«План Суровикина»: дроны и ракеты ударили по ряду энергообъектов Украины

Российские войска нанесли серию ударов вглубь контролируемой противником территории. Стало известно о прилётах по объектам в Каневе Черкасской области. Напомним, что там находится одна из ГЭС Днепровского каскада, созданного в советскую эпоху. В результате прилётов электроснабжение пропало на большей части территории Черкасской области.

Также прилёты фиксировались в Киеве и области. По последним данным, атакованы электроподстанции, в том числе в городе Белая Церковь. О прилётах в Деснянском, Подольском, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы в ТГ-канале пишет мэр Кличко.



Виталий Кличко при этом утверждает, что повреждены магистрали теплосетей:

Временно отсутствует теплоснабжение части зданий. Коммунальные службы города сейчас работают на местах: оперативно определяют характер повреждений и приступают к немедленному восстановлению.

О том, чем именно оказались поражены теплосети, дронами или теми ракетами, которыми ПВО ВСУ и пыталась сбить, Кличко, конечно, не говорит.

Сами же киевляне, реагируя на сообщения Кличко, пишут, что мэр лукавит, так как теплоснабжения в ряде кварталов города не было и до 14 ноября, и сам же мэр говорил, что отопительный сезон в целом может начаться во второй половине ноября.

Поступают сведения об обесточенных промышленных производствах в Киеве, работавших на военную отрасль.

Тем временем украинская сторона утверждает, что помимо БПЛА российские Вооружённые силы при ударах по целям в Киеве использовали ракеты различного типа, включая «Искандер-К», «Калибр» и гиперзвуковые «Кинжалы».

Удары также были нанесены по объектам противника в Одесской области. Среди прочего так же поражены объекты энергетики.

Поражение энергетических объектов практически по всей Украине, которое фиксируется в последнее время, эксперты называют «реализацией плана Суровикина, от которого (плана) военно-политическое руководство изначально отказывалось».
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:15
    ❝ Реализацией плана Суровикина ❞ —

    — Хорошо, когда всё идёт по плану, по такому плану ...

    ❝ — Помимо БПЛА российские Вооружённые силы при ударах по целям в Киеве использовали ракеты различного типа, включая «Искандер-К», «Калибр» и гиперзвуковые «Кинжалы»❞
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 06:17
    Может и самого Суровикина уже вернуть пора? Хватит ему по Африке слоняться…
    1. МЮД Звание
      МЮД
      -1
      Сегодня, 06:53
      Может и самого Суровикина уже вернуть пора? Хватит ему по Африке слоняться…

      Он не смог организовать оборону Херсона. Нафиг такой генерал нужен.
  3. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +1
    Сегодня, 06:19
    созданного в советскую эпоху

    Избавили горемычных от советсткого наследия. Пусть живут на своём lol
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 06:22
    Цитата: Охотовед 2
    Может и самого Суровикина уже вернуть пора? Хватит ему по Африке слоняться…

    Опальных генералов Кремль не любит... request опасны...из за своей самостоятельности в мышлении.
    1. VLAD-96 Звание
      VLAD-96
      +2
      Сегодня, 06:56
      Особенно слишком самостоятельный Пригожин им насолил, так сказать расшевелил осиное гнездо, что потом начались массовые проверки в МО и посадки всех замов и других роководятелов. Хотя главаря этого гнезда не тронули, а перевели в другое ведомство.