Врач с большой буквы
Дом-музей им. Н. Н. Бурденко на территории пензенской областной больницы, носящей его имя
Н. Бурденко
Славные люди земли русской. Поистине иногда просто надо заболеть, чтобы получить доступ… к интересной журналистской информации. Причем иной раз заболеть бывает легко, а вот попасть на лечение «куда надо» – трудно. Но мне в этот раз повезло. Пензенская областная больница им. Бурденко была дежурной, и вот как раз туда-то меня «скорая помощь» и отвезла. А некоторые терпят по три дня. Ждут ее дежурства и никуда больше ехать не хотят! Хотя больница и очень старая, в ней полно самых современных корпусов, и врачи (как и их техника) там очень хорошие. Хирурги так и вовсе как на подбор «гренадеры» ростом под притолоку. Низкорослый попался только один! Есть даже один врач негр. И, очевидно, хороший специалист, иначе чтобы он там делал среди таких-то «профи». То есть полная «хинди-руси бхай-банд», но в хорошем смысле этого слова. В итоге дня три-четыре – и ты уже на ногах. По территории в хорошую погоду можно гулять. И там же стоит дом-музей Н. Н. Бурденко, вписавшего в историю нашей медицины очень достойную страницу со своим именем.
Бюст на территории больницы
Музей этот мне был известен давно. Да и многие пензенцы его видели через прутья решетки, ограждавшей территорию больницы. Видели, но вряд ли в нем бывали, потому как идти надо через проходную больницы, а это и далеко, и хлопотно. Я, кстати, в свое время в нём уже бывал, но с весьма узкой целью: сфотографировать заспиртованную голову известного пензенского бандита 20-ых по кличке Алле. Статья о нем с фотографиями этой головы на ВО была, и, скажу больше, сегодня фотографии, что были в ней помечены – уникальны, потому что головы этой самой в музее больше нет. Ее, по просьбам родственников, наконец-то захоронили!
А это его портрет на одном из этажей… Под портретом – ордена, которыми он был награжден
Но сам музей цел, обустроен, а его директор Сучкова Дарья Владимировна встретила меня более чем благожелательно, провела персональную экскурсию и рассказала много всего очень интересного. Ну и, пользуясь отсутствием народа, я уж поснимал там от души, хотя, понятно, что те экспонаты, что находились за стеклом, традиционно фотографировать было неудобно.
Макет дома семьи Бурденко. Очень люблю такие макеты. Они о многом рассказывают…
Ну а мне есть смысл повторить этот рассказ в чисто журналистской интерпретации и рассказать о поистине героической судьбе человека пензенской земли, врача с Большой буквы Николая Ниловича Бурденко.
Одна из комнат. Как видите, жили в том доме люди довольно-таки тесно…
Родился он 22 мая (3 июня) 1876 г. в селе Каменка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии в семье крестьян. Дед его был крепостной крестьянин, получивший освобождение от крепостной зависимости.
Вот этот документ на гербовой бумаге, удостоверяющий переход деда будущего врача в свободное состояние!
Но уже отец Нил Карпович, сын крепостного, стал писарем, а затем так даже и управляющим небольшой барской усадьбы и «пензенским мещанином» по паспорту! То есть поднялся очень неплохо по тому времени. Отдал сына учиться в земской школе (1881-1885) и мечтал о том, чтобы тот стал священником. Так молодой Бурденко оказался в Пензенском духовном училище (1886-1890), затем в Пензенской духовной семинарии (1891-1897). Но… разочаровался в «божественной карьере» и сентябре 1897 г. поступил учиться в Томский университет на медицинский факультет.
А вот так Николай учился
Здание духовной семинарии. Сегодня в очень плохом состоянии, и никакого госпиталя в нем, естественно, давно нет!
Его учителя и наставники
Очень радостный для Николая документ!
Явная забота царского правительства о юных и незрелых умах!
А дальше было так, что хотя некую бумагу на фотографии Николай и подписал, но… участие в забастовке студентов в 1899 г. все-таки принял и был исключен из университета. Однако подал прошение о восстановлении и снова вернулся в университет. В 1901 году его имя снова появилось в списке забастовщиков, по некоторым сведениям, попало оно туда случайно. Однако Бурденко был все же вынужден покинуть Томск и 11 октября 1901 года перевестись… в Юрьевский университет (ныне университет в городе Тарту, Эстония) на четвёртый курс медицинского факультета. Там, видимо, было «посвободнее». Но отметим и тот факт, что не так уж и сильно царизм преследовал молодых бунтовщиков. Возможность учиться для них он не закрывал…
Занимаясь науками, Николай Бурденко принимал активное участие и в студенческом политическом движении, и в итоге после очередного участия в студенческой сходке ему пришлось прервать занятия в университете. По приглашению земства он прибыл в Херсонскую губернию для лечения эпидемии сыпного тифа и острых детских заболеваний. Здесь Бурденко, по его собственным словам, впервые приобщился к практической хирургии. Проработав почти год в колонии для больных туберкулёзом детей, и благодаря помощи своих профессоров, он смог вернуться в Юрьевский университет. Где Николай Бурденко стал работать в хирургической клинике помощником ассистента.
