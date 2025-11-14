Пашинян: есть два варианта передачи американцам «Маршрута Трампа»

Соединенными Штатами и Арменией готовится создание совместной компании TRIPP. Эта идея возникла во время Вашингтонского мирного саммита, который состоялся 8 августа.Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе конференции «Перекресток мира: развивая региональные коммуникации» в Ереване.Он отметил, что документальным фундаментом проекта стала Вашингтонская декларация. Следующий шаг – создание совместного армяно-американского предприятия TRIPP под управлением совета директоров. Это условное наименование – компания будет называться как-нибудь по-другому.Глава армянского правительства при этом отметил:По его словам, права и полномочия между членами совета директоров будут распределены в зависимости от количества имеющихся у них акций. Но вне зависимости от этого, утверждает Пашинян, решающий голос в стратегических вопросах будет принадлежать представителям Еревана.Все эти рассуждения выглядят несколько странно на фоне того, что транспортный коридор TRIPP, называемый также «Маршрутом Трампа» и проходящий через Сюникскую область Армении, связывая Нахичевань с остальным Азербайджаном, вскоре перейдет в полное распоряжение США на правах аренды. Вопрос заключается лишь в том, на какой срок он будет передан.Пашинян поднимал в своем выступлении и эту тему. По его словам, есть два варианта передачи американцам «Маршрута Трампа»: на 49 или на 99 лет.Он пояснил, что на данной территории инвесторы будут приобретать участки земли с целью ведения предпринимательской деятельности. И срок аренды должен быть достаточным для того, чтобы окупить затраты и начать получать прибыль. При этом сами территории будут оставаться неотъемлемой частью Армении.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»