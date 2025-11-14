При въезде в ИК-47 в Свердловской области задержан грузовик с арсеналом оружия

При въезде в ИК-47 в Свердловской области задержан грузовик с арсеналом оружия

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали вчера при въезде в исправительную колонию № 47 в Каменске-Уральском Свердловской области грузовик, в котором был обнаружен целый арсенал оружия и оборудование для связи. По документам машина должна была загрузиться продукцией деревообработки, изготовленной осужденными.

Однако при досмотре в грузовике были найдены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактические шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним. Весь этот арсенал находился в кабине водителя. Он задержан и передан сотрудникам МВД и ФСБ, которым уже дает объяснения, с какой целью запрещенный груз ввозился на территорию исправительного учреждения.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области сообщили, что сигнал об обнаруженном оружии передали в региональные управления ФСБ, МВД и Росгвардии. Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции изъяла опасные находки. Проверочные материалы направлены в МО МВД России «Каменск-Уральский» и УФСБ. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Исправительная колония № 47 известна тем, что в ней в 2021 году произошёл масштабный бунт заключенных. В ходе стихийно возникшего группового неповиновения администрации пенитенциарного учреждения активисты из числа осужденных возглавили массовые беспорядки и призвали остальных заключенных к участию в них.

В ходе бунта осужденные наносили себе травмы и отказывались выполнять требования сотрудников ФСИН. Разрешить конфликт и избежать жертв тогда удалось благодаря переговорам.

На этот раз, благодаря бдительности сотрудников ФСИН, удалось предотвратить уже «вооруженное восстание» или побег заключенных ИК-47. Однако остается множество вопросов превентивного характера. В частности, организовать приобретение и провоз запрещенных предметов для заключенных без их связи с подельниками на воле невозможно. Это означает, что застаревшая и часто обсуждаемая проблема того, что осужденные преступники в местах лишения свободы с попустительства администрации пользуются сотовой связью, в данной колонии так и не решена.
  1. Arnok Звание
    Arnok
    -4
    Сегодня, 13:35
    Эээээх, кто то подвёл ребяток из УФСИНа, стуканул в конкурирующие организации laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 13:38
      автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактические шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним.
      Джентельменский набор...Особо тактический шлем удивляет....
      1. A503 Звание
        A503
        +2
        Сегодня, 14:26
        А охолощенный пистолет(пугач) не удивляет? Или они (спецы) что-то опять попутали?
      2. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 16:52
        ...охолощенный пистолет тем паче. А подстава, это первое, что приходит в голову.
    2. К-50 Звание
      К-50
      +3
      Сегодня, 14:02
      Цитата: Arnok
      Эээээх, кто то подвёл ребяток из УФСИНа, стуканул в конкурирующие организации laughing

      Может так спасли от гибели работников УФСИН? Кто знает, смогли бы они сами сработать тихо и пресечь поставку. Продажных у них хватает, не понимают что при бунте их уничтожат одними из первых сами заказчики. what
  2. Правдодел Звание
    Правдодел
    +3
    Сегодня, 13:38
    При въезде в ИК-47 в Свердловской области задержан грузовик с арсеналом оружия

    Очередной бунт собрались поднять зэки!?
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 13:55
      С одним АК и холощенным пистолетом?))) а потом приедет УФСИНовский спецназ и будут зубы собирать по всей зоне)))
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 16:58
        Может был хитрый план прикинуться таким спецназовцем? what
    2. МЮД Звание
      МЮД
      +2
      Сегодня, 13:58
      Очередной бунт собрались поднять зэки!?

      Скорее похоже на подготовку к побегу.
    3. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 15:31
      Цитата: Правдодел
      При въезде в ИК-47 в Свердловской области задержан грузовик с арсеналом оружия

      Очередной бунт собрались поднять зэки!?

      Бунт поднять собирались, несомненно. Как только будет дана команда. (Я сторонник теории заговора). Но слово арсенал, на мой взгляд, здесь избыточно.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 13:40
    Может обыкновенная проверка бдительности.Хотя по нонешним временам ожидать можно чего угодно
  4. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 13:48
    осужденные преступники в местах лишения свободы с попустительства администрации пользуются сотовой связью, в данной колонии так и не решена.

    А как ее решить? Все денег хотят и побольше.
    1. hammerite
      hammerite
      0
      Сегодня, 15:18
      Цитата: ваш вср 66-67
      А как ее решить? Все денег хотят и побольше.


