В Карелии упал самолёт Су-30, Минобороны РФ подтвердило катастрофу истребителя

В Республике Карелия, 13 ноября около 19:00 по московскому времени, при выполнении планового учебно-тренировочного полет произошла авиакатастрофа самолёта ВКС России. Информация подтверждается министерством обороны России.

В сообщении оборонного ведомства говорится о том, что упал самолёт Су-30.



Согласно предоставленной информации, полет выполнялся без боекомплекта. При этом падения истребителя произошло в безлюдной местности, что исключило гибель людей на земле. Однако экипаж самолёта погиб.

Место падение самолёта - Прионежский район Республики Карелия.

Глава региона Артур Парфенчиков:

Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения.

Район отмечен на карте:


Поступают сведения о формировании специальной комиссии, которая займётся расследованием авиационной катастрофы. Пока рассматриваются несколько версий, в том числе проблема технического характера. Что могло помешать членам экипажа «Сушки» катапультироваться, если управление самолётом было потеряно, - тот вопрос, который так же нуждается в ответе.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +16
    Вчера, 20:24
    Очень жаль. Земля пухом пилотам.
    К сожалению, боевая учеба пилотов и тем более боевая работа собирает свою дань.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +11
      Вчера, 20:35
      Вечного полёта, братья! soldier
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Вчера, 22:26
        Похоже, самолет Су-30 из состава полка ВВС аэр. Бесовец.
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +12
    Вчера, 20:36
    Что могло помешать членам экипажа «Сушки» катапультироваться, если управление самолётом было потеряно, - тот вопрос, который так же нуждается в ответе.

    Глядя с дивана, даже трудно предположить, что могло помешать катапультированию. Катапультное кресло на этих самолётах позволяет спастись экипажу практически на любой высоте и при любой скорости. Выходит, нечто произошло внезапно. Но гадать бесполезно, остаётся ждать выводов комиссии..
    1. Romeo Звание
      Romeo
      +14
      Вчера, 21:12
      Ничего не мешает, вы правы, если пилоты в сознании. Подобный случай был в прошлом году, в Иркутске и с этим же типом самолета. Экипаж и там погиб. Причиной оказалось попадание в систему обеспечения кислородом какого то газа. Экипаж в полете потерял сознание и самолет рухнул.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +4
        Вчера, 21:25
        Цитата: Romeo
        Причиной оказалось попадание в систему обеспечения кислородом какого то газа. Экипаж в полете потерял сознание и самолет рухнул.

        Да, действительно, было такое. Тогда следствие установило попадание в кислородную систему азота, но это не значит, что здесь повторилось то же самое. Спецы из комиссии разберутся в причинах.
        Причиной крушения истребителя Су-30 в Иркутске в октябре 2022 года стала гипоксия членов экипажа из-за поступления азота в кислородную систему самолета, сообщили в Следственном комитете.

        https://www.gazeta.ru/social/2025/08/04/21477812.shtml
  3. Pete Mitchell Звание
    Pete Mitchell
    +8
    Вчера, 20:41
    ‘хранить это дело почетное тоже, удачу нести на крыле, таким как при жизни мы были с … Они улетели… вечного полета
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    -8
    Вчера, 20:44
    Катапультированию могла помешать решимость уйти от населённых пунктов.
    Извините за сравнение, но водитель большегруза, уходящий под откос, что б десяток легковушек не смять в месиво...
    Так и на земле может случаться, и в воздухе.
    1. vkfriendly Звание
      vkfriendly
      +13
      Вчера, 20:54
      Вроде ясно написано - самолет упал в безлюдной местности. Не так много в той местности поселков, леса одни.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 04:04
      Цитата: Fangaro
      Катапультированию могла помешать решимость уйти от населённых пунктов.

