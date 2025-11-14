Ермак заявил, что Зеленский должен быть вне подозрений в деле о коррупции

Глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак заявил, что Зеленский должен быть вне подозрений в рамках дела о коррупции его ближайшего партнера Миндича.

В комментарии изданию Politico Ермак заверил американских журналистов, что Зеленский является «очень принципиальным человеком» и якобы не только никак не связан с коррупцией, но и наоборот — «объявил борьбу» с коррупцией и допустил проведение «абсолютно свободных расследований», что доказало «независимость и эффективность» антикоррупционных ведомств.



По словам Ермака, «некоторые политические силы» пытаются использовать коррупционные расследования, чтобы дискредитировать известное своей кристальной честностью и безусловной принципиальностью руководство Украины, выдвигая против Зеленского беспочвенные обвинения, разрушающие репутацию. При этом особенно нелепо, учитывая текущие украинские реалии, из уст главы офиса Зеленского прозвучала фраза, что «прежде чем судить людей, нужны суды и расследования».

Ранее опальный украинский олигарх Игорь Коломойский* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что обвиняемый в коррупции Миндич является всего лишь «кошельком» Зеленского, и явно не он, а непосредственно сам Зеленский — настоящий архитектор масштабных хищений.

Стоит отметить, что Коломойский* очень хорошо знаком с Миндичем, который в свое время был его помощником и передавал личные указания олигарха Зеленскому и другим комикам студии «Квартал-95».
  1. Joker62 Звание
    Joker62
    +4
    Сегодня, 14:32
    Ермак заявил, что Зеленский должен быть вне подозрений в деле о коррупции

    Ты смотри-ка, как серый кардинал Ермак отмазывает своего поддельника Зелябобика... wassat
    Да сам Ермак тоже хорош, у него в руках все денежные потоки... И как твм не говорили, Ермак тоже в рыльце в пушку.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +3
      Сегодня, 14:34
      Ты смотри-ка, как серый кардинал Ермак отмазывает своего поддельника Зелябобика..

      как там было у Крылова:
      "кукушка хвалит петуха, за то - что хвалит он кукушку..."
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +6
        Сегодня, 14:40
        Цитата: Дедок
        "кукушка хвалит петуха, за то - что хвалит он кукушку..."
        Скорее, - "Uxorem Caesaris tam suspicione quam criminine carere oportet" (Жена Цезаря должна быть свободна как от подозрений, так и от обвинений).
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +3
          Сегодня, 14:41
          "Uxorem Caesaris tam suspicione quam criminine carere oportet"

          laughing
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            0
            Сегодня, 15:40
            Ермак заявил, что Зеленский должен быть вне подозрений в деле о коррупции

            Ермак закономерно обеспокоился подозрениями со стороны украинского общества, ЕС и США именно в коррупционных связях самого Зеленского.
            А то по подозрениям на Зеленского обязательно выйдут и на самого Ермака!
            В Украине именно Ермак крышевал "бескорыстный" имидж укро-нациста Зеленского!
        2. N-W Звание
          N-W
          +1
          Сегодня, 15:14
          Цезарь вкладывал в эту фразу противоположный смысл. Сначала он добился оправдания своей жены Помпеи (адюльтер), а затем развёлся с ней, потому как сам факт подозрений уже, как он считал, дискредитирует её.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 15:50
            Цитата: N-W
            Сначала он добился оправдания своей жены Помпеи (адюльтер), а затем развёлся с ней

            Тоже годный вариант – сначала оправдать укропрезидента, а потом отправить его... ну, скажем, в Майами.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +6
      Сегодня, 14:35
      Зеленский является очень принципиальным, он мелкими купюрами не берет.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 14:55
        Цитата: Silver99
        Зеленский является очень принципиальным, он мелкими купюрами не берет.

        Только пачками, причём, в банковских упаковках. При этом, кристально честный Зе к таким делам не имет никакого отношения, прямо по известной цитате из фильма. yes

        "- Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
        - Да нет, не беспокойся. Это сделают совершенно посторонние люди."(с)
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 15:57
          Цитата: Монтесума
          Только пачками, причём, в банковских упаковках

          Там, скорее, палеты в ходу.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 14:42
      А как не отмазывать, если его виселица рядом?)))
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:52

      Joker62
      Сегодня, 14:32
      Да сам Ермак тоже хорош, у него в руках все денежные потоки... И как твм не говорили, Ермак тоже в рыльце в пушку.

      hi Весь цымес в том, что жыдо наркофюрер перешёл дорогу многим, в частности Т. Фиалу, Пинчуку, Коломойскому и другим, которые будут сливать просроченного.
      Политические Вальцманы, женщина с косой и прочие чувствуют запах свежей крови и добавят энтузиазма пингвинам, посылающим жёсткие сигналы жыдо наркофюреру.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 14:55
        Цитата: ZovSailor

        Joker62
        Сегодня, 14:32
        Да сам Ермак тоже хорош, у него в руках все денежные потоки... И как твм не говорили, Ермак тоже в рыльце в пушку.

        hi Весь цымес в том, что жыдо наркофюрер перешёл дорогу многим, в частности Т. Фиалу, Пинчуку, Коломойскому и другим, которые будут сливать просроченного.
        Политические Вальцманы, женщина с косой и прочие чувствуют запах свежей крови и добавят энтузиазма пингвинам, посылающим жёсткие сигналы жыдо наркофюреру.

