Очередного успеха российские войска добились в Харьковской области. На Волчанском направлении армия России освободило Синельниково и вошла в соседний населённый пункт Лиман (не путать с Красным Лиманом на севере ДНР).Также российские войска ведут бои по уничтожению противника на позициях в селе Цегельное. Оно так же относится к южной пригородной зоне Волчанска.Напомним, что на днях «под Волчанск» приезжал министр обороны Украины Денис Шмыгаль (ранее он занимал пост премьера). Шмыгаль поставил задачи по удержанию города. Хотя эти задачи являются априори невыполнимыми по причине того, что в Волчанске ВСУ отрезаны от снабжения и остаются лишь в юго-восточной части города, не имея возможности вырваться из этого капкана.Сегодня Вооружённые силы России продемонстрировали впечатляющие показатели по освобождению территорий от противника. Населённые пункты и ненаселённые территории были освобождены сразу в четырёх регионах: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике.С освобождением харьковского Синельниково нашими войсками противник лишается возможности подхода к Волчанску через Графский заказник на берегах Северского Донца. Там имеется просёлочная дорога, восточная часть которой ВСУ потеряна. Соответственно, на этой территории ВСУ отодвинуты от границы с Белгородской области на Шебекинском участке.

