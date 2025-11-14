FT: Пекин тайно скупает золото в 10 раз активнее, чем по официальным отчетам
По данным издания Financial Times, Китай тайно продолжает скупать золото с мировых площадок, и делает это куда активнее, чем готов признать публично. На бумаге все выглядит скромно: Народный банк Китая отчитался о каких-то двух тоннах в месяц. Но трейдеры, глядя на такие отчеты, только усмехаются: слишком уж они не совпадают с тем, что происходит с ценами.
Société Générale проанализировала реальные потоки на рынке и уверяет: подлинный объем закупок может доходить до 250 тонн в год. Это серьезная доля от спроса всех мировых центробанков. И если задуматься, становится понятно, почему золото сорвалось в рост так резко, что впервые в истории подорожало выше $4000 за тройскую унцию, пусть потом и откатилось к уровню около $3980.
Зачем Пекину вся эта игра в прятки? Аналитики говорят: Китай не хочет держаться за доллар, который Вашингтон в любой момент может превратить в рычаг давления. Логика простая – чем меньше привязки к американской валюте, тем спокойнее живется.
И вот тут пазл складывается. WSJ сообщает: за девять месяцев Китай закупал больше 11 млн баррелей нефти в сутки, из которых до 1,2 млн уходили прямиком в стратегические хранилища. То есть страна не просто закупает топливо – она создает подушку безопасности на случай проблем с американцами или перебоев с морскими путями.
При этом китайские НПЗ не намерены сворачивать сотрудничество с российскими поставщиками. Расчеты в юанях убирают из уравнения долларовые санкции, и уже 67% российской нефти для Китая оплачивается собственной валютой.
Информация