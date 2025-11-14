Следствие: Генерал Попов получил Lexus за преференции для застройщика здания ГШ

Следствие: Генерал Попов получил Lexus за преференции для застройщика здания ГШ

Бывший замглавы Минобороны генерал армии Павел Попов, помимо прочего, обвиняется в получении взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Хамовническом районе Москвы в обмен на определенные преференции для компании «Бамстройпуть», участвовавшей в строительстве зданий входящего в структуру Генштаба ВС РФ Национального центра управления обороной РФ (НЦУО).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела Попова, эти обстоятельства стали основой обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере. Учредитель ОАО «БСП» Игорь Тушкевич в ходе следствия дал соответствующие показания. В свою очередь, Тушкевич также обвиняется по делу о мошенничестве при строительстве других объектов Минобороны РФ, а принадлежащая ему компания в настоящее время проходит процедуру банкротства.



Из материалов дела следует, что Попов не признает вину и утверждает, что никогда не осуществлял контроль выполнения строительных работ на объектах НЦУО и, соответственно, не имел возможности обеспечивать кому-либо преференции. При этом обвиняемый в коррупции генерал признает, что пользовался полученными от Тушкевича автомобилем и квартирой, однако это якобы происходило на временной основе и этим имуществом также пользовались и иные лица.

Несмотря на то, что уголовное дело по преступлениям коррупционной направленности, в которых обвиняется Попов, уже насчитывает 56 томов, генерал отказывается признавать свою вину.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +17
    Сегодня, 11:36
    Одни штурмуют, другие жируют. Наказать по законам военного времени эту мразоту…
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +19
      Сегодня, 11:40
      Этот выкрутиться,а Спартак нары полирует... Один мат на языке!
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 12:27
        Цитата: Горыныч1
        Этот выкрутиться,а Спартак нары полирует... Один мат на языке!

        Да, какая-то непонятная история. С этим-то Поповым всё предельно ясно, и навряд ли он выкрутится, а вот с другим... request
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +6
          Сегодня, 12:30
          Этот пропетляет. Инфаркт, инсульт, геморрой и т.д. А второй... Честный, грамотный,но неугодный. Вот и вся физика.
        2. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          +2
          Сегодня, 12:34
          Цитата: Монтесума
          навряд ли он выкрутится

          А, ну да, конечно. По 159-ой статье лет пять получит, из которых 2 отсидит в камере с интернетом и завтраком из ресторана.
          И дальше будет на Лексусах кататься, да посмеиваться над теми, кто не в Приарбатском округе служит.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +2
            Сегодня, 13:23
            Цитата: Neo-9947
            А, ну да, конечно. По 159-ой статье лет пять получит, из которых 2 отсидит в камере с интернетом и завтраком из ресторана.
            И дальше будет на Лексусах кататься, да посмеиваться над теми, кто не в Приарбатском округе служит.

            Что ж так мелко? Если уж ванговать, так с размахом - сразу предсказывать, что генерал сей освободится по УДО через полгода, а чуть позже его оправдают и выплатят компенсацию "за причинённый моральный ущерб". Такой вариант гораздо интересней будет смотреться в комменте. laughing
  2. частное лицо Звание
    частное лицо
    +10
    Сегодня, 11:37
    Следствие: Генерал Попов получил Lexus за преференции для застройщика здания ГШ

    Да какие они генералы? Не один из этих взяточников и казнокрадов замов бывшего МО Шойгу не застрелился дабы избежать позора. Или воровать миллиардами на сегодня не позор ? А может знают что им ни чего не будкт , хозяин то даже не под следствием а на "коне".
    1. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      +9
      Сегодня, 12:16
      . Или воровать миллиардами на сегодня не позор ?


