Китай вернул на Землю своих космонавтов после внеплановой задержки на орбите

Трое китайских космонавтов (тайкунавтов), которые несколько лишних дней оставались на околоземной орбите и спорили, вернутся ли домой на своем «Шэньчжоу-20» или же им придется ждать транспорт с Земли, приземлились.

Их забрал новый «Шэньчжоу-21», прибывший на станцию 31 октября. Сели в 16:40 по местному времени на площадке Дунфэн во Внутренней Монголии.



Почему ждали так долго? Изначально застрявшие тайконавты должны были вернуться на своем «Шэньчжоу-20» 5 ноября, но из-за неполадок были вынуждены остаться на орбите. Все это время на Земле думали, как эвакуировать людей. Как итог, решили «одолжить» аппарат «Шэньчжоу-21» у нынешнего экипажа, который в дальнейшем вернется домой уже на «Шэньчжоу-22».

Китай впервые столкнулся с ситуацией, когда вернуться на штатном корабле нельзя. На «Шэньчжоу-20» нашлись микротрещины в иллюминаторе. Предположили, что по стеклу ударил фрагмент космического мусора.

В 11:14 по пекинскому времени «Шэньчжоу-21» отсоединился от станции, затем в 14:49 отделился орбитальный модуль. Далее сработал тормозной двигатель, и возвращаемая капсула начала спуск.

Чэнь Дун, Ван Цзэ и Чэнь Чжунжуй пережили эту нестандартную ситуацию спокойно – врачи уже подтвердили, что здоровье у всех отличное. И есть еще одна важная деталь: они провели на орбите 204 дня, установив новый национальный рекорд по длительности пребывания в космосе среди китайских астронавтов. Домой вернулись не просто опытными космонавтами, а рекордсменами.

Сама история в очередной раз показала, насколько хрупкой бывает орбитальная реальность. Там, где мы видим звезды и тишину, летает незаметный мусор со скоростью пули, и одно крошечное попадание может перекроить планы целой миссии.
24 комментария
  1. Пленник Звание
    Пленник
    +9
    Сегодня, 14:38
    Пиндocы сколько мариновали своих, да так, что у их бабы крыша "протекла". А Китай молодцы. Быстро справились.
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +4
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Пленник
      Пиндocы сколько мариновали своих,

      У пин-до- сов Голливуд делал картинку, а сейчас и этого нет.. с реальностью столкнулись , потужно справились через год..
  2. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 14:44
    Хорошо, что справились. И что люди не пострадали. Молодцы.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 15:18
      ❝ Хорошо, что справились. И что люди не пострадали. Молодцы ❞ —
  3. ved_med12 Звание
    ved_med12
    0
    Сегодня, 14:44
    Ну и слава иxним богам! А китаицы просто молодцы! Шустро, быстро, а главное результативно!

    Но до России еще расти и расти!
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +3
      Сегодня, 14:50
      США переросли, и нас перерастут. Социализм рулит!
      1. ved_med12 Звание
        ved_med12
        +3
        Сегодня, 15:00
        Поxоже минуы рулят...
        А я горжусь вот этим...
        Полет «Союз МС-10» 11 октября 2018 года должен был стать рядовой миссией по ротации экипажа МКС. На орбиту отправлялись россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг. На месте третьего космонавта летел контейнер с продуктами, поскольку из-за запуска модуля «Наука» Россия отложила расширение своего экипажа МКС.

        11 октября 2018 года корабль начал взлет на ракете «Союз-ФГ», и первые почти две минуты все шло нормально. На 117-й секунде полета отделились боковые ускорители (первая ступень), а на 118-ой произошла авария. Блок «Д» не отлетел от центральной ступени синхронно с остальными, а задержался. Спустя мгновение произошел взрыв, ракета потеряла ориентацию и начала вращаться быстро и хаотично. Однако жертв удалось избежать, поскольку уже на 123-й секунде полета сработала система аварийного спасения экипажа и увела капсулу с людьми от разрушающейся ракеты.
        1. multicaat Звание
          multicaat
          -1
          Сегодня, 15:14
          система спасения - стандартная штука и не только в нашей космонавтике. Подобная система была и на старых американских ракетах и у других стран. Фон Браун вроде тоже что-то подобное рисовал. Наверное стоит гордиться тем, что от нее не отказались и на совесть сделали. Правда, напрягает статистика аварий на стартах.
          Сколько ракет не взлетело при Рогозине? Злые языки даже шутили, что нам самое время начинать разрабатывать свой батут.
          1. Bad_gr Звание
            Bad_gr
            +1
            Сегодня, 16:09
            Цитата: multicaat
            Подобная система была и на старых американских ракетах и у других стран.
            На американских Шатлах, можно сказать, что её и небыло (только на высоте можно было покинуть Шатл, вдоль выдвижной штанги, с индивидуальными парашютами). На нашем же "Буране" стояли катапульты.
          2. Моторист Звание
            Моторист
            +2
            Сегодня, 16:21
            Цитата: multicaat
            Сколько ракет не взлетело при Рогозине?

