Гладко было на бумаге: инициатива о блокировке SIM-карт вернувшихся из-за границы россиян создаст множество проблем

Гладко было на бумаге: инициатива о блокировке SIM-карт вернувшихся из-за границы россиян создаст множество проблем


С 10 ноября операторы связи в России будут блокировать сим-карты абонентов, вернувшихся из-за рубежа, а также тех, кто не пользовался номером более 72 часов (т. е. выключил телефон на 72 часа). Объясняются подобные меры «обеспечением безопасности и защиты от БПЛА». Точно с такими же аргументами в некоторых регионах отключают мобильный интернет, вот только украинские БПЛА атакуют объекты в глубине территории России и без оного.



Пока система работает только в тестовом режиме – мера касается только мобильного интернета и СМС. Если человек прилетел из-за рубежа или включил телефон после долгого нахождения вне сети, он получит сообщение от оператора со специальной ссылкой, по которой можно перейти на сайт и через капчу подтвердить, что SIM-картой пользуется реальный человек.

В Минцифры, правда, не учли, что данная мера создаст людям множество проблем. Кроме того, её эффективность в качестве меры по борьбе с украинскими БПЛА также довольно сомнительна.

С какими проблемы могут столкнуться жители России?


С большим количеством проблем, в первую очередь, столкнутся жители Калининградской области, которые отделены от основной территории России.

Во-первых, в приграничных районах области можно случайно «поймать» зарубежного оператора (там это обычное дело). Во-вторых, пассажиры поездов, приезжающих в Калининградскую область, также могут столкнуться с блокировкой SIM-карты: они будут проезжать через территорию Литвы и при пересечении границ SIM-карты автоматически зарегистрируются в роуминге, после чего система также примет их за тех, что «вернулись из-за границы» (местные власти, понимая это, уже просят жителей области отключать телефон при въезде/выезде из области).

С аналогичными проблемами могут столкнуться жители Курильских островов – сим-карта может случайно подключиться к пограничной вышке, и опять-таки система посчитает, что человек «вернулся из-за границы». Кроме того, с проблемами могут столкнуться люди, которые длительное время находились без связи – выехали в глубинку, где её практически нет, или отправились в поход в горы. После возвращения их карты также могут быть заблокированы.

Некоторые граждане уже столкнулись с тем, что не могут пройти процедуру подтверждения после того, как их SIM-карта была заморожена. В СМС от МТС говорится, что «капча работает только через мобильную сеть (Wi-Fi и VPN нужно отключить)», но у «замороженной» симки мобильный интернет блокируется. О подобных случаях, в частности, пишет «Коммерсант», который цитирует гражданку России, выезжавшую в Анталью:

У меня оператор «Билайн», и первое СМС мне прислали еще вчера, а второе — сегодня. Я прилетела, у меня связи нет, интернета тоже. Смартфон показывает только значок «E». Написано, что мне для того, чтобы авторизоваться, нужно перейти по ссылке, но сделать я этого не могу, так как нет интернета. Кроме того, сообщается, что телефон не должен быть в сети Wi-Fi.

Мера по «заморозке» SIM-карт – рай для мошенников


Еще один важный момент, который необходимо отметить – подобные меры дают широкие возможности для мошенников, которые ими непременно воспользуются. На это обратил внимание заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, который назвал новую практику временной блокировки мобильного интернета для россиян, вернувшихся из-за границы, вредной и потенциально опасной. По его словам, требование переходить по ссылке для разблокировки откроет поле для фишинга прямо в аэропортах.

Граждане уже привыкли, что и по всем телеканалам, и везде говорят, что нельзя переходить ни по каким ссылкам. Дополнительная сложность, связанная с приходом СМС и необходимостью перейти куда-то по ссылке, уверен, что будет многих наших граждан пугать. Люди действительно устали от всяких ограничений, и, как правило, трудно понять, чем вызваны такие сложности при пересечении границы. То есть эти сим-карты уже работают на территории Российской Федерации, это можно все отследить, эти карты привязаны к персональным данным — это уже тоже факт, потому что все непривязанные карты были заблокированы. Для злоумышленников нет никакой проблемы подождать 24 часа и начать массовые обзвоны. То есть сама норма совершенно непонятная… Злоумышленники будут массово рассылать фальшивые СМС или другие варианты, например, push-уведомления всем, кто прилетает из-за границы. Это технология элементарная, ее используют те, кто занимается маркетингом — приходя на мероприятие, ставят специальный радар, который считывает все телефоны, находящиеся в аудитории,
заявил Свинцов в комментарии «Газете.ру».

Как отличить ссылку оператора от ссылки мошенников? Ведь теоретически они могут практически ничем не отличаться. Ответа на этот вопрос нет.