      По факту-нет. Это предмет зависти многих и пример для подражания и гордости. Это роскошная жизнь, деньги сумками без счета, отсутствие контроля за расходами, поездки куда хочешь и за сколько хочешь. И самое главное, это безнаказанность и вседозволенность.
      Остаются повисшие в воздухе вопросы:"Доколе?" И почему все это делается? С какой целью?
      Ведь ущерб огромен. И не только в деньгах. Деньги это бумажки. Теряется уважение, доверие и вера. Наступает апатия и безразличие, когда в призывы ни кто не верит и появляется презрение. Фраза "а что люди скажут?" теряет смысл и значение.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:29
      Цитата: частное лицо
      Да, какие они генералы? Ни один из этих взяточников и казнокрадов - замов бывшего МО Шойгу, не застрелился, дабы избежать позора. Или воровать миллиардами на сегодня не позор? А может знают, что им ничего не будет, хозяин-то даже не под следствием, а на "коне".

      Как тут не вспомнить дело № 144128 - его возбудили, так как тогда никто не ожидал, что в качестве подозреваемых пойдут такие высокие лица. Думали, по делу будет проходить мелкая сошка – сотрудники корпорации никому не известной фирмы «Двадцатый трест».

      recourse
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      -2
      Сегодня, 12:37
      Цитата: частное лицо
      Да какие они генералы? Не один из этих взяточников и казнокрадов замов бывшего МО Шойгу не застрелился дабы избежать позора

      Пффф... Из 4 700 советских генералов - проспавших СССР!! - застрелилось аж целых 2. Да и то с одним мутная история.....
      Что толку что они не были взяточниками и казнокрадами если у них украли целую страну? Целиком???
      1. Касатик Звание
        Касатик
        +3
        Сегодня, 12:47
        А как Вы подсчитали всех советских генералов? Это вместе с теми, кто был в запасе и отставке? В 1991 году в ВС СССР в строю было 1991 генерал и адмирал. Запомнить легко. Это данные, обнародованные тогда Маршалом С.Ахромеевым, если что.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          Сегодня, 13:45
          Цитата: Касатик
          А как Вы подсчитали всех советских генералов? Это вместе с теми, кто был в запасе и отставке? В 1991 году в ВС СССР в строю было 1991 генерал и адмирал. Запомнить легко. Это данные, обнародованные тогда Маршалом С.Ахромеевым, если что.

          Вы забываете генералов МВД и КГБ, ГО и военных строителей - не входивших в состав СА.
          Кроме того:
          "В 1991 году в Советском Союзе имелась трехмиллионная армия и высших офицеров в ней было 3.863 человек."
          https://dzen.ru/a/ZboJU-4m5DHhe_Am?ysclid=mhyofr1fa0990291290
          1. Grencer81 Звание
            Grencer81
            0
            Сегодня, 16:17
            А ваше сиятельство хорошо помнит строки из Военной Присяги СССР?
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 14:34
        Из 4 700 советских генералов - проспавших СССР!! - застрелилось аж целых 2. Да и то с одним мутная история..

        Вы не путайте разница тут как палец и детородный орган. Одно дело когда рухнула целая империя и банальным воровством когда вор можно сказать взят с поличным...
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 15:04
          Цитата: частное лицо
          Из 4 700 советских генералов - проспавших СССР!! - застрелилось аж целых 2. Да и то с одним мутная история..

          Вы не путайте разница тут как палец и детородный орган. Одно дело когда рухнула целая империя и банальным воровством когда вор можно сказать взят с поличным...

          Напомню вам начало дискуссии:
          Цитата: частное лицо
          Да какие они генералы? Не один из этих взяточников и казнокрадов замов бывшего МО Шойгу не застрелился дабы избежать позора.

          - белые офицеры стрелялись, красные командиры стрелялись, советские офицеры стрелялись в ВОВ, даже блин Вермахтовские генералы стрелялись.
          Чтобы избежать позора..

