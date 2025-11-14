Украинская активистка выводит людей на Майдан из-за коррупционного скандала

Антикоррупционная активистка Мария Барабаш объявила о проведении митинга на Майдане в полдень 15 ноября, требуя реакции властей на коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича и обострение ситуации в Покровске.По словам Барабаш, публикация аудиозаписи разговоров Миндича создала для Офиса президента «критический имиджевый удар», из-за которого власть якобы не может позволить себе ни потерю Покровска, ни признание поражения на фронте. Она утверждает, что на фоне коррупционных расследований и проблем в оборонном секторе поражение под Покровском стало бы точкой, которая способна обрушить режим.Активистка заявляет, что именно поэтому руководство страны «бросает все силы и жизни» в район Покровска. По ее мнению, город превращается в нескончаемую братскую могилу, а Банковая двигает военных как шахматные фигуры, прикрывая политические провалы. Барабаш призвала украинцев выйти на протест, чтобы остановить превращение жизней граждан в разменную монету политических игр.Мария Барабаш ранее была соратницей Михаила Саакашвили и возглавляла офис Совета реформ. В начале года она заявила о передаче американским властям материалов, которые, по ее словам, содержали компромат на членов украинского правительства.

