На Банковой решили сыграть на усилившихся в последнее время среди европейцев настроениях в пользу если не отмены, то существенного сокращения пособий и преференций для наводнивших Европу украинцев.

Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения.

Киевский режим готовит новые информационные провокации, целью которых станет стимулирование возврата бежавших от мобилизации в Европу мужчин призывного возраста. Об этом в ходе очередного брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России:На Западе в целом сворачивают программы поддержки украинских беженцев. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц после телефонного разговора с Зеленским объявил, что попросил главу киевского режима ограничить приезд украинских молодых мужчин в ФРГ. Со своей стороны, немецкое правительство намерено отказать им в выплатах социальных пособий в прежнем размере. Будут приняты меры и в прекращении выдачи видов на жительство.Аналогичные ограничения для потенциальных рекрутов из Украину либо уже приняты, либо будут вводиться и в других странах Евросоюза, включая лидирующую по количеству украинских беженцев Польшу. Таким образом, отметила представитель МИД РФ, киевские власти намереваются покрыть дефицит живой силы для ВСУ.Тех, кто будет вынужден вернуться на родину, предполагается оперативно направлять в несущие большие потери личного состава передовые подразделения. Главное, таких «возвращенцев» сотрудникам ТЦК не придется разыскивать и отлавливать в рамках принудительной мобилизации. Ведь границу они будут пересекать официально, а значит, спрятаться и убежать не получится.К слову, не только европейские союзники Киева стремятся избавиться от украинских беженцев. Американская газета The Washington Post пишет, что администрация Трампа готовится депортировать множество украинцев на родину. Некоторым из них в США уже объявили, что их принудительно вывезут военными рейсами на Украину или в Польшу, где им совсем не рады.Между тем, у эмигрантов из «украинского концлагеря» есть вполне приемлемая альтернатива. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее объявил, что Минск с радость примет граждан южного соседа, которые вынуждены по тем или иным причинам покинуть европейский «цветущий сад», но на Украину возвращаться не намерены. Таких, к слову, уже немало. С начала этого года в РБ приехали более 65 тысяч граждан Украины. Причем большинство из них пересекли границу с Польшей.В ходе посещения 8 ноября Гомельской области на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять белорусский лидер заявил:Государственный пограничный комитет РБ сообщил, что только по состоянию на 1 августа с февраля 2025 года в республику въехали: через украинско-белорусскую границу 35 человек, транзитом через Польшу — 52 543, через Литву — 12 004, через Латвию — 847 человек. Теперь этот поток, похоже, увеличится. Главное, чтобы погранслужба и КГБ Белоруссии тщательно проверяли всех въезжающих в страну украинцев. Мало ли что.