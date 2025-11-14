Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением» за действия вокруг Тайваня

Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением» за действия вокруг Тайваня

Китай сорвал маску дипломатической учтивости и высказал решительный протест в адрес Японии. В Пекине не пользуются намеками – там прямо сказали: если Токио будет вмешиваться в историю вокруг Тайваня, итог будет «сокрушительным». И прозвучало это не в социальных сетях, а с трибуны Минобороны КНР, где тщательно следят за словами.

Что же настолько задело Пекин? Реплика премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что страна якобы сможет применить право на коллективную самооборону, если Китай решит действовать силой против Тайваня. Мол, для японцев это разговор о собственной безопасности. Для Китая же подобные угрозы – прямое вторжение на свою политическую территорию.

В Пекине заявили, что японский премьер «лезет туда, куда не надо», расшатывает порядок, сложившийся после Второй мировой, и подает опасный сигнал тайваньским политикам, мечтающим о независимости.

Китайцы фактически напомнили Японии о ее прошлом в лоб, намекая: если уроки истории снова будут проигнорированы, расплата окажется болезненной и быстрой.

МИД КНР после этого вызвал японского посла и дал понять: хватит играть с огнем, иначе может вспыхнуть конфликт. В Токио, похоже, решили не отступать. Там заявляют открытым текстом: если под угрозой окажется выживание страны или союзников, Япония готова применить силу.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 11:51
    Пример качественной международной дипломатии! Достойно… пора уже наших на стажировку отправлять.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 12:02
      ...ну когда уже "кефиром в лицо" (с) друг другу плескать начнут то? what
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +4
        Сегодня, 12:09
        И сойдутся на бранном поле два грозных бойца: японский Сунь Лунь( цензура) В Чай, и китайский Вы Сунь Су Хим wassat laughing Добрый день, Дмитрий.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 12:19
          laughing good
          Добрый! Рад читать Вас. hi
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +1
            Сегодня, 12:21
            Тоже безмерно рад Вас видеть. Сначала забанили, потом в Красногорск ездил, своих перевозил.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Сегодня, 12:22
              ооо, тут лютуют последнее время с банами. это да. yes
              1. Горыныч1 Звание
                Горыныч1
                +2
                Сегодня, 12:24
                Вот теперь и приходится коверкать хорошие выражения laughing
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  0
                  Сегодня, 12:31
                  Ничего - мы догадаемся! yes laughing
    2. multicaat Звание
      multicaat
      -4
      Сегодня, 12:22
      за спиной китайского представителя флот из более 400 единиц, второй по размеру на планете, боевая авиация порядка 3400 самолетов, из которых современных как минимум 2/3 и шикарно оснащенный экспедиционный корпус под 380 тысяч рыл обеспеченный всем, чтобы завтра отплыть и высадиться в Японию или Тайвань.
      А чем подкрепить свои слова может наш дипломат? Озабоченностью?
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +1
        Сегодня, 12:34
        Наши не то что подкрепили, они пошли дальше озобоченностей с 23 года. Но это не заметно же , да.
        1. multicaat Звание
          multicaat
          +2
          Сегодня, 12:36
          Цитата: Скобаристан
          Наши не то что подкрепили, они пошли дальше озобоченностей с 23 года

