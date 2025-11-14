Показан пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с борта МиГ-31К

4 086 10
Показан пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с борта МиГ-31К

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент пуска российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К.

На видео можно увидеть, как после команды летчика ракета некоторое время находится в свободном падении, после чего включаются двигатели и «Кинжал» на высокой скорости летит к намеченной цели. Как известно, «Кинжалы» практически невозможно сбить при помощи стандартных систем ПВО, включая ЗРК Patriot, которыми Запад щедро снабжает ВСУ.



При этом киевский режим регулярно пытается «кормить» свою непритязательную паству рассказами о якобы сбитых российских сверхзвуковых ракетах. При этом, по всей видимости, украинская пропаганда в настоящее время уже находится в глубоком кризисе и выдает совсем уже нереалистичные рассказы о том, что ВСУ якобы удается перенаправлять «Кинжалы», подменяя сигнал с навигационного спутника популярной среди украинских нацистов песней о Бандере.

Ранее ФСБ сообщала о предотвращении попытки спецслужб Украины завербовать летчика российского ракетоносца МиГ-31И/К, оснащенного «Кинжалом». Операцию курировали спецслужбы Великобритании, планировавшие использовать угнанный самолет с гиперзвуковой ракетой для провокации. С начала СВО это не первая попытка Киева завербовать российского летчика. За исключением одного случая все они провалились. Впрочем, и единственный предатель вскоре закончил свой жизненный путь в Испании.

10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +6
    Сегодня, 15:33
    Красиво пошла.Ловите привет,черти.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 15:57
      Цитата: dmi.pris1
      Красиво пошла.Ловите привет,черти.

      Они бы и рады отловить, но никак не получается. Каждый привет превращается в очень неприятный сюрпризrequest
  2. Попуас Звание
    Попуас
    +2
    Сегодня, 15:35
    Пуск хорошо... good но я бы видео прилёта поглядел, на конечном участке feel
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +2
      Сегодня, 15:44
      И не только вы. Особенно за бугром lol Пока пусть соскребают последствия со стен и т.д.
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 15:37
    Тем временем, укронацисты вконец обнаглели, предприняв атаку на ядерный объект РФ. Откровенная провокация в надежде на аналогичную акцию со стороны ВС России. Чем больше загоняют крысу в угол, тем агрессивней она себя ведёт.
    Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС подверглась в ночь со среды на четверг атаке восьми украинских дронов, но уже на следующий день станция была возвращена на проектную мощность, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

    "Позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены в сторону Нововоронежской атомной электростанции. Все они были обезврежены, сбиты. Однако ряд обломков упал и повредил общераспределительное устройство. В целях профилактики возможных инцидентов три блока станции были отключены от сети и ушли на мощность менее 50%. Ремонтно-восстановительные работы прошли очень быстро. И уже вчера к 11 утра станция была возвращена на номинальную проектную мощность, продолжила вырабатывать электроэнергию", - сказал Лихачев журналистам в пятницу.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      -1
      Сегодня, 15:50
      Цитата: Монтесума
      Однако ряд обломков

      Ага... Обломков
  4. 1976AG Звание
    1976AG
    -3
    Сегодня, 15:39
    Показаны кадры пуска Кинжала.... и что ? Это повод для новой статьи про Кинжал ? Так вроде ничего нового не написали. Или это про брехни укрофашистов ? Так и здесь тоже ничего нового.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:40
    ❝ Показан пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с борта МиГ-31К ❞ —

    — Если пуск - красиво, то результат вообще должен быть прекрасен ...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:27
    Европа уверена что на " Кинжале " ядерной боеголовки ни когда не будет .
    Ага счаз ! Дмитрий Анатольевич.
    Но что то делать надо чтобы их разубедить .Слетать за " угол " например ,а перед этим переполошить западную публику ,заявлениями МО РФ - Кинжал с термоядерной боеголовкой существует.
    Как надоела эта геополитика - мы же не такие .
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 16:47
      Дмитрий Анатольевич.
      Но что то делать надо чтобы их разубедить .Слетать за " угол " например ,а перед этим переполошить западную публику ,заявлениями МО РФ - Кинжал с термоядерной боеголовкой существует.
      Как надоела эта геополитика - мы же не такие .
      При всем уважении, Андрей, но Дмитрию Анатольевичу лучше почаще молчать, чем говорить. А то и Кличко будет в шоке.
      Если серьезно, Кинжал - он и есть Кинжал. "-Лови. Что молчишь, не поймал, что-ли?"..