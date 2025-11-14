При въезде в ИК-47 в Свердловской области задержан грузовик с арсеналом оружия
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали вчера при въезде в исправительную колонию № 47 в Каменске-Уральском Свердловской области грузовик, в котором был обнаружен целый арсенал оружия и оборудование для связи. По документам машина должна была загрузиться продукцией деревообработки, изготовленной осужденными.
Однако при досмотре в грузовике были найдены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолощенный с двумя магазинами, тактические шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним. Весь этот арсенал находился в кабине водителя. Он задержан и передан сотрудникам МВД и ФСБ, которым уже дает объяснения, с какой целью запрещенный груз ввозился на территорию исправительного учреждения.
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области сообщили, что сигнал об обнаруженном оружии передали в региональные управления ФСБ, МВД и Росгвардии. Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции изъяла опасные находки. Проверочные материалы направлены в МО МВД России «Каменск-Уральский» и УФСБ. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Исправительная колония № 47 известна тем, что в ней в 2021 году произошёл масштабный бунт заключенных. В ходе стихийно возникшего группового неповиновения администрации пенитенциарного учреждения активисты из числа осужденных возглавили массовые беспорядки и призвали остальных заключенных к участию в них.
В ходе бунта осужденные наносили себе травмы и отказывались выполнять требования сотрудников ФСИН. Разрешить конфликт и избежать жертв тогда удалось благодаря переговорам.
На этот раз, благодаря бдительности сотрудников ФСИН, удалось предотвратить уже «вооруженное восстание» или побег заключенных ИК-47. Однако остается множество вопросов превентивного характера. В частности, организовать приобретение и провоз запрещенных предметов для заключенных без их связи с подельниками на воле невозможно. Это означает, что застаревшая и часто обсуждаемая проблема того, что осужденные преступники в местах лишения свободы с попустительства администрации пользуются сотовой связью, в данной колонии так и не решена.