          c 22 года. И слишком долго это тянулось. Над нашими заявлениями начали откровенно глумиться, потому что СВО нужно было начинать на 6-7 лет раньше.
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            +1
            Сегодня, 13:10
            Вы знаете полностью состояние и возможности 7 лет назад ? Какую должность с СНБО занимаете ? А если без иронии , не смотрите на процессы в геополитике по бытовому. Это работает не так .
            1. multicaat Звание
              multicaat
              +1
              Сегодня, 13:40
              а с чего вы взяли, что это по-бытовому?
              Почему для нашего правительства было таким сюрпризом, что после Крыма будет осложнение на Донбассе и т.д.? Я уверен, что любой грамотный безопасник уже тогда разложил бы на несколько лет что будет происходить. А уж извините обеспечить возможности для давно ожидаемой ситуации - это вопрос абсолютно технический, никак к геополитике не привязанный. Или мы будем обсуждать, почему армия за 15 лет не может купить радиостанцию за 20 баксов? Ну тогда почему бы не обсудить план вооружения тех самых яхт, которые арестованы после СВО, и высадки на них десанта в Одессе, если настолько государство бессильно? У нас же суммарное водоизмещение яхт олигархов уже превысило водоизмещение всего боевого флота. Ну вот она, готовность, нужно только поискать и опять никакой геополитики, тупо деньги.
              1. Скобаристан Звание
                Скобаристан
                0
                Сегодня, 14:11
                Над нашими заявлениями начали откровенно глумиться, потому что СВО нужно было начинать на 6-7 лет раньше.(C) А это и есть бытовой уровень. Начинать СВО потому что начали глумится. И после Крыма начались движения приготовления. Самое простое и явное , введение собственной платежной системы, тот самый МиР. Остальные ваши рассуждения так же, просто лозунги и ничего более. Популизм, который найдет своих сторонников. И яхты вы это красиво ввернули. Так что мне дальше не интересно.
                1. multicaat Звание
                  multicaat
                  +1
                  Сегодня, 14:23
                  Цитата: Скобаристан
                  Начинать СВО потому что начали глумится

                  не надо переставлять слова. Оставьте школоте эти приемы троллинга
                  я написал другое.
                  Глумились потому, что ситуация, очевидно, требующая вмешательства длилась 8 лет, а РФ кроме озабоченности и переговоров мало что делала. Большинство тех, кто тогда поехал помогать Донбассу - поехали сами за свой счет, на свой риск, государство никак в этом не помогло, кроме некоторого ослабления контроля на границе. А начинать нужно было потому, что ситуация этому способствовала. Харьков, Одесса, м.б. Запорожье могли добровольно отмежеваться от киевской власти, Славянск и Донбасс уже отвалились. Мариуполь тоже был близок к этому. А что по итогу получилось? Большинство волнений подавили, где-то весьма жестоко. Донбасс обложили линией укреплений и обстрелами. Начали активно повышать боеготовность ВСУ, в том числе за счет ЕС и США. Ведь контрнаступ весны 22 года возник не из ниоткуда - у ВСУ оказалось много как-то обученных солдат, было чем вооружить, в том числе передовыми вооружениями. В 2014 году ВСУ была на совсем другом уровне. Не было дронов, хаймарсов, артиллерии с радарами и многого из того, что так напрягло. позже.
                  1. Скобаристан Звание
                    Скобаристан
                    -1
                    Сегодня, 14:26
                    Над нашими заявлениями начали откровенно глумиться, потому что СВО нужно было начинать на 6-7 лет раньше. (C) Это прямая цитата. Скопированная и вставленная. Ваша прямая реплика. Никаких перестановок слов. Ваши все рассуждения это шаблоны извне. Вот поэтому я и говорю, мне дальше не интересно. Это ваш выбор. На этом и закончим.
                    1. multicaat Звание
                      multicaat
                      0
                      Сегодня, 14:27
                      Цитата: Скобаристан
                      Это прямая цитата. Скопированная и вставленная.

                      кончай врать не было этой цитаты
                      я написал другое. что за дешевое разводилово?
                      ты переставил слова и вышел совсем другой смысл
                      "надо было нападать потому что глумились" - вот что ты из моих слов сляпал.
                      1. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        -1
                        Сегодня, 14:33
                        Угу. не было ничего такого. Ну бывает. Понимаю.
                      2. multicaat Звание
                        multicaat
                        +1
                        Сегодня, 14:34
                        Цитата: Скобаристан
                        Начинать СВО потому что начали глумится.

