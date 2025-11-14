Впервые зафиксировано повреждение японского корабля-мишени рельсотронной пушкой

Впервые зафиксировано повреждение японского корабля-мишени рельсотронной пушкой

Японское агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) впервые продемонстрировало повреждения корабля-мишени после попадания в него снарядов, выпущенных из прототипа электромагнитной рельсовой пушки (рельсотрона) в ходе испытаний, проведенных в начале этого года. Онлайн-издание военной тематики The War Zone (TWZ) пишет, что в ходе демонстрации были получены ценные данные и опыт, которые помогут в дальнейшей работе над созданием действующей рельсовой пушки. Об этом заявили японские власти.

При этом ВМС США в начале 2020-х годов приостановили работы в этой области из-за серьезных технологических препятствий, несмотря на многообещающий прогресс. Это не мешает японским военным довольно успешно проводить испытания и совершенствовать данное перспективное оружие.



Прототип рельсотрона, очередные испытания которого были проведены прошлым летом, представляет собой усовершенствованную конструкцию, которую ATLA разрабатывает с середины 2010-х годов. Ранее были проведены испытания с боевой стрельбой по наземным целям и одно испытание по кораблю-мишени в море.



В рельсотронной пушке вместо химического топлива для стрельбы снарядами на очень высоких скоростях используются электромагниты. Во время испытаний в море в начале этого года были выпущены снаряды в форме дротиков с четырьмя стабилизаторами на задней части и без боеголовки.

Для испытаний прототип системы вооружения был установлен на задней летной палубе корабля Морских сил самообороны Японии JS Асука. Это единственный в своем роде японский испытательный корабль водоизмещением 6200 тонн.

Операторы дистанционно наводили рельсотрон с помощью камеры, установленной под стволом. Высокоскоростная камера и небольшой радар были установлены на кабине JS Асука для сбора дополнительных данных. Японские власти заявляют, что теперь они могут гарантировать срок службы ствола более 200 выстрелов при скорости снаряда около 2300 метров в секунду.

Износ стволов из-за продолжительной стрельбы снарядами на очень высоких скоростях — одна из давних проблем рельсотронов в целом. Изношенный ствол может привести к снижению дальности и точности стрельбы, а также увеличить риск катастрофического отказа, пишет TWZ. Кроме того, предстоит решить проблему глубокой интеграции рельсовой пушки на реальном военно-морском судне в сравнении с испытательной установкой на JS Асука. Для этого потребуется найти достаточно места над и под палубой.



Генеральный директор отдела политики в области оборудования ATLA Кадзуми Ито, заявил, что разработка рельсотрона в его стране «идёт по плану», но признал наличие «различных проблем». В частности, рельсотроны требуют значительных затрат на выработку энергии и охлаждение, что делает их очень громоздкими.

Япония продолжает развивать рельсотроны, что резко контрастирует с отказом ВМС США от работы над таким оружием, отмечается в публикации TWZ. При этом ATLA тесно сотрудничает в этом вопросе не только с Пентагоном, но и европейскими разработчиками вооружений. В прошлом году было подписано соглашение с франко-германским научно-исследовательским институтом Сен-Луи (ISL) о сотрудничестве в разработке технологий рельсотрона.

Не отстает и Китай. В 2018 году прототип рельсотрона, установленный в большой башне, появился на корабле ВМС НОАК, но точный статус этой программы сейчас неясен. В последние годы Турция ведет разработку в области рельсотронов.

В отчете ATLA об испытаниях рельсовой пушки на море в начале этого года ясно сказано, что, независимо от других глобальных событий, Япония по-прежнему стремится к созданию такого оружия. В публикации TWZ отмечается высокая перспективность данного оружия:

Практическая электромагнитная рельсотронная пушка могла бы стать высокоэффективной и гибкой системой вооружения, способной быстро поражать широкий спектр целей на море, на суше и даже в воздухе на значительных расстояниях.

Предполагается, что снаряды, выпущенные из рельсовой пушки, смогут поражать гиперзвуковые цели. Такое оружие обеспечит эффективную противовоздушную оборону, а также возможность поражать цели на море и на суше. Кроме того, оно будет выгодно отличаться относительно низкой стоимостью боеприпасов и большой вместимостью магазина.
  1. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +2
    Сегодня, 12:36
    США, Китай, Европа и Япония с Турцией.... все занимаются рельсотронами.... А как с этим вопросом у нас? Есть хоть какие то планы?
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 12:39
      Конечно. У нас пару лет назад " рельсотронным" путеукладчиком снесли четыре электроопоры и вотнулись в мост. Горький сарказм. Но правда. Неделю света не было
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 13:23
        На 2300 метров в секунду снаряд должен был от удара испариться, а дальше плазма оставить дырку, как у кумулятивного снаряда.
        Но меня смущают аккуратненькие такие прорези от оперения снаряда.
        Не иначе, как из мандолорского железа сделано оперение.
        Или дурят всех японцы.
        Одно из двух laughing
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +5
      Сегодня, 12:43
      тоже разрабатывали но признали как оружие бесполезное, теперь исследования только для науки
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +2
      Сегодня, 14:52
      Цитата: nPuBaTuP
      как с этим вопросом у нас? Есть хоть какие то планы?