          А совецкие енералы 1991
          Цитата: частное лицо
          когда рухнула целая империя
          стреляться не стали. "Ну какой тут позор, приказа не было - и позора нет соответственно!! И не важно что мы могли спасти страну!!"- ну примерно так как то
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            +1
            Сегодня, 15:15
            И не важно что мы могли спасти страну!!"- ну примерно так как то

            Так и пытались патриоты спасти страну вспомните ГКЧП . Тогда генералы не повели армию против своего народ дабы избежать кровопролития а народ ликовал так то народ и армия едины.
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              Сегодня, 15:52
              Цитата: частное лицо
              Тогда генералы не повели армию против своего народ дабы избежать кровопролития

              Очень удобная позиция - из разряда" Так приказа ж не было!!"(с)
              Если бы на Майдане нашелся бы настоящий офицер - не побоявшийся взять на себя ответственность!- и расстрелявший весь Майдан в ноль( там бешенный максимум тысяч пять был) - Украина не потеряла бы на войне убитыми не менее 1 млн человек и не менее 1 млн инвалидами.
              Сопоставимы 5 000 и 1 млн?
              В СССР если бы расстреляли сразу шахтеров на Васильевском спуске - были шансы спасти страну. А так все увидели - что власти нет, приказов нет, грабь не хочу и потащили страну на куски
              1. Grencer81 Звание
                Grencer81
                0
                Сегодня, 16:18
                То есть, расстрелять тех, кто тебя кормил и рисковал жизнью каждый день?
                1. частное лицо Звание
                  частное лицо
                  0
                  Сегодня, 16:36
                  То есть, расстрелять тех, кто тебя кормил и рисковал жизнью каждый день?

                  Эти шахтёры наверное 100 раз пожалели в содеянном.
              2. частное лицо Звание
                частное лицо
                0
                Сегодня, 16:34
                А так все увидели - что власти нет, приказов нет, грабь не хочу и потащили страну на куски

                Так и было а некоторые до сих пор не могут остановится.
          2. Grencer81 Звание
            Grencer81
            0
            Сегодня, 16:18
            А могли ли?И каким образом спасать надо было?
  3. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 11:37
    это якобы происходило на временной основе и этим имуществом также пользовались и иные лица
    Это уже вошло в классическую коррупционную схему в РФ. Вот сегодня еще забавный комментарий прочитал на другой ветке, но то же про коррупцию
    Федор Соколов
    (Ростов Доныч)
    +8
    Вчера, 18:51
    Эта ваша украинская ментальная черта, дорвавшись до власти хватать-рвать-жрать.
  4. Stas157 Звание
    Stas157
    -4
    Сегодня, 11:38
    В любом случае на фронте он нужнее, чем в тюрьме. Отправьте на СВО. Ну там в звании понизьте слегка... Опытный генерал рвётся на войну, а его не пускают!
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Stas157
      В любом случае на фронте он нужнее, чем в тюрьме.

      Беру свои слова обратно. Это Павел. Спутал с Иваном Поповым!
      1. Касатик Звание
        Касатик
        +2
        Сегодня, 12:49
        Ну да, бывает. Вместо сионист пердюк - пианист Сердюк.
    2. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +3
      Сегодня, 11:51
      В любом случае на фронте он нужнее, чем в тюрьме.
      Это другой генерал Попов. Речь идёт:
      Бывший замглавы Минобороны РФ генерал Павел Попов
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 11:52
        Цитата: Gomunkul
        Это другой генерал Попов.

