Врач с большой буквы



Дом-музей им. Н. Н. Бурденко на территории пензенской областной больницы, носящей его имя

«Только не пишите, пожалуйста, обо мне, что я выходец из крестьянской семьи, что предки мои чуть ли не по миру ходили…»

Н. Бурденко



Бюст на территории больницы



А это его портрет на одном из этажей… Под портретом – ордена, которыми он был награжден



Макет дома семьи Бурденко. Очень люблю такие макеты. Они о многом рассказывают…



Одна из комнат. Как видите, жили в том доме люди довольно-таки тесно…



Вот этот документ на гербовой бумаге, удостоверяющий переход деда будущего врача в свободное состояние!



А вот так Николай учился



Здание духовной семинарии. Сегодня в очень плохом состоянии, и никакого госпиталя в нем, естественно, давно нет!



Его учителя и наставники



Очень радостный для Николая документ!



Явная забота царского правительства о юных и незрелых умах!



Вот этот диплом!



Вот таким красавчиком молодой врач Бурденко приехал в город Пензу



Его слова…



А жил он вот здесь…



Его коллеги



Диплом доктора в науках медицинских!



Статья Бурденко о поражении боевыми газами



В музее Бурденко обратил внимание вот на этот стул. Точно такие же были и в моем старом доме 1882 года постройки



Его слова, его воспоминания…



Его книги…



Его кабинет…



Часы из дома-музея



Рояль и керосиновая лампа



Инструменты, которыми мог пользоваться Н. Н. Бурденко



А вот это точно его очки



Один из боевых орденов Н. Н. Бурденко



Фото тех лет

Центр тяжести работы нашей комиссии лежит в установлении сроков и методов убийств… Методы убийства тождественны со способами убийств, которые я нашёл в Орле и которые были обнаружены в Смоленске. Кроме того, у меня есть данные об убийстве психических больных в Воронеже в количестве 700 человек. Психические больные были уничтожены в течение 5 часов таким же методом. Все эти способы убийств изобличают немецкие руки, я это со временем докажу.



А вот это еще один памятник рядом с домом-музеем Н. Н. Бурденко. Какому-то земскому врачу, который работал в этой же клинике и был похоронен на ее территории. Но вот кто это был, я так и не узнал…