С января 1904 г. он добровольцем (помощником врача) участвует в Русско-японской войне. В бою у населенного пункта Вафангоу, при выносе раненых под огнем неприятеля, был контужен и ранен. За проявленный героизм его наградили солдатским Георгиевским крестом, и это была его первая военная награда. В 1906 г. он наконец-то окончил Юрьевский университет в г. Тарту (Эстония) и получил диплом лекаря с отличием.
Вот этот диплом!
Вот таким красавчиком молодой врач Бурденко приехал в город Пензу
В течение нескольких месяцев 1907 г. работал в Губернской земской больнице в Пензе и при этом собирал материал к диссертации. Замещал ушедшего в отпуск фронтового друга, доктора В. К. Трофимова (старший врач Пензенской губернской земской больницы с 1874 по 1897 гг.): «служил в качестве заведующего хирургическим отделением на 100 кроватей».
Его слова…
А жил он вот здесь…
Его коллеги
В 1909 г. защитил диссертацию «Материалы к вопросу о последствиях перевязки…». В 1910 г. Бурденко уже приват-доцент кафедры хирургии Юрьевского университета, затем экстраординарный профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии.
Диплом доктора в науках медицинских!
В июле 1914 г., с началом Первой мировой войны, Бурденко был назначен помощником заведующего медицинской частью Красного Креста. В сентябре 1914 г. он прибыл в действующую армию в качестве консультанта медицинской части Северо-Западного фронта. Участвовал в наступлении на Восточную Пруссию. Руководил эвакуацией раненых при отступлении русской армии из-под Ковно. Оперировал раненых во время Варшавско-Ивангородской операции.
Летом 1917 г. был второй раз контужен на фронте, после лечения вернулся в Юрьевский университет и был там избран заведующим кафедрой хирургии. После оккупации Юрьева немецкими войсками, командование германской армии предложило Н. Н. Бурденко занять кафедру в университете, но он отказался и в июне 1918 г. эвакуировался в Воронеж.
Статья Бурденко о поражении боевыми газами
После революции Бурденко стал одним из главных организаторов госпитальной службы Рабоче-крестьянской Красной армии. Обучал на созданных им курсах средний медперсонал и организовывал гражданское здравоохранение. С 1918 г. заведовал хирургической клиникой Воронежского университета. В 1923 г. приглашен в Москву на заведование кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии 1-го Московского государственного университета.
В музее Бурденко обратил внимание вот на этот стул. Точно такие же были и в моем старом доме 1882 года постройки
С 1924 г. Бурденко директор факультетской хирургической клиники 1-го МГУ, где в 1924 г. им было организовано нейрохирургическое отделение. Он же стал одним из основателей центрального института нейрохирургии, а с 1934 по 1946 год являлся его бессменным директором. Причем в 1946 г. этому институту было присвоено имя Н. Н. Бурденко. В 1934 году Бурденко начинает работать хирургом-консультантом в военном госпитале РККА (в 1946 г. госпиталю присвоено имя академика Н. Н. Бурденко). В период Советско-финской войны (1939-1940 гг.) он опять выехал на фронт, где оперировал и организовывал работу по оказанию хирургической помощи в войсках Рабоче-крестьянской Красной армии.
Его слова, его воспоминания…
Его книги…
Его кабинет…
С начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Н. Н. Бурденко – главный хирург Красной армии. Им лично раненым бойцам и командирам было выполнено несколько сотен сложнейших операций. В 1941 г. он перенес первый инсульт. Еще не оправившись от болезни, он консультировал поступавших с фронта раненых и опять-таки много оперировал. Разрабатывал научно-организационные основы военно-полевой хирургии. Под его руководством на всех фронтах Великой Отечественной войны были внедрены единые принципы лечения огнестрельных ранений. В годы войны Н. Н. Бурденко предложил эффективные методы хирургического лечения боевых травм и создал учение о ране. В мае 1944 г. им была разработана подробнейшая инструкция по профилактике и лечению шока (одного из самых тяжелых осложнений военных травм). Активно выступал за внедрение и широкое использование пенициллина и сульфидина в военных госпиталях.
