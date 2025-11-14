МИД Азербайджана вручил послу России ноту протеста
Посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в МИД республики, где ему вручили ноту протеста из-за якобы нанесенного ВС РФ удара по азербайджанскому посольству в Киеве.
Как утверждает азербайджанская сторона, минувшей ночью одна из российских ракет попала в здание посольства в Киеве, в результате чего разрушена часть ограждения территории диппредставительства, а также «повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства». Азербайджанский МИД также упрекнул Россию в том, что подобные «противоречащие нормам и принципам международного права ракетные обстрелы» имели место и ранее.
Кроме того, в МИД Азербайджана заявили, что якобы ранее уже фиксировались прилеты российских ракет рядом с дипучреждением, на основании чего в Баку пришли к выводу, что «атаки на посольство» носят преднамеренный характер. Послу России было предложено провести соответствующее расследование по данному вопросу и предоставить подробные объяснения. Российская сторона никак не прокомментировала произошедшее.
Также сообщается, что глава киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого, помимо прочего, обсуждался и инцидент с ударом по Киеву. Зеленский поблагодарил Алиева за осуждение удара со стороны азербайджанского МИД. Примечательно, что азербайджанская сторона не высказывает даже малейшего упрёка в адрес ПВО ВСУ, работа которой, по всей видимости, и стала причиной произошедшего.
Информация