МИД Азербайджана вручил послу России ноту протеста

Посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в МИД республики, где ему вручили ноту протеста из-за якобы нанесенного ВС РФ удара по азербайджанскому посольству в Киеве.

Как утверждает азербайджанская сторона, минувшей ночью одна из российских ракет попала в здание посольства в Киеве, в результате чего разрушена часть ограждения территории диппредставительства, а также «повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства». Азербайджанский МИД также упрекнул Россию в том, что подобные «противоречащие нормам и принципам международного права ракетные обстрелы» имели место и ранее.



Кроме того, в МИД Азербайджана заявили, что якобы ранее уже фиксировались прилеты российских ракет рядом с дипучреждением, на основании чего в Баку пришли к выводу, что «атаки на посольство» носят преднамеренный характер. Послу России было предложено провести соответствующее расследование по данному вопросу и предоставить подробные объяснения. Российская сторона никак не прокомментировала произошедшее.

Также сообщается, что глава киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого, помимо прочего, обсуждался и инцидент с ударом по Киеву. Зеленский поблагодарил Алиева за осуждение удара со стороны азербайджанского МИД. Примечательно, что азербайджанская сторона не высказывает даже малейшего упрёка в адрес ПВО ВСУ, работа которой, по всей видимости, и стала причиной произошедшего.
  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +28
    Вчера, 17:29
    В 21 пускай ее себе засунут, заодно эвакуируются в полном составе из РФ.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +37
      Вчера, 17:57
      Охамевшим клану алиевых, и прочим азербайджанец-элитам, доходы с «Нефтегазового Рынка» по мозгам ударили?
      Не пора-ли опять пройтись ракетами по Кременчугскому и Дрогобычскому нефтеперерабатывающим заводам? Привести, так сказать, в чувство внезапно разбогатевшего парня в дорогом костюмчике.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +18
        Вчера, 18:02
        Цитата: Теренин
        Привести, так сказать, в чувство внезапно разбогатевшего парня в дорогом костюмчике.

        Зверок всегда остаётся зверком, как ты его не корми.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +16
          Вчера, 18:07
          Цитата: carpenter
          Цитата: Теренин
          Привести, так сказать, в чувство внезапно разбогатевшего парня в дорогом костюмчике.

          Зверок всегда остаётся зверком, как ты его не корми.

          Исторического скотовода, хоть в золотой макинтош одень, он так скотоводом и останется.
          1. Shurik70 Звание
            Shurik70
            +6
            Вчера, 18:38
            Да нормально он отреагировал.
            Прилёт ракеты в посольство - серьёзный инцидент.
            Другое дело, что нам не стоит на это реагировать. Формально извиниться, сказать, что случайный прилёт. И всё.
            А всякие работающие НПЗ на Украине надо уничтожать все, не взирая на то, кому идут от них доходы. Потому как они на фронт работают
            1. topol717 Звание
              topol717
              +20
              Вчера, 18:48
              Цитата: Shurik70
              Другое дело, что нам не стоит на это реагировать. Формально извиниться, сказать, что случайный прилёт.
              Вы ошибаетесь, нашим надо рекомендовать покинуть Территорию 404, ибо наши ВКС не могут гарантировать безопасность из за размещения ПВО в черте города. Всегда надо атаковать, а не извиняться.
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                +6
                Вчера, 19:30
                Цитата: topol717
                Вы ошибаетесь, нашим надо рекомендовать покинуть Территорию 404, ибо наши ВКС не могут гарантировать безопасность из за размещения ПВО в черте города.

