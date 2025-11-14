Профессор из США: Россия побеждает не так быстро, потому что бережет солдат

Профессор из США: Россия побеждает не так быстро, потому что бережет солдат

Американский политолог Джон Миршаймер заявил то, что на Западе предпочитают не озвучивать вслух: затяжной характер украинского конфликта, по его мнению, во многом связан с тем, что Владимир Путин не готов бросать войска в мясорубку ради красивых отчетов о «быстром наступлении», как это принято делать на Украине.

Профессор напомнил простую вещь: в феврале пойдет уже четвертый год конфликта. Украинская армия засела в мощных укрепрайонах на востоке, а города превратились в узлы обороны, где приходится вгрызаться буквально в каждый подъезд и дом. В таких условиях любые попытки освобождать населенные пункты в лоб обошлись бы России большими потерями. Это, как говорит Миршаймер, вряд ли можно назвать разумной стратегией.

По его версии, Кремль выбрал другой путь: давить огнем, а не людьми. Артиллерия, ракеты, высокоточное оружие – все, что позволяет двигаться пусть и медленно, но с минимальными потерями военных. Да, продвижение выходит не таким эффектным, зато, по словам профессора, потери заметно ниже, чем пытаются показать в западных сводках.

Миршаймер также жестко прошелся по популярному на Западе тезису о «колоссальных» российских потерях. Он называет это пропагандой, которая плохо стыкуется с реальностью: если бы все было так плохо, говорит политолог, Москва давно бы поменяла поведение на фронте.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 12:53
    давить огнем, а не людьми. Артиллерия, ракеты, высокоточное оружие – все, что позволяет двигаться пусть и медленно, но с минимальными потерями военных.
    Таки да !
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -3
    Сегодня, 12:55
    Профессор из США: Россия побеждает не так быстро, потому что бережет солдат

    Так правильно... Не то что вы в Ираке: прилетели, отбомбились по чему и кому попало всем, что имели...
    Не своё же..
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    -10
    Сегодня, 12:56
    Затяжной характер украинского конфликта связан прежде всего с недоработками Генштаба в планировании операции, отсюда:
    1. Недооценка противника, крайне низкий уровень разведданных.
    2. Недостаточное выделение сил для проведения операции.
    3. Недостаточное выделение средств для проведения операции.
    4. Излишний гуманизм наших лидеров.
    5. Непонятный формат операции в виде СВО а не объявления войны.
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      -2
      Сегодня, 13:07
      Цитата: Охотовед 2
      с недоработками Генштаба в планировании операции,

      Всё на Генштаб свалить хотите?
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        -5
        Сегодня, 13:09
        Цитата: Анатоль Клим

        Всё на Генштаб свалить хотите?

        А что у нас Министерство культуры за военные операции отвечает?
        1. Анатоль Клим Звание
          Анатоль Клим
          -12
          Сегодня, 13:18
          Цитата: Охотовед 2
          за военные операции отвечает?

          А кто "плохой" Генштаб назначал?, кто назначал проворовавшихся замов? кто готовил решение по Украине и разрабатывал сценарии? кто миллиарды оставил на Западе. А Вы Генштаб, Генштаб!
          1. АлександрА Звание
            АлександрА
            0
            Сегодня, 13:32
            Цитата: Анатоль Клим
            А кто "плохой" Генштаб назначал?, кто назначал проворовавшихся замов?

            "Народное образование играет решающую роль в войне… когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем." Оскар Пешель, 1866 год

            "Плохой" сегодняшний Генштаб и проворовавшиеся заместители Министра обороны - это плохая работа советских школьных учителей.

            Будете возражать? wink
            1. Анатоль Клим Звание
              Анатоль Клим
              -3
              Сегодня, 13:36
              Цитата: АлександрА
              Будете возражать?

              Нет, наповал меня сразили..! они там все двоечники, понятно what
              1. АлександрА Звание
                АлександрА
                -3
                Сегодня, 14:08
                Советские двоечники давно спились и лежат в земле, на кладбищах. А Генеральный штаб Вооружённых сил Российской Федерации возглавляет советский школьный отличник:

                https://ksvu.mil.ru/upload/site19/rDkATEgeO6.pdf

                "В 15-летнем возрасте Валерий поступил в Казанское суворовское военное училище. С этого момента вся его биография тесно переплетена с армией. Окончив в 1973 году учебное заведение с отличием, он вновь идет получать знания, поступая в высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР, сумев пройти конкурс в 20 человек на место."

