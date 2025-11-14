«23 прилёта»: ВСУ утверждают, что поразили 419 воздушных целей РФ из 449

В командовании ВСУ утверждают, что поразили 419 воздушных целей РФ из 449, атаковавших объекты на территории Украины. При этом в общей сложности было якобы зафиксировано только лишь 23 прилета.

Такие данные содержатся в сегодняшней сводке пресс-службы украинских Воздушных сил.

В «документе» также рассказывается о том, что из 19 российских ракет, включая 12 баллистических, «захисныкам» якобы удалось перехватить 14 единиц. Примечательно, что в числе «сбитых» ракет противник указывает две гиперзвуковые аэробаллистические ракеты воздушного базирования «Кинжал». Сложно представить, чем они были перехвачены.

Также украинские военные заявляют о 405 сбитых российских беспилотников, которых всего было выпущено по целям 430 единиц.

При всем этом, как утверждает противник, было зафиксировано лишь 23 прилета в 13 локациях. Еще в 44 местах якобы наблюдалось падение обломков.

Согласно утверждению командования ВСУ, главной целью ударов ВС России был Киев.

Собственно, это косвенно подтверждает и мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, результатом ночной операции россиян стали перебои с теплоснабжением в ряде районов Киева.

Также информация о мощных прилетах поступает из Сум. Судя по клубам дыма, удары были точными.

Поступает информация и из других регионов свидетельствующая о том, что прилетов по целям на территории Украины было явно не 23, а гораздо больше.

На сегодняшнюю атаку ВС России обратил внимание и глава киевского режима Владимир Зеленский, повторив данные, опубликованные ранее пресс-службой Воздушных сил.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:55
    ❝ В командовании ВСУ утверждают ... ❞ —

    — «И вы утверждайте» ...
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 12:55
    прилетов по целям на территории Украины было явно не 23, а гораздо больше.
    Не хватило пальцев посчитать... wink
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +5
      Сегодня, 13:06
      ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Белоцерковская ТЭЦ, подстанции в самом Киеве +Васильков +Сумы...
  3. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +5
    Сегодня, 12:56
    Да-да, конечно, 419 сбили из 449, громадяне же в зазеркалье живут, где пенсионерки с банками огурцов в роли терминаторов ПВО, схавают и эту брехню. Однозначно, что попаданий куда надо было ровно наоборот: 419 из 449
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 13:10
      наши тоже не отстают - видео было как наш дрон сбил какельский дрон сбросив на него банку тушёнки. а на другом видео было как наш боец отмахнулся мешком от вражеского дрона и сбил его этим мешком на подлёте. видео было реально фееричное. good
      в ход всё идёт. что под рукой - тем и бьём. yes
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 12:58
    Обычно говорят, что поразили 449 воздушных целей РФ из 419...
  5. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 13:03
    Опять взялись за старое укры.)))Только начали ,,осетра урезать,,,а нет опять всё сбили почти)))
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 13:04
    зафиксировано только лишь 23 прилета.

    ...23 прилета, 23 прилета, 23 прилета
    Верится с трудом.
    23 прилета, может, брешет кто-то?
    Ведь без электричества дурдом...© (к/ф Мэри Поппинс, песенка "32 прилета")
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 13:52
      Конечно может считать и 23 прилета /по количеству пораженных объектов/, только на каждый объект по 20 дронов/ракет за прилёт.... :)
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 13:54
        ...Я просто перефразировал детскую песенку из Мери Поппинс. wink
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +2
      Сегодня, 14:14
      Цитата: Дед-дилетант
      зафиксировано только лишь 23 прилета.

      ...23 прилета, 23 прилета, 23 прилета
      Верится с трудом.
      23 прилета, может, брешет кто-то?
      Ведь без электричества дурдом...© (к/ф Мэри Поппинс, песенка "32 прилета")

      А пенсенка правильно было так:
      33 коровы, 33 коровы-
      и стакан парного молока. lol
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        -1
        Сегодня, 14:20
        А пенсенка правильно было так:
        33 коровы, 33 коровы-
        и стакан парного молока

        Абсолютно верно! smile
  7. Мичман ЧФ Звание
    Мичман ЧФ
    +3
    Сегодня, 13:09
    Ничего вы не понимаете.Просто наши БПЛ и ракеты были нового образца с добавлением резины.Удар,отскочила,полетела дальше.И снова удар.И так 10 раз подряд.Вполне укладывается в логику и подсчёты великих укров
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      -1
      Сегодня, 14:27
      Мичман, слова "логика" и "укры" по определению не могут стоять где-то рядом ! Не льстите кастрюлям ! wink
  8. iommi Звание
    iommi
    +2
    Сегодня, 13:17
    ну раз они всё сбивают то почему негодуют?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 13:22
      патаму что грошей какелам не дают, Пэтриоты не дают.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 15:30
        Цитата: Nexcom
        Пэтриоты не дают.
        А чем же они тогда сбивают?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 16:04
          Пестнями про Бвндэру (с) yes
        2. Грица Звание
          Грица
          0
          Сегодня, 16:21
          Цитата: topol717
          А чем же они тогда сбивают?

          А вот мне интересно - чем же они "Кинжалы" сбивают?
  9. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    +1
    Сегодня, 13:28
    Также информация о мощных прилетах поступает из Сум. Судя по клубам дыма, удары были точными.

    Новое слово в определении точности удара lol
  11. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 13:30
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    «23 прилёта»: ВСУ утверждают, что поразили 419 воздушных целей РФ из 449

    раз у вас настолько "мощное" ППО , зачем вам "Патриоты" ?
  12. kudma Звание
    kudma
    -3
    Сегодня, 13:33
    Ну у нас тоже обломки нефтезаводы и мосты взрывают.
  13. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 14:05
    Примечательно, что в числе «сбитых» ракет противник указывает две гиперзвуковые аэробаллистические ракеты воздушного базирования «Кинжал». Сложно представить, чем они были перехвачены.


    Автор, вы еще не в курсе. У xoxлов таки появилось оружие против Кинжалов. И даже не стопроцентное, а стопятидесятипроцентное.



    В дурке всё стабильно.
  14. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 15:13
    Примечательно, что в числе «сбитых» ракет противник указывает две гиперзвуковые аэробаллистические ракеты воздушного базирования «Кинжал». Сложно представить, чем они были перехвачены.
    А украинские подразделения РЭБ и ПВО совместным хором пели песню, про своего батьку. Вот ракеты и ушли в сторону от цели.... laughing laughing