                Всё верно, незачем азербайджанскому посольству рисковать, находясь в зоне возможных прилётов. Ежели им так хочется адреналина, то это их проблема.
              2. Piramidon Звание
                Piramidon
                0
                Сегодня, 00:54
                Мало того, что в черте города, так азербайджанское посольство стоит рядом с заводом.
            2. Mitos Звание
              Mitos
              +7
              Вчера, 20:04
              Во первых не факт что ракета наша, да и как бы стреляют, а если украинский бпла в Москве в их посольство прилетит то же Россия виновата не защитила? Какойто односторонний выбор.
              1. ved_med12 Звание
                ved_med12
                +5
                Вчера, 21:04
                ТАСС: Посольство Азербайджана в Киеве повреждено от попадания американской ракеты Patriot
              2. Mitka Звание
                Mitka
                +2
                Вчера, 23:07
                А это идея! Немешало бы потрогать за вымя посольство носорогов в Москве.
            3. Seal Звание
              Seal
              +4
              Вчера, 22:44
              А вот в марте прошлого ( 2024) года посол России в Польше Сергей Андреев отказался прибыть в МИД Польской Республики для получения Ноты Протеста. Он заявил, что не видит смысла в бессодержательных обсуждениях, если польская сторона хочет обходиться без доказательств – она вольна отправить ноту протеста по почте.
              Причиной для Ноты протеста поляки называют нарушение их воздушного пространства российской ракетой. Но ни доказательств инцидента, ни каких бы то ни было подробностей они не сообщают. Соответственно, по заключению посла, польская сторона совершенно не настроена на конструктивный диалог, а просто желает лишний раз продемонстрировать свою русофобию. Так что смысла идти у них на поводу и приезжать в МИД все равно никакого нет.
          2. semen-2 Звание
            semen-2
            +1
            Вчера, 20:39
            Исторического скотоложца
        2. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          0
          Вчера, 23:44
          Такие нормальное отношение воспринимают как слабость, таких надо палкой охаживать чтобы знали свое место.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        +15
        Вчера, 18:19
        Цитата: Теренин
        Не пора-ли опять пройтись ракетами по Кременчугскому и Дрогобычскому нефтеперерабатывающим заводам?

        Думаю, такой же эффект будет при нашем "ударе" по рынку "Садовод" в Капотне.
      3. красноярск Звание
        красноярск
        +6
        Вчера, 18:21
        Цитата: Теренин
        Дрогобычскому нефтеперерабатывающим заводам? Привести, так сказать, в чувство

        Ага, приведут. Принесут извинения и возместят ущерб, нанесенный ограде посольства. Да, про авто забыл. Купят новые.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Вчера, 18:26
          Цитата: красноярск
          Цитата: Теренин
          Дрогобычскому нефтеперерабатывающим заводам? Привести, так сказать, в чувство

          Ага, приведут. Принесут извинения и возместят ущерб, нанесенный ограде посольства. Да, про авто забыл. Купят новые.

          Да уже какой-то депутат Госдумы и ведет речь в этом направлении. yes
      4. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Вчера, 19:29
        Цитата: Теренин
        Охамевшим клану алиевых, и прочим азербайджанец-элитам, доходы с «Нефтегазового Рынка» по мозгам ударили?
        Не пора-ли опять пройтись ракетами по Кременчугскому и Дрогобычскому нефтеперерабатывающим заводам? Привести, так сказать, в чувство внезапно разбогатевшего парня в дорогом костюмчике.

        Алиева давно пора на кукан и за Пицунду. wink am
      5. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +2
        Вчера, 20:39
        Цитата: Теренин
        Охамевшим клану алиевых

        с трудом понять: а что все еще азербжджанское пососльство делает в Киеве, на территории 404?
        1. Piramidon Звание
          Piramidon
          0
          Сегодня, 00:58
          Ну так Алиев с наркофюрером друганы. Не знали?
      6. Baro Звание
        Baro
        +2
        Вчера, 22:41
        Генадий ..Я просто молчу и зубами скреплю ..Нужно действовать !!
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +1
          Вчера, 23:44
          Цитата: Baro
          Я просто молчу и зубами скреплю ..Нужно действовать !!