                Увы, в советской школе, в которой Герасимов учился, не изучали логику.

                https://dzen.ru/a/ZoTbASd1FAHkTgEl

                "Почему введённое Сталиным преподавание логики в школах было отменено при Хрущёве"

                "...И тут нужно подчеркнуть, – в отличие от прочих вождей, Сталин действительно был прозорлив. Или, по крайней мере, умён. Он-то проблему сознавал, понимая и то, что одним лишь заявлением, будто «советское образование лучшее в мире», она решена не будет… Сталин пытался (не только в области образования, но и в прочих) ситуацию поправить, самым очевидным путём, – сделав «всё как раньше»..."

                Следствие недостатков советского образования:

                "Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова кем-либо вроде Гинденбурга. Но Вы не можете не знать, что у нас нет в резерве Гинденбургов. Дела у Вас в Крыму несложные, и Вы могли бы сами справиться с ними." Телеграмма Л. З. Мехлису 9 мая 1942 года

                P.S. Пауль фон Гинденбург, не смотря на то что учился в школе у немецких учителей, как Начальник Генерального штаба Германии с 29 августа 1916 г. по 3 июля 1919 г., проиграл Первую мировую войну .

                У всех свои недостатки. wink

                P.P.S. Первую мировую войну Кайзеровская Германия на самом деле проиграла ещё в 1914 году, когда в бытность свою Начальником Генерального штаба Германии Гельмут фон Мольтке (младший) провалил реализацию плана Шлиффена превратив этот план в ходе попытки его выполнения в "чёрт-те что и сбоку бантик". wink
        2. carpenter Звание
          carpenter
          -1
          Сегодня, 14:26
          Цитата: Охотовед 2
          А что у нас Министерство культуры за военные операции отвечает?

          По минусам вижу, так они считают , что Министерство культуры за военные операции отвечает.
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -3
      Сегодня, 13:22
      откуда у вас методичка Зеленского?
    3. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      -7
      Сегодня, 13:43
      1. Недооценка противника в начале СВО имела место. Но не забывайте о том, что мы привыкли жить в режиме от парада и до парада.
      2. Достаточное. В 2022-м мы были полушаге от победы. Если бы не остановились из-зе переговоров.
      3. Средств было выделено достаточно. Другое дело, что вскрылись махинации тыловиков.
      4. Что в этом плохого, если наши лидеры не хотят заниматься геноцидом мирного населения?! Или Вы про экстрадированых? Да и ных с ними, они не влияют на ситуацию на ЛБС от слова совсем.
      5. Думайте. Мы освобождаем нашу территорию от нацизма. Мы сами себе должны были войну объявить? Это наша территория. Не европейская. Войну можно объявлять другому государству, а Украина - не отдельная страна, а наша, временно оккупированная территория.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        -2
        Сегодня, 13:49
        Недооценки Армии противника в начале СВО не было. Была неправильная оценка народа который на Укре живёт. Оказалось там бесы без мозгов, а мы думали, что люди.
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          +3
          Сегодня, 13:52
          Была неправильная оценка народа который на Укре живёт. Оказалось там бесы без мозгов, а мы думали, что люди.
          Там достаточно и бесов, и людей. Но люди, в основном, те, кто жил при СССР. Те, кто прячутся по подвалам, и ждут нашу армию. Остальные - да, хотя и не все. Далеко не все. Люди просто жили, и живут теперь. Не стремясь ни воевать с нами, ни пакостить. Они просто живут, понимаете? Им плевать и на нацистов, и на нас - лишь бы их не трогали.
          1. th.kuzmichev Звание
            th.kuzmichev
            +3
            Сегодня, 13:56
            Абсолютно везде, во всех странах, есть и хорошие и плохие. Всё дело в соотношении. А вот мужикам на Донбассе было не плевать, что бандеровцы топчут могилы их дедов.
      2. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +2
        Сегодня, 14:53
        Цитата: Дед-дилетант
        Украина - не отдельная страна, а наша, временно оккупированная территория

        Именно поэтому большинство бывших советских републик пытается заручится поддержкой Запада. Нужно было сразу перед началом СВО официально обозначит нарушение Украиной Соглашения СНГ, который собственно и давало этой территории государственный суверенитет. А нарушений там было практически по всем пунктам, которые касаются внутренней и внешней политики. Тогда бы всем стало понятно, что они далеко не Америка и не могут творить все что в голову придет их нацикам и мафиозным кланам.
    4. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 14:40
      Цитата: Охотовед 2
      Затяжной характер украинского конфликта связан прежде всего с недоработками Генштаба в планировании операции, отсюда:
      1. Недооценка противника, крайне низкий уровень разведданных.