      А зачем? Что б было́, как у других?
    4. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Сегодня, 16:42
      Если кратко сказать, то подобные установки хоть и технически интересны, но пока слишком энергозатратны. В этом основная проблема, ну и остальные тоже шлейфом. Источник энергии нужен хороший и при этом мобильный т.к. электромагнитная система весьма прожорлива, а эффективность стрельбы - до 10 км.. Хоть и на огромных скоростях (до 8-ми Махов). Где это применять - понятное дело можно найти, но какой ценой..
  2. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +3
    Сегодня, 12:48
    Je ne connais rien en matières d'armement, j'ai une question :
    face à des drones ayant une porté plus grande, un poids de projectile bien plus important et un cout de production "dérisoire" face au cout d'un tel canon , ce choix est il viable ?
    Combien de drone pour un canon ?
    Combien de drone pour le remplacement du canon après 200 coups ?
    Combien de drone pour énergie de refroidissement dépensée ?

    Я ничего не знаю о вооружении, у меня есть вопросы :
    перед лицом беспилотников с большей дальностью полета, гораздо большим весом снаряда и "ничтожной" стоимостью производства по сравнению со стоимостью такого орудия , является ли этот выбор жизнеспособным ?
    Сколько дронов на пушку ?
    Сколько нужно дронов для замены ствола после 200 выстрелов ?
    Сколько дронов тратится на охлаждающую энергию ?
  3. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 13:03
    Предполагается, что снаряды, выпущенные из рельсовой пушки, смогут поражать гиперзвуковые цели.

    Ага, управляемыми ракетами попасть не могут, а "обычным" снарядом попадут. fellow lol
    Не, попасть конечно можно, случайно. И даже вероятность попадания 50% - попал - не попал. wassat
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +1
      Сегодня, 13:15
      это пока перспективные разработки, может в будущем с новыми источниками питания и материалами, что то появится
  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 13:22
    Предполагается, что снаряды, выпущенные из рельсовой пушки, смогут поражать гиперзвуковые цели.

    Износ стволов из-за продолжительной стрельбы снарядами на очень высоких скоростях — одна из давних проблем рельсотронов в целом. Изношенный ствол может привести к снижению дальности и точности стрельбы, а также увеличить риск катастрофического отказа

    То есть, первый выстрел сносит гиперзвуковую ракету. Второй - отклоняет вторую от цели: износ ствола. Третий попадает "куда-то туда", где, по идее, должна была быть гиперзвуковая ракета... Дороговато!
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 13:47
    Японское агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) впервые продемонстрировало повреждения корабля-мишени после попадания в него снарядов, выпущенных из прототипа электромагнитной рельсовой пушки (рельсотрона) в ходе испытаний, проведенных в начале этого года
    Значит, всё удачно у них складывается.
    Практическая электромагнитная рельсотронная пушка могла бы стать высокоэффективной и гибкой системой вооружения, способной быстро поражать широкий спектр целей на море, на суше и даже в воздухе на значительных расстояниях
    Цель исна куда идут.
  6. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +2
    Сегодня, 14:50
    снаряды в форме дротиков с четырьмя стабилизаторами на задней части и без боеголовки ... при скорости снаряда около 2300 метров в секунду

    В общем, хайтечный БОПС, только чуток быстрее обычного. Хотя, есть подозрение, что за счёт меньшей массы. Непонятно только, почему считается, что снаряды рельсотрона будут летать на 200 км и разбивать всё вдребезги-пополам, при том, что БОПСы с сопоставимой скоростью ни в чём подобном не замечены.
    На фотке обычный БОПС, если что.
  7. SanichSan Звание
    SanichSan
    0
    Сегодня, 15:33
    Предполагается, что снаряды, выпущенные из рельсовой пушки, смогут поражать гиперзвуковые цели. Такое оружие обеспечит эффективную противовоздушную оборону, а также возможность поражать цели на море и на суше.

    крайне оптимистичное заявление от парней которые год не могли попасть в корыто водоизмещением 6200 тонн. пока больше похоже на попил бабла под шум громких заявлений. request