Французская ядерная ракета ASMPA-R
Истребитель Rafale ВВС Франции с ракетой ASMP-A под фюзеляжем
Важной составляющей ядерных арсеналов вооружённых сил Франции является авиационная ракета ASMP. Она поступила на вооружение около 40 лет назад и с тех пор прошла несколько крупных модернизаций. Очередной проект обновления завершается прямо сейчас, и готовое изделие поступает в войска. Ранее улучшенную ракету ASMPA-R получили военно-воздушные силы, а теперь её смогут использовать и самолёты морской авиации.
Пути развития
Первый вариант ракеты ASMP (Air-Sol Moyenne Portée — «воздух-земля, средняя дальность») был разработан компанией Aérospatiale и поступил на вооружение в 1986 г. В двухтысячных годах разработали первый проект крупной модернизации ASMP-A (Amélioré — «улучшенная»). Такие изделия поступили в войска в 2009-10 гг. и остаются в эксплуатации до сих пор.
В актуальной стратегии Франции ракеты ASMP играют специфическую роль «предстратегического» оружия. Их предполагается применять в качестве последнего предупреждения перед полномасштабным ударом стратегических систем. В связи с этим ASMP(-A) не стали массовыми. Было изготовлено всего 90 изделий первой версии и 54 модернизированные ракеты.
С 2014 г. вооружённые силы Франции рассматривали возможность проведения новой модернизации. Необходимость такого проекта обосновывали ожидаемым устареванием имеющейся ракеты, а также изменением военно-политической обстановки в Европе. Решение о разработке нового проекта приняли в 2016 г.
ASMPA-R перед пуском в 2024 г. На тот момент внешний вид ракеты оставался секретным
Перспективная модификация ракеты получила обозначение ASMPA-R (Rénové — «обновлённая»). Головным исполнителем этого проекта стало французское отделение международной компании MBDA, в состав которого в 2001 г. вошли активы Aérospatiale. Согласно первоначальным планам, проектирование должно было закончиться в начале двадцатых годов, а к середине десятилетия готовая ракета могла поступить на вооружение.
Проект ASMPA-R создавался на базе существующего, что давало повод для оптимистичных прогнозов. На стадии разработки ему пришлось столкнуться с непредвиденными проблемами и ограничениями по типу карантина 2020 г., однако это не помешало в целом уложиться в установленные сроки.
На испытаниях и на вооружении
По имеющимся данным, лётные испытания ракеты ASMPA-R начались в самом конце 2021 г. Носителем опытной ракеты стал серийный истребитель-бомбардировщик Dassault Rafale. Он доставил изделие на заданный полигон, провёл необходимую подготовку и сбросил его. Сообщалось об успехе испытаний, однако подробности не приводились. В начале следующего года тесты продолжились.
Испытания и доводка конструкции продолжались до 2022-23 гг. Изделие ASMPA-R подтвердило все расчётные характеристики и было рекомендовано к принятию на вооружение. Уже в 2023 г. такие ракеты поступили в части, подчинённые Стратегическому авиационному командованию. Их штатными носителями стали истребители «Рафаль» с соответствующим аппаратным и программным обеспечением.
В мае 2024 г. ракету новой модификации впервые применили в рамках учений стратегических сил Operation Durandal. Сообщалось, что она успешно поразила объект потенциального противника и подтвердила свой потенциал. По итогам таких учений были опубликованы фотографии самолёта-носителя и ракеты в полёте и при пуске. Однако военное ведомство посчитало необходимым заретушировать боеприпас.
Планы военного ведомства также предусматривали принятие ракеты ASMPA-R на вооружение морской авиации. В течение последних лет проводилась необходимая подготовка, и недавно она дала желаемый результат.
13 ноября 2025 г. в рамках учений Operation Diomede палубный истребитель Rafale-M выполнил запуск новой ракеты. Сообщается, что всего за несколько дней до этого мероприятия изделие ASMPA-R официально приняли на вооружение морской авиации.
Таким образом, проект ASMPA-R в итоге дал желаемые результаты. Новая «предстратегическая» ракета поступила на вооружение ВВС и ВМС. С её помощью обновят арсеналы и сохранят необходимые боевые возможности. При этом авиационным частям не придётся радикально перестраивать систему эксплуатации своего оружия под новую ракету.
Ожидается, что ракеты ASMPA-R будут оставаться на вооружении, как минимум, до середины тридцатых годов. Затем ВВС и ВМС должны будут получить новый боеприпас того же класса. Сейчас перспективная ракета под обозначением ASN4G находится на ранних стадиях разработки. Она должна поступить на вооружение к 2035 г., и после этого некоторое время уйдёт на обновление арсеналов и списание более старых ASMPA-R.
Палубный Rafale-M с новой ракетой, ноябрь 2025 г.
Технические особенности
Изделие ASMPA-R — сверхзвуковая ракета большой дальности, оснащённая ядерной боевой частью. Она предназначается для поражения разнообразных наземных или надводных целей. Эту ракету следует относить к классу тактического ядерного оружия, однако Франция рассматривает её в иной роли.
Ракета имеет удлинённый корпус сложной формы. Его основная часть выполнена в виде цилиндра с оживальным головным обтекателем и коническим хвостом. По бокам предусмотрены крупные выступающие агрегаты, оснащённые воздухозаборниками. В хвосте находятся Х-образные плоскости. Ракета осуществляет полёт за счёт подъёмной силы, образуемой днищем корпуса и боковых агрегатов.
Изделие имеет длину 5,4 м при диаметре цилиндрической части 350 мм. Размах плоскостей — 960 мм. Стартовая масса достигает 840 кг. Масса полезной нагрузки не раскрывается.
ASMPA-R оснащается прямоточным воздушно-реактивным двигателем на жидком топливе. Такая силовая установка накладывает ограничения на минимальную скорость самолёта-носителя при сбросе, однако позволяет разгоняться до 3 М. Предусматривается несколько профилей полёта с разной высотой и манёврами. Дальность полёта, по открытым данным, может достигать 600 км.
Ракета предназначается для ударов по объектам с известными координатами. Управление полётом возлагается на автопилот с инерциальной и спутниковой навигацией. Какие-либо средства для доразведки цели и самонаведения не предусматриваются.
Все модификации ракеты ASMP, включая последнюю ASMPA-R, несут только термоядерные боевые части. По разным данным, новейшая ракета сохранила боезаряд TNA от предыдущей модификации либо получила новый. Используется изделие переменной мощности, от 100 до 300 кт.
В отличие от предыдущих модификаций, актуальная ракета ASMPA-R должна использоваться только самолётами Rafale в «сухопутной» и палубной модификациях. Такие истребители будут оставаться на вооружении в обозримом будущем, и адаптация ракеты под новые носители, скорее всего, не понадобится.
С ограниченными возможностями
Франция входит в «ядерный клуб», однако не может похвастаться крупными арсеналами. Её ядерные силы включают только два компонента из трёх необходимых — морской и воздушный. Количественные показатели тоже оставляют желать лучшего. Согласно доступным данным, на подлодках развёрнуто не более 50 ракет и такое же количество боеприпасов имеется у боевой авиации.
В целом воздушная составляющая ядерных сил невелика и имеет ограниченные возможности. Тем не менее, вооружённые силы не собираются отказываться от них и продолжает развивать по мере сил и возможностей. Не так давно оно завершило модернизацию имеющейся ракеты и приняло её на вооружение двух родов боевой авиации. Кроме того, идёт разработка боеприпаса следующего поколения.
Информация