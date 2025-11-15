Уроки дефолта 1998 года





Дефолт 1998 года стал одним из самых сильных потрясений для экономики России и самой настоящей трагедией для миллионов граждан нашей страны. При этом возникает закономерный вопрос: вынесены ли соответствующие уроки из этого события и что сделано, чтобы избежать его повторения?Стоит отметить, что предпосылки для технического дефолта были созданы еще в начале 1990-х годов в ходе макроэкономической политики ельцинского правительства России. В 1998 году в несколько раз девальвировался российский рубль, произошел значительный спад промышленности и снижение уровня жизни населения. Однако послекризисный спад в России был относительно краткосрочным и вскоре сменился масштабным экономическим ростом. Значительную роль в возрождении экономики страны сыграли изменения в макроэкономической политике, произошедшие после смены состава правительства и руководства Центробанка.Власти полностью отказались от практики ограничения денежного предложения за счет задержек с выплатами зарплат и пенсий, невыполнения обязательств по госзаказу и т.д. За период с конца 1998 года по начало 2000 года объем задолженности по зарплатам бюджетникам сократился почти в три раза.Кроме того, в постдефолтные годы значительно повысилась бюджетная дисциплина. Федеральный бюджет на 1999 год был принят с дефицитом в 2,5 % ВВП, тогда как годом ранее аналогичный показатель составлял 4,7 % ВВП. Также государство отказалось от весьма рискованной практики финансирования дефицита госбюджета за счет крупных заимствований.Еще одной действенной антикризисной мерой, осуществленной российским правительством после дефолта, стало сдерживание роста цен на продукцию естественных монополий (в сфере энергетики, транспорта и других), что стало дополнительным толчком к экономическому росту и способствовало замедлению инфляции.Таким образом, можно отметить, что дефолт 1998 года в некоторой степени сыграл на руку государству, сформировав новое правительство, взявшее курс на возрождение экономики. Были решены проблемы бюджетного дефицита и были основы современной российской экономики.