      Ещё один "Евгений Савойский"... скорее Износаковыряльский... wink
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 15:11
        Да, так и есть, износавыковыривающий
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 13:06
    Миршаймер также жестко прошелся по популярному на Западе тезису о «колоссальных» российских потерях. Он называет это пропагандой, которая плохо стыкуется с реальностью

    а вель прав амер! Иногда и у них попадаются здравомыслящие!
  5. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 13:09
    Миршаймер также жестко прошелся по популярному на Западе тезису о «колоссальных» российских потерях. Он называет это пропагандой, которая плохо стыкуется с реальностью: если бы все было так плохо, говорит политолог, Москва давно бы поменяла поведение на фронте.

    Ну, я так понимаю, что профессор не зря получил звание профессора: он умеет думать, и анализировать. Если бы все было плохо, то, как мне кажется, мы перешли бы к обороне. А мы наступаем. Причем - неотвратимо для нацистов.
    Так что профессор - молодец.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 13:20
      Не нравится кому то такие суждения. Поправил вам минус. Думаю еще будут.)))
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -1
        Сегодня, 13:23
        Поправил вам минус
        hi
        Думаю еще будут.)))
        Даже не сомневаюсь! drinks
    2. Normann Звание
      Normann
      -1
      Сегодня, 15:16
      у них любой преподаватель в каком-нибудь захолустном колледже становится профессором
  6. Лудоман Звание
    Лудоман
    0
    Сегодня, 13:17
    Какой бред, целый год шли атаки на 1 опорник на моем участке, без арт подготовки, офигенно людей берегут.
    1. АлександрА Звание
      АлександрА
      0
      Сегодня, 13:44
      Как известно вся военная проза делится на:

      1. Окопную правду
      2. Лейтенантскую прозу
      3. Генеральские мемуары

      Как это всё устроено? Можно показать на примерах из "далёкой-далёкой галактики"...

      1. Окопная правда

      "Наши-то молчат, конечно. Но повстанцы отступать перестали, зато наносят нам болезненные удары. Как только у них появились джедаи с их световыми саблями, так нашему брату-клону стало доставаться!
      А уж какой бардак у нас!
      При Дарте Вейдере такого не было!
      Разве Кайло Рен с ним сравнится?
      У нас даже шлемофонов не хватает! Прислали шлемофоны для шагоходов AT-AP, а у нас транспортные АТ-ОТ, мы на них сами сверху лазерные турели ставим! А шлемофоны-то не подходят! Я им говорю:
      - Вы что прислали, клоновые отбросы!
      А они мне:
      - От клонового отброса слышим! Перешьешь на другую волну, делов-то!
      Ага, делов! Тысячу шлемофонов перенастроить...
      Нет, так мы допрыгаемся, потеряем Империю, точно вам говорю!"
      Романы в жанре "окопная правда" не врут. Они лишь показывают жизнь с точки зрения одного клона, сидящего где-то внизу. Клон уверен, что начальство - тупое, Кайло Рену правду не рассказывают, а генералы вообще не умеют сами пуговицы на мундире застегивать. Разумеется, показан в основном бардак. Фишка в том, что жизнь вообще, а война в частности, состоит исключительно из бардака. Побеждает не тот, у кого бардака нет, а тот, у кого бардака меньше..."

      2. Лейтенантская проза

      "Рядовой клон - это рядовой клон и есть. Храбрый, честный, но дурной! Вот простецкое дело, шлемофоны перешить - нет, ходит, три дня уже талдычит, что не те модели прислали...
      Прислали и прислали!
      Мы на Татуине вообще с почтовыми дроидами друг другу информацию пересылали! И ничего, справились!
      А он ходит, ноет...
      И как прикажете выполнять приказы Кайло ушастого? Клоны тупят, чуть что - самодеятельность не по делу проявляют, никакой дисциплины. Генералы зажрались, задачи ставят невыполнимые... Понятно, что задачи нужные и важные, но как их исполнить?
      Эх...
      Сейчас опять самому роту в атаку поднимать..."

      Романы "лейтенантской прозы" показывают жизнь с точки зрения командира нижнего или среднего звена. Командир видит, что клоны тупят, генералы дурят... он понимает, что приказ будет выполнен и победа придет... но уверен, что уж он сам-то сделал бы все лучше, быстрее и проще."

