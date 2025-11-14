Украинская активистка выводит людей на Майдан из-за коррупционного скандала

Антикоррупционная активистка Мария Барабаш объявила о проведении митинга на Майдане в полдень 15 ноября, требуя реакции властей на коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича и обострение ситуации в Покровске.

По словам Барабаш, публикация аудиозаписи разговоров Миндича создала для Офиса президента «критический имиджевый удар», из-за которого власть якобы не может позволить себе ни потерю Покровска, ни признание поражения на фронте. Она утверждает, что на фоне коррупционных расследований и проблем в оборонном секторе поражение под Покровском стало бы точкой, которая способна обрушить режим.



Активистка заявляет, что именно поэтому руководство страны «бросает все силы и жизни» в район Покровска. По ее мнению, город превращается в нескончаемую братскую могилу, а Банковая двигает военных как шахматные фигуры, прикрывая политические провалы. Барабаш призвала украинцев выйти на протест, чтобы остановить превращение жизней граждан в разменную монету политических игр.

Мария Барабаш ранее была соратницей Михаила Саакашвили и возглавляла офис Совета реформ. В начале года она заявила о передаче американским властям материалов, которые, по ее словам, содержали компромат на членов украинского правительства.
  1. belost79 Звание
    belost79
    +2
    Сегодня, 14:28
    Похоже, хозяева Украины запустили процесс слива нынешнего руководства "фирмы". Уж очень оно неуступчиво в плане мирных переговоров. А они Западу нужны
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 14:30
      ..для слива митинги не нужны. там проще поступят - подавился косточкой насмерть, инфаркт или "прилёт от москалей" (с). и всё - никаких митингов.
      1. belost79 Звание
        belost79
        +2
        Сегодня, 14:32
        Так там не только Генерального директора уволить надо, еще много топ-менеджеров заменить нужно. Все делают в соответствии с Демократическими принципами
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          +1
          Сегодня, 14:56
          Да что Вы такое говорите! Никакой заказухи нет! Просто НАБУ и САП сами по себе копали, копали и через 3 года таки накопали! А Машка Барабаш собирает майдан совершенно без отмашки хозяина -просто ей приспичило 15 числа и всё тут! :)
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 14:49
        Цитата: Nexcom
        ..для слива митинги не нужны. там проще поступят - подавился косточкой насмерть, инфаркт или "прилёт от москалей" (с). и всё - никаких митингов.

        Я за майдан. good
        Давно пора промайданить или размайданить или отмайданить Зеленского. am
        Побольше кастрюль и покрышек.
        Теплее будет скакать. laughing
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:38
      belost79
      Сегодня, 14:28
      Похоже, хозяева Украины запустили процесс слива нынешнего руководства "фирмы". Уж очень оно неуступчиво в плане мирных переговоров. А они Западу нужны

      hi У банды жыдо наркофюрера есть только один способ разыгрывать козырные карты в своих бедах и отметать все подозрения на главаря хунты и "Квартала-95" только обвинениями длинных руках Кремля.
    3. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 15:32
      Ну если денег достаточно вложат, то майдан получится. Только думаю он получится кровавым, подавлять будут те, кто по горло в крови.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 14:28
    ...митинг разгонят прозельцевские. объявят москальской провокацией и разгонят. а хлопцив кто туда по глупости придёт тут же бусифицируют.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 14:32
      ...митинг разгонят прозельцевские
      Митинги, тем более их разгон, создадут не очень красивую картинку в ино сми, тем более Трамп уже называл зе диктатором. Что может отразиться на финансировании банды 95.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 14:36
        какую такую картинку то? это ж "москали и пидмоскалики" всё устроили закосив под щиро-свидомых - так что всё нормуль для какелов и Запада будет выглядеть. пресечена попытка России шатать власть (с) wassat
        вот так всё и представят.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 14:40
          Какие коварные москали, разворовали деньги еще и майдан устроили)) Такое вряд ли на голову даже самым упоротым налезет.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 14:40
            ...и нигаварите! wassat

            короткий коммент.
        2. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +1
          Сегодня, 15:52
          Полностью согласен, Дмитрий. А эту активистку возможно уже сегодня в подвале СБУ будут допрашивать и ... Майданить
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Nexcom
      .митинг разгонят прозельцевские. объявят москальской провокацией и разгонят. а хлопцив кто туда по глупости придёт тут же бусифицируют.