        Да. Спасибо, что поправили. Я уже понял свою ошибку.
      2. al3x Звание
        al3x
        +5
        Сегодня, 12:10
        Ну и замы у Шойгу были. И ведь не видел и не знал он ничегошеньки... Всю страну за идиотов держат.
        1. AK-1945 Звание
          AK-1945
          0
          Сегодня, 14:39
          Какой Шойгу такие и замы.
    3. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      +2
      Сегодня, 12:19
      . В любом случае на фронте он нужнее, чем в тюрьме. Отправьте на СВО


      Неужели людьми командовать? За что им- то, людям, наказание такое?
      По мне так лес валить, или варежки шить. Это всё, чего достоин.
      Речь же идёт об однофамильце.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +1
        Сегодня, 12:53
        (Игорь)
        Я всего лишь подсказал коллеге по сайту, что он спутал его с другим генералом Поповым когда предложил отправить его на фронт.
        С каждым такое может случится, ошибся человек зачем минусовать то его за это?
        Неужели людьми командовать?
        Вряд ли он это умеет и может.
        По мне так лес валить, или варежки шить.
        Поживём увидим, какой ему приговор вынесет Российская Фемида.... hi
    4. faterdom Звание
      faterdom
      0
      Сегодня, 15:34
      Этот никуда не рвется, и на фронте может быть в роли только рядового после соответствущего курса первоначальной подготовки, и то под присмотром опытного ефрейтора.
  5. sedoj Звание
    sedoj
    +3
    Сегодня, 11:39
    При этом обвиняемый в коррупции генерал признает, что пользовался полученными от Тушкевича автомобилем и квартирой, однако это якобы происходило на временной основе и этим имуществом также пользовались и иные лица.

    Ну хоть в этом не соврал - пользовались жена, дети, когда им было нужно.
  6. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 11:40
    Генерал Попов получил Lexus

    Сразу вспомнилась песня "Женщина в Лексусе".
  7. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +9
    Сегодня, 11:42
    Тут про какого-то миндича на украине уже неделю не переставая вещают, а у нас своих "достойных" хватает.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -6
      Сегодня, 11:48
      у нас своих "достойных" хватает.
      Не хватает, у нас нет подобных украинским организациям по борьбе с коррупцией.
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +6
        Сегодня, 11:56
        Тут такое дело. Те кто живёт в РФ, знают что у нас постоянно попадаются нечистые на руку. Система работает. А вот на Украине НАБУ это организация подконтрольная США и работает соответственно когда это необходимо владельцам. Рассказывы что на Украине борьба с коррупцией с вот в РФ нет, это рассказы с той стороны.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 12:00
          Система работает.
          Система работает на коррупционеров, так как на прямую им подчиняется. Все эти посадки связанны с под коверной борьбой, сменой управляющих финансовыми потоками между ведомствами и кланами.
          НАБУ это организация подконтрольная США
          Это скорее плюс.
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            +1
            Сегодня, 12:07
            Спасибо за ваш комментарий. Значит я вас правильно понял. Удачи в вашей "боротьбе" желать не буду ..
          2. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +1
            Сегодня, 12:11
            Цитата: Trapp1st
            Это скорее плюс

            Внешнее управление процессами в стране - это плюс? Однако belay
            1. Trapp1st Звание
              Trapp1st
              +2
              Сегодня, 12:13
              Внешнее управление процессами в стране - это плюс? Однако belay
              Во первых не управление а сторонняя помощь в борьбе с коррупцией, во вторых только в случае когда сама страна с ситуацией справиться давно уже не способна. РФ могли бы к примеру специалисты из Белоруссии помочь, оказали бы так нужную, братскую помощь.
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                0
                Сегодня, 12:23
                Цитата: Trapp1st
                во вторых только в случае когда сама страна с ситуацией справиться давно уже не способна

                Кто вам сказал, что РФ "сама справиться неспособна"?
              2. Anglorussian Звание
                Anglorussian
                +6
                Сегодня, 12:27
                Северокорейцев на такое дело звать надо yes .
                1. Trapp1st Звание
                  Trapp1st
                  0
                  Сегодня, 13:48
                  Северокорейцев на такое дело звать надо
                  Воистину ! drinks
            2. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              +3
              Сегодня, 12:19
              Визави с той стороны. Поэтому ваше удивление понятно, но я вижу что немного наигранно . Но кто я что бы судить ваши методы ;). З. Ы. Вообще сам удивляюсь как это совмещается называть нас рабами и тут же рассказывать как "пан поможет ".
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                +2
                Сегодня, 12:21
                Цитата: Скобаристан
                Визави с той стороны

