При ударе ВСУ по Новороссийску повреждена нефтебаза комплекса «Шесхарис»

Противник в ночь на 14 ноября в очередной раз провёл атаку российских регионов с использованием БПЛА. Наиболее массированный удар пришёлся по Новороссийску.

Поступают сообщения о том, что в результате атаки повреждение получило коммерческое судно, находившееся в порту Новороссийска. Также поступают сведения о том, что дорога из города в сторону курортной Кабардинки временно перекрыта. Информацию о перекрытой дороге подтверждает глава Новороссийска Андрей Кравченко.



Мэр:

В Новороссийске в результате атаки БПЛА киевского режима повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Также повреждения получили береговые сооружения.

Поступают сообщения о повреждении нескольких многоквартирных домов в Новороссийске. В одном из них пострадал мужчина.

В ночь на пятницу был атакован и Саратов.

Глава региона Роман Бусаргин:

В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все оперативные службы.

В связи с очередной опасностью атаки БПЛА временные ограничения вводились на работу аэропортов Самары, Саратова, Уфы, Нижнекамска, Казани и Оренбурга. Временно перекрывалось движение по Крымскому мосту. На данный момент движение автомобилей по мосту возобновилось.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:30
    На прошлой неделе возле Крыма болтались разведовательные самолеты ДРЛО США и Британии...так что я не удивлен и ожидал воздушного удара в Черном море по нашим местам базирования ЧФ. request
    Это все достаточно прогнозируемая связка событий .