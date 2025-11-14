Китай вернул на Землю своих космонавтов после внеплановой задержки на орбите
Трое китайских космонавтов (тайкунавтов), которые несколько лишних дней оставались на околоземной орбите и спорили, вернутся ли домой на своем «Шэньчжоу-20» или же им придется ждать транспорт с Земли, приземлились.
Их забрал новый «Шэньчжоу-21», прибывший на станцию 31 октября. Сели в 16:40 по местному времени на площадке Дунфэн во Внутренней Монголии.
Почему ждали так долго? Изначально застрявшие тайконавты должны были вернуться на своем «Шэньчжоу-20» 5 ноября, но из-за неполадок были вынуждены остаться на орбите. Все это время на Земле думали, как эвакуировать людей. Как итог, решили «одолжить» аппарат «Шэньчжоу-21» у нынешнего экипажа, который в дальнейшем вернется домой уже на «Шэньчжоу-22».
Китай впервые столкнулся с ситуацией, когда вернуться на штатном корабле нельзя. На «Шэньчжоу-20» нашлись микротрещины в иллюминаторе. Предположили, что по стеклу ударил фрагмент космического мусора.
В 11:14 по пекинскому времени «Шэньчжоу-21» отсоединился от станции, затем в 14:49 отделился орбитальный модуль. Далее сработал тормозной двигатель, и возвращаемая капсула начала спуск.
Чэнь Дун, Ван Цзэ и Чэнь Чжунжуй пережили эту нестандартную ситуацию спокойно – врачи уже подтвердили, что здоровье у всех отличное. И есть еще одна важная деталь: они провели на орбите 204 дня, установив новый национальный рекорд по длительности пребывания в космосе среди китайских астронавтов. Домой вернулись не просто опытными космонавтами, а рекордсменами.
Сама история в очередной раз показала, насколько хрупкой бывает орбитальная реальность. Там, где мы видим звезды и тишину, летает незаметный мусор со скоростью пули, и одно крошечное попадание может перекроить планы целой миссии.