      А вы думаете, что кто-то придет? Если и выйдут, то женщины преклонного возраста. нет, призывать она может, но ведь платить же над "протестующим". Так за чей счет банкет?
  3. Anglorussian Звание
    Anglorussian
    +1
    Сегодня, 14:31
    Вышло бы здорово, если бы ее Путин похвалил публично yes .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 14:32
      ..и её тут же объявят "агентом Кремля" (с) и посодют. yes
      1. Anglorussian Звание
        Anglorussian
        +1
        Сегодня, 14:33
        Свидомые выпустят столько кипятка wassat ,что на отоплении можно будет сэкономить.
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 14:36
    Реальный майдан в бандерлогии могут замутить только при участии и согласии пин дос танцев или мелкобритов. Все остальные майданы будут загашены в самом начале и везде будет найдена рука Москвы :) Недавняя история с НАБУ яркое тому подтверждение. Как только торчок попытался соскачить с контроля задвинув НАБУ, то сразу же на улицу вывалила молодежь.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 14:50
      Реальный майдан в бандерлогии могут замутить только при участии и согласии пин дос танцев или мелкобритов. Все остальные майданы будут загашены в самом начале и везде будет найдена рука Москвы
      Да и если с согласия - тоже рука Москвы. Нет ничего, где бы не было следа Кремля. Вон, магнитные бури... Это просто из Кремля позвонили, и заказали!.. laughing
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 14:36
    Барабаш призвала украинцев выйти на протест,

    И не уж то найдутся такие, кто выйдет ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:39
      стопудово припрутся. yes
      вот увидите.
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 14:44
    В бандерлянде, невозможны никакие майданы без разрешения посольства или зеленюха. Либо тётя получила "добро" от посольства, либо зеленюх решил возглавить и направить майдан в нужном направлении.
  7. Правдодел Звание
    Правдодел
    +3
    Сегодня, 14:45
    Украинская активистка выводит людей на Майдан из-за коррупционного скандала

    Опять прыгать будут за трусики!?
    Один раз уже допрыгались, что Донбасс вернулся на Родину, теперь допрыгаются, что вообще все вернется на Родину.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 14:52
      Цитата: Правдодел
      Украинская активистка выводит людей на Майдан из-за коррупционного скандала

      Опять прыгать будут за трусики!?
      Один раз уже допрыгались, что Донбасс вернулся на Родину, теперь допрыгаются, что вообще все вернется на Родину.

      Теперича и трусы промайданят. laughing
  8. Lako Звание
    Lako
    +1
    Сегодня, 15:02
    Опять майдан? Ну, флаг ей в руки и пачку печенья на дорогу.
  9. Ильнур Звание
    Ильнур
    +1
    Сегодня, 15:07
    Украинская активистка выводит людей на Майдан из-за коррупционного скандала

    С чего начали, к тому же и пришли, помнится, они вышли на майдан возмущаясь "золотыми" унитаза и и булками януковича...
    Нынешние не чета януковича, воруют как в не себя...
  10. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 15:08
    Не получится. Тут специальные печеньки нужны. Дамократические
  11. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:14
    Мария Барабаш ранее была соратницей Михаила Саакашвили и возглавляла офис Совета реформ

    Барабашка предэ - порядок наведэ.
    Тут ее кореш Саакашвили требует включить его в список военнопленных (1) видимо на обмен. Правда, в плену его Путин держит на территории подневольной Грузии, чтобы запутать ситуацию.
    Кстати, майданщикам на заметку: для успешного майдана Мария не подходит, Юлия - тоже! Нужна Виктория!
  12. Земеля Звание
    Земеля
    0
    Сегодня, 15:27
    Без подпитки зелеными бумажками желающих помайданить будет мало, а само действо закончится быстро.