Идеальный охотник за дронами
Два года назад мы писали о том, что может стать наиболее эффективным оружием против БПЛА, на тот момент стремительно завоевывавших пространство над полем боя на Украине. На тот момент таким средством виделся некий легкий самолет с поршневым или турбовентиляторным двигателем, вооруженный скорострельным многоствольным пулеметом калибром от 7,62 до 12,7-мм.
И вот — ответ со стороны США. И хотя они и не воюют с БПЛА, но готовятся. Дело-то не в «Шахедах» и «Геранях», дело в «Облачных драконах», число которых у Китая не то что огромно — способно удивить кого угодно. И с ними что-то надо делать! Не «Пэтриотами» же пулять? Дорого, знаете ли, и не очень эффективно.
Результат — лёгкий штурмовик A-29 Super Tucano, который теперь позиционируется как охотник за беспилотниками.
По словам производителя Embraer, нынешние и будущие эксплуатанты лёгких штурмовиков A-29 Super Tucano могут использовать их для уничтожения приближающихся беспилотников.
Что вообще есть «лёгкий штурмовик»? Да просто учебный самолёт, на который подвесили что-то из неуправляемого вооружения.
Контейнер с пушкой или пулеметом, пара блоков неуправляемых реактивных снарядов, пара свободнопадающих бомб – вот вам штурмовик и готов. Очень легкий. Но, как показали боевые действия прошлого века в Центральной Америке, зачастую очень даже эффективный.
Украина использует для охоты на дронов нечто такого плана – учебный самолет, во второй кабине которого сидит стрелок с дробовиком. Но это, сами понимаете, нищебродство во всей своей ужасающей красе.
В Соединенных Штатах все, конечно, серьезнее. И, надо признать, сегодня в разработках и реализации у американцев такие идеи, до которых мы два года назад не додумались.
Уже наметилась определенная тенденция к использованию лёгких штурмовиков для борьбы с этими аппаратами. Во многом это стало возможным благодаря проверенной в бою эффективности специально настроенных 70-мм ракет Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением в роли «воздух-воздух» против БПЛА.
Коротко о самолете
Компания Embraer рассказала о потенциале A-29 как убийцы беспилотников. Super Tucano — это двухместный одномоторный турбовинтовой самолёт, широко распространённый по всему миру как в качестве учебного, так и в качестве лёгкой ударной платформы. Стандартная конфигурация самолёта включает два пулемёта 50-го калибра (12,7-мм), по одному в каждом крыле. Самолёт также может нести различные управляемые и неуправляемые боеприпасы и другие грузы на четырёх узлах подвески под крыльями и ещё на одном узле под центральной частью фюзеляжа.
A-29 может быть оснащён одной из нескольких монтируемых сенсорных систем, содержащих комбинацию электрооптических и инфракрасных камер, а также лазерных целеуказателей и/или пеленгаторов, расположенных под передней частью фюзеляжа.
A-29 Super Tucano
— говорится в пресс-релизе Embraer.
A-29 — идеальный инструмент для эффективного и недорогого противодействия БПЛА, дополняющий и без того обширный спектр задач самолёта, который включает непосредственную авиационную поддержку, вооружённую разведку, учебную работу и многое другое.
Как следует из пресс-релиза Embraer, ракеты с лазерным наведением играют ключевую роль в концепции использования A-29 для борьбы с беспилотниками. В частности, APKWS II от BAE Systems уже стал лидером в этой области. Все ракеты APKWS II состоят из трёх основных компонентов: 70-миллиметрового ракетного двигателя, одной из нескольких стандартных боеголовок и секции лазерного наведения между ними.
Два года назад, когда мы думали над «убийцей дронов», странно, но ракеты с наведением по лучу лазера в нашем списке не значились. Да, это оружие вообще не характерно для самолетов, такими ракетами больше работают вертолеты по танкам и другой бронетехнике.
Между тем ПТУР — а чего еще желать?
Нет, реально американцам хочется аплодировать. В наше время ПТУР с наведением по лучу лазера — это оружие смертника, потому что в современных условиях оператор моментально демаскирует себя лучом, и к нему прилетит в гости что-то одноразовое, беспилотное, но очень смертельное. В авиации бомба, летящая к цели, подсвеченной лазером, — дело более привычное, но это все-таки бомба с несколько иным способом применения.
Ракета, наводимая по лучу лазера, — это необычно, но интересно тем, что позволяет работать на небольших дистанциях в пределах прямой видимости. А большие и не нужны, дрон сам по себе цель несопоставимая даже с крылатой ракетой, потому достаточно ОЛС — оптико-локационной станции, даже без тепловизора, выхлоп дрона не такой уж и горячий, а про электрический вообще молчим.
