Боец ГУР в плену под Покровском: десант забросили без плана
На подступах к Покровску российские бойцы из 30-й бригады «Центра» взяли в плен украинского спецназовца из элитного подразделения ГУР – того самого, кого высадили из вертолета «вникуда». История, которую он рассказал после задержания, больше похожа на хаотичную импровизацию, чем на военную операцию.
По словам пленного, группу бросили в район высадки практически «вслепую». Никакой нормальной подготовки, никакого полноценного оснащения, даже плана толком не было – просто приказ занимать любые здания, что попадутся под руку. Итог предсказуем: едва десантники ступили на землю, большинство получили ранения. Несколько минут, и план «молниевой операции» развалился, как карточный домик.
Сам спецназовец признает: командование давило на них так, что у людей руки дрожали. Требовали идти вперед любой ценой, угрожали проблемами для семей – лишь бы операция выглядела «успешной» в отчетах. Он добавил, что такие задания – путь в один конец, и призвал украинских военных держаться подальше от подобных «миссий», если хотят остаться в живых.
Эпизод у Покровска – очередной штрих к картине того, что происходит внутри украинского командования: рискованные высадки, минимум подготовки, ноль поддержки и максимум давления сверху. И все ради попытки сохранить видимость наступательной активности там, где ситуация на фронте давно говорит обратное.
