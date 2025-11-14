Пашинян: есть два варианта передачи американцам «Маршрута Трампа»

1 795 11
Пашинян: есть два варианта передачи американцам «Маршрута Трампа»

Соединенными Штатами и Арменией готовится создание совместной компании TRIPP. Эта идея возникла во время Вашингтонского мирного саммита, который состоялся 8 августа.

Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе конференции «Перекресток мира: развивая региональные коммуникации» в Ереване.

Он отметил, что документальным фундаментом проекта стала Вашингтонская декларация. Следующий шаг – создание совместного армяно-американского предприятия TRIPP под управлением совета директоров. Это условное наименование – компания будет называться как-нибудь по-другому.

Глава армянского правительства при этом отметил:

В Совете директоров будут представлены Армения и США.


По его словам, права и полномочия между членами совета директоров будут распределены в зависимости от количества имеющихся у них акций. Но вне зависимости от этого, утверждает Пашинян, решающий голос в стратегических вопросах будет принадлежать представителям Еревана.

Все эти рассуждения выглядят несколько странно на фоне того, что транспортный коридор TRIPP, называемый также «Маршрутом Трампа» и проходящий через Сюникскую область Армении, связывая Нахичевань с остальным Азербайджаном, вскоре перейдет в полное распоряжение США на правах аренды. Вопрос заключается лишь в том, на какой срок он будет передан.

Пашинян поднимал в своем выступлении и эту тему. По его словам, есть два варианта передачи американцам «Маршрута Трампа»: на 49 или на 99 лет.

Он пояснил, что на данной территории инвесторы будут приобретать участки земли с целью ведения предпринимательской деятельности. И срок аренды должен быть достаточным для того, чтобы окупить затраты и начать получать прибыль. При этом сами территории будут оставаться неотъемлемой частью Армении.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 14:21
    Пашинян: есть два варианта передачи американцам «Маршрута Трампа»

    попросту, еще не определился сколько хочет за дальнейшую продажу армении и армян
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      -1
      Сегодня, 14:56
      Сколько захочет получит Ни(с)коль.
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 15:58
      Нет в мире столько и армян,
      СкОльких враз продал Пашинян.
      Перефраз.
  2. cpls22 Звание
    cpls22
    +2
    Сегодня, 14:24
    Что-то переменилось в физиогномике Пашиняна. Он становится похожим на Зеленского, с лица которого уже с трудом стирается выражение отвращения. Следы всё равно остаются.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:34
      Цитата: cpls22
      Он становится похожим на Зеленского, с лица которого уже с трудом стирается выражение отвращения.

      И от него плохо пахнет.
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        +1
        Сегодня, 15:14
        Цитата: carpenter

        И от него плохо пахнет.

        Они оба только со временем поняли, что не вошли в историю, а вляпались ..
    2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 15:08
      ❝ Что-то переменилось в физиогномике Пашиняна ❞ —
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 14:24
    Пашинян: есть два варианта передачи американцам «Маршрута Трампа»


    Соровский выкормыш опускает Ереван и свой народ всё ниже за мир, дружбу, жвачку и прочие плюшки в виде зелени, недвижимости для себя и окружения, не задумываясь о последствиях.
    Глав азербайджанец уже требует об изменении Конституции Еревана, иначе не видать мирного договора, а война в Карабахе лишь увеличила аппетиты соседа. подстрекаемого мелко бритами, пользуясь исраэлевской кормушкой.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 14:28
    По его словам, есть два варианта передачи американцам «Маршрута Трампа»: на 49 или на 99 лет.

    Гуантанамо тоже на срок передавали. "Но воз и ныне там". И Панамский канал. Его вернули панамцам в результате длительной борьбы и в общем то случайно, тем более сейчас Трамп хочет забрать его обратно. Хорошо, что у России нет общей границы с Арменией. Да и российские войска давно пора вывести оттуда. Пускай армян турки защищают.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:29
    ❝ В Совете директоров будут представлены Армения и США ❞ —

    — Армения будет представлена вахтёрами и уборщицами ...
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 14:33
    Соединенными Штатами и Арменией готовится создание совместной компании TRIPP.
    Интересное название компании.
    Вот только не хватает в конце двух букв и получилось бы "гонорея".