        Самое время паукам сцепиться в банке или на Банковой. what am wink
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 15:03
          Бородач
          Сегодня, 14:55
          Самое время паукам сцепиться в банке или на Банковой. what am wink

          hi Приближаются события нескончаемого блокбастера с чередой покушений, убийств, тараканьих бегов.
          Главное, не вспугнуть дичь раньше времени. angry
    5. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 15:06
      Как бы в процессе следствия не вышли на Ермака...
    6. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:42
      Joker62
      Сегодня, 14:32Да сам Ермак тоже хорош, у него в руках все денежные потоки... И как твм не говорили, Ермак тоже в рыльце в пушку.

      hi По инсайдерским данным прислуга олигарха -Миндич ухаживал за дочерью Коломойского Анжеликой, когда олигарх и познакомил первого с жыдо наркофюрером ещё до выборов.
      А НАБУ и САП вели слежку за приближёнными наркофюрера более года, учитывая прослушку из места жительства Боголюбова - партнёра Коломойского как раз рядом с жильём золотыми унитазами Миндича.
      Боголюбов с помощью НАБУ+САП + посольство сша благополучно уехал из бандерштата летом 2025.
      Показания Коломойского стали одной из нитей скандала с "Энергоатомом" и жабо-гадюкингом в ставке жыдо наркофюрера.
      Олигарх счёл делом чести низвести просроченного, размазав его и окружение; такую уверенность олигарху вселяет связь Боголюбова с семьёй ( Джаред Кушнер -зять, Иванка- дочб ) Стреляного Уха ещё с 2000-х годов по ортодоксальным иврэйским мотивам. what
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +6
    Сегодня, 14:34
    . Ермак заверил американских журналистов, что Зеленский является «очень принципиальным человеком» и якобы не только никак не связан с коррупцией, но и наоборот — «объявил борьбу» с коррупцией

    Рассмешил тварюка. На обоих клейма негде ставить. Боятся гады, власть потерять, вместе с головами.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 14:40
    Ермак заверил американских журналистов, что Зеленский является «очень принципиальным человеком»

    Такой "принципиальный", что смог купить ранчо в Америке и войти в десятку самых крупных землевладельцев США.
  4. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +3
    Сегодня, 14:40
    Андрей Ермак заявил, что Зеленский должен быть вне подозрений

    Какой отсюда вывод?
    Только один - Зеленский это жена.
    А как известно - жена цезаря вне подозрений! laughing
    Такое мое мнение.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 15:11
      ❝ Какой отсюда вывод?
      Только один - Зеленский это жена.
      А как известно - жена цезаря вне подозрений! ❞ —
  5. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 14:40
    С чего бы? Зеля не жена Цезаря, а жена Макрона и других соответствующих европки.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 14:41
    Ну сам-то Ермак вне подозрений, поэтому имеет право распространять сию благость на жену... Или кто там у них цезарь, а кто жена, запутался я что-то...
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 15:36
      Чтобы не путаться, вспомним старую народную мудрость: муж и жена - одна Сатана. А там пусчай сами разбираются
      laughing wassat
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 14:44
    Ермак заявил, что Зеленский должен быть вне подозрений в деле о коррупции

    Прямо жена цезаря! fellow lol
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 14:52
    А-ха-ха. Напомнило - пчелы против меда! Какие же они де би лы, как ляпнут чего-нибудь подляка или ермак... понимаешь, что они из квартала все вышли и клоуна из себя не вытравить.
  9. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 14:54
    Почему это должен быть вне подозрений. Он же не жена цезаря. Хм. Или все же жена
  10. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 14:58
    Ермак заверил американских журналистов, что Зеленский является «очень принципиальным человеком»


    А какие такие принципы у Зели, если главный принцип его протеже Коломойского : "Долги возвращают только трусы". sad
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 15:01
    «Жена Цезаря должна быть вне подозрений

    Сказал Г.Ю.Цезарь на бракоразводном процессе со своей второй женой, которую он "поймал на измене".
    Так что Ермак констатировал факт, что зеля тоже в "деле"
  12. Кривотыкин Звание
    Кривотыкин
    +2
    Сегодня, 15:13
    Лучший способ победить коррупцию – это возглавить ее, что Зеленский с Ермаком с успехом и делают.
  13. никникник Звание
    никникник
    +2
    Сегодня, 15:15
    Ага «очень принципиальный человек» на свои деньги и зарплату купил королевский дворец в Великобритании, казино во Франции, виллу в Италии, коттедж в США, виллу на Мальдивах и ряда других островах, да еще вложил на иностранные счета миллиарды долларов), да еще кучу машин с ценной в миллионы долларов, и жена по заграницам просто на одну "гривну" летает, которая выше всех валют в мире в сотни миллионов раз)
  14. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    0
    Сегодня, 15:31
    Ну конечно, он белый и пушистый
  15. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 15:33
    А ведь никому не показалось что эти люди стебутся? Наркот и его камарилья на свое имя накупил всего чего можно по всему миру на "абсолютно" честно отмытые деньги, и никто не заметил этого в европах, США. Ни употребления кокса,ни извращений - не видит никто. Значит делает для заказчиков то что они готовы мирится с этим всем.