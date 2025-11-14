Нововоронежскую АЭС атаковали восемь украинских дронов-камикадзе
Нововоронежская АЭС в очередной раз стала целью украинских дронов-камикадзе. Все 8 аппаратов сбили – ПВО и РЭБ отработали быстро и точно. Но, как рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, одного падения хватило, чтобы части беспилотников все-таки долетели до распределительного устройства станции и нанесли ему повреждения.
Руководство АЭС и губернатор Александр Гусев подтвердили: система безопасности сработала мгновенно – три энергоблока выключились из сети автоматически и ушли на безопасную мощность ниже 50 %. Один блок продолжил работу, будто ничего не было.
Лихачев позже заявил: энергоблоки вернули в штатный режим, радиационный фон – нормальный, угрозы нет. Но он не стал сглаживать углы – по его словам, атаки становятся все более показушными, словно противник «щупает» российские атомные объекты на прочность.
После беседы с Рафаэлем Гросси из МАГАТЭ Лихачев заявил, что Россия не позволяет себе нападать на чужие атомные станции. Однако, удары по российским АЭС могут стать законным основанием для соответствующей реакции в отношении энергетической инфраструктуры противника.
Это не первая странная попытка удара по объектам атомной энергетики. В начале октября другой беспилотник врезался в градирню шестого энергоблока Нововоронежской АЭС, не нанеся особого ущерба.
