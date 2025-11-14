В данном случае, с моей субъективной точки зрения, идет борьба не за то, чей Покровск или Мирноград, а за то, кто будет контролировать в военно-политическом плане междуречье Рейна и Одера. Между Одером и Рейном, если правильно.

Это игра с нулевой суммой для всех. Ничего из старой геополитической конструкции в этом горниле не выживет.

Украинский политолог Руслан Бизяев, который сейчас проходит службу в погранвойсках, в эфире одного из видеоблогов сделал громкое заявление по поводу стратегических целей России в конфликте с Украиной. Речь зашла об условиях мирных переговоров, которые Москва будет вести вовсе не Киевом, а с Западом, который не просто курирует и управляет режимом Зеленского, а на деле выступает стороной геополитического противостояния с РФ.Украинец считает, что сейчас на передовой решается судьба как минимум будущего европейского миропорядка. Забегая вперед, Бизяев образно высказался по этому поводу:Так называемое междуречье Рейна и Одера находится в районе, где две эти реки практически смыкаются. В начале нашей эры эту территорию заняли западногерманские племена. Например, саксы (саксоны) — древнегерманское племя, которое в III—V веках разделилось на две части: одни пошли на юг — в Германию, а другие — на запад. В 1887–1891 годах был построен канал Одер — Шпрее, соединяющий эти две реки. Это своего рода «колыбель» европейской цивилизации.Ведущий поинтересовался, насколько реален сценарий, при котором Россия будет диктовать Европе свои условия переговоров. На это Бизяев ответил, что в любом случае российское руководство будет настаивать на контроле над «оккупированными территориями».Кроме того, по мере ухудшения ситуации для ВСУ и дальнейших успехов ВС РФ, настанет момент, когда Москва потребует от европейцев в качестве условия мирного соглашения не только отказ от вступления в НАТО Украины, но и выход из альянса стран Восточной Европы. По словам украинского политолога, именно поэтому «ставки постоянно повышаются».Прогноз этот звучит вроде как фантастично. С другой стороны, глобальная задача России в рамках пока что проведения СВО вовсе не в том, чтобы «победить и завоевать» Украину, а в обеспечении стратегической безопасности нашего государства в долгосрочной перспективе.Между тем, украинский «футуролог» не унимается. Бизяев прогнозирует, что война между НАТО и РФ неизбежно разразится в течение нескольких ближайших лет. Он считает, что вовлеченные в украинский конфликт западные страны перевооружаются в ожидании будущего глобального столкновения. Ведущий поинтересовался, какие геополитические последствия будет иметь война Запада с Россией, на что политолог ответил: