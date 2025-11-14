Иран готовится к «следующему раунду» противостояния с Израилем
Запуск БРСД «Хорремшехр-4». Фото Минобороны Ирана
Ситуация на Ближнем Востоке остаётся сложной. Продолжается стратегическое противостояние Ирана и Израиля, в котором в том или ином виде участвуют и другие страны. Тегеран понимает все риски и ведёт подготовку к новым столкновениям или обмену ударами. После предыдущей серии атак, он восстанавливает свои ракетные арсеналы, а также стремится к их увеличению и к получению новых боевых возможностей.
Обмены ударами
Напомним, что в последние годы Иран и Израиль регулярно атакуют друг друга. Последний на данный момент обмен массированными ударами имел место в середине июня 2025 г. Израильская авиация в течение нескольких дней атаковала различные объекты на иранской территории. В свою очередь, Корпус стражей исламской революции провел массированные запуски ракет и беспилотных летательных аппаратов.
По разным данным, за 12 дней такого конфликта Иран использовал не менее 500-600 баллистических ракет и от 1000 ударных БПЛА. Израильская сторона утверждала, что ей удалось сбить подавляющее большинство таких объектов, и только единичные ракеты и беспилотники прорвались к своим целям. В то же время, Иран сообщал об успешном поражении ряда израильских военных, административных и промышленных объектов.
Вскоре в обмен ударами включились США. 22 июня их бомбардировщики атаковали три подземных предприятия иранской ядерной отрасли. Утверждалось, что все задачи операции были выполнены, и Иран не сможет продолжать обогащение урана.
Комплекс «Хайбер Шекан» на стартовой позиции. Фото Минобороны Ирана
Уже на следующий день иранские войска нанесли ракетный удар по американской базе в Катаре. На этот раз они обошлись всего шестью ракетами и объявили об успешном достижении поставленных целей.
К концу июня обмен ударами завершился, и страны перешли к громким заявлениям, хвастливым отчётам, взаимным обвинениям и т.д. Подобное «противостояние» продолжается до сих пор и пока не привело к возобновлению атак. При этом нетрудно понять, что все участники конфликта ведут подготовку к новым ударам.
Ракетная подготовка
В сложившейся ситуации наибольший интерес представляют действия Ирана. Эта страна на протяжении десятилетий сталкивается с серьёзными ограничениями и затруднениями, однако проводит свою военную политику и реализует достаточно сложные проекты. По итогам июньских событий Тегеран должен восстановить и нарастить арсеналы своих ракетных вооружений. Если эту задачу удастся решить, то Иран вновь сможет дать полномасштабный ответ на агрессию потенциального противника.
В начале ноября любопытную информацию о ракетных войсках раскрыл министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он напомнил об успехах иранских ракетных комплексов в деле поражения израильских объектов. Также министр заявил, что после этого Ирану удалось не только восстановить, но и нарастить свой ударный потенциал.
Впрочем, А. Аракчи не стал приводить какие-либо подробности. Он не рассказал, каким образом обеспечивается такой рост, какие количественные и качественные показатели достигнуты и т.д. По понятным причинам, подобная информация не подлежит разглашению. Потенциальный противник не должен иметь доступа к реальным данным — это является одним из факторов сдерживания.
Ракетный комплекс малой дальности «Зольфагар» на параде, 2016 г. Фото Fars News
Ядерная проблема
Главные претензии Израиля и США к Ирану на данный момент связаны с его ядерной программой. С целью обеспечения стратегической безопасности, Тегеран стремится создать собственное ядерное оружие. Проекты такого рода беспокоят его потенциальных противников, и они готовы принимать различные меры.
Так, в июне США нанесли авиаудары по трём объектам ядерной отрасли. Точные результаты этой атаки до сих пор неизвестны, а официальные заявления сторон кардинально различаются. Кроме того, имеют место разные оценки, отрицающие однозначный успех или провал ударов.
Согласно таким оценкам, иранские предприятия серьёзно не пострадали и могут продолжать обогащение урана. Кроме того, им удалось сохранить ранее накопленные запасы. При всём этом, Тегеран вряд ли согласится сворачивать работы и отказываться от планов создания ядерного оружия. В сложившейся военно-политической ситуации подобный отказ может иметь самые негативные последствия.