                        это кто, я написал? в скрине вашем же другой текст. Переставлены причина и следствие. Мерзко это.
                      3. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        -1
                        Сегодня, 14:39
                        Вы великолепны. Нет правда, мне даже стало любопытно, как вы так не способны прочитать свой изначальный текст. и потом мой, где я цитирую вас. Я просто скопировал и вставил. Ничего больше. Мерзко от чего? От того что вы совсем не то хотели сказать? Ну давайте попробуйте еще раз более точно выразить свою мысль. Это очень любопытно. Итак....
                      4. multicaat Звание
                        multicaat
                        0
                        Сегодня, 14:40
                        вы не копировали, вы злонамеренно исказили сказанное выставляя меня идиотом. Но я не собираюсь терпеть это.
                      5. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        -1
                        Сегодня, 14:41
                        Ок. Тогда давайте еще раз посмотрим на картинки. На ваш изначальный текст и как я вас цитировал. Готовы?
                      6. multicaat Звание
                        multicaat
                        +1
                        Сегодня, 14:43
                        Цитата: Скобаристан
                        Готовы?

                        все уже приведено. скрин который вы привели не совпадает с вашей же цитатой. Кроме того, вы обрезали сказанное, что изменило контекст. Не вижу что тут обсуждать.
                      7. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        Сегодня, 14:47
                        Значит готовы. Ок. Вот еще раз ваша изначальная фраза в картинке и мои, две фразы с дословной цитатой ваших слов. Мои фразы временем 14:11, 14:26. Там есть значок цитирования - (С) , а в каком месте я вас исказал?
                      8. Кмет Звание
                        Кмет
                        0
                        Сегодня, 16:11
                        Да уж... Тут и сказать-то нечего. Классический случай софистики. Такие эпизоды и наводят тоску.. О чем мы с Вами ранее как-то беседовали.
                      9. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        Сегодня, 16:15
                        В данном конкретном случае, я увидел другое. Это когнитивные искажения. И мне было любопытно включиться у моего визави рефлексия или нет. Хотя когда после первых фраз я собирался выйти из обмена репликами. Но любопытство взяло верх. Что ж, это был интересный опыт.
                      10. Кмет Звание
                        Кмет
                        0
                        Сегодня, 16:31
                        Истина - это объективное соответствие знания действительности, а правда - субъективное восприятие и интерпретация реальности. Полагаю, что в этом коренья противоречий, подобно гравюре «Излучающий глаз» Иоганна Цана.
                        И по сей причине иногда хочется больше молчать, чем комментировать. И чем больше читаешь комментариев - тем больше хочется молчать.. Хотя очень многое зависит от психосоматического восприятия и других индивидуальных особенностей нас, людей-человеков, в конкретной ситуации.
                      11. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        Сегодня, 16:41
                        Смотря какие цели вы преследуете, начиная писать комментарии. Я для себя ответ знаю. Поэтому у меня не возникает вопроса молчать или писать. Начинаю писать осознанно. Но вашу позицию понимаю. А с последним утверждением даже спорить нельзя ).
                      12. Кмет Звание
                        Кмет
                        0
                        Сегодня, 16:55
                        Цель у всех, полагаю, одна - претензия на истину, но чаще всего приходится сталкиваться либо с правдой, либо с откровенным враньем. А когда материал скуден на информацию и читателям особо нечего обсуждать - очень часто наблюдается явление феномен, когда люди начинают обсуждать другие темы. Я пишу комментарии только тогда, когда считаю это уместным (такое вот эгоистичное мнение)) Однако более интересна аналитика. И в конечном итоге исход определяет именно она: появиться комментарию или нет))
                        hi
                      13. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        Сегодня, 16:57
                        А тут вы не правы. Цели у всех разные. Ваша ошибка , что вы проецируете свое видение , зачем стоит оставлять комментарии. Сейчас тут , я вижу поле битвы. Информационная война это не выдумки.
      2. Neutral Neutral Звание
        Neutral Neutral
        -2
        Сегодня, 12:48
        Да всего-то графиками отключений света в одной стране, бюджетом рассчитанным на кредиты и понижением возраста мобилизации там же.
    3. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 12:45
      Достойно… пора уже наших на стажировку отправлять.

