэвис, был свидетелем трагедии с пушкой и не доверял Эрикссону. Он вернул модель Бушнеллу и, перефразируя библейский текст, сказал:
В тот же вечер Бушнелл уехал в Нью-Йорк. Встретившись на следующее утро с Эрикссоном, он попытался сыграть на его тщеславии, сказав:
Эрикссон согласился немедленно отправиться в столицу и сел на ночной поезд до Вашингтона. Каково же было удивление Эрикссона, когда он узнал, что его план был отвергнут младшим членом комиссии, капитаном Дэвисом. В ответ на возражения Эрикссона Дэвис сказал: «Ваш корабль, капитан Эрикссон, недостаточно устойчив».
Изобретатель начал защищать своё творение, приводя подробные данные и цифры, и отметил, что низкий надводный борт его судна никоим образом не делает его неустойчивым. На самом деле, по его словам, из собственного опыта управления плотами в Швеции он знал, что высокие волны захлестывают палубу, но само судно остаётся устойчивым.
В заключение он сказал: «Джентльмены, после того, что я сказал, я считаю своим долгом перед страной потребовать от вас, чтобы вы отдали мне приказ о строительстве судна, прежде чем я покину этот кабинет». Дэвис уступил и неохотно рекомендовал начать строительство в качестве эксперимента. Эрикссона попросили вернуться через час, и всего через пять минут после того, как его провели в кабинет, Уэллс сказал ему: «Начинайте строить как можно скорее, не ждите официального контракта». Эрикссон и его странный маленький корабль внезапно оказались в авангарде гонки броненосцев Союза.
4 октября 1861 года был заключён контракт на строительство «бронированной, пуленепробиваемой паровой батареи». В контракте был пункт о возврате денег в случае провала проекта. Кроме того, в нём указывалось, что судно должно быть оснащено мачтами и парусами и что оно должно развивать скорость 6 узлов под парусом и 8 узлов на паровой тяге. Также было оговорено, что «указанное судно и оборудование должны быть полностью укомплектованы и готовы к отплытию в течение ста дней с даты заключения настоящего договора».
Судно назвали «Монитором», что переводится как «Наставник», и с нуля построили за удивительно короткий срок; по некоторым данным, на это ушло всего 98 дней. Подрядчики со всего северо-востока спешили предоставить необходимые железные листы, а литейные цеха работали сверхурочно, чтобы отлить сложные механизмы для корабля. Это выдающееся судно содержало 40 патентоспособных изобретений.
Корабль был спущен на воду 30 января 1862 года на верфи Continental Iron Works в Гринпойнте, Бруклин, штат Нью-Йорк, и был оснащён двумя массивными 11-дюймовыми пушками Дальгрена. Команда провела следующие несколько недель, устраняя недоделки в конструкции совершенно нового судна. Из-за своего уникального внешнего вида корабль получил прозвище «сырная банка на плоту».
8 марта «Вирджиния» вошла в Хэмптон-Роудс и быстро расправилась с американскими кораблями «Камберленд» и «Конгресс». Когда еще один корабль «Миннесота» сел на мель, «Вирджиния» ушла вместе с отливом. При этом её команда была уверена, что сможет вернуться и закончить начатое. Весь флот ВМС США, не говоря уже о предстоящей кампании на полуострове под командованием генерал-майора Джорджа Б. Макклеллана, казался уязвимым перед новой угрозой.
Однако на следующий день команду «Вирджинии» ожидал сюрприз. «Монитор» прибыл на буксире из Нью-Йорка накануне вечером, потрёпанный в пути, но готовый к бою. Корабль встал между броненосцем Конфедерации и повреждённой «Миннесотой». Более четырёх часов железные чудовища обстреливали друг друга. Корабль мятежников даже таранил «Монитор», а снаряд с него попал прямо в рубку, временно ослепив капитана Джона Уордена и вынудив его передать командование лейтенанту Сэмюэлю Грину. Однако «Монитор» отвечал, а его орудия Дальгрена продолжали обстреливать «Вирджинию».
Технология изготовления модели «Монитора» из бумаги и картона
Когда день подошёл к концу, «Вирджиния» отправилась назад, так и не выполнив миссию по уничтожению «Миннесоты». Два броненосца застыли в напряжённом ожидании по обе стороны Хэмптон-Роудс. Один из офицеров на «Мониторе» прокомментировал это так:
«Монитор» в 1862 году. Гравюра в американском журнале…
«Монитор» сдерживал «Вирджинию» до тех пор, пока ее не уничтожила ее собственная команда после того, как из-за наступления Макклеллана она была вынуждена зайти на мелководье в Джеймс-Ривер. Эрикссон не зря ел свой хлеб. Его «сырная банка на плоту» навсегда изменила облик военно-морского флота.