И вот здесь оператор во второй кабине, целящийся в беспилотник не из дробовика, как это делают украинские борцы с дронами, а лазерным лучом, по которому потом идет ракета, — это вполне себе серьезно.
В прошлом году истребители F-16 ВВС США впервые применили оптимизированные для поражения воздушных целей версии этих ракет, также известные как Fixed Wing Air Launched Counter-Unmanned Aircraft Systems Ordnance (FALCO), против беспилотников на Ближнем Востоке, правда, подробностей и результатов не последовало. Ранее, в 2019 году, служба объявила об успешном испытании ракет APKWS II для поражения воздушных целей, в том числе дозвуковых крылатых ракет, но это было в условиях полигона.
Однако, стоит признать, что концепция оказалась довольно продуманной. Ракеты FALCO теперь стали основным средством борьбы с беспилотниками в ВВС США для многих типов самолётов: F-16, F-15E Strike Eagle, A-10 Warthog. Ракеты значительно дешевле традиционных ракет класса «воздух-воздух» и их проще хранить, подробнее об этих ракетах мы поговорим в следующей статье.
Для сравнения: стоимость одной ракеты APKWS II составляет несколько десятков тысяч долларов, в то время как AIM-9X Sidewinder и AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) стоят около 500 тысяч и 1 миллиона долларов соответственно. На те же пилоны, на которых обычно размещается только одна ракета AIM-9X или AIM-120, можно установить один или несколько 70-мм ракетных блоков на семь выстрелов.
На этом снимке истребитель-бомбардировщик F-15E «Страйк Игл» с 42 ракетами в шести семизарядных контейнерах
Компания BAE Systems также разрабатывает версию APKWS II, которая оснащена дополнительной инфракрасной головкой самонаведения для повышения эффективности поражения воздушных и наземных целей. Ракеты также продемонстрировали способность поражать беспилотники, а также могут использоваться в режимах «воздух-поверхность» и «поверхность-поверхность». На рынке представлены и другие типы 70-мм ракет с лазерным наведением. Компании, которые их производят, всё чаще предлагают их в качестве перехватчиков дронов, запускаемых как с воздуха, так и с земли.
Сочетание ракет с лазерным наведением класса «воздух-воздух» с A-29 даёт дополнительные потенциальные преимущества, особенно с учётом низкой стоимости эксплуатации и логистической доступности Super Tucano. Эти самолёты могут быть развёрнуты в большем количестве мест по сравнению с быстроходными тактическими истребителями, в том числе ближе к предполагаемым районам боевых действий, что может помочь ещё больше снизить потребность в вспомогательных ресурсах, особенно в самолётах-заправщиках.
A-29 могут выполнять атаки, вооружённое патрулирование и другие задачи, помимо охоты на беспилотники, с практически необорудованных аэродромов. Ракеты с лазерным наведением могли использоваться в составе смешанного вооружения, что обеспечивало гибкость даже при выполнении одного боевого вылета.
Вооружённый ракетами самолёт A-29 Super Tucano ВВС Филиппин
Как отмечается в пресс-релизе Embraer, у Super Tucano также есть пулеметы в крыльях, чего нет у многих других лёгких штурмовиков, представленных сегодня на рынке. В то же время использовать пулемёты для поражения относительно небольших воздушных целей, даже движущихся относительно медленно, может быть непросто, а для быстрых самолётов — и вовсе опасно. К такому ведению боя, как пулемёт против дрона, надо готовить специально.
Использование A-29 в качестве противобеспилотного самолёта имеет свои ограничения. По сравнению с быстрыми реактивными самолётами Super Tucano будут относительно медленными даже при заходе на позицию, не говоря уже о реагировании на угрозы в потенциально обширной зоне боевых действий. Правда, их цели тоже не отличаются большой скоростью, что в целом делает процесс уничтожения малоскоростных беспилотников более доступным именно для Super Tucano.
Отсутствие встроенного радара затруднит самостоятельное обнаружение и отслеживание целей на больших расстояниях. Таким образом, экипажи A-29 будут сильно зависеть от сторонней информации для наведения и общего руководства, которое может осуществляться через канал передачи данных или голосовую связь. В пресс-релизе Embraer об этом прямо говорится: отмечается важность «специальных каналов передачи данных для получения исходных координат цели и постановки в очередь». То есть Super Tucano будет очень легкой мишенью для авиации противника, однако при правильно поставленной системе обнаружения и связи больших проблем не будет. По крайней мере, у экипажа Super Tucano в случае пуска по ним ракеты с самолета противника будет небольшое количество времени на то, чтобы отреагировать на сложившуюся ситуацию.