      Ну пока-то дальше слов дело не пошло. То же самое, только в профиль. Тысячное китайское предупреждение.
    4. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 12:50
      А то мы красные линии не чертили. Если поднять первое заявление Верховного, то там чётко звучало, что в случае вмешательства Запада в СВО на стороне Украине возмездие будет быстрым и неотвратимым. И РВСН было приведено в готовность НОЛЬ. И что? Четыре года ждем его.
    5. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 16:04
      Скорее двойных стандартов, когда пин.сы с сепарами ведут дела да и вообще вооружают это норм а тут другое.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 11:52
    ...в определённом смысле было бы неплохо, если бы Китай реально и действиями стал нейтрализовывать пакостность Японии. это бы несколько нам помогло - хотя бы одного противника стали бы притормаживать...

    зы ну и за Нанкин бы рассчитались с джаппами...

  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 11:53
    В отношении премьера Японии были применены и более жёсткие угрозы:
    МИД КНР отказался комментировать угрозу генконсула Китая в Осаке Сюэ Цзяня отрубить голову премьеру Японии Санаэ Такаити. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Линь Цзянь, передает ТАСС.
    «Мы не комментируем личные высказывания, сделанные в социальных сетях», — ответил представитель МИД на соответствующий вопрос.

    Япония выразила протест Китаю после того, как генконсул в социальной сети X пригрозил отрубить голову Санаэ Такаити после ее слов о Тайване.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:59
      ...ну это слова всё. япошки так же чего-нибудь грозное в ответ пообещают. laughing погрозятся друг другу и разойдутся...
      Дмитрий наш Анатольевич (с) так то тоже много чего грозного обещает в сетях и что?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +4
        Сегодня, 12:03
        Цитата: Nexcom
        ну это слова всё. япошки так же чего-нибудь грозное в ответ пообещают.

        Это понятно, однако это сказал не абы кто, а генконсул Китая в Осаке, что говорит о глубинном отношении китайских политиков к политике Японии. Как говорится в таких случаях - прорвало наружу.)
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 12:05
          Да было бы странно если бы консул в любви к японцам признавался. Китай оочень не любит японцев. Очень. Насколько я знаю в Китае даже японские смартфоны или не работают или очень урезанно им дают там работать. Как то так, если это не байки.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +3
            Сегодня, 12:16
            Цитата: Nexcom
            Китай оочень не любит японцев.

            Причём, весьма сильно не очень, и есть за что, если вспомнить некоторые исторические факты, типа опытов японских микробиологов над живыми людьми на территории Маньчжурии в 30-х и начале 40-х годов прошлого столетия.
            Ну и за Нанкин тоже, как Вы верно упомянули.
  4. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +2
    Сегодня, 12:02
    Раз Китай на дипломатическом уровне так возбухнул как при Мао Цзе Дуне, то это уже серьёзно ,но без конкретных действий это будет очередным китайским (российским) предупреждением
    Самое время приплатить Киму за то что бы он в Японском море поближе к островам провел учения готовности своих стратегических ракет. Так что бы у японцев от страха душа провалилась ниже щиколоток
  5. HAM Звание
    HAM
    -3
    Сегодня, 12:03
    Как все раздухарились.Гегемон решил на своём "заднем дворе" шухер навести,шавки,под шумок,из шкуры лезут,абсолютную лояльность демонстрируют...
    "Решительный протест" по китайски,прям анекдот...
  6. olbop Звание
    olbop
    +6
    Сегодня, 12:05
    Интересно, а на каком юридическом основании Япония решила "защищать" Тайвань от Китая? Неужели есть договор о военной взаимопомощи между ними?
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 12:19
      Тут как раз все понятно.... С лёгкой руки штатов.... wink
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +3
        Сегодня, 12:44
        Вот-вот. Матрасы сами не полезут, по крайней мере сначала, найдут кого-то типа укров, чтобы за мерикосов свои головы глупые складывали. Японцы как раз подойдут для такого.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 12:22
      дык на Тайване то "правильные" китайцы. а меогие там себя вообще тайваньцами называют...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 12:36
        Цитата: Nexcom
        дык на Тайване то "правильные" китайцы. а меогие там себя вообще тайваньцами называют...