          Золотые слова! Скрепляйте крепче и действуйте!
        2. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          0
          Сегодня, 01:15
          Цитата: Baro
          Генадий ..Я просто молчу и зубами скреплю ..Нужно действовать !!

          Так, между делом, - а ничего, что это разные "карманы"?....
          Страна, Государство, Народ -( Ой! Как так случилось?)
          Даже если на "Вести ФМ" , - якобы, - "...Главном информативном радио РФ", - Леонтьев заявляет, - мол, - "... олигархия правит политикой РФ В своих интересах... "
          Причëм: из контекста разговора( Куликов( по пятницам), - Леонтьев( "Однако"), - , оба не аналитики, похоже...
          Нуу, про первого, - многое можно вспомнить...
          " Флюгер"- , имхо, знатный....
          Второй, - Леонтьев, - имхо, - старается выдержать позицию " Независимого эксперта"... Отчасти, - у некоторых граждан, - имеет успех.
          Да даже Соловьëв на своëм канале вещает здравые мысли...!)))
          А вот как он с оппонентами общается...
          В прямом эфире, в дневное время....
          Угу: возбуди дело!
          Ему штраф( в лучшем случае, - как слону дробина...) ; организатору беспокойства, - вплоть до "измены Родине"....
          Да неее, - я давно в Сибири.
          Только вот и в Сибири, - места разные бывают.... ( похоже, - наш губернатор забыл об этом...)
          Ах, да!...
          Нууу, да ладно! Москвичи умные, - сами раз беруться...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +15
    Вчера, 17:33
    Чувствуется, там в Азербайджане переели ухи...Просто совсем переели...
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +12
      Вчера, 17:38
      Видимо да. Опять бычка начинается. Всех домой из России. В товарных вагонах,и пускай проезд оплатят.
      1. сайгон Звание
        сайгон
        +7
        Вчера, 17:57
        Ну конечно при нонешних властях наши утрутся в очередной раз. Граждане хотят на хрен с пляжу всю мигрантскую шатию , Властя их в десна ллобзают как кажется.
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        -3
        Вчера, 18:02
        Всех домой из России

        Зачем же домой. Из некоторых очень неплохие бойцы получаются good
      3. Теренин Звание
        Теренин
        +15
        Вчера, 18:09
        Цитата: Горыныч1
        Видимо да. Опять бычка начинается. Всех домой из России. В товарных вагонах,и пускай проезд оплатят.

        Вот я не пойму, мы, с нашей дружбонародностью и фестивалями плава, не можем или опасаемся ездить в Азербайджан, а их здесь туча и не чего не бояться, ездят на шикарных машинах. Живут в дорогих домах, квартирах. Рынки их, рестораны в основном их, так как же это получилось?
        1. Туре-Собака Звание
          Туре-Собака
          +4
          Вчера, 19:26
          А некоторые из этого вида шерсти ещё и русских режут , за замечание о неправильно поставленной машине ...
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            -3
            Вчера, 20:44
            Цитата: Туре-Собака
            за замечание о неправильно поставленной машине ...

            Поставь свою машину потив моей - огребешь. Хотя шерсть у меня вполне себе русская laughing
            1. Туре-Собака Звание
              Туре-Собака
              +2
              Вчера, 21:57
              Я давно в инете и перевидал таких горе-героев множество , обычно ваше сословие в реальной жизни вместо "огребёшь" делает в штанишки и убегает. laughing
            2. Mitka Звание
              Mitka
              +1
              Вчера, 23:25
              У тебя видать комплекс неполноценности. Только в коментах наверное можешь позволить себе так грубо разговаривать? В жизни частенько робеешь и согластно трясёшь бородой, что бы не злить собеседника? Можешь не согласится, но мы оба знаем что это так!
            3. Туре-Собака Звание
              Туре-Собака
              +1
              Вчера, 23:55
              Сумасшедшее , а ты вообще в курсе о чём разговор-то ?
              "В Москве подходит к финалу судебный процесс по делу об убийстве гражданином Азербайджана российского байкера Кирилла Ковалева. Мотоциклист сделал мигранту замечание из-за неправильной парковки и получил удар ножом. Молодой человек истек кровью на глазах невесты, но сам обвиняемый утверждает, что это было самообороной. Вместе с ним судят и его родственников, которые пытались укрыть «своего» от правосудия. "
        2. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          -2
          Вчера, 20:43
          Цитата: Теренин
          Рынки их, рестораны в основном их, так как же это получилось?