                Я в курсях, спасибо yes
                1. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  -1
                  Сегодня, 13:58
                  Цитата: Paranoid62
                  Цитата: Скобаристан
                  Визави с той стороны

                  Я в курсях, спасибо yes

                  Все давно в курсях. smile

                  Приветствую, Роман! hi
          3. Монтесума Звание
            Монтесума
            +1
            Сегодня, 13:41
            Цитата: Trapp1st
            НАБУ это организация подконтрольная США

            Это скорее плюс.

            Ну да, это же так здорово, быть под контролем США, в Америке же всю коррупцию на корню задавили, не в пример китайцам, и сейчас у них даже понятия никто не имеет, что это такое. Вот например мутная история про "Бурисму" и сына Байдена Джозефа просто из пальца высосана. request yes
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +2
        Сегодня, 12:42
        Цитата: Trapp1st
        у нас своих "достойных" хватает.
        Не хватает, у нас нет подобных украинским организациям по борьбе с коррупцией.

        Вы хотите что у нас была неподконтрольная РФ спецслужба - полностью финансируемая США?!
        Вы уверены что вы этого хотите?
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 14:11
          Цитата: свой1970
          уверены что вы этого хотите

          Не сомневайтесь – этот хочет.
    2. Maverick1812 Звание
      Maverick1812
      +5
      Сегодня, 12:09
      В деле Миндича есть пикантная тема: они кому то в Москве 2 ляма зелени заносили! Интересно - кому!? И видимо интересно только нам.
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +1
        Сегодня, 12:19
        Это если поверить что занесли. Но это может быть и деза.
    3. faterdom Звание
      faterdom
      0
      Сегодня, 15:36
      Миндич только пользовался золотым унитазом, а так, на правах собственности он ему и не принадлежит.
  8. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 11:47
    Несмотря на то, что уголовное дело по преступлениям коррупционной направленности, в которых обвиняется Попов, уже насчитывает 56 томов, генерал отказывается признавать свою вину.

    Конечно, он то был уверен, что это его служебные обязанности и старался, старался, старался... А теперь оказывается что коррупция.
  9. Anglorussian Звание
    Anglorussian
    0
    Сегодня, 11:47
    Еще могу понять соблазн урвать виллу в Каннах или яхту, но на таких лексусах в развитых странах ездят негры.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 11:49
      Еще могу понять соблазн урвать виллу в Каннах или яхту, но на таких лексусах в развитых странах ездят негры.
      Вы думаете что лексусом все ограничивается?)
      1. Anglorussian Звание
        Anglorussian
        -2
        Сегодня, 11:53
        Явно нет, но на такой позиции брать такую мелочь- как-то дико выглядит.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          -2
          Сегодня, 11:57
          Явно нет, но на такой позиции брать такую мелочь- как-то дико выглядит.
          Наверняка как самое просто после крепты, у него брат,сват, сосед, водитель... в этих фирмах оформлены бы, и виллы и белые яхты в Монте-Крало тоже на них, пойди докажи что коррупция.
          1. Anglorussian Звание
            Anglorussian
            -1
            Сегодня, 12:00
            А на рыдван тогда чего позарился? Имеется мнение, что американский генерал за предложенный лексус даже в морду не плюнет- приступ смеха помешает.
            1. Trapp1st Звание
              Trapp1st
              0
              Сегодня, 12:01
              А на рыдван тогда чего позарился?
              Купить лексус значит привлечь лишнее внимание, а кататься как человек хочется, все вокруг катаются, вот типо дали покататься. Не он это придумал и не он последней кто считает себя умнее всех.
              1. Anglorussian Звание
                Anglorussian
                0
                Сегодня, 12:04
                Давно как- то писали про личный автопарк местных министров- дороже 40 тысяч машин не было. Они здесь не как человеки катаются, получается?
                1. Trapp1st Звание
                  Trapp1st
                  -1
                  Сегодня, 12:05
                  дороже 40 тысяч машин не было
                  У кого? У министра или его водителя или любовницы? Квартиры и дома снимают для хранения наличности, когда уже просто скрываться не имеет смысла...
                  1. Anglorussian Звание
                    Anglorussian
                    0
                    Сегодня, 12:08
                    У министров. Вполне себе среднего класса автомашины, дома- ничего запредельного.
                    1. Trapp1st Звание
                      Trapp1st
                      0
                      Сегодня, 12:08
                      Ну так и здесь машина, квартира и те не его.
            2. свой1970 Звание
              свой1970
              -1
              Сегодня, 12:45
              Цитата: Anglorussian
              А на рыдван тогда чего позарился? Имеется мнение, что американский генерал за предложенный лексус даже в морду не плюнет- приступ смеха помешает.

