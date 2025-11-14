Песков высоко оценил работу северокорейских сапёров в курском приграничье
Военнослужащие Корейской народной армии (КНА КНДР) проявили высочайшее мужество и героизм в ходе совместного с бойцами группировки войск «Север» ВС РФ освобождения оккупированных ВСУ территорий Курской области. На этом помощь Северной Кореи, оказываемая России в рамках подписанного летом прошлого года лидерами двух стран Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, не ограничилась.
Тысячи северокорейских строителей уже направлены в Курскую область для восстановления разрушенных украинскими оккупантами гражданских объектов и инфраструктуры. Однако перед этим необходимо тщательное обследование местности и населенных пунктов. При отступлении враг оставил множество замаскированных взрывоопасных предметов, в том числе поставленных из арсеналов НАТО.
Среди них американские мины Claymore, осколочно-фугасные финские мины Hailstorm («лесной ливень»), магнитные кассетные боеприпасы. Встречаются противопехотные испанские мины, запрещенные Женевской конвенцией. Для их срабатывания достаточно усилия всего лишь пяти килограммов. Иными словами, на этой мине может подорваться даже ребенок.
Сейчас в Курской области продолжается разминирование территорий, освобожденных от ВСУ в марте этого года. Вместе с российскими снайперами сложнейшую боевую задачу по очистке местности выполняют военные специалисты из КНДР.
Это опытные саперы, которые прошли дополнительную подготовку, включая слаженность с российскими военными, в учебных центрах инженерных войск ВС РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, высоко оценил работу северокорейских сапёров в курском приграничье:
Подробно о работе северокорейских военных специалистов рассказывается в материале газеты «Красная звезда». Министерство обороны России опубликовало видеоролик, показывающий тренировку военнослужащих КНА под руководством наших военных инженеров на полигонах, их выезд на выполнение задач и работу по разминированию. В кузове машины северокорейские саперы всякий раз поют трогательную пеню о Родине.