          Исторически. Рынки их еще при СССР были. Поправить - дело желания... и немного техники
        3. MrFox Звание
          MrFox
          -2
          Вчера, 23:27
          Потому что вы терпилы, вот так это получилось
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Сегодня, 00:12
            Самому то как под Геранями терпится ?
      4. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Вчера, 23:48
        Много чести, в таких лучше.
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -2
      Вчера, 17:42
      там в Азербайджане переели ухи...Просто совсем переели...
      Не там в Азербайджане, а в принципе...
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        -3
        Вчера, 20:45
        Цитата: Trapp1st
        там в Азербайджане переели ухи...Просто совсем переели...
        Не там в Азербайджане, а в принципе...

        Че, и у вас переели? wassat
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 00:15
          Цитата: Paranoid62
          Че, и у вас переели?

          Осенние флюиды покоя не дают ?
    3. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      -1
      Вчера, 17:45
      Американцы в Югославии, в своё время, случайно попали в китайское посольство.

      Ни на что не намекаю. Все совпадения случайны.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        -1
        Вчера, 20:51
        Цитата: Ilya-spb
        Американцы в Югославии, в своё время, случайно попали в китайское посольство.

        Ни на что не намекаю. Все совпадения случайны.

        Ну, я бы не стал так, гм, обобщать... одиночный осколок, неудачно задетый Повитрянними силями, упал... ну и буй бы на них.

        А сравнивать Китай с Айзбарджаном - ну это даже не смешно, по-моему...
      2. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 00:17
        Цитата: Ilya-spb
        Американцы в Югославии, в своё время, случайно попали в китайское посольство.

        А теперь они попали в Азербайджанское . Везде успевают .
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Вчера, 18:07
      ROSS 42
      Сегодня, 17:33
      Чувствуется, там в Азербайджане переели ухи...Просто совсем переели.

      hi Давно пора провести определённую работу с олигархами Нисановым, Агаларовым и ещё рядом заметных лиц на российском пространстве, по вразумлению их главного земляка в Баку и всего окружения не словами, а действиями.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +5
        Вчера, 18:30
        Цитата: ZovSailor
        ROSS 42
        Сегодня, 17:33
        Чувствуется, там в Азербайджане переели ухи...Просто совсем переели.

        hi Давно пора провести определённую работу с олигархами Нисановым, Агаларовым и ещё рядом заметных лиц на российском пространстве, по вразумлению их главного земляка в Баку и всего окружения не словами, а действиями.

        Тут с вакханалией дружбонародности не можем разобраться, а вы про таких криминальных глыб...
        В подмосковной школе МБОО СОШ №4, видимо, решили, что ключевую роль в событиях 1612 года сыграли выходцы из Азербайджана. По-другому объяснить, почему вся школа была украшена их флагами ко Дню народного единства в России, невозможно. «Дружбонародный» бульон прямо из школьной столовой заливается в головы наших детей.
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 00:23
          Цитата: Теренин
          , видимо, решили, что ключевую роль в событиях 1612 года сыграли выходцы из Азербайджана.