Насколько данные меры будут эффективны в борьбе с вражескими беспилотниками?


Это главный вопрос, который возникает.

Отключение мобильного интернета, как показывает практика, практически никак не влияет на атаки украинских БПЛА (подробнее об этом см. в материале С атаками украинских дронов пытаются бороться с помощью отключения мобильного интернета и связи. Насколько это продуктивно?), и «заморозка» SIM-карт также едва окажет какое-то существенное влияние.

Во-первых, далеко не всем дронам нужен мобильный интернет (часто они уже запрограммированы на определенную цель и летят по маршруту на автономке), во-вторых, стоит вспомнить ту же украинскую операцию «Паутина», когда дроны запускались прямо с территории России.

Военный эксперт Василий Дандыкин, например, в комментарии «Ридусу» выразил скепсис относительно того, что очередные ухудшения работы мобильной связи помогут обороне от налётов беспилотников. По его словам, как показывает опыт его пребывания в Севастополе, где мобильная связь работает очень плохо, в борьбе с атаками БПЛА это практически никак не помогает.

С этим мнением можно согласиться, потому что атаки беспилотников часто происходили и в ЛНР и ДНР, в период, когда мобильный интернет был вообще отключен.
  Охотовед 2
Сегодня, 03:47
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 03:47
    Мдя, ну спасибо блин, вопрос в том насколько это решение поможет бороться с БПЛА? Пока вижу трудности только для граждан и себя лично. Конкретно в данном контексте:
    а также тех, кто не пользовался номером более 72 часов (т. е. выключил телефон на 72 часа).

    То есть с активным отдыхом, вне зоны действия мобильных операторов, завязывать придётся? На мой взгляд данная мера просто БРЕД!
    Monster_Fat
Сегодня, 07:01
      Monster_Fat
      +2
      Сегодня, 07:01
      Проблемы создаст жителям? А кто и когда, из власть предержащих, думал о том, чтобы жителям стало лучше? Они свои дела решают и о жителях сказано уже всё, давно:"Люди, это- вторая нефть".... Надо, просто потерпеть и тогда заживём- потом, заживём, а сейчас- враги кругом, "англичанка гадит", затянем пояса, сплотимся. Да.
    ZovSailor
Сегодня, 08:29
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:29
      Охотовед 2
      Сегодня, 03:47
      То есть с активным отдыхом, вне зоны действия мобильных операторов, завязывать придётся? На мой взгляд данная мера просто БРЕД!

      hi Почему все проблемы закона на бумаге нельзя переключить на операторов и провайдеров мобильной-интернет связи?
      В век цифровизации и ИИ дать поручение отделить котлеты от мух, чтобы не создавать проблем людям.
  ROSS 42
Сегодня, 04:14
    ROSS 42
    +7
    Сегодня, 04:14
    А кого эта мера «предосторожности» должна удивить? Никого же не удивила пенсионная реформа и все отнеслись к этому «с пониманием»...Особый восторг вызвали принятые российским руководством меры, когда во время проведения СВО списки Forbes пополнились двумя десятками ( stop да больше!!!) миллиардеров из России...А как тут не вспомнить знаменитое увеличение ставки рефинансирования ЦБ под руководством «незаменимой» Набиуллиной...
    У нас же: «Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на кладбище…»
    stop fool
    «Может, что-то в консерватории подправить?»©
    1. Boris55
      Boris55
      -1
      Сегодня, 07:59
      Суть Русской цивилизации есть большевизм.

      Цитата: ROSS 42
      «Может, что-то в консерватории подправить?»©

      Давно пора.