Несмотря на это, как уже упоминалось, Embraer, недвусмысленно подчеркивающая потенциальную полезность A-29 в роли охотника за беспилотниками, указывает на наметившуюся тенденцию, когда речь заходит о легких штурмовиках. В прошлом месяце появились сообщения о том, что Textron представляет аналогичную концепцию операций с участием своего AT-6 Wolverine, легкой штурмовой версии своей линейки тренажеров T-6, патрулирования против дронов. Кроме того, AT-6 стал первым самолётом, который более десяти лет назад в рамках демонстрации, профинансированной промышленностью, выпустил ракету APKWS II.
Испытания лёгких штурмовиков, проведённые ВВС США на полевых аэродромах
ВВС также могут использовать свои новые OA-1K Skyraider II, которые представляют собой сильно модифицированные самолёты для обработки сельскохозяйственных культур AT-802, для борьбы с беспилотными воздушными угрозами.
Ранее в этом году появились изображения Zlin Z-137 сельскохозяйственного опрыскивателя Agro Turbo в Украине, вооружённого ракетами класса «воздух-воздух» с тепловым наведением Р-73, которые, вероятно, предназначены для перехвата приближающихся ударных беспилотников.
Ещё одна тактика, применяемая в этом конфликте, — уничтожение беспилотников с помощью пулемётов, установленных на дверях вертолётов, но вертолёт сегодня не столь эффективен в первую очередь из-за низкой скорости.
Масштабы и размах угроз, исходящих от беспилотников в ходе конфликта на Украине, в Секторе Газа, а также во всем мире, продолжают расти. Это особенно актуально, когда речь идет о внедрении более быстрых реактивных ударных беспилотников дальнего радиуса действия, а также об общей интеграции все большего числа возможностей, основанных на искусственном интеллекте и машинном обучении.
Операции США на Ближнем Востоке и вокруг него за последние два года жирно подчеркнули особые трудности и опасности, связанные с крупномасштабными атаками, которые могут легко преодолеть оборонительные рубежи. Эта реальность стала ключевым фактором в стремлении ВВС США увеличить количество платформ, способных использовать ракеты APKWS II класса «воздух-воздух».
Недорогие ракеты.
Учитывая всё это, можно предположить, что такие предложения, как поступившее от Embraer о добавлении лёгких штурмовиков, особенно вооружённых ракетами с лазерным наведением, в качестве ещё одного экономичного уровня защиты от беспилотников, будут только набирать популярность. Тем более, что современные самолеты — это совсем не то, что было 80 лет назад.
Идея хороша. ПТУР предыдущего поколения, без «выстрелил – забыл», без дорогостоящей матрицы, требующей охлаждения перед пуском, с осколочно-фугасной боеголовкой (кумулятивная дрону – это дороговато), с меньшим запасом горючего (5-6 км, на которые летит ПТУР, тоже ни к чему) дает в итоге легкую ракету, способную поразить беспилотник с расстояния в 0,5-1,5 км вообще без проблем. И главное – легкую и дешевую.
Однако не стоит думать, что появление А-29 и иже с ним – панацея против дронов. Embraer – прекрасная компания и способная выпускать много самолетов, но вот беда – дроны собирают быстрее.
Более того, для этих самолетов нет пилотов. Точнее, летчики-то есть, осталась мелочь – научить их стрелять из курсовых пулеметов, которыми не управляет компьютер, а операторов ракет – вести их так, как это делали операторы ПТУРов на земле десять лет назад.
В свете развития современных авиационных систем вооружений, откат на 100 лет с пулеметами и на 20 лет с ракетами с лазерным наведением, конечно, выглядит своеобразно, но что делать, если такой противник?
Не надо далеко ходить за примерами, достаточно вспомнить, как летчик F-22 пытался истребить китайский воздушный шар. И как у него ничего не вышло в плане пушки. Весь боекомплект был расстрелян, а ни один снаряд не попал. Почему? А потому, что пушку фюзеляжем самолета наводил человек, который не умел этого делать. Вообще пушка на сверхзвуковом самолете, который практически не умеет летать со скоростью истребителя Второй мировой войны, чтобы можно было так наводить, — не лучший способ уничтожать дроны. Да и цели в принципе. Архаизм.
А вот пушка или пулемет на тихоходном самолете или вертолете – это совсем иной расклад. Главное – научить попадать того, кто будет нажимать на гашетку. А это, сами понимаете, процесс не быстрый.
Но мир меняется. Сверхтехнологичные ракеты стоимостью в миллионы долларов отодвигаются в сторону, потому что тратить такую ракету на пластиковый коробок с крыльями и моторчиком от мопеда стоимостью в 10 тысяч долларов, из которых 3/4 — это стоимость блока наведения и мотора, безумно глупо.
«Большому кораблю — большая торпеда», а маленькому… Да, завтра весь мир без исключения начнет лихорадочно копировать российские ракеты для «Панциря» второй итерации, американские переделки ПТУРов, лихорадочно закупать винтовые самолеты. И учить летчиков стрелять из пулеметов и пушек.
История вообще штука цикличная.
