Песков высоко оценил работу северокорейских сапёров в курском приграничье

Военнослужащие Корейской народной армии (КНА КНДР) проявили высочайшее мужество и героизм в ходе совместного с бойцами группировки войск «Север» ВС РФ освобождения оккупированных ВСУ территорий Курской области. На этом помощь Северной Кореи, оказываемая России в рамках подписанного летом прошлого года лидерами двух стран Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, не ограничилась.

Тысячи северокорейских строителей уже направлены в Курскую область для восстановления разрушенных украинскими оккупантами гражданских объектов и инфраструктуры. Однако перед этим необходимо тщательное обследование местности и населенных пунктов. При отступлении враг оставил множество замаскированных взрывоопасных предметов, в том числе поставленных из арсеналов НАТО.

Среди них американские мины Claymore, осколочно-фугасные финские мины Hailstorm («лесной ливень»), магнитные кассетные боеприпасы. Встречаются противопехотные испанские мины, запрещенные Женевской конвенцией. Для их срабатывания достаточно усилия всего лишь пяти килограммов. Иными словами, на этой мине может подорваться даже ребенок.

Сейчас в Курской области продолжается разминирование территорий, освобожденных от ВСУ в марте этого года. Вместе с российскими снайперами сложнейшую боевую задачу по очистке местности выполняют военные специалисты из КНДР.



Это опытные саперы, которые прошли дополнительную подготовку, включая слаженность с российскими военными, в учебных центрах инженерных войск ВС РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, высоко оценил работу северокорейских сапёров в курском приграничье:

Мы признательны и благодарны нашим друзьям из КНДР за самоотверженную и героическую помощь. Мы никогда не забудем этой помощи. Работа эта продолжается. Работа опасная, сложная. Действительно, наши корейские друзья нам очень помогают. Мы это очень высоко ценим.




Подробно о работе северокорейских военных специалистов рассказывается в материале газеты «Красная звезда». Министерство обороны России опубликовало видеоролик, показывающий тренировку военнослужащих КНА под руководством наших военных инженеров на полигонах, их выезд на выполнение задач и работу по разминированию. В кузове машины северокорейские саперы всякий раз поют трогательную пеню о Родине.

  1. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    +4
    Сегодня, 15:06
    Реально стоят плечом к плечу северокорейцы с нами и никакого союзного государства им не надо. soldier
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +2
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Анатоль Клим
      Реально стоят плечом к плечу северокорейцы с нами и никакого союзного государства им не надо. soldier

      Особенно приятно, что на фото стоят рядом с моими земляками Тюменцами, Спецами из Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. good
      Спасибо Северокорейцам, пришли и помогают… как и мы им раньше!
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 15:23
        Северокорейским военнослужащим и честным соратникам из руководства КНДР во главе с Ким Чен Ыном в борьбе России против русофоского евро-нацизма на Украине низкий поклон и уважение за их личную помощь от простых россиян! hi
    3. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 15:22
      Цитата: Анатоль Клим
      Реально стоят плечом к плечу северокорейцы с нами и никакого союзного государства им не надо. soldier
      Просто какой боевой опыт, ведения современной войны, появился у армии Северной Кореи.Причём у целых подразделений...
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 15:07
    Что тут сказать, кроме очередного выражения благодарности настоящему союзнику РФ, кровью своих граждан скрепившему Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, готовому всегда оказать помощь.
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 15:39
      Подпишусь под каждым словом. Низкий поклон за помощь.
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +4
    Сегодня, 15:12
    Пока это ЕДИНСТВЕННАЯ страна которая не на словах/бумаге а на деле выполнила свой союзнический долг … вызывает большое уважение такая позиция в современных реалиях
  4. pin_code Звание
    pin_code
    -2
    Сегодня, 15:13
    Если помогали, то им просто низкий поклон hi, ребята молодцы!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 15:30
      Цитата: pin_code
      Если помогали, то им просто низкий поклон

      Что значит - "если помогали"? Есть какие-то сомнения? В чём смысл коммента?
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 15:32
      Не "если",а реально помогли в Курской области.При чем,сами предложили помощь.Никакая хренятина от СНГ и пальцем не пошевелила,только гадили в тихую и открыту.
  5. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    -3
    Сегодня, 15:34
    Очень странно. Обычно Песков все вопросы журналистов на военную тематику не комментирует и сразу рекомендует им обращаться с ними в МО.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    -5
    Сегодня, 15:39
    Песков высоко оценил работу

    А Песков - это кто, что бы давать оценку кому/чему либо? Максимум, что Песков может озвучить - это: "Президент высоко оценил...".
    Что-то Пескова в последнее время стало слишком много и он говорит вещи, значительно превышающие компетенцию пресс-секретаря. В Президенты метит?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 15:52
      Цитата: Дилетант
      А Песков - это кто, что бы давать оценку кому/чему либо? Максимум, что Песков может озвучить - это: "Президент высоко оценил...".
      Что-то Пескова в последнее время стало слишком много и он говорит вещи, значительно превышающие компетенцию пресс-секретаря. В Президенты метит?

      Прежде, чем писать громкие обвинительные комменты, неплохо было бы ознакомиться, при каких обстоятельствах Песков дал такую оценку. Он, как пресс-секретарь Президента, отвечал на вопросы журналистов, и что, в данном случае, было им сказано не так? Откуда вдруг стала видна претензия на президентское кресло? Чушь какая-то. crying
      Мы признательны и благодарны нашим друзьям из КНДР за самоотверженную, героическую помощь. Мы никогда не забудем этой помощи", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

      https://www.interfax.ru/russia/1057990