          А вот это явная фронда за деньги азербайджанского криминала , которыми правит курд . Ведь клан Алиевых - курды нахичеванские , даже не тюрки . А мама у этого носатика из горских евреев . Оттого такая любовь и дружба с Израилем .
  3. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +9
    Вчера, 17:34
    Также сообщается, что глава киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого, помимо прочего, обсуждался и инцидент с ударом по Киеву. Зеленский поблагодарил Алиева за осуждение удара со стороны азербайджанского МИД. Примечательно, что азербайджанская сторона не высказывает даже малейшего упрёка в адрес ПВО ВСУ, работа которой, по всей видимости, и стала причиной произошедшего.

    А осудить удары ВСУ по гражданской инфраструктуре, по школам, магазинам, дет садам, это норма?
    На двух стульях Алиеву не увидеть, ой как это опасно!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +9
      Вчера, 18:02
      Цитата: belovvladimir
      На двух стульях Алиеву не увидеть, ой как это опасно!

      Эти азербайджанец-гады еще за Сумгаит русским не ответили. Я, например, ту резню помню.
  4. g_ae Звание
    g_ae
    +6
    Вчера, 17:38
    Никак не угомонятся эти оглы, заде. Видимо урожай помидор закончился, вот и опять воспряли.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Вчера, 18:12
      Цитата: g_ae
      Никак не угомонятся эти оглы, заде. Видимо урожай помидор закончился, вот и опять воспряли.

      Экономика Азербайджана держится на трёх китах: нефть, газ и коммерческие доходы от криминальной азербайджанской диаспоры в России.
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 00:32
        Цитата: Теренин
        доходы от криминальной азербайджанской диаспоры в России.

        Хорошо бы национализировать все эти активы . А диаспоры депортировать . В Иран - там законы строже .
  5. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +1
    Вчера, 17:39
    Хочется вспомнить восточную мудрость: « собака лает, караван идет!»
  6. Million Звание
    Million
    +8
    Вчера, 17:39
    Ну а что хотели то?
    Кавказ уважает только силу,которую руководство России не демонстрирует.
  7. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Вчера, 17:39
    Азербайджанский МИД также упрекнул Россию в том, что подобные «противоречащие нормам и принципам международного права ракетные обстрелы» имели место и ранее.

    Это на раздолбанный азербайджанский нефтебизнес на территории Украины намек? ))
  8. Филин Звание
    Филин
    +9
    Вчера, 17:40
    Война всё ставит на свои места - очередное подтверждение того, что Азербайджан это враг России.
    1. HUNTERDON Звание
      HUNTERDON
      +11
      Вчера, 18:18
      Я учился в Азербайджане ,в мореходке. 1983г. Сам родом из Ростова на Дону. Никогда бы в жизни не подумал бы о том. что сейчас происходит абзац. Провал полнейший нашего руководства и ему подобных. С начало профукали Украину, теперь Азербайджан, Армения на исходе. Подходит Казахстан.
      "шахматист" "супер". профукал всех. Зато в амере оценен
      на эмоциях
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +12
    Вчера, 17:42
    Как утверждает азербайджанская сторона, минувшей ночью одна из российских ракет попала в здание посольства в Киеве,


    Это пусть скажут рахмат тытанам ППО. Если бы российская ракета попала в здание посольства, ущерб бы составил куда больше, чем забор вокруг посольства и выбитые стёкла.

    И вообще - думать надо, когда через улицу находится завод Артема, который выпускает ракеты для ВСУ.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +6
      Вчера, 17:51
      Карту прилагаю для полноты наших полнот.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Вчера, 18:19
        Цитата: Товарищ Берия
        Карту прилагаю для полноты наших полнот.

        Тут и не посвящённому видно, откуда "дровишки" - от рукозадого укроПРО.
        Хотя может и специально укры сотворили провокацию, чтобы Алиев подальше отодвинулся от России, а поближе придвинулся к Украине.
        1. ГолыйМужик Звание
          ГолыйМужик
          -4
          Вчера, 21:05
          А может укры вместе с азербайджанцами сотворили, если они так плотно общаются. Наше же руководство будет извиняться и на всякие уступки идти, одна польза за побитую ограду.
        2. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          0
          Вчера, 21:43
          Цитата: carpenter
          Хотя может и специально укры сотворили провокацию, чтобы Алиев подальше отодвинулся от России, а поближе придвинулся к Украине.

