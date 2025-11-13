ВС РФ сегодня освободили населённые пункты в 4-х регионах, включая Харьковщину

10 594 4
ВС РФ сегодня освободили населённые пункты в 4-х регионах, включая Харьковщину

Очередного успеха российские войска добились в Харьковской области. На Волчанском направлении армия России освободило Синельниково и вошла в соседний населённый пункт Лиман (не путать с Красным Лиманом на севере ДНР).

Также российские войска ведут бои по уничтожению противника на позициях в селе Цегельное. Оно так же относится к южной пригородной зоне Волчанска.

Напомним, что на днях «под Волчанск» приезжал министр обороны Украины Денис Шмыгаль (ранее он занимал пост премьера). Шмыгаль поставил задачи по удержанию города. Хотя эти задачи являются априори невыполнимыми по причине того, что в Волчанске ВСУ отрезаны от снабжения и остаются лишь в юго-восточной части города, не имея возможности вырваться из этого капкана.


Сегодня Вооружённые силы России продемонстрировали впечатляющие показатели по освобождению территорий от противника. Населённые пункты и ненаселённые территории были освобождены сразу в четырёх регионах: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике.

С освобождением харьковского Синельниково нашими войсками противник лишается возможности подхода к Волчанску через Графский заказник на берегах Северского Донца. Там имеется просёлочная дорога, восточная часть которой ВСУ потеряна. Соответственно, на этой территории ВСУ отодвинуты от границы с Белгородской области на Шебекинском участке.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Вчера, 20:04
    Тришкин кафтан как есть - то тут треснет, то тут разорвётся, не получается у свидомых везде фронт держать.
  2. VicVic Звание
    VicVic
    +5
    Вчера, 20:06
    С детства помню ж/д станцию Синельниково. Сколько раз уже много лет назад проезжал на поезде с родителями в поездках на Чёрное море ... Эх, кто бы тогда мог подумать, что так оно получится ...
    1. Eug Звание
      Eug
      +2
      Вчера, 20:09
      Это не то Синельниково. Инфа о селе на Северо-Востоке Харьковской обл. Лишь бы потом "перегруппировки" не было, как в 2022.
    2. Маз Звание
      Маз
      +7
      Вчера, 21:03
      Вы ездили через моё Синельниково, в Днепропетровской области , это крупный железнодорожный узел. И за него ещё придётся помахаться с всу. Ну ничо, прорвёмся. Будет и на нашем проспекте Карла Маркса в Днепропетровске Парад Победы.