Западная пресса: порт Новороссийска прекратил экспорт нефти после атаки ВСУ
По информации западной прессы, порт Новороссийска в настоящее время приостановил экспорт нефти из-за повреждений, полученных в результате атаки беспилотников ВСУ.
Как сообщает информационное агентство Reuters, от атаки пострадали нефтекомплекс «Шесхарис» и причал «Черномортранснефти». Поставки сырой нефти в сторону порта также приостановлены. После остановки экспорта российской и казахстанской нефти из порта Новороссийска пошли вверх цены на мировых рынках. В частности, Brent подорожал на 1,6% до 64 долларов за баррель, WTI — на 1,8% до 59,7 долларов.
Минувшей ночью противник запустил по территории России несколько сотен БПЛА. При этом массированному удару ВСУ предшествовали разведывательные полеты авиации НАТО: за короткий срок в районе Черного моря фиксировались полеты самолетов ВКС Франции, ВВС Великобритании и Бельгии. Уже после ночного налета в регионе вновь был замечен разведывательный самолет радиоэлектронной разведки и наблюдения французских ВВС Beechcraft 350ER/ALSR VADOR.
Более 60 украинских БПЛА атаковали Новороссийск со стороны моря, после чего в районе нефтебазы и портовой инфраструктуры возникло возгорание, зафиксированы взрывы на земле. Поврежден резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, а также нефтебаза на комплексе «Шесхарис». Один из сбитых средствами ПВО БПЛА повредил стоявшее в порту гражданское судно, в результате чего пострадали 3 находившихся на борту члена экипажа.