          Вероятность не исключена, зная пакостность Киева.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Вчера, 21:51
            Цитата: tihonmarine
            Вероятность не исключена, зная пакостность Киева.

            Что украинское ПВО однозначно, повреждения посольства небольшие, скорее от частей ракеты ПВО, так как расстояние от завода "Артём" и посольства небольшое.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +5
      Вчера, 18:07
      И вообще - думать надо, когда через улицу находится завод Артема, который выпускает ракеты для ВСУ.

      Ну да. Эдак можно посольство и на территории завода разместить. А потом "искренне" возмущаться. А так-то они должны были всех уже давно эвакуировать оттуда. Всë-таки военное положение в странк
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Вчера, 17:42
    ❝ МИД Азербайджана заявили, что якобы ранее уже фиксировались прилеты российских ракет рядом с дипучреждением ❞ —

    — Переводите посольства и прочие дипслужбы пока во Львов, а там видно будет ...
  11. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Вчера, 17:45
    Ноту и пару ящиков помидор)))
  12. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +6
    Вчера, 17:46
    Вообще наплевать и растереть, в точнее, "вернуть без рассмотрения". Вызывать посла Азербайджана постоянно за поставки оружия Киеву.
  13. Chersky Звание
    Chersky
    0
    Вчера, 17:50
    Российская сторона никак не прокомментировала произошедшее.

    И не надо.Идут они в пешее эротическое.
    1. HUNTERDON Звание
      HUNTERDON
      -1
      Вчера, 18:10
      Да просто комментировать то нечего. обосрались и стоим в стойле молча.
  14. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Вчера, 17:59
    вручили ноту протеста из-за якобы нанесенного ВС РФ удара по азербайджанскому посольству в Киеве

    Если так о здоровье своих граждан пекутся, так чего их не эвакуируют? В этой стране военное положение вообще-то
  15. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Вчера, 18:01
    Так и лезут в сол.., сал.., в сало лезут смуглоликие басмачи. С поддержкой султаната и британских чертей, которые не переставали крутиться вокруг каспийской нефти и обхаживать местных бабаёв. Тамошняя братва уже русский твоя-моя не понимай и просит того же, чего допросились их щирые братья.
  16. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Вчера, 18:21
    -Так что передать мой кениг (каган)?
    -Передай ему физкультпривет!
  17. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Вчера, 18:27
    Ракета чья была? К тому и обращайтесь. Наши ракеты по гражданским прилетают только если их повредили и не дали до цели долететь.
    Выдвинули бы скакуасы ПВО за пределы городской черты и оборонялись на подлёте и этого бы не случилось.
    Но потомки фашистов любят гражданскими прикрываться, потому все вопросы, пожелания, чаяния и прочее ко всу. yes
  18. Radikal Звание
    Radikal
    -1
    Вчера, 18:30
    Цитата: Горыныч1
    Видимо да. Опять бычка начинается. Всех домой из России. В товарных вагонах,и пускай проезд оплатят.
    В определенном смысле можно было бы с Вами согласиться, только что тогда делать с теми немногими русскими, которые там ещё остались? Их к нам в вагонах, даже товарных не пришлют - их просто вырежут. Так уже было в конце 80-х. sad
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 18:45
      А кто вагоны оплачивать будет?!
      Пусть пердячим паром сваливают
      1. Док1272 Звание
        Док1272
        -1
        Вчера, 19:06
        Использовать опыт предков. Пешком, в колонну по четыре. В сопровождении внутренних войск (полицию нельзя, поотпускают за мзду малую). Шаг в лево-в право - попытка побега. Прыжок на месте - провокация... По дороге кормить дошиками.
  19. Radikal Звание
    Radikal
    -1
    Вчера, 18:33
    Цитата: ROSS 42
    Чувствуется, там в Азербайджане переели ухи...Просто совсем переели...

