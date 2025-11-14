Следствие: Генерал Попов получил Lexus за преференции для застройщика здания ГШ
Бывший замглавы Минобороны генерал армии Павел Попов, помимо прочего, обвиняется в получении взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Хамовническом районе Москвы в обмен на определенные преференции для компании «Бамстройпуть», участвовавшей в строительстве зданий входящего в структуру Генштаба ВС РФ Национального центра управления обороной РФ (НЦУО).
Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела Попова, эти обстоятельства стали основой обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере. Учредитель ОАО «БСП» Игорь Тушкевич в ходе следствия дал соответствующие показания. В свою очередь, Тушкевич также обвиняется по делу о мошенничестве при строительстве других объектов Минобороны РФ, а принадлежащая ему компания в настоящее время проходит процедуру банкротства.
Из материалов дела следует, что Попов не признает вину и утверждает, что никогда не осуществлял контроль выполнения строительных работ на объектах НЦУО и, соответственно, не имел возможности обеспечивать кому-либо преференции. При этом обвиняемый в коррупции генерал признает, что пользовался полученными от Тушкевича автомобилем и квартирой, однако это якобы происходило на временной основе и этим имуществом также пользовались и иные лица.
Несмотря на то, что уголовное дело по преступлениям коррупционной направленности, в которых обвиняется Попов, уже насчитывает 56 томов, генерал отказывается признавать свою вину.