            А действительно -- сколько? Сами-то интересовались?
  4. newtc7 Звание
    newtc7
    +4
    Сегодня, 14:54
    Я предлагаю перестать использовать термин тайканвты. Что это за бред такой? А если еще 5-10-20 стран запустят своих людей в космос надо будет учить еще 20 названий? Ладно их пресса пускай пишут что хотят, но наша то зачем? Мы запустили в космос первого человека и он назывался космонавтом, если кому хочется обязательно своим именем назвать - пусть называют - но зачем перепечатывать их бред? Название еще такое придумали )) тайку кто-то там куда-то навты )(
    1. multicaat Звание
      multicaat
      -1
      Сегодня, 15:11
      вы предлагаете китайцам учить греческий термин "космос", когда они свой придумали м.б. даже раньше?
      1. newtc7 Звание
        newtc7
        +1
        Сегодня, 16:29
        Я предлагаю как минимум нам не учить китайский а использовать русский. И да китайцы пусть пользуются русским термином «космонавт» и не вспоминают про древние но столь неважные греческие корни современного русского слова, раз им так греческий не по душе.
        И самое главное откуда в вас столько раболепства - вот в чем вопрос?
    2. 16112014nk Звание
      16112014nk
      +3
      Сегодня, 15:12
      У либерастов в крови низкопоклонство перед всем иностранным. Раньше называлось низкопоклонством перед западом и с этим боролись. А сейчас нет.
      1. newtc7 Звание
        newtc7
        0
        Сегодня, 16:30
        Самое интересное что эту «прекрасную» традицию раболепства продолжают люди, которые себя либерастами вовсе то и не считают, но видать голова сформировано давно и без вариантов.
    3. Дырокол Звание
      Дырокол
      -1
      Сегодня, 16:25
      Цитата: newtc7
      Что это за бред такой?

      Именно, бред называть ханьцев китайцами, Чжунго Китаем и при этом космонавтов тыйкунавтами.
  5. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 14:57
    То есть экипаж станции теперь будет без спасательного корабля дежурить на орбите? Или надеются в "20-ке" стеклопакет заменить?
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 16:26
      Цитата: RuAbel
      То есть экипаж станции теперь будет без спасательного корабля дежурить на орбите? Или надеются в "20-ке" стеклопакет заменить?

      Да, довольно сложная ситуация. Если что то космонавтам на орбите придётся туго. При этом у них нет опыта как у сменившейся команды.
  6. multicaat Звание
    multicaat
    +1
    Сегодня, 15:10
    не очень понял, почему нельзя было вернуться на землю в скафандрах.
    мощь страны часто можно определить вот по таким ситуациям - они быстро нашли своё решение.
    1. Я_Ков Звание
      Я_Ков
      0
      Сегодня, 15:36
      Если обнаружились трещины, Значит возможна потеря герметичности при посадке. Разорвёт корпус, и скафандры не помогут. Challenger примером.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 16:29
      Цитата: multicaat
      почему нельзя было вернуться на землю в скафандрах

      Наверное потому, что в скафандрах для выхода в космос они не влезут, а лёгкие скафандры, что надевают при старте/возвращении могут не выдержать.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:59
    Я Китай, я своих провожаю питомцев,
    Сыновей, дочерей...
  8. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    +1
    Сегодня, 16:19
    Наш и китайский космические аппараты
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 16:31
      Цитата: Bad_gr
      Наш и китайский космические аппараты

      Вы ещё про двигатели вспомните