Реальные меры
Как скоро Иран сможет получить требуемое количество обогащённого урана и изготовить свой первый ядерный боезаряд, пока неизвестно. Под вопросом и сроки производства необходимого количества подобного оружия. В зависимости от достигнутых успехов и состояния производств, эти процессы могут занять месяцы или годы.
Не имея ядерного оружия, Иран рассматривает в качестве основного средства сдерживания ракетные комплексы, состоящие на вооружении КСИР. В строю имеются системы целого ряда классов и типов с разными тактико-техническими характеристиками и боевыми возможностями. Кроме того, в массированных ударах могут использоваться дальние БПЛА.
Производство ракет «Зольфагар». Фото Tasnim News
Иран и Израиль разделяет более 1000 км. Для работы по израильским объектам КСИР требуются ракетные комплексы средней и малой дальности. Такие же вооружения могут применяться и для атак целей в других странах, как это было с американской базой в Катаре.
Согласно зарубежным оценкам, на вооружении КСИР имеется около десятка типов различных БРСД и сопоставимый ряд комплексов меньшей дальности. Регулярно появляются новые баллистические ракеты, при помощи которых постепенно заменяются более старые изделия. Кроме того, в последние годы Иран разработал и, предположительно, принял на вооружение принципиально новую систему с гиперзвуковым боевым оснащением.
Одной из последних разработок в классе БРСД является изделие «Хайбер Шекан». О существовании такого комплекса стало известно в 2022 г., и в дальнейшем он неоднократно применялся в реальных операциях. Как и другие иранские ракетные комплексы, «Хайбер Шекан» выполнен мобильным. Используется твердотопливная ракета средних размеров, способная нести боевую часть массой 500 кг или более. В ходе реальных ударов такая БРСД продемонстрировала дальность на уровне 1450-1500 км. Возможно, максимальная дальность полёта выше.
Большой интерес представляет комплекс средней дальности «Фаттах-1». Главная его особенность — гиперзвуковой планирующий боевой блок. При помощи двух ступеней ракеты он развивает скорость не менее 12-13 М, после чего самостоятельно летит к цели. Полезная нагрузка такого блока оценивается в 400-450 кг. Дальность полёта — не менее 1400 км.
Следует отметить, что Иран создаёт не только ракетные комплексы, но и инфраструктуру для их эксплуатации. Так, на протяжении последних лет циркулировали слухи о сети подземных тоннелей и баз для размещения мобильных комплексов. Весной этого года такая информация подтвердилась, и КСИР даже показал секретные тоннели изнутри.
Подземная база ракетных войск. Фото Telegram / Noghtezan_info
Подземные сооружения позволяют скрыть технику от разведки противника. Там же проводится их обслуживание, перезарядка и т.д. Перед запуском комплекс покидает тоннель и выходит на открытую стартовую позицию. Возможно, строятся и подземные площадки для пусков с раздвижной крышей.
Угрозы и ответы
Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке остаётся сложной, и в любой момент возможна новая эскалация с очередным обменом ударами. Иран понимает все существующие риски и принимает необходимые меры. Он разрабатывает и производит ракетные комплексы разных типов, готовит инфраструктуру для них, а также готовится к созданию собственного ядерного оружия.
События последних лет показывают, что Иран построил крупные ракетные войска с высоким потенциалом. При этом он может скрывать свои комплексы от противника с использованием специальных подземных баз. Кроме того, Тегеран считает возможным и необходимым отвечать на агрессию полномасштабным ракетным и беспилотным ударом.
В ходе июньских событий иранский КСИР применил не менее 500 ракет и более 1000 БПЛА, которые смогли нанести Израилю чувствительный урон. Очевидно, что Иран в ходе такой операции не потратил все накопленные запасы ракетного вооружения. Кроме того, производство ракет не останавливалось, и к настоящему времени иранская армия могла вновь заполнить арсеналы.
Придётся ли Ирану вновь использовать свои запасы ракет, пока неизвестно. Также неясно, когда имеющиеся ракеты станут средством доставки первых иранских ядерных боезарядов. Однако вполне ясно, что ситуация в регионе остаётся сложной. Потенциальные противники Тегерана не собираются идти на уступки, и ему придётся продолжать развивать вооружённые силы и улучшать их ударный потенциал.
