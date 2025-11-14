«23 прилёта»: ВСУ утверждают, что поразили 419 воздушных целей РФ из 449
В командовании ВСУ утверждают, что поразили 419 воздушных целей РФ из 449, атаковавших объекты на территории Украины. При этом в общей сложности было якобы зафиксировано только лишь 23 прилета.
Такие данные содержатся в сегодняшней сводке пресс-службы украинских Воздушных сил.
В «документе» также рассказывается о том, что из 19 российских ракет, включая 12 баллистических, «захисныкам» якобы удалось перехватить 14 единиц. Примечательно, что в числе «сбитых» ракет противник указывает две гиперзвуковые аэробаллистические ракеты воздушного базирования «Кинжал». Сложно представить, чем они были перехвачены.
Также украинские военные заявляют о 405 сбитых российских беспилотников, которых всего было выпущено по целям 430 единиц.
При всем этом, как утверждает противник, было зафиксировано лишь 23 прилета в 13 локациях. Еще в 44 местах якобы наблюдалось падение обломков.
Согласно утверждению командования ВСУ, главной целью ударов ВС России был Киев.
Собственно, это косвенно подтверждает и мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, результатом ночной операции россиян стали перебои с теплоснабжением в ряде районов Киева.
Также информация о мощных прилетах поступает из Сум. Судя по клубам дыма, удары были точными.
Поступает информация и из других регионов свидетельствующая о том, что прилетов по целям на территории Украины было явно не 23, а гораздо больше.
На сегодняшнюю атаку ВС России обратил внимание и глава киевского режима Владимир Зеленский, повторив данные, опубликованные ранее пресс-службой Воздушных сил.
