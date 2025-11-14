Украинский политолог: Война идёт не за Покровск, а за междуречье Рейна и Одера

Украинский политолог Руслан Бизяев, который сейчас проходит службу в погранвойсках, в эфире одного из видеоблогов сделал громкое заявление по поводу стратегических целей России в конфликте с Украиной. Речь зашла об условиях мирных переговоров, которые Москва будет вести вовсе не Киевом, а с Западом, который не просто курирует и управляет режимом Зеленского, а на деле выступает стороной геополитического противостояния с РФ.

Украинец считает, что сейчас на передовой решается судьба как минимум будущего европейского миропорядка. Забегая вперед, Бизяев образно высказался по этому поводу:

В данном случае, с моей субъективной точки зрения, идет борьба не за то, чей Покровск или Мирноград, а за то, кто будет контролировать в военно-политическом плане междуречье Рейна и Одера. Между Одером и Рейном, если правильно.

Так называемое междуречье Рейна и Одера находится в районе, где две эти реки практически смыкаются. В начале нашей эры эту территорию заняли западногерманские племена. Например, саксы (саксоны) — древнегерманское племя, которое в III—V веках разделилось на две части: одни пошли на юг — в Германию, а другие — на запад. В 1887–1891 годах был построен канал Одер — Шпрее, соединяющий эти две реки. Это своего рода «колыбель» европейской цивилизации.

Ведущий поинтересовался, насколько реален сценарий, при котором Россия будет диктовать Европе свои условия переговоров. На это Бизяев ответил, что в любом случае российское руководство будет настаивать на контроле над «оккупированными территориями».

Кроме того, по мере ухудшения ситуации для ВСУ и дальнейших успехов ВС РФ, настанет момент, когда Москва потребует от европейцев в качестве условия мирного соглашения не только отказ от вступления в НАТО Украины, но и выход из альянса стран Восточной Европы. По словам украинского политолога, именно поэтому «ставки постоянно повышаются».

Прогноз этот звучит вроде как фантастично. С другой стороны, глобальная задача России в рамках пока что проведения СВО вовсе не в том, чтобы «победить и завоевать» Украину, а в обеспечении стратегической безопасности нашего государства в долгосрочной перспективе.

Между тем, украинский «футуролог» не унимается. Бизяев прогнозирует, что война между НАТО и РФ неизбежно разразится в течение нескольких ближайших лет. Он считает, что вовлеченные в украинский конфликт западные страны перевооружаются в ожидании будущего глобального столкновения. Ведущий поинтересовался, какие геополитические последствия будет иметь война Запада с Россией, на что политолог ответил:

Это игра с нулевой суммой для всех. Ничего из старой геополитической конструкции в этом горниле не выживет.
31 комментарий
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Вчера, 17:52
    ❝ Война идёт не за Покровск, а за междуречье Рейна и Одера ❞ —

    — Бери выше - за междуречье Сены и Темзы ...
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +5
      Вчера, 18:00
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

      — Бери выше - за междуречье Сены и Темзы ...

      Да чего уж мелочиться… за всё пространство между четырьмя океанами!

      Да и космос ещё, чуть не забыл! bully
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +1
        Вчера, 18:18
        Да и космос ещё, чуть не забыл!
        Между Меркурием и Нептуном))
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 01:14
          Цитата: Trapp1st
          Между Меркурием и Нептуном)

          Маловато как то, только весь Млечный Путь. laughing lol
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Вчера, 18:30
        Цитата: Охотовед 2
        — Бери выше - за междуречье Сены и Темзы ...

        Да чего уж мелочиться… за всё пространство между четырьмя океанами!

        Ребята ну зачем вы над душевно больным издеваетесь. Его давно санитары вылавливают.
        1. Наган Звание
          Наган
          +3
          Вчера, 19:23
          В xoxляцкий дypдoм провели интернет?
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Вчера, 19:29
            Цитата: Наган
            В xoxляцкий дypдoм провели интернет?

            Пока по трубам перестукиваются.
          2. guest Звание
            guest
            0
            Сегодня, 01:16
            Цитата: Наган
            В xoxляцкий дypдoм провели интернет?