              Ну так то да - Пентагон не может отчитаться о 8 трлн долларов , причем на 5.6 трлн нет даже бухгалтерских документов....
              1. Anglorussian Звание
                Anglorussian
                -1
                Сегодня, 12:48
                Много уходит на подарки хорошим людям за границей, и разглашению не подлежит. И на бурю в пустыне американские граждане не собирали беушные джипы по гаражам для передачи в помощь своим солдатам.
                1. свой1970 Звание
                  свой1970
                  0
                  Сегодня, 13:51
                  Цитата: Anglorussian
                  Много уходит на подарки хорошим людям за границей, и разглашению не подлежит

                  А причем здесь разглашение??? У них нет документов на открытые вещи.

                  Цитата: Anglorussian
                  И на бурю в пустыне американские граждане не собирали беушные джипы по гаражам для передачи в помощь своим солдатам.

                  Само собой - просто менталитет разный- там каждый сам за себя( " Я Плачу налоги и пусть армия на них меня защищает - она обязана!!!!"), а у нас исторически всегда - "Поможем армии всем миром - нашим защитникам!!".
                  1. Anglorussian Звание
                    Anglorussian
                    0
                    Сегодня, 13:55
                    Менталитет laughing дело наверное в том, что все нужное( и много ненужного) у их солдат было в наличии.
                2. nik-mazur Звание
                  nik-mazur
                  0
                  Сегодня, 14:13
                  Цитата: Anglorussian
                  на бурю в пустыне американские граждане не собирали беушные джипы по гаражам для передачи в помощь своим солдатам

                  Может потому, что американским гражданам просто пофиг на своих солдат в каком-то Ираке?
                  1. Anglorussian Звание
                    Anglorussian
                    0
                    Сегодня, 14:16
                    Им как раз таки не пофиг. Сейчас поутихло, но когда это только произошло, с ветеранов часто деньги в ресторанах не брали. Поинтересуйтесь поддержкой ветеранов благотворительными организациями в США.
                    1. nik-mazur Звание
                      nik-mazur
                      0
                      Сегодня, 14:57
                      Цитата: Anglorussian
                      Им как раз таки не пофиг

                      Тогда что американским гражданам мешало собрать денег на колонну Хаммеров?

                      Цитата: Anglorussian
                      с ветеранов часто деньги в ресторанах не брали

                      Красивый способ показать свою патриотичность с минимальными затратами.

                      Цитата: Anglorussian
                      поддержкой ветеранов благотворительными организациями в США

                      У благотворительных организаций работа такая – они кого только не поддерживают.
                      1. Anglorussian Звание
                        Anglorussian
                        0
                        Сегодня, 15:01
                        Им мешало только полное отсутствие необходимости этим заниматься. А у благотворителей масштабы разные. Общался с американскими ветеранами.
                      2. nik-mazur Звание
                        nik-mazur
                        0
                        Сегодня, 15:07
                        Цитата: Anglorussian
                        Им мешало только полное отсутствие необходимости этим заниматься

                        Было бы желание. Как говорится: кто хочет – тот ищет возможности, кто не хочет – находит причины.