    Подождите, ещё за турецкий самолет предъяву этому пришлют... . До кучи. sad
  20. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Вчера, 18:44
    Не так покиньте куев и не нойте
  21. Док1272 Звание
    Док1272
    +2
    Вчера, 19:02
    Сказать : - упс. Извините... И забыть...И запустить еще пару ракет. Опять извиниться и опять забыть...и так пока не съедут )))).. Пингвины в Югославии накрыли китайское посольство... И ничего.
  22. Шалтай Звание
    Шалтай
    0
    Вчера, 19:02
    Бородатый анекдот про урок в школе дипломатов напомнило.
  23. Комментарий был удален.
  24. Галина Мыльникова Звание
    Галина Мыльникова
    +1
    Вчера, 19:19
    Это война! Пошли азербайджанец-барыги на хрен!
  25. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Вчера, 19:21
    Опять Гарант извинятся будет....
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -4
      Вчера, 19:28
      Цитата: Туре-Собака
      Опять Гарант извинятся будет...

      Подробнее с этого момента.. перед кем, зачем и почему, вообще?
      1. Туре-Собака Звание
        Туре-Собака
        +2
        Вчера, 19:49
        Вообще-то я вам не справочная служба но да ладно , у меня сегодня хорошее настроение .
        Специально для почитателей Гаранта :
        "Путин принес извинения Алиеву за инцидент с самолетом AZAL
        Катастрофа самолета Баку-Грозный

        Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и принес извинения за трагический инцидент. Он отметил, что самолет заходил на посадку в условиях атак украинских дронов на города Северного Кавказа."
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          -4
          Вчера, 20:32
          Цитата: Туре-Собака
          Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и принес извинения за трагический инцидент. Он отметил, что самолет заходил на посадку в условиях атак украинских дронов на города Северного Кавказа

          Это известный факт. А где "опять?"

          Цитата: Туре-Собака
          Опять Гарант извинятся будет....

          Подробнее, подробнее, типо-собака.
          1. Туре-Собака Звание
            Туре-Собака
            0
            Вчера, 22:01
            А где волшебное слово "пожалуйста" параноик ?
            Хотя я понимаю , в вашей дурке вежливость не в чести.😁
          2. bayard Звание
            bayard
            0
            Сегодня, 00:41
            Рома снова с пакостями ? Куча комментариев без содержания , но с экстрементами . У тебя недержание опять ? Осень виновата ?
  26. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Вчера, 19:22
    Азербоны уже не просто просят, они УМОЛЯЮТ что б их отхайдокали!!!
  27. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Вчера, 19:24
    Когда фашисты из СБУ пристрелили двух граждан Азербайджана как собак,в Баку никто не вякнул...
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -1
      Вчера, 19:27
      Цитата: Grencer81
      из СБУ пристрелили двух граждан Азербайджана как собак,в Баку никто не вякнул...

      А почему, собственно - "как"?
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 00:47
        Цитата: Grencer81
        Когда фашисты

        Цитата: Paranoid62
        А почему, собственно - "как"?

