Венгрия и Словакия блокируют «репарационный кредит» Украине на фоне дела Миндича

Венгрия и Словакия нашли удобный повод еще сильнее затормозить историю с «репарационным кредитом» для Украины. Коррупционный скандал в Киеве стал для европейских политиков аргументом против любой схемы, где фигурируют миллиарды и замороженные российские активы.

Будапешт и Братислава уже сейчас тормозят процесс: страны отказываются дать Бельгии юридические гарантии. А Бельгия, напомним, держит у себя львиную долю российских средств и не хочет рисковать.



Проблема для Европы в том, что даже если ЕС все-таки протолкнет идею кредита, каждые полгода ее придется единогласно продлевать – точно так же, как санкции. И любой лидер, которому захочется сыграть на внутренней политике или поднять ставки в переговорах, сможет нажать на «стоп».

Ситуация для ЕС усложняется и тем, что правительства вроде немецкого должны получить одобрение своих парламентов, прежде чем давать Бельгии необходимые гарантии. А это месяцы ожидания, слушаний и согласований.

В Брюсселе уже начали обсуждать «план Б» – временные кредиты, чтобы хоть как-то удержать украинский бюджет на плаву. От того, чем закончится спор вокруг «репарационного кредита», зависит и следующий транш МВФ – те самые 8 млрд долларов, без которых дыра в бюджете Украины станет критической.

Тем временем Киев продолжает «чистку» вокруг громкого коррупционного дела. Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО Людмилу Зорину – по версии следствия, она работала в том самом «бэк-офисе» Миндича.

Всего по делу пять задержанных, и за двоих уже внесли залог. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Однако санкции выглядят как формальные, так как введены они против Миндича, как гражданина Израиля, но не как против гражданина Украины.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 12:40
    Однако санкции выглядят как формальные, так как введены они против Миндича, как гражданина Израиля, но не как против гражданина Украины.
    Так нельзя же свой "кошелёк с деньгами" арестовать.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +2
      Сегодня, 12:48
      Так можно.

      А не приходила в голову мысль, что Миндич мог у Зелика деньги уволочь?))
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 14:21
        Цитата: Ilya-spb
        А не приходила в голову мысль, что Миндич мог у Зелика деньги уволочь?

        Да он бы тогда из Киева даже с израильским паспортом не улетел, его бы нашли с пробитой головой в канаве.
  2. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 12:45
    Китайцы сидят на берегу, пьют чай, наблюдая за остальным миром. Мы... Мы идем вперед. Клоун продолжает фотографироваться у стелл, потому, что это для него последний шанс это сделать: больше там не будет украинства. Трамп раздумывает над включением в состав США Антарктиды. Готовит речь, которую произнесет для пингвинов. В ответ пингвины должны похлопать крыльями, и выдвинуть Дональда на Антарктическую премию чего-нибудь. Англичанка продолжает гадить, она ничего больше не умеет. И только ЕС, не смотря на все усилия Венгрии и Словакии, в поте лица, продолжает докапывать свою могилу...
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 12:51
    Столько проблем русские не нанесли ,сколько один Миндич.Это теперь заново надо убеждать что русские звери ,хотят кровушки выпить Украины .А мы белые пушистые ,демократию строим .А Миндич вообще гражданин Израиля ,хотя это наверно лучше не говорить ,вопросов еще будет больше
  4. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 13:02
    Миндич, Цукерман, Зеленский, - можно дальше и не продолжать! Лично мне все понятно. А вот чубатым никак не дойдет, что их страну разворовывают, а самих отправляют к бандере!