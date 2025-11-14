Венгрия и Словакия блокируют «репарационный кредит» Украине на фоне дела Миндича
Венгрия и Словакия нашли удобный повод еще сильнее затормозить историю с «репарационным кредитом» для Украины. Коррупционный скандал в Киеве стал для европейских политиков аргументом против любой схемы, где фигурируют миллиарды и замороженные российские активы.
Будапешт и Братислава уже сейчас тормозят процесс: страны отказываются дать Бельгии юридические гарантии. А Бельгия, напомним, держит у себя львиную долю российских средств и не хочет рисковать.
Проблема для Европы в том, что даже если ЕС все-таки протолкнет идею кредита, каждые полгода ее придется единогласно продлевать – точно так же, как санкции. И любой лидер, которому захочется сыграть на внутренней политике или поднять ставки в переговорах, сможет нажать на «стоп».
Ситуация для ЕС усложняется и тем, что правительства вроде немецкого должны получить одобрение своих парламентов, прежде чем давать Бельгии необходимые гарантии. А это месяцы ожидания, слушаний и согласований.
В Брюсселе уже начали обсуждать «план Б» – временные кредиты, чтобы хоть как-то удержать украинский бюджет на плаву. От того, чем закончится спор вокруг «репарационного кредита», зависит и следующий транш МВФ – те самые 8 млрд долларов, без которых дыра в бюджете Украины станет критической.
Тем временем Киев продолжает «чистку» вокруг громкого коррупционного дела. Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО Людмилу Зорину – по версии следствия, она работала в том самом «бэк-офисе» Миндича.
Всего по делу пять задержанных, и за двоих уже внесли залог. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Однако санкции выглядят как формальные, так как введены они против Миндича, как гражданина Израиля, но не как против гражданина Украины.
