Боец ГУР в плену под Покровском: десант забросили без плана

На подступах к Покровску российские бойцы из 30-й бригады «Центра» взяли в плен украинского спецназовца из элитного подразделения ГУР – того самого, кого высадили из вертолета «вникуда». История, которую он рассказал после задержания, больше похожа на хаотичную импровизацию, чем на военную операцию.


По словам пленного, группу бросили в район высадки практически «вслепую». Никакой нормальной подготовки, никакого полноценного оснащения, даже плана толком не было – просто приказ занимать любые здания, что попадутся под руку. Итог предсказуем: едва десантники ступили на землю, большинство получили ранения. Несколько минут, и план «молниевой операции» развалился, как карточный домик.



Сам спецназовец признает: командование давило на них так, что у людей руки дрожали. Требовали идти вперед любой ценой, угрожали проблемами для семей – лишь бы операция выглядела «успешной» в отчетах. Он добавил, что такие задания – путь в один конец, и призвал украинских военных держаться подальше от подобных «миссий», если хотят остаться в живых.


Эпизод у Покровска – очередной штрих к картине того, что происходит внутри украинского командования: рискованные высадки, минимум подготовки, ноль поддержки и максимум давления сверху. И все ради попытки сохранить видимость наступательной активности там, где ситуация на фронте давно говорит обратное.
Информация
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:51
    ❝ Сам спецназовец признаёт: командование давило на них так, что у людей руки дрожали ❞ —

    — Ну прямо «слезу вышиб» ...
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 17:02
      Он слезу вышиб бы если б сказал, где базируется его пидроздил, где и когда летают гвинтокрылы, где места тренировок и где соседние подразделения, руководство, наемники, склады БК ....
  2. николаи
    николаи
    0
    Сегодня, 16:53
    Операция прикрытия ? Там тоже не дураки сидят , зачем то надо было на убой бросить .
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 16:58
    Может просто кого то вывозили, а мясо бросили для прикрытия? Просто как то странно так бросать людей вникуда