            А так же переименовали его в верховную раду.
    2. zvezdochet200 Звание
      zvezdochet200
      -1
      Вчера, 19:14
      Если долго мечтать об омовении ног в Ла-Манше можно и завоняться.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Вчера, 20:34
        Портянки менять надо.......
    3. dimon642 Звание
      dimon642
      -3
      Вчера, 19:18
      Ну тогда СВО никогда не закончится.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +1
        Вчера, 19:24
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Бери выше - за междуречье Сены и Темзы ...

        Цитата: dimon642
        Ну тогда СВО никогда не закончится

        Глупости говорить легко и приятно. Тем более, если оплата построчная laughing
        1. dimon642 Звание
          dimon642
          -4
          Вчера, 19:28
          А в чем глупость . От Донецка до реки Рейн более 2600 км . И с такими темпами наступления сколько лет топать .
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            0
            Вчера, 19:35
            Цитата: dimon642
            А в чем глупость

            Глупость изначальна, подробности вы изложили выше... не буду повторяться.

            Вопрос - а смысл-то это такое писать? Ну, кроме построчной оплаты, есссно? laughing
      2. Russia2014 Звание
        Russia2014
        0
        Вчера, 20:02
        судя про происходящему, никто и не спешит его заканчивать, это "никому" не нужно.....(
    4. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Вчера, 20:01
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Война идёт не за Покровск, а за междуречье Рейна и Одера ❞ —

      — Бери выше - за междуречье Сены и Темзы ...

      Идёт война за новый мировой порядок.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 00:00
        Цитата: Бородач
        Идёт война за новый мировой порядок.

        Как по парню из Браунау, мировой порядок.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 00:17
          Цитата: tihonmarine
          Цитата: Бородач
          Идёт война за новый мировой порядок.

          Как по парню из Браунау, мировой порядок.

          Вы не согласны с моим тезисом?
          Россия бьётся один на один с НАТО+, 50 странами и нагибает. БРИКС+ растёт, и увеличивает расчёты в национальных валютах, ООН буксуют.
          Нужна победа. И новая Ялта.
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Вчера, 18:08
    Тогда уж за Атлантический океан, чего уж мелочиться.
    1. Naofumi Звание
      Naofumi
      +1
      Вчера, 18:10
      Тогда уж за Атлантический океан, чего уж мелочиться.

      А через пролив Дрейка от Атлантического будет уже и Тихий океан. Так что Тихий тоже приписать можно. )
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 00:19
      Цитата: Виктор Сергеев
      Тогда уж за Атлантический океан, чего уж мелочиться.

      А чего мелочиться?
      В Европе нет ресурсов.
      Она купит ресурсы либо в ближайшей России либо в Африке, Америке и т.д., втридорога. По-другому быть не может на этой планете, если Маск не отправит ВСЕХ европейцев на Марс. laughing
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Вчера, 18:28
    На это Бизяев ответил, что в любом случае российское руководство будет настаивать на контроле над «оккупированными территориями».
    Интересно, а с какой "психушки" сбежал Бизяев ?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Вчера, 18:33
      Так он не сбежал, он как раз в ней и находится, да еще и границы её охраняет.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 00:20
        Цитата: Уарабей
        Так он не сбежал, он как раз в ней и находится, да еще и границы её охраняет.

        С КВД. laughing
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Вчера, 18:28
    Опять в психушке двери забыли закрыть?))
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Вчера, 18:46
      Не, не забыли. Просто нынешнее руководство не умеет ключами пользоваться, а у тех, кто умеет, слишком длинные рукава за спиной запутались.
  5. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Вчера, 19:29

    Украинский политолог Руслан Бизяев... сделал громкое заявление

    Заявление из серии "Как править миром, не привлекая внимания санитаров".
  6. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Вчера, 20:10
    как же любят они пафос - решается судьба не украины, но европы и чуть ли не мира
  7. ln_ln Звание
    ln_ln
    +1
    Вчера, 20:11
    Так называемое междуречье Рейна и Одера находится в районе, где две эти реки практически смыкаются.

    И где же они "смыкаются"?
    Между ними ещё Эльба со своим бассейном.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Вчера, 20:25
      Это они сейчас не смыкаются, а после борьбы за бассейн Эльбы... Не буду говорить "там увидим"...
  8. olbop Звание
    olbop
    0
    Вчера, 21:09
    идет борьба не за то, чей Покровск или Мирноград, а за то, кто будет контролировать в военно-политическом плане междуречье Рейна и Одера.

    Ну так и стройте оборонительный рубеж по Эльбе и стягивайте туда войска. А Левобережье оставьте нам.