Часы из дома-музея
Рояль и керосиновая лампа
И вот результат всех этих и многих других мероприятий, проводившихся в то время с его участием. Советским медикам удалось вернуть в строй 72,3 % раненых и 90,6 % больных воинов, что в общей сложности дает около восемнадцати миллионов человек (при стандартной численности РККА в 7,5 млн человек) и является абсолютным рекордом за всю историю войн. Для сравнения сообщим, что в вермахте в строй возвращали менее половины раненых. По статистике, каждый солдат-новобранец воевал в среднем всего 10-12 дней, после чего погибал или, получив ранение, эвакуировался в тыл, чтобы после лечения опять вернуться в действующую армию. И получается, что медицинские учреждения РККА возвращали в строй 85 % поступивших на лечение бойцов и командиров. Благодаря стараниям военных медиков в годы войны ни на фронте, ни в тылу не было зафиксировано серьезных вспышек инфекционных заболеваний и тем более эпидемий.
Инструменты, которыми мог пользоваться Н. Н. Бурденко
А вот это точно его очки
Один из боевых орденов Н. Н. Бурденко
По инициативе Н. Н. Бурденко и в соответствии с разработанным им лично планом, 30.06.1944 г. была учреждена Академия медицинских наук СССР. 24.12.1944 г. он был избран ее первым президентом и стал основоположником советско-российской школы нейрохирургии. Он разработал методы лечения онкологии центральной и вегетативной нервной системы, патологии мозгового кровообращения. Проводил операции по лечению мозговых опухолей, впервые сделал такие операции массовыми (разработав оригинальные методы их выполнения). Был членом редколлегии многотомного издания «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
12 января 1944 года Бурденко был назначен председателем «Специальной комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу (близ Смоленска) военнопленных польских офицеров» (при Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков под председательством Н. М. Шверника). В Катынском лесу в 1943 году немецкими оккупантами были найдены могилы около 4,3 тыс. польских офицеров, из числа 21 тыс. польских пленных, расстрелянных НКВД в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года. Немецкая сторона организовала обширное расследование с привлечением международной общественности и иностранных экспертов, результаты которого активно использовала в пропаганде. Советская сторона в свою очередь обвинила в этом преступлении самих немцев. После освобождения Смоленска была создана комиссия по «предварительному расследованию» Катынского дела под руководством наркома государственной безопасности Меркулова (в 1940 году одного из членов «специальной тройки», выносившей приговоры) и заместителя наркома внутренних дел Круглова. Бурденко, по-видимому, был искренне уверен в виновности немцев в расстреле. 22 сентября 1943 года он обратился к В. М. Молотову с письмом, в котором сообщил, что методы расстрела советских граждан немецкими оккупантами в Орле были идентичны способу казни польских офицеров, описанному в немецких публикациях.
Фото тех лет
13 января 1944 года на первом заседаний Специальной комиссии, проходившем в здании Нейрохирургического института в Москве, Бурденко заявил:
В итоге советское обвинение по «Катанскому делу» на Нюрнбергском процессе было предъявлено Герману Герингу. При этом советская сторона не выставила ни одного свидетеля, который мог бы свидетельствовать против свидетелей германской стороны, опровергнуть их показания и подтвердить версию Бурденко. В результате итоги слушаний были единогласно расценены наблюдателями как провал советской версии, так что в итоговом приговоре Нюрнбергского трибунала Катынский эпизод даже не фигурировал. В результате генерал госбезопасности Г. С. Жуков, бывший уполномоченным по польским делам, был вынужден признать, что комиссия Бурденко не оправдала возлагавшихся на неё надежд и «неумело «прикрыла» дело».
Видимо, эта неудача политического характера сильно повлияла на Н. Н. Бурденко. Уже в июле 1945 г. его поразил второй инсульт, а летом 1946 г. – третий. Умер он 11 ноября 1946 года и был погребен на Новодевичьем кладбище в Москве.
В 1958 году на территории Областной больницы в Пензе был установлен бюст учёного работы скульптора А. А. Фомина. К 100-летию со дня рождения Бурденко, в 1976 году, деревянный дом его родителей, в котором прошли детские и юношеские годы учёного (1886-1897), был перенесён с бывшей Чембарской улицы (с 1947 года – улица Бурденко) на территорию больницы, где он находится по сей день...
А вот это еще один памятник рядом с домом-музеем Н. Н. Бурденко. Какому-то земскому врачу, который работал в этой же клинике и был похоронен на ее территории. Но вот кто это был, я так и не узнал…
P.S. Автор и администрация сайта выражают благодарность заведующей музеем Н. Н. Бурденко Сучковой Д. В.
