«План Суровикина»: дроны и ракеты ударили по ряду энергообъектов Украины
Российские войска нанесли серию ударов вглубь контролируемой противником территории. Стало известно о прилётах по объектам в Каневе Черкасской области. Напомним, что там находится одна из ГЭС Днепровского каскада, созданного в советскую эпоху. В результате прилётов электроснабжение пропало на большей части территории Черкасской области.
Также прилёты фиксировались в Киеве и области. По последним данным, атакованы электроподстанции, в том числе в городе Белая Церковь. О прилётах в Деснянском, Подольском, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Святошинском районах украинской столицы в ТГ-канале пишет мэр Кличко.
Виталий Кличко при этом утверждает, что повреждены магистрали теплосетей:
О том, чем именно оказались поражены теплосети, дронами или теми ракетами, которыми ПВО ВСУ и пыталась сбить, Кличко, конечно, не говорит.
Сами же киевляне, реагируя на сообщения Кличко, пишут, что мэр лукавит, так как теплоснабжения в ряде кварталов города не было и до 14 ноября, и сам же мэр говорил, что отопительный сезон в целом может начаться во второй половине ноября.
Поступают сведения об обесточенных промышленных производствах в Киеве, работавших на военную отрасль.
Тем временем украинская сторона утверждает, что помимо БПЛА российские Вооружённые силы при ударах по целям в Киеве использовали ракеты различного типа, включая «Искандер-К», «Калибр» и гиперзвуковые «Кинжалы».
Удары также были нанесены по объектам противника в Одесской области. Среди прочего так же поражены объекты энергетики.
Поражение энергетических объектов практически по всей Украине, которое фиксируется в последнее время, эксперты называют «реализацией плана Суровикина, от которого (плана) военно-политическое руководство изначально отказывалось».