      В следующем году выборы в Думу. Хотим хоть что-то подправить, не голосуем за ЕР. Я понимаю, что из тех партий, которые были предоставлены нам мин.юстом, нет достойных, но каждый раз, на протяжении более 30-ти лет, голосовать за одних и тех-же и надеяться на то, что вот в этот то раз точно... по моему это самая большая глупость, которую мы совершаем.
  Велизарий
Сегодня, 04:57
    Велизарий
    +2
    Сегодня, 04:57
    Ну тут можно посоветовать вообще запретить эти богомерзкие мобильные телефоны, как несоответствующие традиционным ценностям, а против БПЛА заказать молебен. Так победим !
    Серьезно же- и детям понятно,что ни к каким БПЛА все это ни имеет никакого отношения. Это просто еще один из бесконечной череды запретов которые издаются в режиме нон-стоп. Устрашение как метод управления- классика жанра.
    Проблема лишь в том,что концлагерь в современной РФ построить никак не получиться.
    1) Немедленно украдут все, включая колючую проволоку.
    2) Заключенные не бояться надзирателей,а их стараются по мере своих сил просто игнорировать, воспринимая их как аналог чумы или стихийного бедствия.
    Ростислав_
Сегодня, 06:02
      Ростислав_
      +2
      Сегодня, 06:02
      С лагерем получится... С ковидобесием получилось же. На всемирном полигоне( КНР ) отработают методы и только в путь smile
  Филин
Сегодня, 05:00
    Филин
    +3
    Сегодня, 05:00
    Показуха. Почувствуют многие, а результат - нулевой. На те вражеские БПЛА, что запускаются по важным объектам врагами (предателями) с территории России - это не подействует, на беспилотники летящие с территории Украины - тем более, там связь через спутники.
  Schneeberg
Сегодня, 05:36
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 05:36
    Это так Госдума народу служит? wink
  dmi.pris1
Сегодня, 05:51
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 05:51
    Да отменяйте уже всю мобильную связь.Чего мелочится.Какие то нелепые телодвижения.
  Naofumi
Сегодня, 06:06
    Naofumi
    +3
    Сегодня, 06:06
    И как это поможет против БПЛА противника? Вопрос, конечно же, риторический.
    Госдума изображает бурную деятельность, а страдать будут обычные граждане. Впрочем, как всегда.
    В следующем избирании депутатов в думу пусть внесут моего кота. Он будет не хуже как минимум.
  михаил3
Сегодня, 06:14
    михаил3
    -5
    Сегодня, 06:14
    В Минцифры, правда, не учли
    что такие действия ударяют по почтенному московскому бизнесу - торговле сим-картами в интересах мошенников. Как известно, мошенники постоянно нуждаются в новых номерах, потому что их рабочие номера блокируют постоянно.
    Ну и вот расцвел ы Москве бизнес - продавать мошенникам регистрируемые на себя симки. Промышляют этим, как я понимаю, отдельные люди в структурах большой тройки сотовых операторов, потому что только они способны постоянно оформлять на себя симки тысячами. Но симки у мошенников не могут сразу же быть использованы, они лежат довольно долго, пока час не придет.
    И тут.... А вообще - не много ли на сайте таких "защитных" статей? Как вообще руководство смотрит на "мелкие подработки" своих подчиненных, которые смешивают сайт с откровенно неаппетитной субстанцией?
  Гардамир
Сегодня, 07:36
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 07:36
    Что вы возмущаетесь? Мы же живем в мире торгашей и грамотных потребителей. Отключили симку - купите новую. Наверняка сразу же увеличилась продажа симок.
  Алексей 1970
Сегодня, 07:39
    Алексей 1970
    +1
    Сегодня, 07:39
    Угу, никогда не было и вот опять(С), то утиль сбор, то ндс, теперь вот охлаждение... и всё "на благо народа"...
    1. Boris55
      Boris55
      -1
      Сегодня, 08:13
      Суть Русской цивилизации есть большевизм.

      Цитата: Алексей 1970
      и всё "на благо народа"...

      Не на благо, а в интересах. Конституция ст. 55 п.3

      "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

      В интересах каких именно лиц, в Конституции ответа нет...

      ps
      Я часто цитирую Конституцию не по тому, что я её обожаю, а для того, что бы показать её никчёмность. Конституцию надо менять, но депутаты всех созывов не желают принимать "Закон о Конституционном собрании", а без Конституционного собрания невозможно изменить главы 1, 2 и 9, определяющих наш колониальный статус...
  Million
Сегодня, 08:28
    Million
    0
    Сегодня, 08:28
    Странно: все,что ни делает правительство,делает жизнь россиян хуже.
  Livonetc
Сегодня, 08:32
    Livonetc
    0
    Сегодня, 08:32
    Недавро летал в Минск.
    По возвращении интернет сразу заблокировали.
    Удалось разблокировать через введение капчи минут через 20.
    Коллега пользовался роумингом, делал звонки на территории Белоруссии и пользовался интернетом.
    Его симку не заблокировали.
    Через три дня после возвращения мне повторно заблокировали интернет с формулировкой " в целях безопасности после возвращения".
    Ни ссылка на капчу ни код в этот раз уже не работали.
    Начал обзваниевание по телефонам поддержки.
    Боты вынесли мне мозг, заявляли что все исправили и предлагали перезагрузиться.
    После перезагрузки интернет не появился.
    В результате при очередном наборе поддержки набрал 0, это воппосы связанные с безопасностью.
    С этой темой таки работают живые люди.
    Вопрос сразу был решён.
    В общем если у вас МТС ,при звонке в поддержку, набирайте 0 в случае возвращения и неудачи с капчей и кодои.