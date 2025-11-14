Генерал Кейн и министр войны представили Трампу сценарии операций в Венесуэле

Мой совет иностранным террористическим организациям: не пытайтесь пересечь море на лодке. Если вы занимаетесь торговлей наркотиками, чтобы отравить американский народ, и мы точно знаем, что вы принадлежите к террористической организации, находящейся под санкциями, или что вы иностранный террорист или торговец наркотиками, мы найдём вас и ликвидируем.

По информации от нескольких источников, знакомых со встречами в Белом доме, высокопоставленные военные чиновники представили президенту Трампу новые сценарии возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше. Напомним, что пока США бьют по моторным лодкам, аргументируя это тем, что в лодках якобы находятся представители картелей.Согласно источникам, министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные должностные лица проинформировали президента о доступных военных вариантах на ближайшие дни.Однако, как сообщает пресса США, окончательное решение пока не принято.В Белом доме на обсуждениях не присутствовала директор Национальной разведки Тулси Габбард, так как она возвращалась из-за границы. Госсекретарь Марко Рубио был на саммите министров иностранных дел стран «Большой семёрки» в Канаде.Ранее сообщалось, что авианосная группа «Джеральд Форд» вошла в зону ответственности Южного командования Вооружённых сил США. Южная команда занимается операциями в Карибском море и Южной Америке. Авианосец присоединился к флотилии эсминцев, самолётов и спецназа, которые уже находятся акватории, из которой,, как предполагается, и может быть осуществлено вторжение в том или ином виде.За последние два месяца американские военные атаковали не менее 21 судна в Карибском бассейне. В результате операций погибли не менее 80 человек, каждого из которых министерство войны США априори причислило к контрабандистам из картелей.На оборонном саммите в Форт-Уэйне, штат Индиана, Пит Хегсет заявил:Тот случай, когда для подготовки ко вторжению в суверенное государство США уже не усложняют дело выступлениями в Совбезе ООН и даже не трясут пробирками с белым веществом.