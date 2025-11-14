Глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак заявил, что Зеленский должен быть вне подозрений в рамках дела о коррупции его ближайшего партнера Миндича.В комментарии изданию Politico Ермак заверил американских журналистов, что Зеленский является «очень принципиальным человеком» и якобы не только никак не связан с коррупцией, но и наоборот — «объявил борьбу» с коррупцией и допустил проведение «абсолютно свободных расследований», что доказало «независимость и эффективность» антикоррупционных ведомств.По словам Ермака, «некоторые политические силы» пытаются использовать коррупционные расследования, чтобы дискредитировать известное своей кристальной честностью и безусловной принципиальностью руководство Украины, выдвигая против Зеленского беспочвенные обвинения, разрушающие репутацию. При этом особенно нелепо, учитывая текущие украинские реалии, из уст главы офиса Зеленского прозвучала фраза, что «прежде чем судить людей, нужны суды и расследования».Ранее опальный украинский олигарх Игорь Коломойский* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что обвиняемый в коррупции Миндич является всего лишь «кошельком» Зеленского, и явно не он, а непосредственно сам Зеленский — настоящий архитектор масштабных хищений.Стоит отметить, что Коломойский* очень хорошо знаком с Миндичем, который в свое время был его помощником и передавал личные указания олигарха Зеленскому и другим комикам студии «Квартал-95».