      3. Генеральские мемуары

      "Небольшая тактическая операция на Ахч-То оказалась сложнее, чем мы полагали. Спланированная как отвлекающий маневр перед взятием Бракка, она затянулась вследствии того, что клоны широко использовали АТ-ОТ, вместо потерянных при высадке АТ-АР, а комплектация транспортных шагоходов оставляла желать лучшего.
      В результате взятие Ахч-То обошлось нам в потерю полка штурмовых клонов и семидесяти процентов офицерского состава. Но итог стоил того - заняв руины Первого Храма мы получили информацию о слабых местах джедаев и сосредоточились на решающей схватке..."

      Генеральские мемуары, разумеется, показывают нам совсем другой масштаб происходящего, но при этом вынуждено пренебрегают судьбой отдельных клонов и офицеров Империи. Увы, это ещё одна правда..."

      Ваша реплика - типовой образец окопной правды.

      Источник цитат: https://pikabu.ru/story/lukyanenko_ob_okopnoy_pravde_11764355
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 14:16
        Ну вам виднее, как правильно поделить на жанры
        1. АлександрА Звание
          АлександрА
          0
          Сегодня, 14:21
          Правильно поделили на жанры всю военную прозу профессионалы зарабатывающие на жизнь писательской деятельностью. Я же просто в курсе, как именно профессионалы её на жанры поделили, и заметив в корневой реплике типичную "окопную правду" просто это отметил, в добавок проиллюстрировав цитатами от известного писателя-профессионала.
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 15:24
        Цитата: АлександрА
        Ваша реплика - типовой образец окопной правды

        Не, такие реплики – это отдельный жанр форумных комментариев.
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: Лудоман
      целый год шли атаки на 1 опорник на моем участке, без арт подготовки, офигенно людей берегут

      Но вы же как-то сбереглись, ходя целый год ходили в атаки без артподготовки? Или не ходили?
  7. БМС Звание
    БМС
    +2
    Сегодня, 13:38
    Что-то у меня с математикой
    Первый год с февраля 2022 по февраль 2023
    Второй год с февраля 2023 по февраль 2024
    Третий год с февраля 2024 по февраль 2025
    Четвертый год с февраля 2025 по февраль 2026
    Значит в феврале пойдет пятый год
    1. ved_med12 Звание
      ved_med12
      0
      Сегодня, 14:36
      Плюс ВАм от меня за логику... А сказать-то что xотели?
      1. БМС Звание
        БМС
        0
        Сегодня, 15:58
        Профессор напомнил простую вещь: в феврале пойдет уже четвертый год конфликта.

        Вы, наверно, невнимательно читали
        1. ved_med12 Звание
          ved_med12
          0
          Сегодня, 16:02
          Пардон...Извиняюсь не заметил!
          hi
  8. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    0
    Сегодня, 13:39
    потери заметно ниже, чем пытаются показать в западных сводках.

    А было бы интересно если бы профессор озвучил цифры потерь. Можно было бы сравнить. А то фраза "потери заметно ниже" слишком расплывчатая..... Но вряд ли у него есть какие либо данные.
    1. General Failure Звание
      General Failure
      -1
      Сегодня, 14:40
      А было бы интересно если бы профессор озвучил цифры потерь.

      Так по косвенным судить можно.
      Массовый призыв есть? Нет. Значит и массовых потерь нет.
      Да и если бы гробы потоком с фронта пошли, то в интернет это неминуемо утекло бы, а закордонные "партнеры" такой крик развели, что только слепоглухой не услышал.

      Так что, да: "потери заметно ниже".
      1. Лудоман Звание
        Лудоман
        0
        Сегодня, 14:46
        Так по косвенным судить можно.
        Массовый призыв есть? Нет. Значит и массовых потерь нет.
        Да и если бы гробы потоком с фронта пошли, то в интернет это неминуемо утекло бы, а закордонные "партнеры" такой крик развели, что только слепоглухой не услышал.

        Так что, да: "потери заметно ниже".

        Я как понимаю у вас знакомых которые участвуют в этой мясорубки нет?
        1. General Failure Звание
          General Failure
          0
          Сегодня, 15:01
          Имеются несколько. Все живые, слава Богу и сравнительно целые.

          Под рюмку рассказывали всякое. Дело там нелегкое и опасное, но и не верденская мясорубка.
  9. multicaat Звание
    multicaat
    -3
    Сегодня, 14:33
    РФ побеждает не так быстро, потому что быструю победу не смогла организовать.
    Сначала быстрый напрыг как-то получился криво, затем
    2 года группировка воевала в меньшинстве. половину 22 года отступала, имея в 3 раза меньше личного состава. Это о чем-то говорит???
  10. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 15:35
    Да ладно! Вот зрада то, а свини хрюкают "оттого, что их победить не может".