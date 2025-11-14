Профессор из США: Россия побеждает не так быстро, потому что бережет солдат
Американский политолог Джон Миршаймер заявил то, что на Западе предпочитают не озвучивать вслух: затяжной характер украинского конфликта, по его мнению, во многом связан с тем, что Владимир Путин не готов бросать войска в мясорубку ради красивых отчетов о «быстром наступлении», как это принято делать на Украине.
Профессор напомнил простую вещь: в феврале пойдет уже четвертый год конфликта. Украинская армия засела в мощных укрепрайонах на востоке, а города превратились в узлы обороны, где приходится вгрызаться буквально в каждый подъезд и дом. В таких условиях любые попытки освобождать населенные пункты в лоб обошлись бы России большими потерями. Это, как говорит Миршаймер, вряд ли можно назвать разумной стратегией.
По его версии, Кремль выбрал другой путь: давить огнем, а не людьми. Артиллерия, ракеты, высокоточное оружие – все, что позволяет двигаться пусть и медленно, но с минимальными потерями военных. Да, продвижение выходит не таким эффектным, зато, по словам профессора, потери заметно ниже, чем пытаются показать в западных сводках.
Миршаймер также жестко прошелся по популярному на Западе тезису о «колоссальных» российских потерях. Он называет это пропагандой, которая плохо стыкуется с реальностью: если бы все было так плохо, говорит политолог, Москва давно бы поменяла поведение на фронте.
