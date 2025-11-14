Нововоронежскую АЭС атаковали восемь украинских дронов-камикадзе

4 056 21
Нововоронежскую АЭС атаковали восемь украинских дронов-камикадзе

Нововоронежская АЭС в очередной раз стала целью украинских дронов-камикадзе. Все 8 аппаратов сбили – ПВО и РЭБ отработали быстро и точно. Но, как рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, одного падения хватило, чтобы части беспилотников все-таки долетели до распределительного устройства станции и нанесли ему повреждения.

Руководство АЭС и губернатор Александр Гусев подтвердили: система безопасности сработала мгновенно – три энергоблока выключились из сети автоматически и ушли на безопасную мощность ниже 50 %. Один блок продолжил работу, будто ничего не было.



Лихачев позже заявил: энергоблоки вернули в штатный режим, радиационный фон – нормальный, угрозы нет. Но он не стал сглаживать углы – по его словам, атаки становятся все более показушными, словно противник «щупает» российские атомные объекты на прочность.

После беседы с Рафаэлем Гросси из МАГАТЭ Лихачев заявил, что Россия не позволяет себе нападать на чужие атомные станции. Однако, удары по российским АЭС могут стать законным основанием для соответствующей реакции в отношении энергетической инфраструктуры противника.

Это не первая странная попытка удара по объектам атомной энергетики. В начале октября другой беспилотник врезался в градирню шестого энергоблока Нововоронежской АЭС, не нанеся особого ущерба.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +11
    Сегодня, 15:58
    Это все замечательно, но что дальше? А расхреначить в ответ киевскую подстанцию на 700 кВ и обесточить Киев полностью и надолго рука не поднимается?
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +6
      Сегодня, 16:02
      Дальше нужно отвечать, игнорировать такие удары нельзя точно. Посмотрим на реакцию нашего руководства.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 16:09
        Цитата: Охотовед 2
        Посмотрим на реакцию нашего руководства.

        Хотелось бы, направленную на интенсификацию действий ВС РФ по выводу из строя оставшихся объектов генерации (кроме АЭС), а также нарушение возможностей по приёму электроэнергии из-за кордона.
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 16:14
        Посмотрим на реакцию нашего руководства.
        Насмотрелись уже на реакцию Вашего руководства. Над разноцветными линиями уже даже ЛГБТ экстремисты смеются.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 16:19
          Цитата: Trapp1st
          Над разноцветными линиями уже даже ЛГБТ экстремисты смеются.

          Ваш коммент можно рассматривать, как каминг-аут? smile
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            +1
            Сегодня, 16:24
            Ваш коммент можно рассматривать, как каминг-аут? smile
            Это что то на иноагентском ?
      3. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 16:42
        Цитата: Охотовед 2
        Посмотрим на реакцию нашего руководства
        В феврале следующего года будет четыре года, как мы ожидаем реакцию руководства
    2. HUNTERDON Звание
      HUNTERDON
      0
      Сегодня, 16:43
      по-ходу "гарант" у нас только на словах "гарант"
      1. К_4 Звание
        К_4
        +1
        Сегодня, 16:52
        Он "гарант" кого надо "гарант" и кому надо "гарант". bully
        1. HUNTERDON Звание
          HUNTERDON
          0
          Сегодня, 16:54
          ясно, "гарант" гарантирует, что он "гарант")))
  2. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    -3
    Сегодня, 16:02
    А кто дроны запускает с территории РФ!Или они с Украины летят!Почему интернет есть в там,а у нас нет!Прикус неправильный надо лечить!
  3. Карельский Звание
    Карельский
    -2
    Сегодня, 16:04
    После беседы с Рафаэлем Гросси из МАГАТЭ
    Этот господин отреагирует только в случае каких то нештатных ситуаций на украинских станциях.Россия -это не то.
    Нововоронежская АЭС в очередной раз стала целью украинских дронов-камикадзе
    А что у нас с ядерной доктриной?
    1. HUNTERDON Звание
      HUNTERDON
      0
      Сегодня, 16:44
      А что у нас с ядерной доктриной?
      - сломалась...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 16:04
    Тестируют политическую волю .Поэтому Европа готовится к войне - мы же не ответим .Привентивным ударом .А Европе делать нечего кроме войны ,США присоединится позже - к победителям .
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +1
      Сегодня, 16:36
      "Тестируют политическую волю " - в просто народье напрашиваются. Особенно прибалты. A ответить бы стоило хотя бы случилась вдруг авария на газопроводе в Норвегии или кабель трансатлантический вдруг прохудился километров 2*5км. так чтоб недоказуемо но больно. И ВСЕМ понятно за что.
  5. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -5
    Сегодня, 16:06
    Нужно устроить соревнование между нашими АЭС на лучшую ПВО. Кто больше собьёт - тому премия!
    Только нельзя уравнивать беспилотники и КР, последние должны цениться дороже. Не говоря о перспективных гиперзвуковых.
  6. Грица Звание
    Грица
    +3
    Сегодня, 16:14
    Ну как, красные линии чертить то начали уже или ждут, когда главный скажет, какие карандашики брать?
    1. Себенза Звание
      Себенза
      -1
      Сегодня, 16:32
      Пятница- короткий день. В понедельник Канцелярский откроется.
  7. Fisher Звание
    Fisher
    0
    Сегодня, 16:30
    В чём им не откажешь - это в системности. Если бы наши также методично били бы по подстанциям на 750 кв и 330 кв, как они бьют по Староконстантиновскому аэродрому, на Украине давно бы свет пропал, и, полагаю, эффект был бы больше
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 16:52
      Непрерывная серия взрывов слышна в Киеве

      Город и его окрестности под комплексной атакой ракет и БПЛА.

      ▪️В Киеве перебои со светом!
      Сообщается о прилётах по ТЭЦ.

      NE.САХАР

      удары наши наносят каждый день,а сисиемность у чубатых? коммент на дискридитацию тянет ВС РФ...
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 16:46
    Они что совсем без головы там? А если самый худший вариант, так мало никому не покажется, второй Чернобыль будет