      Это же элементарно "Ватсон"! Цифровым рублём и полным отказом от налички. Запретом крипты и иностранных валют.
      Всё сразу будет видно: где взял и куда дел.
  5. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    +9
    Сегодня, 13:53
    в котором был обнаружен целый арсенал оружия


    Я уже ждал что там окажется с десяток обрезов, ящики с гранатами, может даже пулемёт....Готовят кровавый бунт. А там на одного человека. belay
    1. Kusja Звание
      Kusja
      +3
      Сегодня, 14:05
      Да ещё и пиляный пестик Думал тоже что там полный кузов стволья. Однако постовой молодец.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 14:09
      Цитата: евгений-дальневосточник
      Я уже ждал что там окажется...

      ...«арсенал» - склад оружия, боеприпасов или военного снаряжения или запас, большое количество чего-либо...
      Цитата: евгений-дальневосточник
      А там на одного человека.

      А кто бы стал читать про автомат и ручную гранату?
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 13:53
    Очевидно, что готовили бунт или побег.
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 13:53
    Сайт называется "Военное обозрение", а не "Байки из СИЗО"))) вообще не о чем писать? Новостей нет?
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      -1
      Сегодня, 13:57
      Сайт называется "Военное обозрение", а не "Байки из СИЗО"

      Вот это - самое правильное. Кого интересует уголовная хроника, то для этого есть иные сайты.
      Нечего тут вешать всякую муру...
  8. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 13:57
    А не пора ли как следует перешерстить всю систему УФСИН?
    Да, где-то вскрываются отдельные недостатки, но это, как по мне, только вершина айсберга.
    1. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      0
      Сегодня, 16:40
      Шерстить уже поздно,"пациент" давно уже помер.Только морг, крематорий и пепел,по тихому,развеять.
  9. g_ae Звание
    g_ae
    +4
    Сегодня, 13:59
    Ну, вот. Началось. Тюремные джамааты переходят в новое качество? И на воле "новые россияне" тоже усиленно вооружаются? И против кого, интересно? Вахабизм же такая миролюбивая религия. Даже в Сирии абу-бандиты стали мирными.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +3
      Сегодня, 14:04
      Даже в Сирии абу-бандиты стали мирными

      рукопожатными...
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 13:59
    Раньше наркоту, бухло, хавку и баб завозили, а сейчас вон что.
  11. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 14:00
    По мне так. если осужденные начинают барагозить и устраивать беспорядки, то следует начинать их отстрел, не дожидаясь возникновения их жертв.
  12. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 14:00
    Водитель нашёл, вёз сдать?
    1. sedoj Звание
      sedoj
      +2
      Сегодня, 15:01
      Цитата: gribanow.c
      Водитель нашёл, вёз сдать?

      Водила не знал, как с друганами встретиться. Решил таким способом, чтобы не заморачиваться и не кататься туда-сюда.
  13. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 14:03
    Это означает, что застаревшая и часто обсуждаемая проблема того, что осужденные преступники в местах лишения свободы с попустительства администрации пользуются сотовой связью, в данной колонии так и не решена.

    поставили глушилку - и всё...
    сами не смогут "трещать" во время службы, но это служба...
    значит это кому то выгодно
  14. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 14:41
    Моему родственнику, который воюет на СВО в начале осени прислали пополнение - нескольких "новых граждан", неизвестно как получивших российское гражданство и осужденных за распространение наркотиков (в основном мелкие курьеры и "закладчики". Прямо в зоне они подписали контракт, получили по 1 млн. рублей, попали в учебку и оттуда за месяц разбежались. Таким даже новое название придумали: "сочинец" (от словосочитания СОЧ - самовольно оставивший часть).
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 14:49
      прямо в зоне они подписали контракт, получили по 1 млн. рублей,

      они хорошо на этот лям оттянутся
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +2
        Сегодня, 14:52
        Одного засекли. Он купил себе грузинский паспорт и через п/п Верхний Ларс ушел в Грузию. Остальных ищут.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 14:54
          Одного засекли. Он купил себе грузинский паспорт

          ну, значит, "голова" еще не отъехала, коль отработал по такой схеме
    2. Лимрак Звание
      Лимрак
      +3
      Сегодня, 15:03
      Нормально у нас государство вместо приговора и колонии преступникам..особенно понаехавшим дает в награду миллион рублей и по сути отпускает на волю...это кто же такой умный придумал такую схему?
  15. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 15:00
    Автомат и граната, шлем - это арсенал? Пистолет не способен выстрелить. Вот уж бунт был бы...
  16. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Сегодня, 15:32
    .. с попустительства администрации..

    Ну какое "попустительство"?! Диагноз неверный, лечение сомнительное, прогноз - неутешительный..
  17. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 16:38
    Всем известно что коррупция и ФСИН это близнецы.Система прогнила напрочь.Впрочем это не только ФСИН касается.