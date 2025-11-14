Генерал Кейн и министр войны представили Трампу сценарии операций в Венесуэле
По информации от нескольких источников, знакомых со встречами в Белом доме, высокопоставленные военные чиновники представили президенту Трампу новые сценарии возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше. Напомним, что пока США бьют по моторным лодкам, аргументируя это тем, что в лодках якобы находятся представители картелей.
Согласно источникам, министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные должностные лица проинформировали президента о доступных военных вариантах на ближайшие дни.
Однако, как сообщает пресса США, окончательное решение пока не принято.
В Белом доме на обсуждениях не присутствовала директор Национальной разведки Тулси Габбард, так как она возвращалась из-за границы. Госсекретарь Марко Рубио был на саммите министров иностранных дел стран «Большой семёрки» в Канаде.
Ранее сообщалось, что авианосная группа «Джеральд Форд» вошла в зону ответственности Южного командования Вооружённых сил США. Южная команда занимается операциями в Карибском море и Южной Америке. Авианосец присоединился к флотилии эсминцев, самолётов и спецназа, которые уже находятся акватории, из которой,, как предполагается, и может быть осуществлено вторжение в том или ином виде.
За последние два месяца американские военные атаковали не менее 21 судна в Карибском бассейне. В результате операций погибли не менее 80 человек, каждого из которых министерство войны США априори причислило к контрабандистам из картелей.
На оборонном саммите в Форт-Уэйне, штат Индиана, Пит Хегсет заявил:
Тот случай, когда для подготовки ко вторжению в суверенное государство США уже не усложняют дело выступлениями в Совбезе ООН и даже не трясут пробирками с белым веществом.
Информация