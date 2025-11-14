«Мучной»: российские войска «перекусили» логистику к северу от Гуляйполя

Украинские военные комментируют ситуацию на Гуляйпольском направлении после утраты контроля над селом Даниловка. Гуляйполе, напомним, находится в Запорожской области, и пока контролируется ВСУ, а Даниловка, освобождённая нашими войсками, – в Днепропетровской области.

Украинский военный с позывным Мучной пишет о том, что российские войска, взяв Даниловку под контроль, «перекусили» логистику к северу от Гуляйполя. По словам украинского офицера, который активно комментирует происходящее на фронте, «это резко ограничилось маневренность и возможность быстро подтягивать к Гуляйполю резервы».

Мучной полагает, что теперь ВС РФ начнут «давить» в сторону населённых пунктов Остаповское и Отрадное. Остаповское находится западнее участка автодороги Покровское-Гуляйполе, Отрадное – у той же дороги, но ближе к Повровскому (бывший райцентр Днепропетровской области).


Противник сам оценивает своё положение на этом направлении как сложное. И одновременно с этим продолжает использование своей традиционной тактики - сидеть в населённых пунктах даже при растущей вероятности их окружения. Так дела обстояли в Покровске (Красноармейске), в Купянске и ранее во многим других городах в зоне СВО.