      типа "они долго искали населенный пункт от которого нужно уйти"?
  5. begemot20091 Звание
    begemot20091
    +1
    Вчера, 20:45
    вечная память пилотам https://ok.ru/video/87260400183
  6. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    -17
    Вчера, 20:47
    Полёт как я понимаю проходил совсем рядом с финской границей, поднять истрибитель(ли) и пустить ракету воздух-воздух AIM-120 AMRAAM финам не составило бы никакого труда.
    1. Naofumi Звание
      Naofumi
      +9
      Вчера, 20:59
      Полёт как я понимаю проходил совсем рядом с финской границей, поднять истрибитель(ли) и пустить ракету воздух-воздух AIM-120 AMRAAM финам не составило бы никакого труда.

      belay А зачем финам это делать?
      Аварии случаются, от этого никуда не уйти.
    2. дед_Костя Звание
      дед_Костя
      +5
      Вчера, 21:13
      Онежское озеро и одноимённый район от финской границы очень далеко для AIM-120.
  7. дед_Костя Звание
    дед_Костя
    +8
    Вчера, 20:51
    В наших краях сейчас погода отвратительная, сильный ветер, дождь, видимость околонулевая.
  8. invisible_man Звание
    invisible_man
    -12
    Вчера, 21:10
    Постоянно гибнут летчики в подобных ситуациях. Наверняка на занятиях требуют спасать самолет до упора.
  9. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +7
    Вчера, 21:12
    Соболезнования родным и близким, павшим - вечного неба.
    И, конечно, требуется самый пристальный разбор, как такое могло получиться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 03:23
      ❝ Соболезнования родным и близким, павшим - вечного неба ❞ —
  10. Мирный сеошник Звание
    Мирный сеошник
    +3
    Вчера, 21:13
    Цитата: Федор Соколов
    Полёт как я понимаю проходил совсем рядом с финской границей, поднять истрибитель(ли) и пустить ракету воздух-воздух AIM-120 AMRAAM финам не составило бы никакого труда.

    Ага, сейчас самое время рискнуть и проверить чо будет: не заметят или хельсинки застеклят.
    Фины, конечно, те еще фрукты, но не совсем же неумные люди
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    -5
    Вчера, 21:16
    Цитата: vkfriendly
    Вроде ясно написано - самолет упал в безлюдной местности. Не так много в той местности поселков, леса одни.


    Так и транспортник возле областного центра в 70-х тоже упал там, где жилья не было. Потому и не было, что от жилья утянули.
  12. agoran Звание
    agoran
    +1
    Вчера, 21:17
    Могу предположить,что борт попал в заряд снега/дождя и потерял пространственную ориентировку..
    Сейчас погода в СЗФО очень сложная.нужно дождаться заключения комиссии.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +4
      Вчера, 21:28
      Летчики ориентируются не только визуально, у них приборы есть.
      1. agoran Звание
        agoran
        +2
        Вчера, 21:33
        Пример- аэродром Лерц, командир полка Кузнецов, при полете над Балтикой в ночное время потерял ориентировтику, движок доставли с 17 метров.
        1. invisible_man Звание
          invisible_man
          +2
          Вчера, 22:15
          Я понимаю, всякое может быть. Тем не менее, приборы есть. И если они исправные, то проблем быть не должно.
    2. Normann Звание
      Normann
      +4
      Вчера, 23:00
      Очень вряд ли на сушку повлияли погодные условия.
  13. Я_Ков Звание
    Я_Ков
    +1
    Вчера, 22:52
    В 68м у нас на аэродроме при взлёте почти на срезе полосы перевернулся на спину и упал Миг-19. Лётчик погиб. Причина, к сожалению, так и не была установлена. Единственная катастрофа на моей памяти, слава богу.
  14. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Вчера, 22:57
    К сожалению даже очень хорошая техника иногда даёт сбой
  15. moreman78 Звание
    moreman78
    +2
    Вчера, 23:14
    Да уж, мало того минус машина, так и двух пилотов потеря!
  16. ved_med12 Звание
    ved_med12
    +2
    Вчера, 23:21
    Вечного НЕБА!!!!!..................
  17. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Вчера, 23:26
    Почему же не капатапультировались????🥲🥲
    1. agoran Звание
      agoran
      +2
      Вчера, 23:54
      Вы сидеои ы кабине?
      Ну,попросите у знакомых на гонку двигателнй.
      У меня жена болела, старшего сына взял на стоянку., попросили отгонять МиГ-23 УЬ, там по графику, сын вышел из второй кабины, глаза явно по пятаку.
  18. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 00:50
    экипажу вечно неба, жаль.......
  19. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 02:18
    Вчера геомагнитные возмущения были 8 баллов из 9-ти. уже не буря, а шторм. Полярные сияния даже в Поволжье наблюдались. Могло повлиять на электронику самолета.
  20. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    0
    Сегодня, 07:04
    На днях там патрулировал тяжелый самолет разведки НАТО, ничего не происходит само собой.