                        Цитата: Anglorussian
                        у благотворителей масштабы разные

                        И что это меняет?
                        Как говорил один персонаж О. Генри: «...чем глубже я вглядываюсь в торгово-филантропическое дело, тем более выгодным оно мне представляется. Раньше я никогда не задумывался над обследованием этого вопроса. Между тем, подумайте, – продолжает Энди, – у всех филантропов, каких я только знавал, была масса денег. Мне давно уже следовало бы вглядеться в это обстоятельство и выяснить, что является тут причиной и что – следствием...»
  10. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 11:47
    Не получил, а "заработал". Интересно, что в сталинские времена уголовники считались "социально близкими", в отличие от сидельцев по 58 статье. И вот два Поповых, Павел и Иван. И кто из них "социально близкий"?
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +3
      Сегодня, 11:56
      И кто из них "социально близкий"?
      Это т.с. под каким углом на них смотреть, для верхов или низов. wink
  11. olbop Звание
    olbop
    +7
    Сегодня, 11:58
    Не один из этих взяточников и казнокрадов замов бывшего МО Шойгу не застрелился дабы избежать позора

    Так Шойгу первым должен бы застрелиться, как было принято во времена Российской империи (хоть и там тоже воровали), а по крайней мере уйти в отставку, как принято на Западе в случае таких скандалов. Так нет же, хватает совести возглавлять Совет безопасности, хотя воровство в МО под его руководством нанесло огромнейший вред безопасности России.
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +2
      Сегодня, 12:07
      Что бы застрелиться необходимо иметь хоть какие то понятия о чести и хоть каплю совести. ... У Шойгу нет ни того не другого , он даже не достоин умереть такой смертью .
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 12:46
        Цитата: FoBoss_VM
        Что бы застрелиться необходимо иметь хоть какие то понятия о чести и хоть каплю совести. ... У Шойгу нет ни того не другого , он даже не достоин умереть такой смертью .

        Из 4 700 советских генералов - прокакавших СССР- застрелилось 2. Да и то с одним мутно все....
        У них украли из под их носа целую страну.....
        Какая уж тут честь и совесть -" Приказа ж не было" и в кусты.....
    2. сергей фонов Звание
      сергей фонов
      0
      Сегодня, 15:23
      Шойгу не возглавляет Совет Безопасности, он Секретарь СБ. Позволю себе фантастическое предположение, его назначили Секретарём СБ чтобы он провёл аудит своего бывшего ведомства. Аудит проходит успешно, по ходу расследования все те, кто брал не по чину идут под суд. Но поскольку моя фантастика не научная на этом остановлюсь. Моя точка зрения такая, если подчинённые воруют, а начальник не знает, то начальник занимает чужое место. Но по жизни подчинённый вор должен делится, самое страшное преступление когда подчинённый вор, большую долю оставляет себе, такое не прощают, не для того его тянули наверх.
  12. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 12:06
    Вроде два офицера , два генерала , два Поповых. А какая колоссальная между ними пропасть ...
  13. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:24
    Несмотря на то, что уголовное дело по преступлениям коррупционной направленности, в которых обвиняется Попов, уже насчитывает 56 томов, генерал отказывается признавать свою вину.

    Дожили...Генерал Попов Иван...Генерал Попов Павел... Прямо записки...
  14. senima56 Звание
    senima56
    -1
    Сегодня, 12:42
    Если бы у него, и таких как он, была честь- он бы застрелился! hi Если бы у него, и таких как он, была совесть- он бы подал в отставку! stop Но у таких людей нет ни того ни другого! negative Там только алчность! request