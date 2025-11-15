Уроки дефолта 1998 года

Уроки дефолта 1998 года

Дефолт 1998 года стал одним из самых сильных потрясений для экономики России и самой настоящей трагедией для миллионов граждан нашей страны. При этом возникает закономерный вопрос: вынесены ли соответствующие уроки из этого события и что сделано, чтобы избежать его повторения?

Стоит отметить, что предпосылки для технического дефолта были созданы еще в начале 1990-х годов в ходе макроэкономической политики ельцинского правительства России. В 1998 году в несколько раз девальвировался российский рубль, произошел значительный спад промышленности и снижение уровня жизни населения. Однако послекризисный спад в России был относительно краткосрочным и вскоре сменился масштабным экономическим ростом. Значительную роль в возрождении экономики страны сыграли изменения в макроэкономической политике, произошедшие после смены состава правительства и руководства Центробанка.





Власти полностью отказались от практики ограничения денежного предложения за счет задержек с выплатами зарплат и пенсий, невыполнения обязательств по госзаказу и т.д. За период с конца 1998 года по начало 2000 года объем задолженности по зарплатам бюджетникам сократился почти в три раза.

Кроме того, в постдефолтные годы значительно повысилась бюджетная дисциплина. Федеральный бюджет на 1999 год был принят с дефицитом в 2,5 % ВВП, тогда как годом ранее аналогичный показатель составлял 4,7 % ВВП. Также государство отказалось от весьма рискованной практики финансирования дефицита госбюджета за счет крупных заимствований.

Еще одной действенной антикризисной мерой, осуществленной российским правительством после дефолта, стало сдерживание роста цен на продукцию естественных монополий (в сфере энергетики, транспорта и других), что стало дополнительным толчком к экономическому росту и способствовало замедлению инфляции.

Таким образом, можно отметить, что дефолт 1998 года в некоторой степени сыграл на руку государству, сформировав новое правительство, взявшее курс на возрождение экономики. Были решены проблемы бюджетного дефицита и были основы современной российской экономики.


  1. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +3
    Сегодня, 10:00
    Возможно более подробно в ролике, но о причинах основных в комменарии не сказано
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +5
      Сегодня, 10:04
      Дефолт 1998 года стал одним из самых сильных потрясений для экономики России и самой настоящей трагедией для миллионов граждан нашей страны.


      Так и хочется плюнуть в эти ро жи, которые на фото! am
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 10:47
        Цитата: ваш вср 66-67
        Так и хочется плюнуть в эти ро жи, которые на фото!
        А вот я бы с большим удовольствием справил на них как малую, так и большую нужду wink
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 11:43
          Цитата: Schneeberg
          Цитата: ваш вср 66-67
          Так и хочется плюнуть в эти ро жи, которые на фото!
          А вот я бы с большим удовольствием справил на них как малую, так и большую нужду wink

          Не возражаю! laughing
  2. Essex62 Звание
    Essex62
    +5
    Сегодня, 10:03
    Ну да очнулись и начали выправлять. Обделались олигархи .Испугались,что народ озвереет с голодухи и сметёт.
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    +5
    Сегодня, 10:03
    Главный урок в том, что нынешние буржуины необучаемые.
  4. Glock-17 Звание
    Glock-17
    0
    Сегодня, 10:18
    Рыночной экономики в 90е действительно не было. Шло повальное разграбление советского наследия и уничтожение возможных конкурентов любыми методами. Вчерашние директора и подпольные барыги вдруг становились «успешными» предпринимателями сравнивающими себя с такими промышленными баронами как Рокфеллер и Карнеги. Хотя разница между ними была радикальной. Одни создали свой капитал с нуля созиданием пусть и не всегда гуманной, а другие разворовыванием уже созданного.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +3
      Сегодня, 11:02
      Её и сейчас нет. Вапрчем того рынка, который нам обещали нигде нет. Времена другие. У нас же киберфеодализм.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 10:35
    Я свой первый компьютер купил за четыре дня до дефолта, повезло. А так в те годы я был бедным студентом и перебивался с хлеба на воду разными подработками и то козлиное время помню очень хорошо.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 11:07
    урок простой, кучка мерзaвцев всех поимела
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Василенко Владимир
      урок простой, кучка мерзaвцев всех поимела

      А потом наш любимый президент сказал, что пересмотра грабительской приватизации не будет. Вопрос им закрыт окончательно и бесповоротно.

      А в телевизоре стали разъяснять непонятливому народу, что это очень правильное и справедливое решение. Так как иначе грянет гражданская война, а ее нам совсем не надо. Лимит же исчерпан! Правда, так и не сказали, а кто это такой у нас смелый, что пойдет войной на нашего любимого президента в случае пересмотра им этой самой грабительской приватизации? Я этого до сих пор не понимаю! Я считаю наоборот - его бы на руках после этого носили.
      1. Glock-17 Звание
        Glock-17
        0
        Сегодня, 12:15
        Президент олигархам уже все простил в начале нулевых. Единственный завет для них был это не лезть в политику. Кое кто ослушался.
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 12:45
        Ну тут то он прав войной пойдут те у кого деньги
        1. Stas157 Звание
          Stas157
          0
          Сегодня, 12:48
          Цитата: Василенко Владимир
          Ну тут то он прав войной пойдут те у кого деньги

          Кто назовите? Абрамович, Сечин...? Да не смешите! Вы пойдете за Абрамовича воевать? Да никто не пойдет. Если на то пошло, то у Путина всенародная поддержка 87% при явке 77%. А те, кто против, тоже не пойдут. У президента: армия, СМИ, Росгвардия... А у Абрамовича кроме денег ничего.
          1. Stas157 Звание
            Stas157
            -1
            Сегодня, 12:56
            Гусинского и Ходорковского раздели. И что? Случилась гражданская война? Пошел кто-то за них воевать? Вот и тут не пойдут.
          2. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 13:12
            а я не смешу, во первых вы многих знает из тех кто за ВВП кто выйдет на улицу, примеры единицы раздетых это не пример, когда раздевают по одному остальные тихарятся в надежде что их не заметят, когда раздевают всех ...
            1. Stas157 Звание
              Stas157
              0
              Сегодня, 13:21
              Цитата: Василенко Владимир
              во первых вы многих знает из тех кто за ВВП кто выйдет на улицу

              Против Путина никто не пойдет. Нет таких олигархов. Все кто против Путина уже оказались за границей. Пример. Случилась СВО. Многим олигархам это стало как серпом! Случилась гражданская? Многих раздели на Западе. Некоторые олигархи и чиновники (те кто против Путина) оказались заграницей. Остальные все рты прищемили. И сидят тихо. Бабки с новой силой рубят. Идет война (СВО), а у нас новые миллиардеры появляются.
  7. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 13:27
    Примаков и Геращенко сыграли стабилизирующий роль. Кроме того, после того, как рубль нырнул с 6,3 за доллар до 25, отечественные производители получили отличный импульс. Резко рванули вверх продажи (и как следствие - производство) холодильников, авто, пива, мебели, продуктов и тд. В 1999 отчасти, в 2000 еще. А с 2001 еще и нефть рванула (и газ тоже) и кризис сменился рекордным ростом.