        Пора привыкать быть китайцами.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 12:48
          Для это там должен быть рукводитель региона назначенный тов. Председателем Си.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 12:11
    Слово япов против слова Китая... Потрындят друг на друга и разбегутся... А пафоса- то....
    1. Forcecom Звание
      Forcecom
      0
      Сегодня, 16:36
      ну почему, еще могут китайские танки по китайским пляжам поездить, как в истории с бабкой П.
  8. IbukiSuika Звание
    IbukiSuika
    +7
    Сегодня, 12:19
    Честно говоря, я как китаец уже давно не видел, чтобы Китай высказывал настолько жёсткие слова в адрес Японии. Очень метко сказано в шутке: если бы такие слова произнёс США, реакция, возможно, не была бы столь острой, но в итоге это сказала собака Америки. Учитывая недавние намерения Японии возродить воинские звания Императорской армии Японии времён Второй мировой войны, можно сказать, что это напрямую пробудило воспоминания о тех годах.
    Прилагается комикс, созданный по мотивам знамени «Смерть», который использовался во время Второй мировой войны в войне Сопротивления Китая против Японии. История знамени такова: один китайский отец, сожалея о том, что он слишком стар, чтобы присоединиться к борьбе против вражеских захватчиков, подарил этот флаг своему сыну со словами: «Вытри им кровь, когда будешь ранен, и обернись в него, когда падёшь».
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 13:02
      ...тогда после возрождения императорских званий японцам придётся и возродить ножи для сепукку, они были в императорской армии, это была традиция. им потребуется очень много ножей - металлургическая промышленность Японии получит много заказов... laughing
  9. Цензор Звание
    Цензор
    +1
    Сегодня, 12:20
    Почему-то современные женщины-политики (или "политички" - как теперь правильно? :)) значительно агрессивней своих коллег-мужчин. Вот еще одна начала бросаться угрозами войны, там, где до нее мужчины этого не делали.
  10. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    -5
    Сегодня, 12:22
    Китайцы только что и могут говорить...
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 12:39
    Цзиньпин говорил - КНР не хочет войны, но и не боится войны, а предупреждение о сокрушительном поражении Японии можно истолковать как готовность применить атомное оружие, о чём говорит и ссылка к недавнему прошлому.
  12. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 12:52
    Китай пригрозил


    Мем о последнем китайском предупреждении родился не на пустом месте. lol
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 12:57
      ..ну не только грозят. в 2001 году китайский пилот пошёл на таран американского разведчика когда тот отказался изменить курс. амер умудрился увернуться, тут же изменил курс на 180 градусов и свалил...

      зы если это была не байка.... но тогда вроде шум большой был - амеры застонали что китаец очень "непрофесстонально" (с) поступил
  13. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:56
    Цитата: IbukiSuika
    один китайский отец, сожалея о том, что он слишком стар, чтобы присоединиться к борьбе против вражеских захватчиков

    А Китай не слишком ли мудр, чтобы присоединиться к борьбе против собственных врагов, как КНДР? Хотя бы в масштабе той-же Курской области (была такая возможность)?
    Тем более, что Сталин очень даже реально помогал Китаю в войне с японцами. Помнят ли об этом в Китае?
    Или "мудрая объезьяна" - ваше все? Не перемудрите там.
    И не обижайтесь потом на нас, если мы будем мудрообезьянничать