        Роме очки пора менять . Срочно .
  28. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    0
    Вчера, 19:30
    Стопудов- свидомые, как всегда,влепили азерскому посольству своей ракетой ПВО. Это у них регулярно- в свои-жеж дома шмаляют.
    азербайджанцам- только дай повод....Алиевские как с цепи сорвались- преданно служат недоСултанчику..
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Вчера, 20:07
      Вопрос не в том, кто влупил ракетой по азербайджанскому посольству. А в том, почему Алиев позволяет себе так себя вести по отношению к Российскому Государству.
      1. Туре-Собака Звание
        Туре-Собака
        0
        Вчера, 22:04
        Владимир , ему известно кто "позволяет" - наш стальнояйцевый Гарант.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +1
          Вчера, 22:14
          Вот это и пугает, что даже алиева не можем "на место поставить". Попытались "привести в чувство" азербайджанскую диаспору-нац ОПГ, а в результате пришлось "крутить педали назад", да ещё и "на поклон ехать" к алиеву...
  29. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    Вчера, 19:40
    Почему все кому не лень тявкают? Так все просто...Достойного ответа не получают.
  30. oleg Pesotsky Звание
    oleg Pesotsky
    +2
    Вчера, 20:11
    Ну это уж откровенное хамство! Вот где выливается слабость государства. Когда Азербайджан сбил российский вертолет и обстреливал российских же миротворцев в Карабахе МИД РФ Россия молчала в тряпочку. Слабых всегда били, бьют и будут бить.
  31. Владимириус Звание
    Владимириус
    -1
    Вчера, 20:13
    ну это, стопудово не наша ракета, украинцы собаку на провокациях сьели, неужели алиев не понял, а возможно просто не хочет понять
  32. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -1
    Вчера, 20:14
    Ну вот нарывается главный айсберг, чтобы на Фуд Сити шмон навели.
  33. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    -1
    Вчера, 20:25
    Ни одно сообщение об этом в российских сми не видел.
  34. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Вчера, 20:30
    О ля ! "...«противоречащие нормам и принципам международного права ..." Еврейцам в Газе предъявите!
  35. ved_med12 Звание
    ved_med12
    0
    Вчера, 20:59
    ТАСС: Посольство Азербайджана в Киеве повреждено от попадания американской ракеты Patriot
  36. fiv Звание
    fiv
    +1
    Вчера, 20:59
    Что-то утихли разборки с азерб диаспорой, а там скрести и скрести. И главком алиеву извинения принес, и компенсации пообещал. И капнул, получается, удобрения на растущее самомнение. Неправильно это. Нет там друзей и не будет. Соответственно и поступать надо. А посольство порекомендовать эвакуировать.
  37. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 21:30
    А вот что делать, если в +-&инске в обычном маленьком магазине простой азербайджанец плюнул на пол и сказал, что пусть мужчина придет?
    И потом говорил, что нельзя ему... Только мужчине можно сказать, что хочет купить вино и вот ту коробочку.
    Наш бы матом всех материл, получил от хозяина, потом еще б утром получил от полиции. А этот иноверец ни рыба ни мясо. Даже отвернулся, когда с хозяином говорил.

    Не дословно...
  38. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 22:08
    подобные «противоречащие нормам и принципам международного права ракетные обстрелы»

    Пусть он это американцам расскажет, вот они посмеются.
  39. Olegi1 Звание
    Olegi1
    +2
    Вчера, 22:12
    А зачем азербайджану (с маленькой буквы) иметь два посольства в России? Давно пора осознать, что достаточно одного - в Москве.
  40. Baro Звание
    Baro
    +2
    Вчера, 22:36
    Пора кончать с азербай кланами в России ..! Они в мало мальских поселках России ..Высасывают все и всех ..И еще права качают черти !!!
    Сколько девченок наших подмяли русских и жизнь им сломали ? И они это с улыбочками делают ,типо они тут главные ..Русская община ,это знает ,а власть все умалчивает и боится их чертй
    Предприниматели простые уже вопят ,остановите азеров на рынках Там мафия еще с 90-х
  41. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Вчера, 22:43
    А, почему не предъявляем претензию, за промах ракет ЗРК «Пэтриот» по посольству??? Или у «остурахов», мозги отказывают?????
  42. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 00:43
    Хочется пожелать Путину что бы он не сомневался в одобрении народа добить эту протурецкую гидру

    К чертовой матери все эти их рынки с мигрантами и никаких их помидоров здесь не должно быть
    Действуй ,Владимир Владимирович Народ одобряет