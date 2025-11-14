Пашинян: есть два варианта передачи американцам «Маршрута Трампа»
Соединенными Штатами и Арменией готовится создание совместной компании TRIPP. Эта идея возникла во время Вашингтонского мирного саммита, который состоялся 8 августа.
Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе конференции «Перекресток мира: развивая региональные коммуникации» в Ереване.
Он отметил, что документальным фундаментом проекта стала Вашингтонская декларация. Следующий шаг – создание совместного армяно-американского предприятия TRIPP под управлением совета директоров. Это условное наименование – компания будет называться как-нибудь по-другому.
Глава армянского правительства при этом отметил:
По его словам, права и полномочия между членами совета директоров будут распределены в зависимости от количества имеющихся у них акций. Но вне зависимости от этого, утверждает Пашинян, решающий голос в стратегических вопросах будет принадлежать представителям Еревана.
Все эти рассуждения выглядят несколько странно на фоне того, что транспортный коридор TRIPP, называемый также «Маршрутом Трампа» и проходящий через Сюникскую область Армении, связывая Нахичевань с остальным Азербайджаном, вскоре перейдет в полное распоряжение США на правах аренды. Вопрос заключается лишь в том, на какой срок он будет передан.
Пашинян поднимал в своем выступлении и эту тему. По его словам, есть два варианта передачи американцам «Маршрута Трампа»: на 49 или на 99 лет.
Он пояснил, что на данной территории инвесторы будут приобретать участки земли с целью ведения предпринимательской деятельности. И срок аренды должен быть достаточным для того, чтобы окупить затраты и начать получать прибыль. При этом сами территории будут оставаться неотъемлемой частью Армении.
