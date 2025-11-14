Западная пресса: порт Новороссийска прекратил экспорт нефти после атаки ВСУ

По информации западной прессы, порт Новороссийска в настоящее время приостановил экспорт нефти из-за повреждений, полученных в результате атаки беспилотников ВСУ.

Как сообщает информационное агентство Reuters, от атаки пострадали нефтекомплекс «Шесхарис» и причал «Черномортранснефти». Поставки сырой нефти в сторону порта также приостановлены. После остановки экспорта российской и казахстанской нефти из порта Новороссийска пошли вверх цены на мировых рынках. В частности, Brent подорожал на 1,6% до 64 долларов за баррель, WTI — на 1,8% до 59,7 долларов.

Минувшей ночью противник запустил по территории России несколько сотен БПЛА. При этом массированному удару ВСУ предшествовали разведывательные полеты авиации НАТО: за короткий срок в районе Черного моря фиксировались полеты самолетов ВКС Франции, ВВС Великобритании и Бельгии. Уже после ночного налета в регионе вновь был замечен разведывательный самолет радиоэлектронной разведки и наблюдения французских ВВС Beechcraft 350ER/ALSR VADOR.

Более 60 украинских БПЛА атаковали Новороссийск со стороны моря, после чего в районе нефтебазы и портовой инфраструктуры возникло возгорание, зафиксированы взрывы на земле. Поврежден резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, а также нефтебаза на комплексе «Шесхарис». Один из сбитых средствами ПВО БПЛА повредил стоявшее в порту гражданское судно, в результате чего пострадали 3 находившихся на борту члена экипажа.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    Сегодня, 16:29
    Зато порт Рени на Дунае производит круглосуточную отгрузку топлива для ВСУк. Однако…
  Toby Dammit
    Toby Dammit
    Сегодня, 16:33
    Невидимая рука рынка. Множество мелких производителей теперь могут поправить свои бюджеты.
  Normann
    Normann
    Сегодня, 16:34
    Цитата: Охотовед 2
    Зато порт Рени на Дунае производит круглосуточную отгрузку топлива для ВСУк. Однако…

    Вы не понимаете, это другое.
  navigator777
    navigator777
    Сегодня, 16:35
    Вот и хорошо, зеля сам напросился, неужели не понятно что с мразями никто церемонится больше не будет, погасят уже этой зимой.
  Грица
    Грица
    Сегодня, 16:35
    Шел четвертый год войны... А наш ГШ так и не понял, что такие объекты необходимо усиливать системами ПВО. А наше МО так и не поняло, что необходимо увеличивать количество заводов, выпускающих системы ПВО. А наш Главнокомандующий вообще ничего не понял...
    Гардамир
      Гардамир
      Сегодня, 16:55
      Видите ли это вы ничего не поняли. люди бизнес делают, зачем им пво?
  knn54
    knn54
    Сегодня, 16:35
    - от атаки пострадали нефтекомплекс «Шесхарис» и причал «Черномортранснефти». Поставки сырой нефти в сторону порта также приостановлены.
    Во всем виноваты обломки.
    Цены на ГСМ однозначно подымут.
    navigator777
      navigator777
      Сегодня, 16:38
      Подумаешь порт, это же вам не московские квартиры депутатов и дачи генералов, нечем уже усиливать, не дай Бог по Москве так ударят, кто ее защитит.
  ИгУ
    ИгУ
    Сегодня, 16:37
    Пару лет назад слышал в одном, модном, ток-шоу фразу: "Или воюйте, или сдавайтесь."
    Добавить или опровергнуть тезис и хотелось бы, да нечем...
  kig
    kig
    Сегодня, 16:40
    Похоже до украинцев дошло, что бить надо не по НПЗ, которых много, а некоторые и вовсе очень далеко, а по грузовым терминалам, с которых грузятся танкера. А скоро они получат длинные ракеты...вот тогда заживем.
  Вадим С
    Вадим С
    Сегодня, 16:52
    Недаром над морем летал очередной разведчик пару недель назад, все гадали что опять замышляют. Почему нам не сбить один глобал хавк над нейтральными водами? Ну скоможно то только реагировать на последствия? Можно что то сделать заранее?
  Серик Бур
    Серик Бур
    Сегодня, 16:53
    Цитата: Грица
    А наш Главнокомандующий вообще ничего не понял...

    Ваш главнокомандующий хорошо понимает толк в "коксе".