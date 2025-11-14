По указу Путина белгородских энергетиков наградят орденами Мужества посмертно

По указу Путина белгородских энергетиков наградят орденами Мужества посмертно

Два сотрудника компании «Белгородэнерго» погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей, проявив при этом самоотверженность и героизм. По указу президента России Владимира Путина белгородских энергетиков наградят орденами Мужества посмертно.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награжденные сотрудники – это электрослесарь по ремонту оборудования Юрий Бондарь и мастер бригады Игорь Гранкин.

В указе президента сказано:

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Бондаря Юрия Владимировича – электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств филиала публичного акционерного общества «Россети Центр» – «Белгородэнерго», Белгородская область (посмертно); Гранкина Игоря Вячеславовича - мастера бригады филиала публичного акционерного общества «Россети Центр» – «Белгородэнерго», Белгородская область (посмертно).

Днем ранее орденов Мужества были удостоены посмертно уроженцы Ямало-Ненецкого автономного округа Павел Айваседо и Алексей Няч. Они добровольно отправились на передовую, где геройски погибли. Награды вручили их семьям.

Во время визита Путина в Центральный военный госпиталь в Москве, где он встретился с участниками СВО, российский президент заявил, что считает героем каждого, кто находится на передовой в зоне боевых действий.
  1. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +13
    Вчера, 17:07
    Царство небесное погибшим, сколько будет всё ЭТО продолжаться? Почему наша великая страна не может положить конец этому безумству?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +15
      Вчера, 17:14
      Цитата: ASSAD1
      Царство небесное погибшим, сколько будет всё ЭТО продолжаться? Почему наша великая страна не может положить конец этому безумству?

      Проще перевести Ваш вопрос в категорию риторических чем объяснить почему так происходит и что с этим делать...
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Вчера, 17:16
      Цитата: ASSAD1
      Почему наша великая страна не может положить конец этому безумству?

      На ближайшей прямой линии Путин ответит на этот и многие другие животрепещущие вопросы российского народа (его представителей)...Или на другие, не такие острые и актуальные...Предвижу, что ответы будут ошеломительные...
      yes
      1. sdivt Звание
        sdivt
        +19
        Вчера, 17:26
        Цитата: ROSS 42
        Предвижу, что ответы будут ошеломительные

        Предвижу, что вопросы будут тщательно отфильтрованы
        Или кто-то всерьёз верит, что на таких прямых линиях каждый может позвонить, и спросить, что угодно?
    3. Наган Звание
      Наган
      0
      Вчера, 20:05
      Цитата: ASSAD1
      сколько будет всё ЭТО продолжаться?
      ЭТО, хоть и называется СВО, все больше выглядит как война, и притом не самая мелкая. А на войне гибнут, и, увы, не только враги.
  2. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Вчера, 17:12
    В жизни всегда есть место подвигу. Парни сделали свой выбор и шагнули в историю. Вечная память и вечная слава... hi
    Смерть фашизму и нацизму!
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    +7
    Вчера, 17:16
    И на чьей же совести жизни этих людей?
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +1
      Вчера, 17:27
      Странно что у вас возник этот вопрос. На совести тех кто убил. Скорее всего энергетики погибли по время обстрела со стороны Украины. Или вы хотите обвинить кого то еще ?
      1. Приходимец_СЭМ Звание
        Приходимец_СЭМ
        +2
        Вчера, 20:13
        Вопрос этого персонажа, скорее всего, из разряда: "Зачем нужно было оказывать сопротивление фашистам в Великую Отечественную?"
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +4
      Вчера, 17:30
      Цитата: Vulpes
      И на чьей же совести жизни этих людей?

      Их жизни на совести нацистских мерзавцев, что подняли головы после распада СССР и в первую очередь тех, кто не делает никаких исключений в убийствах стариков, женщин и детей...
      Это геройская смерть...Родители и близкие могут гордиться ими.
  4. panzerfaust Звание
    panzerfaust
    +2
    Вчера, 17:19
    Слава героям!!! Как глупо погибать, гогда этой войны не должно было быть. А кто то загорает в Дубае...
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +6
    Вчера, 17:25
    Наградить - это, конечно, правильно
    Только вот мёртвым награды ни к чему...
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +5
    Вчера, 17:32
    Два сотрудника компании «Белгородэнерго» погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей, проявив при этом самоотверженность и героизм. По указу президента России Владимира Путина белгородских энергетиков наградят орденами Мужества посмертно.


    Самоотверженностью и героизмом одних порой перекрывается недоработки ответственных товарищей.

    ИМХО. Награждение с дополнением "ПОСМЕРТНО" должно предполагать переход всех привилегий, которые дает награждение воину, оставшемуся в живых хотя бы на прямых наследников, а не только 5 окладов.
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +4
    Вчера, 17:49
    То что эти люди погибли прискорбно конечно, но "мужика" за это давать...
    Просто многие с 22-го года учавствовавшие во всевозможных штурмах "мужика" так и не получили. А тут...
    Я вообще-то думал, что этим орденом только военнослужащих награждают. Мне не жалко, но почему бы тогда и живых не наградить. Там многие этот орден заслужили, только вот не дают ни фига
  8. Voland33 Звание
    Voland33
    0
    Вчера, 18:00
    Печально что гибнут лучшие . Путин посмертно готов всем русским вручить награды или это только кажется ?
  9. Ярик Звание
    Ярик
    +2
    Вчера, 19:42
    Ему бы посетить Воронежский госпиталь или госпитальв Ростове на Дону, где нет показухи.